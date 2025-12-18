Regulamentul Parlamentului va fi înlocuit de un Cod
Noi.md, 18 decembrie 2025 08:30
Procesul legislativ din Republica Moldova va fi reglementat de un Cod, care va înlocui Regulamentul Parlamentului, adoptat în 1996 și considerat depășit de autorități, transmite IPN.Potrivit legislativului, adoptarea Codului privind organizarea și funcționarea Parlamentului răspunde necesității implementării recomandărilor Comisiei Europene din rapoartele de extindere pentru 2024 și 2025 și
Moldova în prim-planul mobilității globale: cât de puternic este pașaportul moldovenesc în lume # Noi.md
Republica Moldova se află în centrul atenției în cel mai recent Nomad Passport Index, clasamentul anual realizat de compania internațională de consultanță fiscală și de imigrație Nomad Capitalist, care evaluează pașapoartele din întreaga lume.Potrivit clasamentului, pașaportul Republicii Moldova permite accesul cetățenilor în peste o sută de destinații din lume, fără viză sau cu proceduri simp
Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi, UTA Găgăuzia, își dezvoltă abilitățile practice într-o unitate modernă de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor, construită cu sprijin european, transmite IPN.Noua infrastructură include două laboratoare specializate: unul pentru sortarea și ambalarea produselor horticole, echipat cu linie de calibrare și cameră frigorifică
România, Polonia, țările baltice și alte 14 state membre ale Uniunii Europene au solicitat, printr-o scrisoare comună adresată Comisiei Europene, alocarea de fonduri pentru crearea unor centre de returnare a migranților situate în afara Uniunii Europene, transmite IPN.Statele semnatare sînt Danemarca, Țările de Jos, Germania, Italia, Suedia, Austria, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Malt
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 18 decembrie sînt:18 decembrie — a 352-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 13 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:5 18 Sf. Cuv. Sava cel SfinţitCe se sărbătorește în lume:
Masă rotundă ECODAVA: educația ecologică, voluntariatul și criza rampelor ilegale, în centrul discuțiilor # Noi.md
Educația ecologică, implicarea tinerilor și necesitatea unor decizii ferme din partea autorităților pentru combaterea rampelor neautorizate de deșeuri au fost principalele subiecte discutate în cadrul mesei rotunde dedicate raportului de activitate al Fundației pentru Dezvoltare Ecologică ECODAVA pentru anul 2025, transmite Noi.md.Vicepreședintele Fundației ECODAVA, Nicolae Pașcaru, a sublinia
„Datoriile sînt periculoase doar cînd e vorba de educație”. Reacția lui Popovici la refuzul autorităților de a majora salariile profesorilor # Noi.md
Economisim astăzi pe profesori și plătim mîine prin analfabetism funcțional, depopulare și colaps educațional.Declarația aparține fostului ministru al Educației, Corneliu Popovici, care a comentat public poziția autorităților poziția autorităților referitoare la salarizarea cadrelor didactice.{{854343}}Într-o postare publică, Corneliu Popovici face referire la explicațiile oferite de Minis
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil. Precipitații semnificative nu se prevăd.În orele dimineții, izolat se va forma ceață, iar local se va semnala polei slab.Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +7...+9°C.În centru se așteaptă +5...+7°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +2...+4°C.
