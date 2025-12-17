/VIDEO/ I-a dat un pumn în față polițistului și a încercat să-i fure arma: Pedeapsa cu care s-a ales suspectul

/VIDEO/ I-a dat un pumn în față polițistului și a încercat să-i fure arma: Pedeapsa cu care s-a ales suspectul

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8