A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față – un bărbat, condamnat la închisoare

Oficial.md, 17 decembrie 2025 10:40

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 32..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 15 minute
10:40
A încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față – un bărbat, condamnat la închisoare Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 32..
Acum 30 minute
10:30
Vlad Filat a depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu Oficial.md
Liderul PLDM, Vlad Filat, a depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu, fost..
10:30
Guvernul a numit un secretar de stat la Ministerul Mediului Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi numirea doamnei Victoria Gratii în funcția de Secretar de..
10:30
Eliberări și numiri la Guvern Oficial.md
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de hotărâri cu privire la cadre, informează..
10:30
495 kg biscuiți de import au fost interzise spre comercializare Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a unui..
Acum o oră
10:20
MIDR consolidează dialogul cu mediul privat pentru accelerarea investițiilor strategice în transport și infrastructură Oficial.md
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a reunit astăzi, la Digital Park, antreprenori și reprezentanți ai..
Acum 2 ore
09:40
Partidul Liberal susține revendicările profesorilor Oficial.md
Partidul Liberal își exprimă solidaritatea față de solicitările cadrelor didactice privind necesitatea unui salariu care..
09:40
Cristina Gherasimov a avut o discuție cu Marta Kos Oficial.md
Aflată la Bruxelles, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere cu Marta..
09:30
„Hai acasă de Crăciun”: Unde vor avea loc primele evenimente Oficial.md
Evenimentele din prima săptămână a campaniei „Hai Acasă de Crăciun”: ➡️Sărata-Galbenă, Hîncești – Ansamblul de..
09:30
Vești bune de la Bruxelles pentru Republica Moldova Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov: „Vești bune de la Bruxelles pentru Republica Moldova! Președinția..
09:20
La Bender a avut loc ședința experților pe probleme economice și statistice Oficial.md
La 16 decembrie 2025, în incinta sediului din or. Bender al Misiunii OSCE în Moldova,..
09:20
Maia Sandu a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Regatului Țărilor de Jos, la Haga Oficial.md
În marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina,..
Acum 24 ore
17:10
„Banca de Economii” SA: Două persoane condamnate la 9 și, respectiv, 5 ani de închisoare pentru cauzarea unui prejudiciu de 4,4 milioane de lei Oficial.md
La data de 16 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovate două persoane de..
16:50
CEC a aprobat Metodologia de efectuare a misiunii pe baza procedurilor convenite privind gestiunea financiară a partidelor politice Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a aprobat o Metodologie care stabilește cadrul procedural minim pentru efectuarea misiunii pe..
16:40
Curtea de Conturi a constatat deficiențe în gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 16 decembrie curent,..
16:20
În satul Mașcăuți, raionul Criuleni și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești vor avea loc alegeri locale noi Oficial.md
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026..
16:00
Ministra Agriculturii a discutat cu fermierii din Cahul Oficial.md
Astăzi, la Cahul, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga a discutat cu fermierii care..
16:00
Cadrul legal privind produsele agroalimentare „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” explicat de MAIA Oficial.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat astăzi un briefing de presă dedicat clarificării modului..
16:00
Lucrări de reparație capitală a drumurilor și podurilor naționale – retrospectiva 2025 Oficial.md
Pentru modernizarea rețelei rutiere naționale, prin lucrări de reparație capitală a drumurilor și podurilor, Administrația..
15:40
La Guvern s-au discutat măsurile pentru combaterea criminalității organizate Oficial.md
Dinamica criminalității organizate în ultimii trei ani, modificările legislației în acest domeniu, precum și măsurile..
15:40
Maia Sandu, la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina: „Dacă agresiunea nu este pedepsită, riscul de noi războaie crește” Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a deschis Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații..
15:40
Republica Moldova a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a semnat Convenția privind instituirea Comisiei..
15:10
Zbor direct spre Vilnius din 1 aprilie 2026 Oficial.md
airBaltic își extinde rețeaua de zboruri pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Se anunță..
14:50
CNSM, solidară cu revendicările din sindicaliștilor educație Oficial.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă solidaritatea deplină cu Federația Sindicală a..
14:40
(VIDEO) Liderul MAN: Vocea profesorilor trebuie să fie auzită Oficial.md
Ion Ceban, liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), a declarat că formațiunea este solidară cu..
14:20
Fracțiunea „Alternativa” cere audit aprofundat la Energocom Oficial.md
Fracțiunea parlamentară „Alternativa” a solicitat Curții de Conturi inițierea unui audit amplu și aprofundat privind..
