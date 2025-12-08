Două proiecte majore de infrastructură, lansate la Ungheni în prezența vicepremierului și a conducerii ADR Centru
Municipiul Ungheni a găzduit pe 27 noiembrie vizita Vicepremierului, Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, însoțit de directorul ADR Centru, Ion Pînzari. Cu această ocazie, au fost semnate două contracte importante ce vizează dezvoltarea economică și modernizarea infrastructurii orașului. Primarul, Vitalie Vrabie, a menționat că unul dintre proiecte se află deja într-un stadiu avansat […]
Cetățenii sunt îndemnați să aleagă produse autohtone atât pentru mesele festive, cât și pentru consumul zilnic. Campania lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare la final de an, cu genericul „Cumpăr BUN de-acasă”, urmărește sprijinirea producătorilor locali prin promovarea produselor agricole și alimentare de origine autohtonă, transmite IPN. Ministerul subliniază că decizia de a cumpăra […]
Pe 10 decembrie, în toate magazinele proprii, clienții vor beneficia de o reducere de -45% la întregul sortiment. În perioada 8–14 decembrie, va fi oferită o reducere suplimentară de -10% pentru toți cei care vor să aducă un strop de tradiție și autenticitate în casele lor. Magazinele pot fi vizitate în Chișinău, Ungheni și Bălți. […]
Așteptările mele sunt cele care mi-au adus un gust amar și nu pentru că oamenii și-au călcat cuvântul. Nu e vina lor că am crezut în ei, ci e vina mea că am pus preț pe vorbe deșarte. Iau oamenii așa cum se prezintă, le deschid ușa sufletului, fără să mă gândesc la consecințe, fără […]
Peste 100 de copii au fost dezinstituționalizați pentru o îngrijire mai bună în comunitate # Unghiul
Peste 100 de copii, dintre cei 460 evaluați pe parcursul acestui an, au fost dezinstituționalizați și plasați în servicii de îngrijire de tip familial, precum tutela, Serviciul de asistență parentală profesionistă sau Casele de copii de tip familie, transmite IPN. Evaluările s-au desfășurat în 37 de instituții, cu implicarea specialiștilor instruiți în cadrul proiectului UNICEF […]
În cadrul vizitei de lucru în Ungheni Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întâlnire și cu cetățenii. Premierul a venit cu un mesaj optimist, subliniind atât impresiile pozitive în urma primei vizite în teritoriu, cât și proiectele strategice aflate pe agenda guvernului. „Unghenenii sunt oameni gospodari, prin modul în care își îngrijesc comunitățile […]
Violența digitală devine tot mai răspândită odată cu dezvoltarea rețelelor sociale. Printre riscurile identificate se numără furtul de identitate și distribuirea mesajelor denigratoare după separarea partenerilor, semne ale unei relații abuzive online. Aceste aspecte au fost discutate în cadrul unei sesiuni informative dedicate violenței împotriva femeilor în mediul digital, transmite IPN. Daniela Dabija, managera Telefonului […]
Circa 30 de voluntari au răspuns sâmbătă, 29 octombrie, apelului ungheneanului Ion Poia și au plantat aproximativ 100 de puieți de arțar și nuc în preajma traseului de motocros amenajat anul acesta la marginea municipiului Ungheni. Acțiunea a fost susținută de Primăria municipiului Ungheni, care a oferit materialul săditor, iar angajații Întreprinderii Municipale „Spații Verzi” […]
Termenul de înregistrare a construcțiilor de până la două etaje, din intravilan sau întovărășiri pomicole fără acte permisive sau cu încălcarea acestora, va fi prelungit până pe 30 ianuarie 2028. O inițiativă legislativă în acest sens este propusă de fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, în contextul în care termenul inițial expiră pe 30 […]
„Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă ca relațiile interumane”, Albert Einstein. Așa este, tocmai ne găsim în noianul informațional și tot aplaudăm, fiind tot mai mulți cuceriți de el. Inflația informațională scade, fără să ne dăm seama din profunzimea înțelegeri cotidiene. Valorile umane și experiențele noastre se transformă într-un colaj […]
Într-o societate în care graba, migrația și singurătatea sapă adânc în viețile oamenilor, un grup de elevi din clasele a XII-a de la LT „Gh. Asachi” din Ungheni a ales să nu rămână spectator. Sub îndrumarea profesoarei Oxana Timoșco, acești tineri au decis să întrebe, să observe și, mai ales, să acționeze. Totul a pornit […]
Micii cititori, elevi ai claselor primare I-a „C” și a II-a „D” de la LT „A. Pușkin” Ungheni, învățătoare Tatiana Procopi, Tamara Cadeniuc și Viorica Butnaru, au pătruns într-un univers fascinant al literaturii naționale, parte din patrimoniul european! Această experiență face parte din proiectul edu-cațional „Sub cușma lui Guguță descoperim farmecul lecturii” și a purtat […]
Tronsonul de cale ferată Iași-Ungheni va fi complet electrificat, marcând astfel prima porțiune de cale ferată electrificată de pe teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, transmite IPN. Potrivit lui Bolea, proiectul este rezultatul unui dosar comun depus de Ministerul Infrastructurii de la Chișinău și […]
În perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, Biroul de probațiune Ungheni a avut în evidență 39 de persoane monitorizate electronic în baza ordonanțelor de protecție emise de instanțele de judecată. Măsura a fost aplicată în cazurile de violență domestică, în vederea sporirii siguranței victimelor și a controlului asupra comportamentului agresorilor. Potrivit instituției, pentru două […]
În baza unei informații operative referitoare la consumul și deținerea ilegală de substanțe narcotice, polițiștii de investigații din Ungheni au depistat la domiciliul unui bărbat de 39 de ani o cantitate de masă vegetală cu miros specific de marijuana, transmite Poliția Republicii Moldova pe pagina de facebook. Bărbatul a fost transportat la Spitalul din Ungheni, […]
Într-o vreme a grabei și a uitării, când devotamentul pare o virtute rară, există oameni care nu caută aplauze, ci lasă urme adânci în inimile celor pe care îi formează. Un astfel de om este fosta directoare a LT „Ion Creangă”- Zinaida Vrabie, care a transformat școala într-o poveste vie, scrisă cu trudă, cu iubire […]
La Ungheni, colectarea selectivă a deșeurilor nu e doar o obligație legală, ci o nevoie urgentă într-un oraș în continuă creștere. Sistemul a început promițător în 2008 – un parteneriat public-privat încheiat între Consiliul Municipal Ungheni și grupul austriac AVE/Energie AG. Au fost instalate containere etichetate corespunzător: „hârtie”, „plastic” și „gunoi menajer”. Totuși, după 17 ani, doar 10%-15% din gunoiul colectat […]
Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată anual la 3 decembrie, Unghiul prezintă situația actuală a persoanelor cu dizabilități din raionul Ungheni și din Republica Moldova, în baza celor mai recente date oficiale. Ungheni: 1 din 7 persoane are o dizabilitate Potrivit datelor Recensământului Populației și Locuințelor, în raionul Ungheni locuiesc 71.277 de […]
În anul 2024, în raionul Ungheni au fost raportate 10 accidente de muncă. Datele oferite redacției de Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) arată că incidentele au avut loc în industria prelucrătoare (Notă: ramură a industriei care se ocupă cu transformarea materiilor prime în produse finite, fie prin muncă manuală, fie cu ajutorul utilajelor sau […]
Azi, 3 decembrie, marcăm Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, o sărbătoare stabilită de ONU în 1992. În acest context, vă prezentăm povestea de viață a lui Vadim Negură, bărbatul din Pîrlița Ungheniului, care a transformat tragedia într-o lecție de curaj. De la el mai aflăm cum statul l-a ajutat, în ce ar mai trebui să […]
