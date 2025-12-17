LIVE TEXT/ Circa 33 de mii de locuințe din regiunea Odesa rămân fără electricitate după atacul Rusiei din 13 decembrie. Război în Ucraina, ziua 1392
Ziarul de Garda, 17 decembrie 2025 16:50
UPDATE 16:45 A fost restabilită alimentarea cu energie electrică pentru aproape 584 de mii de consumatori din regiunea Odesa, în urma atacului masiv al Rusiei, din 13 decembrie, scrie Ukrinform. „Numai în ultimele 24 de ore, am reușit să realimentăm cu energie electrică peste 250 de mii de gospodării suplimentare”, se arată în comunicatul DTEK...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 15 minute
16:50
Martorii lui Plahotniuc. Andrian Candu, audiat în instanță. Acuzații la adresa lui Filat și justificări pentru acțiunile lui Plahotniuc # Ziarul de Garda
Cu acuzații de „aranjamente” cu oligarhului Ilan Șor la adresa fostului premier Vlad Filat și justificări pentru acțiunile inculpatului Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, fostul președinte al Parlamentului, tot el, unul dintre finii lui Plahotniuc, a depus depoziții în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Miercuri, 17 decembrie 2025. Vladimir Plahotniuc a compărut din nou în fața instanței...
16:50
LIVE TEXT/ Circa 33 de mii de locuințe din regiunea Odesa rămân fără electricitate după atacul Rusiei din 13 decembrie. Război în Ucraina, ziua 1392 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:45 A fost restabilită alimentarea cu energie electrică pentru aproape 584 de mii de consumatori din regiunea Odesa, în urma atacului masiv al Rusiei, din 13 decembrie, scrie Ukrinform. „Numai în ultimele 24 de ore, am reușit să realimentăm cu energie electrică peste 250 de mii de gospodării suplimentare”, se arată în comunicatul DTEK...
Acum 30 minute
16:40
FMI estimează că PIB-ul R. Moldova va crește cu 2,3% în 2026. „Sunt necesare reforme fiscale mai ample” # Ziarul de Garda
„După mai mulți ani de activitate economică modestă, ca urmare a efectelor indirecte ale războiului Rusiei în Ucraina și a șocurilor energetice repetate, creșterea economică își revine treptat”, a declarat Alina Iancu, conducătoarea echipei Fondului Monetar Internațional (FMI) la încheierea misiunii de consultări în R. Moldova, desfășurată în perioada 4-17 decembrie, unde a făcut mai...
16:40
Guvernul a aprobat: salariului minim și mediu urmează să crească din 1 ianuarie 2026 # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu acest an și cu 114,6% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat miercuri, 17 decembrie, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări...
Acum o oră
16:30
FMI estimează că PIB-ul R. Moldova va crește cu 2,3% în 2026. „Sunt necesare reforme fiscale mai ample pentru a consolida gestionarea finanțelor publice și a spori eficiența cheltuielilor” # Ziarul de Garda
„După mai mulți ani de activitate economică modestă, ca urmare a efectelor indirecte ale războiului Rusiei în Ucraina și a șocurilor energetice repetate, creșterea economică își revine treptat”, a declarat Alina Iancu, conducătoarea echipei Fondului Monetar Internațional (FMI) la încheierea misiunii de consultări în R. Moldova, desfășurată în perioada 4-17 decembrie, unde a făcut mai...
16:20
FMI estimează că PIB-ul va crește cu 2,3% în 2026. „Sunt necesare reforme fiscale mai ample pentru a consolida gestionarea finanțelor publice și a spori eficiența cheltuielilor” # Ziarul de Garda
„După mai mulți ani de activitate economică modestă, ca urmare a efectelor indirecte ale războiului Rusiei în Ucraina și a șocurilor energetice repetate, creșterea economică își revine treptat”, a declarat Alina Iancu, conducătoarea echipei Fondului Monetar Internațional (FMI) la încheierea misiunii de consultări în R. Moldova, desfășurată în perioada 4-17 decembrie, unde a făcut mai...
Acum 2 ore
16:00
Conflictul din familia lui Vasile Bolea: CA câștigă într-un litigiu cu „Jurnal TV” privind încălcarea normelor referitoare la protecția minorilor # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de „Jurnal TV” împotriva Consiliului Audiovizualului (CA), privind solicitarea de anulare parțială a unei decizii a autorității de reglementare din mai 2025, anunță miercuri, 17 decembrie, CA. Atunci, potrivit CA, postul TV a primit o avertizare publică, pentru încălcarea art. 15 din Codul...
