Liceul „Ion Creangă” din Fălești intră într‑o nouă eră: va fi modernizat și transformat într‑o școală model
Subiectul Zilei, 16 decembrie 2025 16:50
Liceul Teoretic Ion Creangă din Fălești va fi supus unei modernizări profunde și transformat într‑o școală model, în cadrul unui proiect ambițios de îmbunătățire a infrastructurii educaționale. Inițiativa face parte dintr‑un program mai larg de modernizare a instituțiilor de învățământ selectate pentru a deveni centre educaționale moderne, cu sprijinul autorităților și partenerilor externi. Lucrările vor include renovări capitale
Acum 30 minute
16:50
Liceul „Ion Creangă" din Fălești intră într‑o nouă eră: va fi modernizat și transformat într‑o școală model
Liceul Teoretic Ion Creangă din Fălești va fi supus unei modernizări profunde și transformat într‑o școală model, în cadrul unui proiect ambițios de îmbunătățire a infrastructurii educaționale. Inițiativa face parte dintr‑un program mai larg de modernizare a instituțiilor de învățământ selectate pentru a deveni centre educaționale moderne, cu sprijinul autorităților și partenerilor externi. Lucrările vor include renovări capitale
Acum o oră
16:30
Un avocat din Republica Moldova a ajuns în fața instanței fiind acuzat de escrocherie după ce o clientă a rămas fără 29 000 de lei, sumă pe care i‑ar fi luat‑o sub pretextul prestării unor servicii juridice care nu au fost efectiv realizate. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis cazul în judecată, iar acum avocatul
Acum 2 ore
15:40
Inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Leova desfășoară zilnic acțiuni pentru asigurarea respectării legislației de mediu și protejarea patrimoniului natural din raion. Pe parcursul săptămânii trecute, în urma mai multor controale și activități de monitorizare desfășurate pe teritoriul administrat, au fost depistate cazuri de utilizare și exploatare necorespunzătoare a fondului forestier, pentru
Acum 4 ore
15:00
Sabotaj administrativ? Bugetul municipiului Chișinău, ținut pe loc de absențele din CMC
În Consiliul Municipal Chișinău (CMC) persistă un blocaj instituțional care împiedică examinarea și adoptarea bugetului municipal. Consilierii din fracțiunile PAS și PSRM nu se prezintă intenționat la ședințele Consiliului, fapt ce duce la lipsa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor. Potrivit informațiilor oficiale, reprezentanții acestor formațiuni politice au lipsit de la 8 ședințe consecutive ale CMC, ceea ce a dus la
14:20
Profesorii din Republica Moldova nu ar trebui să fie nevoiți să iasă în stradă pentru a cere majorarea salariilor. Munca lor trebuie apreciată prin politici responsabile și decizii corecte, nu prin presiune publică și proteste. Educația reprezintă fundamentul dezvoltării unei societăți, iar cadrele didactice sunt cei care formează generațiile viitoare. De aceea, vocea profesorilor trebuie auzită, iar
14:10
Rețea de hoți destructurată în capitală: patru cetățeni georgieni, reținuți pentru furturi din mașini
Patru cetățeni ai Georgiei au fost arestați la Chișinău, fiind bănuiți de comiterea mai multor furturi din automobileparcate în diferite zone ale capitalei. Suspecții au fost reținuți în urma unor acțiuni operative desfășurate de oamenii legii. Potrivit anchetatorilor, bărbații acționau organizat, vizând automobile lăsate nesupravegheate, din care sustrăgeau bunuri de valoare. După documentarea activității infracționale,
13:30
Un incident grav s-a înregistrat în localitatea Căpriana, unde un glonț a fost tras într-o mașină a Gărzii Naționale de Mediu, iar autoritățile au reușit să identifice și rețină un suspect în urma investigațiilor. Evenimentul a avut loc când angajații Gărzii Naționale de Mediu se aflau în misiune de serviciu, efectuând controale specifice activității instituției.