Cartea „Istoria vie a satelor Drujba, Hârcești și Mînzătești”, apărută recent, poartă semnătura Elenei Cebotaru, șefa Bibliotecii Publice Drujba, și adună la un loc vocile, memoria și amintirile oamenilor care au trăit istoria pe viu. „Mărturii din trecut, lecții pentru viitor” s-a născut din dorința de a păstra vie memoria unei lumi care dispare încet, […]
Pompierii din Ungheni au lansat o nouă campanie de informare a cetățenilor cu privire la regulile de securitate în sezonul rece. Totodată, specialiștii au oferit instruiri privind utilizarea în siguranță a surselor de încălzire în sezonul rece. Primele localități, unde au mers angajații Serviciului Prevenție al DSE Ungheni, împreună cu autoritățile locale, asistenți sociali și […]
Un atelier cu genericul „Creează, editează, inspiră” este una din șirul activităților preconizate în cadrul lunii tineretului la Centrul Raional de Tineret Ungheni. Un grup de tineri au fost instruiți joi, 20 noiembrie, de către voluntarii centrului la capitolul folosirea corectă a inteligenții artificiale. „Activitatea este organizată de însăși tinerii centrului, de la egal la […]
Toate autobuzele școlare din Moldova au fost echipate cu dispozitive GPS, iar traseele vor fi monitorizate printr-o platformă digitală, accesibilă online, și prin aplicații mobile. Platforma permite urmărirea în timp real a vehiculelor care transportă elevi, controlul consumului de combustibil, automatizarea foilor de parcurs și optimizarea rutelor. Scopul este de a crește siguranța elevilor și […]
Drumarii vor fi mobilizați prin Serviciul 112 în caz de accidente și condiții meteo extreme # Unghiul
Drumarii vor fi mobilizați de operatorii Serviciului de Urgență 112 în situațiile care pot afecta siguranța circulației rutiere. Măsura este prevăzută într-un acord de colaborare care stabilește un mecanism comun de reacție la incidentele de pe drumurile naționale, transmite IPN. Ștefan Popa, directorul Administrației Naționale a Drumurilor, a declarat că o coordonare eficientă între drumari […]
Șase școli din raionul Ungheni au primit donații prin MPay în valoare de peste 42 de mii de lei # Unghiul
Șase instituții de învățământ din raionul Ungheni au beneficiat, în perioada iunie 2024 – octombrie 2025, de donații în valoare totală de 42.572 de lei, efectuate prin serviciul guvernamental MPay, potrivit unui raport al Ministerului Educației și Cercetării. MPay este platforma guvernamentală de plăți electronice, gestionată de Agenția de Guvernare Electronică, care permite cetățenilor să achite […]
Temperaturile din decembrie vor fi mai blânde decât norma medie prevăzută pentru această lună. În schimb, se anunță ploi și zăpadă în cantități obișnuite, a comunicat pentru IPN Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Prima zi de iarnă a adus temperaturi pozitive atât noaptea – între +2 și +8 grade, cât și ziua – cu maxime între […]
Agenția Moldsilva lansează vânzarea pomilor de Crăciun. Cele 24 de întreprinderi silvice scot în comerț 37 789 de arbori crescuți în pepiniere. Prețurile nu s-au schimbat din anul trecut. Un molid de până la doi metri costă între 90 și 360 de lei, iar pomii până la 6 metri – între 200 și 2 070 […]
Știam, din întreaga istorie a omenirii, doar două mari reînvieri — cea a lui Lazăr și cea a lui Isus. Ei bine, moldovenii au parte de o a treia, una pur autohtonă: reînvierea fosilelor politice. Ani la rând, liniște absolută. Niciun sunet, niciun comunicat. Și tocmai când începi să crezi că s-au retras definitiv în […]
44,3% din cetățenii care au vârsta de 15 ani și mai mult, ceea ce reprezintă mai puțin de jumătate din moldoveni, sunt activi pe piața muncii. Respectiv, numărul celor care lucrează sau caută un loc de muncă este mai mic decât al celor care nu sunt deloc implicați în activități economice. Sunt date și constatări […]
