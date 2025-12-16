/VIDEO/ O furtună puternică paralizează nordul Japoniei: Ninsori abundente și vânturi puternice
TV8, 16 decembrie 2025 23:50
/VIDEO/ O furtună puternică paralizează nordul Japoniei: Ninsori abundente și vânturi puternice
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
Acum 2 ore
23:50
23:50
23:20
23:00
Acum 4 ore
22:30
22:20
21:50
21:30
21:30
21:00
Acum 6 ore
20:10
20:00
19:10
19:00
Acum 8 ore
18:30
18:10
18:00
17:50
17:20
Acum 12 ore
16:50
15:50
15:10
14:20
13:50
13:20
12:50
12:40
12:20
Acum 24 ore
11:50
11:00
10:50
10:30
10:20
09:30
08:20
08:00
Ieri
23:50
23:20
23:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.