Acum 6 ore
13:00
Panică pe străzile din Bălți: șofer în stare de ebrietate, oprit de poliție înainte de un accident
Un conducător auto din municipiul Bălți a fost depistat băut la volan după ce a fost observat deplasându‑se haotic pe străzile orașului, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Intervenția promptă a poliției a împiedicat un posibil accident grav. Oamenii legii au observat automobilul circulând neuniform și schimbând direcția brusc, fapt pentru care au
12:40
Cadrele didactice vor avea salarii mai mari: amendamentul Partidului Nostru pentru 2026
Denis Șova a anunțat în cadrul Consiliului Municipal Chișinău detalii din amendamentul propus de deputații Partidul Nostru la proiectul bugetului pentru 2026 privind creșterea valorii de referință, în vederea majorării salariilor angajaților din sistemul educațional. „Partidul Nostru propune ca valoarea de referință utilizată la calcularea salariilor de funcție să fie majorată de la 2500 la
12:10
Un tânăr din raionul Hâncești și‑ar fi pierdut viața în urma unei agresiuni violente, în care ar fi fost implicate trei persoane, anunță autoritățile locale. Incidentul șocant a avut loc recent, iar anchetatorii au deschis un dosar penal pentru a stabili circumstanțele exacte ale faptei. Potrivit primelor informații, victima ar fi fost lovită de trei
11:30
Incident fatal în armata rusă: echipajul unui Su-34 și-a pierdut viața în timpul unei operațiuni tehnice
O tragedie gravă s-a produs la o bază aeriană din Federația Rusă, unde pilotul și copilotul unui avion militar Su-34 și-au pierdut viața într-un hangar, în circumstanțe care sunt în prezent investigate de autoritățile militare. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul ar fi avut loc în timpul unor operațiuni tehnice sau de mentenanțădesfășurate la sol. În urma
11:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că în prezent nu mai există nicio centrală electrică funcțională pe teritoriul Ucrainei, ca urmare a atacurilor repetate asupra infrastructurii energetice. Afirmația reflectă amploarea distrugerilor provocate de bombardamentele continue și situația critică în care se află sistemul energetic al țării. Potrivit liderului ucrainean, centralele electrice au fost fie complet
Acum 8 ore
10:20
Primarul Ion Ceban a salutat transformarea aleii de pe bulevardul Mircea cel Bătrân într-un spațiu modern, sigur și atractiv pentru locuitorii sectorului Ciocana. Anterior, aleea era lăsată în paragină: asfaltul degradat, băncile și coșurile de gunoi distruse, iluminatul public insuficient și lipsa camerelor de supraveghere făceau zona nesigură. Spațiile verzi erau aproape inexistente, iar locuitorii evitau plimbările pe alee.
10:00
O moldoveancă, vizată în Italia pentru efectuarea ilegală a operațiilor estetice într-un apartament
O cetățeană a Republicii Moldova este vizată într-o anchetă penală desfășurată în Italia, fiind suspectată că efectua intervenții estetice ilegale într-un apartament, fără a deține autorizațiile și calificările necesare. Activitatea ar fi fost desfășurată în condiții improprii, punând în pericol sănătatea pacienților. Potrivit autorităților italiene, femeia ar fi transformat un apartament într-o clinică improvizată, unde
09:30
Impact violent pe un drum din Ialoveni: intervenție rapidă a echipajelor de urgență
Un accident rutier grav s-a produs în raionul Ialoveni, soldat cu rănirea a două persoane, care au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Impactul a avut loc pe un sector de drum intens circulat, iar circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează a fi stabilite de oamenii legii. Potrivit informațiilor preliminare, în accident
09:30
Un incident a avut loc la Ambasada Republicii Moldova din Statele Unite ale Americii, unde a fost necesară intervenția echipajelor de pompieri. Alarma a fost declanșată în urma unui eveniment care a impus măsuri rapide de siguranță, pentru a preveni eventuale riscuri pentru personalul diplomatic și clădire. Potrivit informațiilor preliminare, intervenția a avut un caracter preventiv, iar
Acum 24 ore
18:00
Un bărbat din Republica Moldova, condamnat în Franța, a fost reținut de autoritățile române în urma cooperării transfrontaliere între forțele de ordine. Persoana în cauză era urmărită internațional în baza unui mandat emis de autoritățile franceze, după ce instanța din Franța l‑a condamnat pentru infracțiuni pentru care prevedea executarea unei pedepse cu închisoarea. Informațiile privind