În luna octombrie, cererea netă de valută a agenților economici a depășit oferta provenită de la persoanele fizice, gradul de acoperire coborând la 82%, față de 83,6% în septembrie, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei, transmite IPN. Oferta netă de valută de la populație a crescut în octombrie cu 29,4 milioane […]
În raionul Ungheni, de la începutul anului 2025 și până la moment, au fost înregistrate de către Inspectoratul de Poliție Ungheni 603 sesizări privind violența în familie, un fenomen care continuă să afecteze numeroase familii din regiune. „Cifra sesizărilor este mare și ne arată că fenomenul rămâne unul grav. Fiecare caz este o tragedie care […]
La începutul anului 2025, raionul Ungheni număra 19 709 pensionari, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS). Un fapt care atrage atenția este că aproape fiecare al patrulea dintre ei rămâne activ pe piața muncii. Astfel, 4 875 de pensionari continuă să lucreze, mulți dintre ei fiind motivați atât de necesitatea financiară, cât și de […]
Sfârșit. Începutul aici. Până atunci el credea că autorul scrisorilor este David. Seara, pe la ora zece, a luat ultima scrisoare și s-a dus la Diana acasă. Era singură, Irina era la serviciu, Ilinca încă nu venise din oraș. El a intrat în casă și a văzut pe masă calculatorul deschis și o nouă scrisoare […]
La un an de la fondare, Servicii Comunale Ungheni SRL a ales o modalitate cu totul neobișnuită de a-și prezenta raportul de activitate: nu în fața experților sau a comisiilor de specialitate, ci în fața copiilor de la grupa „Licurici” a Grădiniței „Steluța”. Cei mici au fost, pentru o zi, „evaluatori” ai întreprinderii și au […]
Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune pentru anul viitor un salariu minim pe țară de 6 300 de lei, cu 800 de lei mai mult decât în prezent. Aceasta, în contextul în care sindicatele solicită o majorare la 8 050 de lei. Propunerea MMPS va fi înaintată Guvernului pentru aprobare, transmite IPN. Ministerul precizează că […]
Ilie Ilașcu, român basarabean, născut la Taxobeni, sat aflat pe traseul Fălești-Ungheni, a fost petrecut pe ultimul drum cu onoruri militare, 20 noiembrie, la București. Războiul de la Nistru din 1992 l-a prins în punctul cel mai periculos – la Tiraspol. El și colegii lui erau urmăriți la tot pasul și firul vieții lor putea […]
Cursuri dedicate dezvoltării timpurii și sprijinirii copiilor în primii ani de viață, inclusiv a celor cu dificultăți în dezvoltare, sunt acum disponibile printr-o platformă de formare profesională recent lansată în Republica Moldova. Aceasta platformă este destinată atât specialiștilor din domeniu, cât și persoanelor fără pregătire profesională care doresc să se informeze și să își dezvolte […]
Creștinii ortodocși care respectă calendarul bisericesc vechi intră astăzi în Postul Nașterii Domnului, cunoscut și ca Postul Crăciunului. Acesta durează 40 de zile și se va încheia pe 7 ianuarie, de sărbătoarea Nașterii Domnului. În această perioadă, credincioșii se abțin de la carne, lactate și alte produse de origine animală, iar în zilele de sâmbătă […]
În anul 2023 Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova cu sprijinul Guvernului Cehiei și-a propus să reformeze întregul sistem social. Astfel, în 2024 au fost create 10 Agenții Teritoriale de Asistență Socială, printre care și Agenția Teritorială de Asistență Socială Centru-Vest, Ungheni. Obiectivele principale a acestor structuri sociale au fost: modernizarea serviciilor sociale, […]
Pavel Andrușca – un exemplu de perseverență, prin muncă și determinare, visurile pot deveni realitate # Unghiul