15:50
Persoanele fizice vor putea procura bunuri confiscate de stat. Guvernul a aprobat un nou regulament cu privire la modul de administrare și comercializare a bunurilor confiscate # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat miercuri, 17 decembrie, un nou regulament pentru eficientizarea administrării și valorificării bunurilor confiscate. Documentul include o serie de modificări și elemente de noutate menite să eficientizeze procesul de valorificare a bunurilor aflate la evidența Serviciului Fiscal de Stat (SFS), comunică instituția. Noul regulament stabilește modalitățile clare de evaluare și comercializare a bunurilor, prin vânzare...
15:50
„Economia Moldovei nu poate susține pe termen lung niveluri salariale de 1,8 milioane lei/an pentru un număr restrâns de persoane”. Detalii despre plafonarea salariilor conducerii ANRE, CNPF și ANRCETI # Ziarul de Garda
Salariile medii ale conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) ar putea fi plafonate. Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe va propune Parlamentului spre examinare un proiect de lege care prevede acest lucru, se arată...
15:40
Persoanele fizice vor putea procura bunuri confiscate stat. Guvernul a aprobat un nou regulament cu privire la modul de administrare și comercializare a bunurilor confiscate # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat miercuri, 17 decembrie, un nou regulament pentru eficientizarea administrării și valorificării bunurilor confiscate. Documentul include o serie de modificări și elemente de noutate menite să eficientizeze procesul de valorificare a bunurilor aflate la evidența Serviciului Fiscal de Stat (SFS), comunică instituția. Noul regulament stabilește modalitățile clare de evaluare și comercializare a bunurilor, prin vânzare...
15:20
Un bărbat a fost condamnat la închisoare, pentru că a încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față # Ziarul de Garda
Un bărbat de 32 de ani a fost condamnat 1 an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis pentru violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere, adică a unui ofițer de poliței, anunț miercuri, 17 decembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit materialelor cauzei, în noaptea de 1 mai 2025, ofițerul de...
15:20
„În anii precedenți, aveam foarte mari probleme cu facturile. Astăzi, această problemă a dispărut totalmente”. Centrul Cultural Multifuncțional din satul Sipoteni a devenit independent energetic # Ziarul de Garda
Centrul Cultural Multifuncțional din satul Sipoteni, raionul Călărași, a reușit să devină independent energetic și să reducă semnificativ cheltuielile pentru încălzire și energie electrică, pentru a oferi condiții optime pentru cei peste 200 de copii care frecventează zilnic instituția, se arată în comunicatul de presă emis de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Primăria satului...
Acum 4 ore
15:00
Guvernul Ungariei va oferi 40 de burse pentru tinerii din R. Moldova pentru anii 2026-2028 # Ziarul de Garda
Tinerii din R. Moldova vor putea participa la programul de burse Stipendium Hungaricum oferite de Ungaria prin intermediul Fundației Publice Tempus, scrie MEC. Oportunitatea este prevăzută în Memorandum de înțelegere între Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei privind cooperarea în cadrul programului „Stipendium Hungaricum” pentru anii 2026-2028....
14:50
Crizele energetice din regiunea transnistreană ar putea să se repete. Chiveri: „Nu este o problemă politică, este una tehnică”. # Ziarul de Garda
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că actuala criză economică și energetică din stânga Nistrului este rezultatul unui model nesustenabil, bazat pe utilizarea resurselor energetice gratuite de către autoritățile de la Tiraspol. Declarația sa vine după ce luni, 15 decembrie, liderul de la Tiraspol, Vladimir Krasnoselski, a luat decizia de a introduce stare de...
14:40
LIVE TEXT/ The New York Times: Planul de pace al SUA include desfășurarea de trupe europene în Ucraina, după instaurarea păcii. Război în Ucraina, ziua 1392 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:35 Diplomații americani și europeni care s-au întâlnit cu liderii ucraineni la Berlin în ultimele zile au aprobat două documente care prezintă garanții de securitate, a relatat The New York Times, citând oficiali familiarizați cu detaliile planului de pace. Aceste garanții includ desfășurarea unui contingent european în Ucraina, cooperarea sporită în domeniul serviciilor de...
14:20
SUA ar putea impune sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei dacă Putin respinge acordul de pace # Ziarul de Garda
SUA planifică noi sancțiuni asupra sectorului energetic al Rusiei pentru a intensifica presiunea asupra Moscovei dacă președintele Vladimir Putin respinge un acord de pace cu Ucraina, au relatat surse familiarizate cu situația pentru Bloomberg, citat de Kyiv Independent. Printre opțiunile luate în considerare se numără vizarea navelor din „flota din umbră” a Rusiei, petroliere folosite...
