A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față – un bărbat, condamnat la închisoare
Oficial.md, 17 decembrie 2025 10:40
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 32..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 15 minute
10:40
A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față – un bărbat, condamnat la închisoare # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 32..
Acum 30 minute
10:30
Liderul PLDM, Vlad Filat, a depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu, fost..
10:30
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi numirea doamnei Victoria Gratii în funcția de Secretar de..
10:30
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de hotărâri cu privire la cadre, informează..
10:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a unui..
Acum o oră
10:20
MIDR consolidează dialogul cu mediul privat pentru accelerarea investițiilor strategice în transport și infrastructură # Oficial.md
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a reunit astăzi, la Digital Park, antreprenori și reprezentanți ai..
Acum 2 ore
09:40
Partidul Liberal își exprimă solidaritatea față de solicitările cadrelor didactice privind necesitatea unui salariu care..
09:40
Aflată la Bruxelles, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere cu Marta..
09:30
Evenimentele din prima săptămână a campaniei „Hai Acasă de Crăciun”: ➡️Sărata-Galbenă, Hîncești – Ansamblul de..
09:30
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov: „Vești bune de la Bruxelles pentru Republica Moldova! Președinția..
09:20
La 16 decembrie 2025, în incinta sediului din or. Bender al Misiunii OSCE în Moldova,..
09:20
Maia Sandu a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Regatului Țărilor de Jos, la Haga # Oficial.md
În marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina,..
Acum 24 ore
17:10
„Banca de Economii” SA: Două persoane condamnate la 9 și, respectiv, 5 ani de închisoare pentru cauzarea unui prejudiciu de 4,4 milioane de lei # Oficial.md
La data de 16 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovate două persoane de..
16:50
CEC a aprobat Metodologia de efectuare a misiunii pe baza procedurilor convenite privind gestiunea financiară a partidelor politice # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a aprobat o Metodologie care stabilește cadrul procedural minim pentru efectuarea misiunii pe..
16:40
Curtea de Conturi a constatat deficiențe în gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 16 decembrie curent,..
16:20
În satul Mașcăuți, raionul Criuleni și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești vor avea loc alegeri locale noi # Oficial.md
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026..
16:00
Astăzi, la Cahul, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga a discutat cu fermierii care..
16:00
Cadrul legal privind produsele agroalimentare „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” explicat de MAIA # Oficial.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat astăzi un briefing de presă dedicat clarificării modului..
16:00
Pentru modernizarea rețelei rutiere naționale, prin lucrări de reparație capitală a drumurilor și podurilor, Administrația..
15:40
Dinamica criminalității organizate în ultimii trei ani, modificările legislației în acest domeniu, precum și măsurile..
15:40
Maia Sandu, la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina: „Dacă agresiunea nu este pedepsită, riscul de noi războaie crește” # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a deschis Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații..
15:40
Republica Moldova a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a semnat Convenția privind instituirea Comisiei..
15:10
airBaltic își extinde rețeaua de zboruri pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Se anunță..
14:50
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă solidaritatea deplină cu Federația Sindicală a..
14:40
Ion Ceban, liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), a declarat că formațiunea este solidară cu..
14:20
Fracțiunea parlamentară „Alternativa” a solicitat Curții de Conturi inițierea unui audit amplu și aprofundat privind..
14:20
BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic # Oficial.md
BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc..
14:10
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare..
13:00
A fost elaborat studiul „Analiza decalajelor în educația incluzivă din Republica Moldova” # Oficial.md
Numărul mare de copii din școlile și grădinițele din Chișinău, lipsa cadrelor didactice specializate, a..
13:00
Forumul „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”. Premierul: Cetățenii noștri merită o justiție în care să aibă deplină încredere # Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la cea de-a șaptea ediție a Forumului „Reformarea Justiției..
12:50
Maia Sandu în discuții cu Președintele Ucrainei despre situația de pe front, despre rezistența Ucrainei și despre eforturile internaționale de a apropia momentul păcii în Ucraina # Oficial.md
Aflându-se la Haga cu ocazia instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, Președintele Republicii Moldova,..
12:40
Dana Markitan se retrage din preselecția Eurovision Moldova: Muzica trebuie să unească, nu să creeze dueluri # Oficial.md
Interpreta Dana Markitan a decis să nu participe la preselecția Eurovision Moldova după ce piesa..
12:30
Comisia pentru economie, buget și finanțe a organizat, astăzi, consultări publice a proiectului bugetului de..
12:30
În Rusia, YouTube va fi complet blocat în următoarele șase luni-un an, a declarat Andrei..
12:00
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că societatea moldovenească este acum mai divizată..
11:30
Astăzi, Ion Moraru, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST) a depus cerere de demisie,..
11:20
În dimineața zilei de 15 decembrie 2025, pompierii din capitală au intervenit pentru lichidarea unui..
11:20
Un bărbat, care și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră, condamnat la 19 ani de închisoare # Oficial.md
Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 41 de ani,..
11:10
Federația Moldovenească de Fotbal informează profesorii-antrenori de copii și juniori că, în conformitate cu „Regulamentul..
11:00
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun”, care va include peste 40 de spectacole..
11:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat noul site web oficial https://igsu.gov.md/, creat pentru..
11:00
PSRM a revenit la un vechi proiect de lege: 50% din spațiul de pe rafturi să fie cu produse autohtone # Oficial.md
Fracțiunea PSRM propune sprijinirea producătorilor autohtoni și majorarea impozitului pentru companiile energetice. Despre acest lucru..
Ieri
10:50
Ambasada SUA în Republica Moldova anunță că în cadrul unei întrevederi cu Ministrul Afacerilor Interne Daniella..
10:50
Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, precizează că este nevoie de o legislație pentru reglementarea..
10:50
Astăzi, Ion Moraru, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST) a depus cerere de demisie,..
10:50
La Bruxelles, a avut loc reuniunea de totalizare a Președinției daneze a Consiliului UE. În..
10:50
O tânără de 19 ani va sta 4 ani la închisoare pentru escrocherie prin schema „rudei implicate în accident” # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unei tinere de..
10:40
Primăria Chișinău a definitivat Planul Antidrog. Toate propunerile au fost identificate, au fost unificate și..
10:10
(INTERVIU) Igor Corman: În pofida provocărilor din ultimii 10 ani, am devenit mai tari şi acum stăm bine pe poziții # Oficial.md
Interviu cu Igor Corman, administratorul SEBN MD Domnule Corman, SEBN MD a ajuns la a..
09:40
Ambasada SUA în Republica Moldova anunță că în cadrul unei întrevederi cu Ministrul Afacerilor Interne Daniella..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.