Pentru mulți, sportul este doar o pasiune, un hobby de weekend. Pentru alții, însă, este întreaga viață. Din categoria celor pentru care sportul este viață este și Pavel Andrușca, un tânăr luptător din Mănoilești, care de curând a reușit o performanță notabilă în cariera sa – knockout în prima rundă la o competiție internațională din […]
În sesiunea de examene din acest an de studii, direcțiile raionale de învățământ vor putea organiza centre comune de examen, permițând astfel absolvenților de gimnaziu din mai multe localități să susțină probele într-o singură instituție. Ministerul Educației și Cercetării subliniază că această măsură are ca scop eficientizarea organizării examenelor și reducerea presiunii asupra școlilor mici, […]
Tinerii alergători din Ungheni, premiați la Campionatul OPEN desfășurat în cadrul cursei internaționale „Tinerețe” 2025 # Unghiul
Raionul Ungheni a găzduit, în cadrul cursei internaționale de alergări „Tinerețe” – ediția 2025, Campionatul OPEN al raionului Ungheni la alergări pe șosea. Evenimentul a adunat la start zeci de tineri sportivi, care au concurat atât în categoriile generale, cât și în clasamentele destinate exclusiv sportivilor din raion. În categoria General, juniori născuți în anii […]
Cerul, mai puțin albastru decât de obicei, părea a fi decolorat de ascuțișul razelor trimise de soare. Nici un nor, oricât de mic, nu se încumeta să dea ochii cu soarele. Vântul nu avea curajul necesar de a-și arata chipul răcoros nici pe o clipă. Irina, grăbită, mergea spre spitalul cardiologic din oraș. Lucra de […]
Premierul Alexandru Munteanu va efectua joi, 27 noiembrie, prima sa vizită în interiorul țării, oprindu-se la Ungheni, unde va participa la un eveniment public și va discuta cu locuitorii orașului, anunță primăria locală, transmite IPN. Agenda vizitei include ceremonia de primire a noilor autobuze pentru transportul public urban, achiziționate cu sprijinul Guvernului și al Primăriei municipiului Ungheni, […]
Un colț de culoare într-o curte din Ungheni: un pod decorativ a atras atenția trecătorilor # Unghiul
Un mic pod decorativ, vopsit în culorile curcubeului și împodobit cu figurine de animale, a atras în ultimele zile privirile trecătorilor dintr-o zonă rezidențială din Ungheni, mai exact cartierul Ungheni Vale. Podul, instalat într-o curte particulară, e o lucrare realizată de Gheorghe Ciobanu, care ne spune că l-a construit cu scopul de a aduce un […]
Șoferii vor plăti de astăzi mai mult pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto la mai multe categorii de vehicule. Noile tarife sunt aplicate după ce Banca Națională a Moldovei a aprobat un set actualizat de prime de referință și coeficienți de risc, conform datelor din ultimii cinci ani privind accidentele și despăgubirile, transmite IPN. […]
Pacienții pot împărtăși experiența lor privind serviciile medicale pe platforma „Vocea pacientului”, completând un chestionar care evaluează calitatea serviciilor, interacțiunea cu personalul și alte aspecte relevante. Versiunea demo a platformei a fost lansată la a treia ediție a Forumului Pacienților, la Chișinău, transmite IPN. Livia Golovatîi, coordonatoarea proiectului și șefa Departamentului de instruire al Asociației […]
Pe data de 14 noiembrie la Gimnaziul „Andrei Tamazlîcaru” din satul Grăseni a avut loc un eveniment deosebit – lansarea cărții „Sunt o frunză din cântec”, semnată de distinsa noastră consăteancă doamna Nadejda Rusnac-Tamazlîcaru. Volumul a apărut la editura „Cu Drag” din Chișinău. Doamna Nadejda Tamazlîcaru, pe care Dumnezeu a înzestrat-o cu o voce caldă, […]
Cifrele reci spun uneori povești mai grele decât orice destăinuire. În 2024, în raionul Ungheni au fost înregistrate 466 de căsătorii, un număr deloc surprinzător pentru realitățile demografice actuale. Mult mai greu de trecut cu vederea este, însă, faptul că în aceeași perioadă s-au produs 341 de divorțuri. Practic, la aproape trei căsătorii revin două […]