17:30
Ion Ceban a participat la lansarea proiectului NONA – Chișinău mai verde și modern
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat la evenimentul dedicat proiectului NONA – guvernanță nouă pentru spații noi, un prilej de reflecție și discuții despre dezvoltarea unui oraș mai verde, mai bine administrat și mai aproape de locuitori. În cadrul evenimentului, Ceban a subliniat că Primăria municipiului implementează peste 30 de proiecte cu finanțare internațională, regională, transfrontalieră și
17:10
Poliția continuă acțiunile de combatere a consumului și posesiei de droguri, iar în ultimele zile alte 11 persoane au fost identificate și sunt cercetate pentru fapte legate de deținerea și consumul de substanțe interzise. În cadrul măsurilor operative, oamenii legii au constatat implicarea acestor persoane în activități care contravin legislației privind drogurile, iar investigațiile continuă
Ieri
16:40
Valeriu Munteanu, exclus din AUR Moldova: decizia partidului și reacția politicianului
Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul României, a fost exclus din Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova, împreună cu alți membri. Decizia a fost luată de Consiliul Politic Național al formațiunii, care a invocat încălcarea statutului partidului, acțiuni de denigrare a acestuia și implicarea în activități considerate contrare intereselor AUR. În cadrul Consiliului,
16:10
Plahotniuc în fața judecătorilor: procesul continuă cu audieri de martori și examinarea probelor
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost prezent astăzi la o nouă ședință de judecată din dosarul în care este vizat, în care instanța continuă examinarea materialului probator și audierile în procesul penal. În cadrul ședinței din acest ciclu de judecată urmează să fie audiați primii martori incluși pe lista de apărare, ca
15:40
Bradul de Anul Nou, donat de Renato Usatîi, strălucește pentru al zecelea an consecutiv
Bălți a aprins lumina sărbătorilor! Pe bradul de Anul Nou, donat de Renato Usatîi, au fost aprinse luminițele și a fost deschis Târgul de Crăciun Duminică, municipiul Bălți a dat start sărbătorilor de iarnă prin ceremonia de deschidere a Târgului de Crăciun și aprinderea luminițelor pe bradul de Anul Nou, donat și în acest an
15:30
Lovitură împotriva drogurilor la Sângerei: patru persoane, în vizorul anchetatorilor
Forțele de ordine au desfășurat percheziții la Sângerei, în urma cărora au fost depistate substanțe interzise la domiciliile a patru persoane. Acțiunile au avut loc în cadrul unei anchete privind păstrarea și distribuirea de droguri. În timpul descinderilor, polițiștii au ridicat mai multe probe care urmează să fie supuse expertizelor. Ancheta vizează stabilirea pro
15:30
Statul nu și-a respectat angajamentele asumate față de agricultorii care au investit resurse proprii în dezvoltarea sectorului agricol. Declarația a fost făcută de către deputatul Partidului Nostru, Președinte al Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov, la Exclusiv TV. Potrivit parlamentarului, subvențiile reprezintă un angajament reciproc între stat și agricultori. „Așa cum cetățeanul este obligat […] Articolul Serghei Ivanov: Statul trebuie să-și respecte promisiunile față de agricultori apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Ninsori abundente în Georgia: sute de familii fără curent electric și condiții dificile # Subiectul Zilei
Mai multe localități din regiunile georgiene Khinchauri și Khikhadziri, precum și aproape 100 de persoane din orașul Shuakhevi, au rămas fără energie electrică, după ninsorile abundente de săptămâna trecută. Potrivit publicației locale Batumelebi, furnizarea curentului a fost restabilită în câteva comunități, transmite subiectulzilei.md cu referire la IPN. Cea mai mare companie de distribuție a energiei electrice din țară […] Articolul Ninsori abundente în Georgia: sute de familii fără curent electric și condiții dificile apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Ion Ceban: Greșelile administrațiilor anterioare ajung astăzi pe masa actualei Primării # Subiectul Zilei