13:50
Guvernul va aloca 385,7 milioane de lei pentru extinderea creșelor în anii 2026-2027, pentru a fi create până la 5000 de locuri de creșă # Ziarul de Garda
Guvernul anunță că va aloca 385,7 milioane de lei pentru extinderea creșelor în anii 2026-2027, pentru a fi create până la 5000 de locuri de creșă. Autoritățile vor finanța extinderea grupelor existente și crearea unor grupe noi, inclusiv construcția anexelor, se arată în comunicatul de presă emis de Guvern. Lansarea noului apel de concurs în...
13:50
ANSA: 495 de kilograme de biscuiți de import au fost interzise spre comercializare # Ziarul de Garda
Un lot de 495 de kilograme de biscuți de importa fost reținut și interzis de a fi comercializat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în urma depistării unei concentrații de acizi grași trans, „substanțe nocive pentru sănătatea umană”, se arată într-un comunicat, Astfel, urmare a controalelor oficiale, a fost depistat un conținut de acizi grași trans (trans...
13:40
„Nereguli în gestionarea resurselor financiare”. Audit cu rezerve asupra rapoartelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale # Ziarul de Garda
Curtea de Conturi a emis o opinie cu rezerve, invocând dificultăți în verificarea corectitudinii calculării compensațiilor acordate populației în perioada ianuarie-martie 2024, după ce Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice a examinat raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale, încheiate la 31 decembrie 2024, se arată într-un comunicat...
13:30
LIVE TEXT/ Armata rusă a lansat bombe aeriene asupra orașului Zaporijia. Un bloc de locuit a fost avariat. Război în Ucraina, ziua 1392 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:23 Armata rusă a lansat bombe aeriene asupra orașului Zaporijia. În rezultat, un bloc de locuit a fost avariat, raportează Ivan Fedorov, șeful Comandamentului Operațiunilor Militare Speciale din Zaporijia. Potrivit acestuia, 26 de persoane au fost rănite în urma bombardamentului rusesc, inclusiv un copil. La fel, în urma atacului trupelor ruse, a fost avariată...
13:10
Procurorul Anticorupție, Victor Cazacu va fi audiat repetat. După prima audiere, membrii Comisiei de evaluare n-au ajuns la o decizie unanimă # Ziarul de Garda
Procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție, Victor Cazacu va fi audiat repetat de către Comisia de evaluare a procurorilor. Prima audiere, cu participarea acestuia, a avut loc la 7 noiembrie 2025. Deoarece membrii Completului B nu au întrunit unanimitatea necesară pentru aprobarea raportului de evaluare, după examinarea materialelor, Comisia a decis organizarea unei audieri repetate, „în...
Acum 6 ore
13:00
VIDEO/ Maib lansează campania de Crăciun „Magia adevărată este în fiecare dintre noi” # Ziarul de Garda
În spiritul sărbătorilor de iarnă, maib anunță campania de Crăciun „Magia adevărată este în fiecare dintre noi”, un proiect de care își propune să unească generațiile și să readucă în atenția publicului relațiile calde și autentice, simple și pline de emoție. Campania urmărește să creeze o punte între generații și să reconecteze tinerii cu moștenirea...
12:40
Dosarul „Laundromat”: Încă doi foști judecători recunoscuți vinovați de Curtea de Apel # Ziarul de Garda
Doi foști judecători au fost recunoscuți vinovați în dosarul „Laundromat”, anunță miercuri, 17 decembrie, Procuratura Anticorupție (PA). În cazul primului judecător, Mihail Moraru, a fost admis de către Colegiul penal al Curții de Apel Centru apelul acuzatorului de stat și a recunoscut vinovat în dosar, care fusese achitat prin sentința din 30 aprilie 2024. În...
11:40
Mai multe demisii și numiri au fost aprobate miercuri, 17 decembrie, în cadrul ședinței Guvernului. Astfel, Inspectoratului Național pentru Supravegherea Tehnică (INST) și Inspectoratul pentru Protecția Mediului au noi directori, iar Ministerul Mediului și al Culturii noi secretari de stat. Astfel, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că Ion Moraru a fost...
11:40
R. Moldova va negocia cu BERD un împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării a două „tronsoane de drum de importanță strategică” # Ziarul de Garda
R. Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării a două tronsoane de drum de importanță strategică, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru negocierea și semnarea modificării...
