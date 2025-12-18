/VIDEO/ Contrastul unui discurs optimist: Trump se laudă cu realizările economice, dar doar 1 din 3 americani e mulțumit

TV8, 18 decembrie 2025 09:30

/VIDEO/ Contrastul unui discurs optimist: Trump se laudă cu realizările economice, dar doar 1 din 3 americani e mulțumit

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
09:30
/VIDEO/ Contrastul unui discurs optimist: Trump se laudă cu realizările economice, dar doar 1 din 3 americani e mulțumit TV8
Acum o oră
09:00
/VIDEO/ Sprijin pentru elevii cu dificultăți la examene: Circa 3.000 de copii vor fi instruiți la limba română TV8
Acum 2 ore
08:40
/VIDEO/ Pomii naturali de Crăciun, la mare căutare: Cât costă brazii în Chișinău TV8
Acum 4 ore
07:40
Horoscop 18 decembrie 2025 de la ChatGPT: Racii sunt mai sensibili, Săgetătorii își fac planuri mari, iar Leii se afirmă TV8
07:10
/METEO/ Vremea azi, 18 decembrie 2025: Ceața în toată țara. Care vor fi temperaturile maxime TV8
Acum 12 ore
23:40
/VIDEO/ Primele imagini cu scena Eurovision 2026, dezvăluite: Ce simbolizează arhitectura TV8
23:10
/FOTO/ Campania „Hai Acasă de Crăciun”: Artiștii care vor evolua în peste 40 de spectacole din toată țara TV8
23:00
Șoc în tenisul mondial: Carlos Alcaraz s-a despărțit de antrenorul său TV8
22:40
/VIDEO/ Bani pentru creșe în Moldova: Guvernul anunță condițiile și are un apel pentru primării TV8
22:10
/VIDEO/ Primarul de Chișinău, Ion Ceban, invitat la „Новая неделя” de la TV8 TV8
22:10
/VIDEO/ I-a dat un pumn în față polițistului și a încercat să-i fure arma: Pedeapsa cu care s-a ales suspectul TV8
22:00
/VIDEO/ Împrumut de milioane de euro: Drumul Chișinău-Leușeni va fi reabilitat, iar centura Capitalei - extinsă TV8
21:30
/VIDEO/ Mai multe cazuri de viroze: Copiii sunt cei mai afectați. Greșeala părinților și recomandările medicilor TV8
21:10
/VIDEO/ Andrian Candu, martor în dosarul nașului: Ce a declarat despre Vladimir Plahotniuc și concluzia procurorilor TV8
Acum 24 ore
20:40
/VIDEO/ Putin ignoră garanțiile de securitate pentru Ucraina: „Rusia are cea mai bună armată din lume” TV8
20:20
/LIVE/ Primarul de Chișinău, Ion Ceban, invitat la „Новая неделя” de la TV8 TV8
20:10
/LIVE/ Primarul de Chișinău, Ion Ceban, invitat la „Новая неделя”: De la 20:00, doar la TV8! TV8
19:40
/VIDEO/ Lukoil, prins pe picior greșit în Moldova? Junghietu: „Nu și-a asumat obligația de a face investiții” TV8
19:10
/VIDEO/ FMI ar putea oferi Moldovei o nouă rundă de suport financiar: Precizările șefei misiunii TV8
18:40
Stare de urgență la Odesa: Orașul a rămas în beznă după atacuri de zile la rând TV8
18:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1393: Urgență la Odesa, case confiscate, noapte de foc și refuzul Rusiei. „Putin vrea doar război” TV8
18:10
Trafic blocat în centrul Chișinăului, din cauza Caravanei de Crăciun: Perioada restricțiilor TV8
17:50
Premiile Oscar 2026: Lista scurtă a nominalizărilor pentru cele 12 categorii TV8
17:20
Vettingul judecătorilor de la Curtea de Apel Centru s-a încheiat: Ultimii doi magistrați reevaluați TV8
17:10
/HARTĂ/ Alertă meteo de ceață în toată Moldova: Când e valabil codul galben TV8
16:40
Scandal la Harvard: Fostul director de la morgă, trimis la pușcărie TV8
16:00
/VIDEO/ Atac rusesc în plină zi la Zaporojie: Cel puțin 26 de răniți după bombardarea unor blocuri de locuit TV8
15:30
/VIDEO/ Cine este autorul furtului miliardului? Reacția lui Vladimir Plahotniuc la întrebarea jurnalistei TV8 TV8
15:00
Eurovision Moldova 2026: Lista artiștilor calificați în finala Selecției Naționale TV8
14:50
/VIDEO/ Tragedie la Ialoveni: Un bărbat a murit în timp ce dormea, din cauza unei plite electrice TV8
14:30
Carburanții continuă să se ieftinească: Cât vor costa benzina și motorina pe 18 decembrie 2025 TV8
14:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1393: Garanții de securitate, case confiscate, noapte de foc și refuzul Rusiei. „Putin vrea doar război” TV8
14:00
/VIDEO/ Primele declarații ale lui Andrian Candu, audiat în dosarul nașului: „Nu vă supărați” TV8
14:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1393: Case confiscate, noapte de foc și refuzul Rusiei. Hodorkovski: „Putin vrea doar război” TV8
13:50
Laundromat: Un ex-judecător, găsit inițial nevinovat, a fost condamnat. Cum scapă totuși basma curată TV8
13:30
/PROMO/ Primarul de Chișinău, Ion Ceban, invitat la „Новая неделя”: De la 20:00, doar la TV8! TV8
13:00
Taxele pentru colete de pe Temu sau Joom nu vor fi resimțite? Ar putea fi aplicate în 2026 TV8
13:00
Maib lansează campania de Crăciun „Magia adevărată este în fiecare dintre noi” /P/ TV8
13:00
/VIDEO/ Biscuiți periculoși în Moldova: ANSA a găsit o concentrație alarmantă de acizi grași trans TV8
12:30
/VIDEO/ Ce se va întâmpla cu Universitatea din Cahul după ce va fi absorbită de UTM: Dan Perciun respinge speculațiile TV8
12:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1393: Case confiscate, cadou lui Putin și noapte de foc în Rusia. Kremlinul refuză compromisul TV8
12:00
/VIDEO/ Aprobat de Guvern: Cu cât va crește salariul minim și mediu lunar pe economie în 2026 TV8
11:10
Plățile și serviciile bancare digitale câștigă tot mai mult teren în Moldova, potrivit studiului Mastercard /P/ TV8
11:10
/VIDEO/ CEDO, cătușe, conspecte, tufișuri și Dubai: Cum răspunde Plahotniuc la întrebările jurnaliștilor TV8
11:00
Sergiu Chircu, noul șef la Inspectoratul de Supraveghere Tehnică. Noi secretari de stat, numiți de Guvern TV8
10:30
Cine este Dorin Poverjuc, noul șef la Inspectoratul pentru Protecția Mediului: Îl înlocuiește pe Ion Bulmaga TV8
10:30
/VIDEO/ Frauda Bancară: Andrian Candu, față în față cu Vladimir Plahotniuc. Va fi audiat ca martor TV8
10:00
/VIDEO/ Aeroportul Chișinău se extinde cu 30%: Cât va costa proiectul și cum vor fi acoperite cheltuielile TV8
Ieri
09:40
/VIDEO/ Chelsea, prima semifinalistă din Cupa Ligii Angliei: A învins cu emoții o echipă din liga a treia TV8
09:10
/VIDEO/ Ai cumpărat prima casă prin credit? Facilitățile fiscale de care poți beneficia TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.