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că, în ultima perioadă, Primăria este obligată să execute tot mai multe hotărâri judecătorești emise în anii mandatelor administrațiilor precedente, unele dintre ele fiind extrem de problematice pentru oraș. Potrivit edilului, există numeroase decizii ale instanțelor prin care municipalitatea este obligată să acorde spații locative, să încheie contracte de vânzare-cumpărare […] Articolul Ion Ceban: Greșelile administrațiilor anterioare ajung astăzi pe masa actualei Primării apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Șapte persoane sunt cercetate de autorități după ce au fost depistate în legătură cu păstrarea și distribuirea de droguri. Ancheta urmează să stabilească rolurile exacte ale fiecăruia, modul de operare și amploarea activității ilegale. Forțele de ordine au desfășurat acțiuni de investigație care au condus la identificarea suspecților și ridicarea probelor relevante. În cadrul procedurilor, […] Articolul Rețea de droguri destructurată: șapte persoane în vizorul anchetei apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Un automobil de model Toyota a fost găsit distrus pe malul lacului de la Sireț. Internauții au postat imaginile pe rețele, în speranța că se va găsi proprietarul. Ulterior, mașina s-a dovedit a fi dată în chirie de către o parcare auto. Internauții au postat pe rețele fotografii cu mașina distrusă și abandonată pe malul […] Articolul Haos la lacul de la Sireț: Toyota de închiriat, distrusă și vandalizată apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Un incident tragic s-a produs recent la Ciorescu, unde o sobă a explodat, provocând moartea unei persoane și rănirea gravă a alteia. Autoritățile au intervenit prompt pentru acordarea primului ajutor și securizarea zonei. Victima rănită a fost transportată de urgență la spital, iar specialiștii investighează circumstanțele exploziei pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Ancheta […] Articolul Tragedie la Ciorescu: o sobă a explodat, o persoană a decedat, alta grav rănită apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Un adolescent din Edineț și-ar fi pierdut viața în urma unui incident violent, iar poliția a reținut un bărbat suspectat de implicare. Circumstanțele în care s-a produs agresiunea sunt investigate, iar autoritățile fac cercetări pentru a stabili exact motivele și dinamica evenimentului. Forțele de ordine au intervenit prompt și au asigurat zona, iar persoana reținută […] Articolul Tragedie în Edineț: adolescent moarte violentă, autorul reținut de poliție apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
O intersecție din Chișinău a fost scena unui accident în lanț, implicând mai multe vehicule, iar poliția a oferit primele clarificări cu privire la incident. Din primele informații, coliziunea s-a produs din cauza neadaptării vitezei la condițiile de trafic și nerespectării regulilor de circulație de către unul dintre șoferi. Din fericire, autoritățile au anunțat că […] Articolul Haos pe străzile Capitalei: coliziuni multiple la o intersecție aglomerată apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Trafic intens la vama Moldovei: mii de traversări și creșterea numărului de încălcări depistate # Subiectul Zilei
La frontierele Republicii Moldova se înregistrează un flux deosebit de intens de persoane și mijloace de transport, iar vameșii raportează un număr semnificativ de treceri și tot mai multe încălcări ale regulilor de frontieră. În ultimele zile, mii de călători au traversat punctele de trecere, generând aglomerație și presiuni sporite asupra capacității de control. Autoritățile […] Articolul Trafic intens la vama Moldovei: mii de traversări și creșterea numărului de încălcări depistate apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
O plajă din Sydney a fost scena unui incident armat grav, în urma căruia mai multe persoane au fost rănite. Martorii au relatat că s-au auzit 12 focuri de armă, iar autoritățile au intervenit rapid pentru a securiza zona și a acorda primul ajutor victimelor. Serviciile de urgență au transportat răniții la spital, iar poliția […] Articolul Incident armat pe o plajă din Sydney: 12 focuri de armă și mai mulți răniți apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Ion Ceban: ÎMPREUNĂ DEZVOLTĂM CHIȘINĂUL! Strada Nicolae Testemițanu modernizată pentru oameni # Subiectul Zilei
Strada Nicolae Testemițanu reprezenta un real obstacol pentru locuitorii și vizitatorii din zonă. ÎNAINTE, strada nu fusese reparată capital niciodată de la darea în exploatare, iar trotuarele erau impracticabile, chiar și pentru cei care mergeau zilnic către instituțiile medicale republicane. În anul 2020, Primăria Chișinău a intervenit și a reabilitat complet carosabilul și trotuarele pe tronsonul: str. Grenoble – Constantin Vârnav – […] Articolul Ion Ceban: ÎMPREUNĂ DEZVOLTĂM CHIȘINĂUL! Strada Nicolae Testemițanu modernizată pentru oameni apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Rusia amenință că va respinge planul de pace pentru Ucraina înainte de a-l analiza # Subiectul Zilei
