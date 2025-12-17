Șoc în tenisul mondial: Carlos Alcaraz s-a despărțit de antrenorul său
TV8, 17 decembrie 2025 23:00
Șoc în tenisul mondial: Carlos Alcaraz s-a despărțit de antrenorul său
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
23:10
Acum 30 minute
Acum o oră
22:40
Acum 2 ore
22:10
22:00
21:30
Acum 4 ore
21:10
20:40
20:10
19:40
Acum 6 ore
19:10
18:40
18:10
Acum 8 ore
17:20
16:00
15:30
Acum 12 ore
14:50
14:30
14:20
14:00
14:00
13:50
13:30
13:00
13:00
12:30
12:20
12:00
11:10
11:10
11:00
10:30
10:30
Acum 24 ore
10:00
09:40
08:40
08:10
08:00
07:30
16 decembrie 2025
23:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.