11:20
Vladimir Plahotniuc despre condițiile din Penitenciarul nr. 13: „Eu nu sunt alintat”. Fostul lider PDM ajunge, din nou, în fața instanței # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc a fost venit, din nou, în fața instanței în dosarul numit generic „Frauda bancară”, ajuns la faza de examinare a probelor apărării. Fiind întrebat dacă este mulțumit de condițiile de detenție din Penitenciarul nr. 13, Vladimir Plahotniuc a declarat că „eu nu sunt alintat, chiar dacă eu am văzut alte condiții, eu nu...
11:20
LIVE TEXT/ Armata ucraineană a atacat cu drone o rafinărie și un depozit de petrol. A fost lovit și un depozit de muniții. Război în Ucraina, ziua 1392 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:14 În noaptea de 17 decembrie, forțele militare ucrainene au atacat cu drone mai multe instalații rusești de rafinare a petrolului, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene. Conform autorităților ucrainene, dronele au lovit infrastructura rafinăriei de petrol din orașul Slaviansk-pe-Kuban din Regiunea Krasnodar a Rusiei. În urma atacului, s-au înregistrat explozii...
Acum 8 ore
10:40
Focuri de armă la Căpriana. Un membru al Gărzii Naționale de Mediu ar fi fost lovit cu patul puștii. Poliția a identificat suspectul # Ziarul de Garda
Un membru al Gărzii Naționale de Mediu ar fi fost lovit, în seara zilei de 15 decembrie, cu patul unei arme, în timpul unei misiuni de control. Totodată, în mașina echipei a fost tras un glonț, iar oamenii legii anunță că au identificat suspectul. Reprezentanții ocolului silvic Căpriana susțin că angajații acestuia nu au fost...
10:20
Andrian Candu, fost președinte al Parlamentului și finul de cununie al ex-liderului democrat Vladimir Plahotniuc, a compărut în calitate de martor în instanță în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Miercuri, 17 decembrie 2025. Vladimir Plahotniuc a compărut din nou în fața instanței în dosarul numit generic „Frauda bancară”, ajuns la faza de examinare a probelor apărării. În...
09:50
Concluziile Consiliului pentru Afaceri Generale a UE: Moldova avansează, este apreciată și susținută, iar următorii pași în procesul de aderare trebuie să urmeze fără întârzieri # Ziarul de Garda
Președinția daneză a Consiliului UE a publicat concluziile în urma reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale. Biroul pentru Integrare Europeană scrie că UE a transmis R. Moldova un mesaj clar: „Moldova avansează, este apreciată și susținută, iar următorii pași în procesul de aderare trebuie să urmeze fără întârzieri”. „Moldova merge înainte pe drumul european – cu...
09:30
Ultimii doi judecători de la Curtea de Apel Centru, au fost reevaluați. Comisia de evaluare a emis un raport negativ și altul pozitiv. Decizia finală aparține CSM # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță finalizarea procedurilor de reevaluare în privința judecătorilor Ruxanda Pulbere și Igor Chiroșca de la Curtea de Apel Centru, precum și transmiterea rapoartelor aferente către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În ambele cazuri, Comisia își menține recomandările formulate în cadrul evaluărilor inițiale. În cazul judecătorului Igor Chiroșca, Completul de evaluare...
Acum 12 ore
09:00
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef, iar la Ministerul Mediului va fi numit un nou secretar de stat # Ziarul de Garda
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef. Funcția va fi ocupată de Dorin Poverjuc, anunță ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a precizat că va propune candidatura spre aprobare la ședința de astăzi, 17 decembrie, a Guvernului. „Dorin Poverjuc va prelua funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, având mandatul de a consolida...
08:40
Autoritățile au efectuat controale la prestatorii de servicii de taxi. Au fost aplicate amenzi # Ziarul de Garda
În perioada 8-12 decembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS), de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, au efectuat mai multe controale în municipiul Chișinău, fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul transportului de pasageri în regim de taxi, atât ocazional, cât și prin intermediul platformelor electronice...
08:20
LIVE TEXT/ Poliția Națională a Ucrainei a identificat aproape 500 de cazuri de trafic de persoane în timpul războiului. Război în Ucraina, ziua 1392 # Ziarul de Garda
8:16 De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, Poliția Națională a Ucrainei a identificat peste 490 de cazuri de trafic de persoane. Această cifră a fost raportată de adjunctul șefului Poliției Naționale a Ucrainei, Andrii Niebytov, în timpul celei de-a 13-a Conferințe Globale INTERPOL privind Traficul de Persoane și Introducerea Clandestină de Migranți...