Rusia transmite un nou semnal dur pe scena internațională, avertizând că ar putea respinge orice plan de pace pentru Ucraina chiar înainte de a-l examina în detaliu. Declarațiile vin într-un moment în care comunitatea internațională caută soluții pentru încetarea conflictului, însă poziția Moscovei rămâne una rigidă. Oficialii ruși susțin că inițiativele propuse până acum nu […] Articolul Rusia amenință că va respinge planul de pace pentru Ucraina înainte de a-l analiza apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Atac sângeros în Siria: doi soldați americani și un traducător civil, uciși într-o ambuscadă # Subiectul Zilei
Doi soldați americani și un traducător civil au fost uciși în urma unei ambuscade violente în nordul Siriei, într-un nou episod care evidențiază fragilitatea situației de securitate din regiune. Atacul a avut loc în timpul unei misiuni desfășurate de forțele Statelor Unite, aflate în zonă în cadrul operațiunilor de combatere a grupărilor extremiste. Potrivit informațiilor […] Articolul Atac sângeros în Siria: doi soldați americani și un traducător civil, uciși într-o ambuscadă apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
După protestul agricultorilor din fața clădirii Guvernului, deputații din Parlament au intrat într‑o dispută politică privind situația din sectorul agricol și datorii uriașe acumulate de stat față de fermieri. Opoziția a cerut audierea ministrei Agriculturii în plenul Legislativului pentru a clarifica motivele nemulțumirilor și pentru a prezenta cifrele exacte privind datoriile către agricultori. Președintele Comisiei parlamentare […] Articolul Dispute în Parlament după protestul fermierilor: „Datoria e mai mare” apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Circa 10 kg de droguri găsite într‑un hotel din Todirești; patru persoane reținute # Subiectul Zilei
O cantitate de aproximativ 10 kilograme de droguri de mare risc a fost descoperită de polițiști într‑un hotel din satul Todirești, raionul Anenii Noi, într‑un dosar privind traficul ilicit de substanțe narcotice. Descoperirea a dus la reținerea a patru persoane suspectate de implicare în tranzacționarea drogurilor. Potrivit anchetatorilor, droga a fost găsită în nouă pachete într‑o valiză lăsată într‑una dintre camere, conținând […] Articolul Circa 10 kg de droguri găsite într‑un hotel din Todirești; patru persoane reținute apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
La un punct de trecere a frontierei, un cetățean din Republica Moldova și un cetățean român au fost documentați de polițiștii de frontieră după ce au încercat să ofere mită pentru a influența deciziile oamenilor legii în timpul controlului de frontieră. Tentativa de corupere a fost dejucată, iar autoritățile au refuzat mijloacele bănești puse la dispoziție de cei doi, […] Articolul Un moldovean și un român au încercat să mituiască polițiștii de frontieră apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Dispute la Ciocana: locatarii unui bloc acuză autoritățile de abateri în construcții # Subiectul Zilei
Locatarii unui bloc din sectorul Ciocana al capitalei au început să se plângă public de ceea ce ei consideră abateri în procesul de construire și autorizare a unor ansambluri rezidențiale în zona lor. Oamenii susțin că autoritățile locale ar fi permis dezvoltarea unor imobile cu parametri diferiți de cei stabiliți în planurile urbanistice, ceea ce a provocat nemulțumiri serioase […] Articolul Dispute la Ciocana: locatarii unui bloc acuză autoritățile de abateri în construcții apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
La doar 31 de ani, antreprenorul Nicu Tocan din satul Zăim, raionul Căușeni, a reușit să pună pe roate o afacere locală care atrage atenția comunității. Dispus să transforme o idee într-o sursă de venit și să contribuie la viața economică a regiunii sale, tânărul a investit timp și resurse pentru a crea un business atractiv și vizibil în […] Articolul 31 de ani și o afacere care atrage privirile: Povestea unui tânăr din Căușeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că a efectuat un test antidrog rapid, rezultatul fiind negativ. El a subliniat că astfel de teste nu se găsesc ușor în farmacii din Moldova și că a reușit să îl procure cu ajutorul medicilor. Ceban a atras atenția că în alte țări, părinții pot face aceste teste acasă, pentru a […] Articolul Primarul Capitalei solicită politici mai ferme împotriva consumului de droguri apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Arme pneumatice nedeclarate depistate în bagajul unui străin la Aeroportul Internațional Chișinău # Subiectul Zilei