14:20
BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic Oficial.md
BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc..
14:10
Un avocat a fost trimis pe banca acuzaților pentru escrocherie Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare..
13:00
A fost elaborat studiul „Analiza decalajelor în educația incluzivă din Republica Moldova” Oficial.md
Numărul mare de copii din școlile și grădinițele din Chișinău, lipsa cadrelor didactice specializate, a..
13:00
Forumul „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”. Premierul: Cetățenii noștri merită o justiție în care să aibă deplină încredere Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la cea de-a șaptea ediție a Forumului „Reformarea Justiției..
12:50
Maia Sandu în discuții cu Președintele Ucrainei despre situația de pe front, despre rezistența Ucrainei și despre eforturile internaționale de a apropia momentul păcii în Ucraina Oficial.md
Aflându-se la Haga cu ocazia instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, Președintele Republicii Moldova,..
12:40
Dana Markitan se retrage din preselecția Eurovision Moldova: Muzica trebuie să unească, nu să creeze dueluri Oficial.md
Interpreta Dana Markitan a decis să nu participe la preselecția Eurovision Moldova după ce piesa..
12:30
Proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, supus consultărilor publice Oficial.md
Comisia pentru economie, buget și finanțe a organizat, astăzi, consultări publice a proiectului bugetului de..
12:30
Rusia blochează total și definitiv YouTube. Motivele invocate de către Parlamentul rus Oficial.md
În Rusia, YouTube va fi complet blocat în următoarele șase luni-un an, a declarat Andrei..
12:00
Irina Vlah: Consolidarea societății trebuie făcută printr-un Mare Angajament Național Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că societatea moldovenească este acum mai divizată..
11:30
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică a demisionat Oficial.md
Astăzi, Ion Moraru, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST) a depus cerere de demisie,..
11:20
Un bărbat a suferit arsuri în urma unui incendiu produs într-o parcare din Chișinău Oficial.md
În dimineața zilei de 15 decembrie 2025, pompierii din capitală au intervenit pentru lichidarea unui..
11:20
Un bărbat, care și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră, condamnat la 19 ani de închisoare Oficial.md
Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 41 de ani,..
11:10
În atenția profesorilor-antrenori de copii și juniori! Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal informează profesorii-antrenori de copii și juniori că, în conformitate cu „Regulamentul..
11:00
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun” Oficial.md
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun”, care va include peste 40 de spectacole..
11:00
IGSU a trecut la „casă nouă” Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat noul site web oficial https://igsu.gov.md/, creat pentru..
11:00
PSRM a revenit la un vechi proiect de lege: 50% din spațiul de pe rafturi să fie cu produse autohtone Oficial.md
Fracțiunea PSRM propune sprijinirea producătorilor autohtoni și majorarea impozitului pentru companiile energetice. Despre acest lucru..
Ieri
10:50
Ambasada SUA – preocupată de migrația în masă Oficial.md
Ambasada SUA în Republica Moldova anunță că în cadrul unei întrevederi cu Ministrul Afacerilor Interne Daniella..
10:50
(VIDEO) Ion Ceban, despre reglementarea parcărilor în Chișinău Oficial.md
Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, precizează că este nevoie de o legislație pentru reglementarea..
10:50
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică a depus demisionat Oficial.md
Astăzi, Ion Moraru, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST) a depus cerere de demisie,..
10:50
Republica Moldova demarează discuțiile tehnice pe trei clustere: 1, 2 și 6 Oficial.md
La Bruxelles, a avut loc reuniunea de totalizare a Președinției daneze a Consiliului UE. În..
10:50
O tânără de 19 ani va sta 4 ani la închisoare pentru escrocherie prin schema „rudei implicate în accident” Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unei tinere de..
10:40
Primăria Chișinău a definitivat Planul Antidrog Oficial.md
Primăria Chișinău a definitivat Planul Antidrog. Toate propunerile au fost identificate, au fost unificate și..
10:10
(INTERVIU) Igor Corman: În pofida provocărilor din ultimii 10 ani, am devenit mai tari şi acum stăm bine pe poziții Oficial.md
Interviu cu Igor Corman, administratorul SEBN MD Domnule Corman, SEBN MD a ajuns la a..
09:40
Ambasada SIA – preocupată de migrația în masă Oficial.md
Ambasada SUA în Republica Moldova anunță că în cadrul unei întrevederi cu Ministrul Afacerilor Interne Daniella..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.