Victor Marahovschi: „O Moldovă curată nu este un vis, dar o obligație a guvernării față de poporul său” # Noi.md
Autoritățile din Moldova trebuie să rezolve urgent problema depozitelor de deșeuri neautorizate, care au dus la o situație ecologică critică, iar o țară care se îneacă în gunoi nu poate fi nici puternică, nici atractivă, nici respectată.Această opinie a fost exprimată de juristul și secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi, în cadrul unei mese rotunde dedicate
Lidia Sanduleac: „În Moldova trebuie acordată mai multă atenție dezvoltării psiho-emoționale a elevilor” # Noi.md
În Moldova este necesar de oferit o calificare clară profesiei de psiholog și de acordat mai multă atenție dezvoltării psiho-emoționale a elevilor, de crescut competența lor emoțională.Despre acest lucru a vorbit doctorul în științe medicale, psihiatrul, psihologul clinician și psihoterapeutul Lidia Sanduleac, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, pe canalul de televiziu
Vasile Chirtoca: "Varianta de a intra în UE fără Transnistria înseamnă să pierzi, nu să cîștigi" # Noi.md
"Dacă vrei să rezolvi o anumită problemă, trebuie să ai acest scop de a o rezolva. Dacă nu-l ai și dacă ai varianta de a intra în Uniunea Europeană (UE) fără Transnistria, atunci pierzi".Declarația a fost făcută recent de către Președintele DAAC Hermes SA, Vasile Chirtoca, președintele Federației de Box din Moldova, în cadrul emisiunii online UNInterviu, notează Noi.md."Dacă vrem să intrăm în
Dacă eviţi să introduci în cuptorul cu microunde recipiente de plastic, metal sau folie de aluminiu, trebuie să ştii şi ce alimente pot deveni toxice atunci cînd sînt reîncălzite în cuptorul cu microunde.Acum aproximativ 30 de ani, americanii au devenit dependenţi de încălzirea rapidă a hranei în cuptorul cu microunde. În prezent, generaţiile mai tinere din întreaga lume nici nu-şi pot imagina
Consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery (WBD) a respins, miercuri, oferta de 108,4 miliarde de dolari a Paramount Skydance, motivînd că aceasta nu a oferit garanții financiare adecvate.Într-o scrisoare adresată acționarilor, divulgată într-un document oficial, consiliul de administrație a scris că Paramount a „indus în eroare în mod constant” acționarii Warner Bros. În plus, consi
Poliția Națională intră într-o nouă etapă de modernizare: parteneriat extins cu Fundația Globală pentru Reforma Sectorului de Securitate # Noi.md
Inspectoratul General al Poliției și Fundația Globală pentru Reforma Sectorului de Securitate (GS Foundation) își extind colaborarea pentru următorii ani, în vederea modernizării Poliției Naționale și îmbunătățirii calității serviciilor oferite cetățenilor, transmite Noi.md.În acest context, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a avut o întrevedere cu reprezentanții GS Foundation, în cadrul căreia a
Ne apropiem cu pași repezi de sfîrșitul anului și, indiferent dacă 2021 a fost un an bun sau nu, cu siguranță, ne dorim ca anul 2022 să fie unul fabulos. Printre rochii de petrecere, cozonaci, cadouri și tutoriale de beauty, strecurăm topul celor mai ciudate superstiții de Anul Nou.Fie că te ghidezi după ele în viața de zi cu zi și obișnuiești să faci trei pași în spate atunci cînd o pisică îț
Centrul Cultural Multifuncțional din satul Sipoteni, raionul Călărași, a devenit practic independent energetic, reducînd la zero cheltuielile pentru energie electrică și încălzire, transmite Noi.md.Primăria Sipoteni a fost desemnată cîștigătoare a competiției „Moldova Eco Energetică 2025”, la categoria „Cel mai bun proiect în domeniul energiei electrice regenerabile în clădirile publice”.P
Finanțare pentru extinderea creșelor: aproape 5 000 de locuri noi vor fi deschise pînă în 2027 # Noi.md
În creșele din Moldova vor fi create 5 000 de locuri noi pînă în 2027.Astăzi s-a lansat apelul de proiecte pentru anul viitor, în cadrul Programului național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșă”, ajuns la ediția a III-a. Se anunță finanțarea a 85 de grupe cu 1 700 de locuri noi. Primăriile sînt îndemnate să depună cereri, transmite ipn.mdInițiativa a fost prezenta
Un studiu publicat în New England Journal of Medicine a arătat că o persoană adultă ia în greutate aproximativ 300 de grame în timpul sărbătorilor de iarnă. Aceasta este jumătate din greutatea pe care o căpătăm în medie într-un an! Mai mult, după revenirea la rutină după sărbători, pierdem treptat doar jumătate din ceea ce am adăugat.Pe termen lung, de la an la an, aceste cifre duc la creștere