Trei arme pneumatice nedeclarate au fost descoperite de angajații vamali în bagajul unui pasager la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Controlul a avut loc înainte ca bărbatul să urce în avionul spre Tel Aviv. Potrivit informațiilor oficiale, într-o valiză controlată cu ajutorul razelor X au fost identificate trei arme pneumatice pe care pasagerul nu le-a declarat autorității vamale. […] Articolul Arme pneumatice nedeclarate depistate în bagajul unui străin la Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Accident tragic la Florești: Doi soți și-au pierdut viața după ce mașina s-a răsturnat # Subiectul Zilei
Un grav accident rutier a avut loc vineri în raionul Florești, în apropierea satului Ghindești, unde doi soți și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat. Potrivit poliției, autoturismul, condus de un bărbat de 53 de ani, ar fi derapat de pe drumul principal din cauza vitezei excesive, a lovit un copac și […] Articolul Accident tragic la Florești: Doi soți și-au pierdut viața după ce mașina s-a răsturnat apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Un grav accident rutier s-a produs vineri dimineața în apropierea satului Ghindești, raionul Florești, unde un cuplu și-a pierdut viața după ce automobilul în care se aflau s-a răsturnat. Potrivit poliției, tragedia a avut loc în jurul orei 10:20, când un Citroën condus de un bărbat de 53 de ani a derapat de pe carosabil […] Articolul Tragedie la Florești: Doi soți morți într-un accident rutier apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a evidențiat în plen importanța modernizării domeniului naval și a apreciat eforturile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ale Agenției Navale de a institui ordine și transparență în acest sector strategic. El a subliniat că Partidul Nostru va susține orice inițiativă care contribuie la realizarea ambițiosului proiect „Canalul Dunărea Moldovei!”. „Cunosc […] Articolul Renato Usatîi: Portul Giurgiulești poate deveni motorul economic al Moldovei! apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Astăzi am transmis încă o dată recunoștința noastră tuturor angajaților de la Apă-Canal Chișinău — oameni care, zi de zi, asigură funcționarea unui serviciu vital pentru peste un milion de locuitori ai capitalei. De la dispecerat și echipele din teren, până la stațiile de tratare, specialiștii din contabilitate și toate subdiviziunile — fiecare contribuie esențial […] Articolul „Împreună facem Chișinăul să funcționeze” – Ion Ceban apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Elon Musk, fondatorul companiilor Tesla și SpaceX, a anunțat că nu va mai lucra pentru președintele Donald Trump și va încheia colaborarea cu administrația sa. Decizia vine după perioada în care Musk a condus un proiect guvernamental destinat reducerii birocrației și costurilor federale, o inițiativă asociată cu administrația Trump. Potrivit declarațiilor sale recente, Musk consideră […] Articolul Elon Musk anunță că nu va mai lucra pentru Donald Trump apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Forțele de ordine au reținut în flagrant doi tineri care încercau să ascundă droguri lângă un bloc de locuit. Incidentul a avut loc când polițiștii au observat comportamentul suspect al celor doi și au intervenit imediat pentru a verifica zona. La actul de control, oamenii legii au descoperit pachete cu substanțe narcotice ascunse de cei […] Articolul Doi tineri, reținuți în flagrant în timp ce ascundeau droguri lângă un bloc apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Forțele de ordine din Strășeni au desfășurat o acțiune de amploare în scopul prevenirii și combaterii consumului de substanțe narcotice, în urma căreia au fost destructurate mai multe locuri special amenajate pentru consumul de droguri. Perchezițiile au avut loc în mai multe localități din raion, inclusiv în satele Cojușna, Recea și Zamciogi. La domiciliile mai […] Articolul Poliția din Strășeni a destructurat mai multe locuri de consum de droguri apare prima dată în Subiectul Zilei.
