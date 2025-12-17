/VIDEO/ Lukoil, prins pe picior greșit în Moldova? Junghietu: „Nu și-a asumat obligația de a face investiții”
TV8, 17 decembrie 2025 19:40
/VIDEO/ Lukoil, prins pe picior greșit în Moldova? Junghietu: „Nu și-a asumat obligația de a face investiții”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
20:10
Acum o oră
19:40
Acum 2 ore
19:10
18:40
Acum 4 ore
18:10
17:20
Acum 6 ore
16:00
15:30
14:50
14:30
14:20
Acum 8 ore
14:00
14:00
13:50
13:30
13:00
13:00
12:30
12:20
Acum 12 ore
12:00
11:10
11:10
11:00
10:30
10:30
10:00
09:40
08:40
08:10
08:00
07:30
Acum 24 ore
16 decembrie 2025
23:50
23:50
23:20
23:00
22:30
22:20
21:50
21:30
21:30
21:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.