Sesiune de informare la Ungheni privind certificarea și profesionalizarea în domeniul achizițiilor publice # Noi.md
Ministerul Finanțelor a organizat la Ungheni o sesiune de informare dedicată noilor reglementări în domeniul achizițiilor publice și sectoriale, precum și noului sistem de profesionalizare și certificare a specialiștilor, care va fi aplicat începînd cu 1 ianuarie 2026, informează Noi.md.Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice locale, ai Cancelariei de Stat, ai entităților p
Rata mortalității în această țară UE o depăşeşte pe cea a natalității, pentru prima oară după zeci de ani # Noi.md
Rata anuală a naşterilor în Franţa este mai mică decît cea a deceselor pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial, o îmbătrînire mai rapidă decît cea prevăzută de Institutul Naţional de Studii Demografice (INED), care nu se aştepta la o situaţie similară înainte de 2035, informează marţi EFE.Informaţia apare într-un raport publicat marţi de INED ce precede publicarea datelor anuale
Focurile de vegetație nu au efecte doar asupra solului ci și asupra atmosferei, fiind aflate la originea unui mecanism care contribuie la răcirea planetei.Acest mecanism are efecte cuantificabile ce nu sînt luate în considerare atunci cînd se lansează previziuni cu privire la încălzirea climei, conform unui nou studiu realizat de cercetători de la Harvard John A. Paulson School of Engineering
Guvernul Japoniei intenționează să aloce în anul fiscal 2026 (care începe la 1 aprilie 2026) o sumă record pentru nevoile forțelor armate - peste 9 trilioane de yeni (peste 58 miliarde de dolari), care vor fi direcționate, în special pentru rachete cu rază lungă de acțiune și crearea unui sistem de apărare cu utilizarea dronelor.Potrivit Oxu.Az, cu referire la NHK, în prezent Ministerul Apărăr
Cea de-a șasea ediție a Forumului mass-media China-Rusia a avut loc, la Beijing. Ministrul Departamentului de Publicitate al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Li Shulei, a participat la evenimentul cu tema „Construirea unui viitor nou de cooperare media China-Rusia: consens și acțiune”, care a reunit aproximativ 140 de invitați din cele două țări. În cadrul formului au fost semnat
Regatul Unit a ajuns la un acord cu Bruxellesul pentru a reintra din 2027 în programul european de schimburi universitare Erasmus pe care l-a părăsit în 2020, la momentul Brexit-ului, relatează AFP.'Aderarea la 'Erasmus' este o victorie majoră pentru tinerii noștri, ridicînd obstacolele și lărgind orizonturile pentru ca fiecare, indiferent de originea sa, să aibă posibilitatea de a studia și d
Persoanele cu alergii nu ar trebui să consume preparatele de tipul ciocolatei Dubai, după ce s-a constatat că o serie de produse nu au îndeplinit standardele alimentare din Regatul Unit, a avertizat agenţia de supraveghere a siguranţei alimentare din această ţară.Aceste produse din ciocolată, care conţin de obicei o umplutură din fistic, tahini şi aluat filo mărunţit, au crescut în popularitat
Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmîndu-și sprijinul pentru alianțele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de președintele Donald Trump și administrația sa, informează AFP.NDAA, adoptată anual de ambele camere ale Congresului cu un anumit grad de consens între democrați și republicani, prezintă domeniile asupra cărora Statele Unite
Cu ocazia celei de-a 8-a Expoziții Internaționale de Importuri din China organizată la Shanghai, premierul Georgiei, Irakli Kobahidze, a acordat un interviu China Media Group (CMG), scrie romanian.cgtn.com.Potrivit acestuia, „expoziția este o platformă foarte importantă care oferă o oportunitate valoroasă de a comunica și exprima punctele de vedere.”Referitor la relațiile cu China, el a su
Datoriile pe care Guvernul le are față de fermieri ar putea fi transformate în obligațiuni de stat, o soluție analizată de autorități pentru a facilita accesul agricultorilor la finanțare bancară.Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV.Ministra susține că această măsură ar putea oferi fermierilor
În largul coastei Turciei, Marea Marmara s-a retras brusc de la țărm cu aproximativ 20 de metri.Acest fenomen natural neobișnuit a fost înregistrat în zona Marmara Ereğlisi din provincia Tekirdağ, în vestul țării.Ca urmare a retragerii apei, în anumite locuri au apărut zone nisipoase, asemănătoare unor mici insule, relatează Noi.md, cu referire la vesti.az.În apele puțin adînci au fost
