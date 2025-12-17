Designerul Gorden Wagener părăsește Mercedes după aproape trei decenii de muncă

11:00

Primul Bentley electric va fi un SUV, al doilea din gamă, după ce s-a renunțat la ideea de a lansa inițial un super coupe cu baterie. Mașina este deja în teste, cu un camuflaj mai lejer, însă o mare surpriză nu există. Cele mai recente imagini spion arată că va avea câte ceva de la […] Articolul (foto) Primul Bentley electric va fi o mașină deja cunoscută apare prima dată în Autoblog.md.