Asociația Obștească „Forța Fermierilor” anunță organizarea unui protest joi, 18 decembrie 2025, în fața Curții de Apel Chișinău. Acțiunea este dedicată cazului fraților Vasile și Ion Grosu, fermieri din satul Filipeni, raionul Leova.Potrivit Asociației, cei doi au fost încarcerați în luna mai 2025 în urma unei decizii a instanței de fond, calificată de fermieri drept abuzivă. Reprezentanții „F
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi bugetul instituției pentru anul 2026, în sumă de 151 068,2 mii de lei.Din suma totală, peste 66 603,8 mii de lei vor fi îndreptați spre finanțarea partidelor politice, comunică moldpres.Pentru activitatea CEC, devizul de cheltuieli este de 48 188,6 mii de lei, iar pentru activitatea consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al do
O explozie violentă a distrus complet un apartament din orașul Uralsk, Kazahstan, pe 12 decembrie, chiar în momentul în care pompierii interveneau pentru stingerea unui incendiu izbucnit în locuință.Imagini surprinse la fața locului, care au devenit virale pe rețelele sociale, arată cum unul dintre pompieri se afla la fereastra apartamentului în clipa în care o acumulare de gaze a provocat exp
Averea regizorului canadian James Cameron a depășit 1 miliard de dolari, scrie Forbes. Acest lucru a fost posibil datorită filmelor de succes precum „Titanic” și „Avatar”.Din anii 1980, filmele lui Cameron au încasat în total aproape 9 miliarde de dolari, iar partea lui din aceste venituri constituie cea mai mare parte a averii sale personale. Proiectele cheie includ seria de filme „Avatar”, „
Arctica a înregistrat cel mai cald an din ultimii 125 de ani, cu temperaturi-record, precipitații fără precedent și o reducere dramatică a gheții marine.În perioada octombrie 2024 - septembrie 2025, temperaturile din întreaga regiune arctică au fost cele mai ridicate din ultimii 125 de ani de măsurători moderne, potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice a SUA (NOAA).{{84863
Deputații se vor întruni joi, 18 decembrie, în ședință plenară, cu începere de la ora 10:00. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat, astăzi, suplimentul la ordinea de zi a ședințelor plenare care vor avea loc în această săptămînă.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, deputații urmează să examineze patru proiecte care vizează armonizarea legislației naționale cu
Tendințele periculoase legate de revenirea militarismului japonez au pus în alertă statele și popoarele din regiune # Noi.md
Declarațiile premierului japonez Sanae Takaichi referitoare la Taiwan încalcă grav dreptul internațional și normele fundamentale ale relațiilor internaționale, provocînd în mod flagrant rezultatele victoriei din cel de-al Doilea Război Mondial și principiile justiției internaționale, a declarat miercuri purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe Guo Jiakun, scrie romanian.cgtn.com.
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a efectuat, în perioada 12–16 decembrie, un turneu diplomatic în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Iordania, scrie romanian.cgtn.comLa finalul vizitei, acesta a declarat, într-un interviu acordat jurnaliștilor chinezi, că în cadrul întîlnirilor a prezentat celor trei state faptele istorice și temeiurile juridice legate de problema Taiwanului, sub
Compania americană Meta intenționează să implementeze în 2026, în multe țări, un nou sistem de verificare a vîrstei, numit AgeKey.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a declarat într-un interviu acordat ziarului britanic Financial Times, șefa departamentului de securitate al companiei, Antigona Davis.{{852495}}„În întreaga lume, în diferite țări există diferite sisteme de verificare a vîrst
Guvernul stabilește noile priorități de securizare a frontierei prin Programul Național de management integrat # Noi.md
Modul în care va fi administrată și securizată frontiera Republicii Moldova în următorii cinci ani este stabilit prin Programul Național pentru Managementul Integrat al Frontierei, aprobat în ședința Guvernului din 19 decembrie.Documentul vizează eficientizarea controlului la frontieră, combaterea riscurilor de securitate, precum și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor și mediului de
Majoritatea parlamentară din Norvegia a susținut înăsprirea regulilor de conducere a trotinetelor electrice.Majoritatea deputaților a susținut proiectul de lege privind înăsprirea regulilor referitoare la trotinetele electrice.Printre altele, acesta prevede că autoritățile locale vor putea interzice circulația trotinetelor electrice pe trotuare, informează Noi.md, citînd caliber.az.Se
Comisia specializată de selectare şi evaluare a proiectelor investiționale finanțate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale (în continuare – fondul de dezvoltare) anunță lansarea concursului de selectare a proiectelor investiţionale pentru anul 2026.La concurs pot participa instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul de asigurare obl
Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării a două tronsoane de drum de importanță strategică.Comisia pentru politică externă a aprobat astăzi avizul consultativ pentru negocierea și semnarea modificării Acordului de împrumut aferent Proiectului V de reabilitare a
Guvernul va sprijini dezvoltarea IMM-urilor, reducerea costurilor energetice, promovarea energiei regenerabile și apropierea Republicii Moldova de politicile și practicile economice ale Uniunii Europene.Cabinetul de miniștri a votat un proiect cu impact pentru antreprenorii din Republica Moldova. Este vorba despre aprobarea Acordului de grant pentru proiectul „REC4SMEs – sprijinirea IMM-urilor
„Tricolorii” vor juca un meci amical cu reprezentativa Lituaniei: cînd va avea loc întîlnirea # Noi.md
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va juca primul său meci din noul an în luna martie! „Tricolorii” vor juca pe teren propriu o partidă amicală în compania reprezentativei Lituaniei.Meciul amical de fotbal Republica Moldova - Lituania se va desfășura în data de 26 martie la Chișinău. Anunțul a fost făcut pe site-ul Federației Lituaniene de fotbal, transmite Moldova1.{{854105}}
Monument din secolul al XVIII-lea în pericol de dispariție: în raionul Drochia, o biserică din lemn se află în stare de degradare # Noi.md
În satul Macarovca, comuna Cotova, raionul Drochia, unul dintre cele mai vechi monumente de arhitectură religioasă din țară, biserica din lemn Adormirea Maicii Domnului, a cărei existență este atestată din 1793, se află în pericol de dispariție.Acest lucru este atestat de o placă informativă instalată la fața locului. Biserica are statutul de monument arhitectural de importanță națională și es
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a venit cu un anunț important pentru contribuabili, notează Noi.md."În data de 18.12.2025, în intervalul 17:00-18:00 vor fi desfășurate lucrări de mentenanță în cadrul SIA „e-Factura” aferent funcționalului de selectare a ciclului de viață al facturii fiscale, precum și actualizării rapoartelor BNS în cadrul SIA „Ghișeul Unic de Raportare”În acest sens, este
Începînd din dimineața zilei de 17 decembrie, medicii rezidenți din toată Anglia au început o grevă de cinci zile, protestînd împotriva nivelului salarial și a condițiilor de muncă.Acțiunea va dura pînă în dimineața zilei de 22 decembrie. Este deja a 14-a grevă din martie 2023.{{854008}}Aceasta are loc pe fondul izbucnirii așa-numitei „supergripe”, din cauza căreia conducerea Serviciului N
La această oră, postul vamal de frontieră Leușeni–Albița și-a întrerupt temporar activitatea din cauza unor defecțiuni tehnice la sistemul informațional al Poliției de Frontieră Române.Potrivit autorităților, în prezent sunt întreprinse măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor apărute, iar echipele tehnice lucrează pentru remedierea situației în cel mai scurt timp posibil.„Colegii noștri lu
Primăria Chișinău salută organizarea și desfășurarea Cupei Deschise de Kickboxing „LEGENDELE MOLDOVEI 3”, competiție internațională care a reunit sportivi de top și oficiali din 15 țări.Turneul s-a desfășurat sub egida Federației Mondiale de Kickboxing (WKF), avînd statutul oficial de „Cupa Europei”.{{854124}}Prezența invitatului de onoare, legendarul Semmy Schilt, a conferit competiției u
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță, oficial, numirea Alionei Castraveț în funcția de director general adjunct interimar, avînd ca responsabilitate principală coordonarea domeniului fitosanitar și protecția plantelor.Decizia a fost luată, astăzi, în cadrul ședinței de Guvern, notează Noi.md.{{853471}}Numirea vine să consolideze echipa managerială a ANSA, asigurînd