Acum 24 ore
01:20
Dosarul „Banca de Economii”: două persoane condamnate la 9 și la 5 ani de închisoare pentru cauzarea unui prejudiciu de 4,4 milioane de lei # Ziarul de Garda
Două persoane au fost condamnate marți, 16 decembrie, în dosarul „Banca de Economii” pentru spălare a banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari, fapte soldate cu cauzarea unui prejudiciu material estimat la 4,4 milioane de lei, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Instanța a dispus, în privința unuia dintre inculpați, prin cumul parțial...
16 decembrie 2025
22:10
LIVE TEXT/ Rusia a atacat regiunea Odesa cu drone. Nu există victime. Război în Ucraina, ziua 1391 # Ziarul de Garda
UPDATEE 22:05 În partea de sud a regiunii Odesa, atacul de astăzi al dronelor rusești a avariat infrastructura civilă și de transport, potrivit șefului Administrației Militare Regionale, Oleh Kiper unde a raportat pe Telegram. Potrivit acestuia, niciun civil nu a fost rănit în urma atacului. „Toate serviciile autorizate depun eforturi pentru a elimina consecințele atacului. Ofițerii...
21:50
Procurorii din CSM al României sesizează Inspecția Judiciară în cazul șefului DNA Marius Voineag după documentarul Recorder # Ziarul de Garda
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii din România (CSM) a dispus sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie din România semnalate de Recorder, scrie HotNews.ro. Marius Voineag era acuzat că a pretins „controlul asupra dosarelor”. „Urmează ca hotărârea Secției pentru...
21:10
Duma de Stat din Rusia a aprobat un proiect de lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine # Ziarul de Garda
Camera Deputaţilor din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marţi, 16 decembrie, în a doua şi a treia lectură, un proiect de lege ce interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe penale străine, o măsură care îl protejează pe preşedintele rus, Vladimir Putin, în faţa mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI), transmite G4Media....
20:30
Tăieri ilegale depistate de către inspectorii de mediu din Edineț: prejudiciu de peste 44 de mii de lei # Ziarul de Garda
127 de arbori de specia salcâm dintr-o fâșie forestieră din satul Șofrîncani, raionul Edineț, au fost tăiați ilegal, anunță marți, 16 decembrie, Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Diametrele cioatelor au fost cuprinse între 12 și 24 cm, iar prejudiciul cauzat mediului constituie 44 250 de lei. Conform unui comunicat de presă, inspectorii de mediu din Edineț...
19:20
Dosarul „Banca de Economii”: Două persoane condamnate la 9 și la 5 ani de închisoare pentru cauzarea unui prejudiciu de 4,4 milioane de lei # Ziarul de Garda
Două persoane au fost condamnate marți, 16 decembrie, în dosarul „Banca de Economii” pentru spălare a banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari, fapte soldate cu cauzarea unui prejudiciu material estimat la 4,4 milioane de lei, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Instanța a dispus, în privința unuia dintre inculpați, prin cumul parțial...
18:30
Un avocat, candidat din partea societății civile în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor nu a promovat evaluarea externă # Ziarul de Garda
Avocatul Denis Lesnic, candidat din partea societății civile la funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor, nu a promovat evaluarea externă desfășurată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, anunță marți, 16 decembrie, Comisia. Potrivit concluziilor Comisiei, candidatul nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de Legea nr. 26/2022, în temeiul căreia a fost...
18:20
Va fi modificat conceptul actual de colectare a taxelor de folosire a drumurilor: Se vor introduce două taxe distincte. Precizări de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale # Ziarul de Garda
Până în 2028, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va modifica conceptul actual de colectare a taxelor de folosire a drumurilor prin introducerea a două taxe distincte, care vor fi implementate etapizat. Într-o precizare pentru ZdG, instituția afirmă că „prima, o taxă de proprietate asupra vehiculului, este similară unei „taxe anuale de deținere”, colectată de autoritățile...
18:00
Maia Sandu a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Regatului Țărilor de Jos, la Haga # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a avut întrevederi cu prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, cu președinta Senatului, Mei Li Vos, și cu președintele Camerei Reprezentanților, Thom van Campen. Întâlnirile au avut loc în marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, Regatul Țărilor de Jos, potrivit...
17:30
CEC a stabilit data scrutinului pentru alegerea unor noi primari în două localități # Ziarul de Garda
Alegerile locale noi pentru funcția de primar în satul Mașcăuți, raionul Criuleni, și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, vor avea loc pe 17 mai 2026. Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea scrutinului în cadrul ședinței de marți, 16 decembrie. „Decizia vine ca urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități”,...
17:10
Judecătorul, anterior cercetat penal pentru corupție, a fost scos de sub urmărire penală. CSM l-a repus în funcție, după ce magistratul a fost suspendat # Ziarul de Garda
Judecătorul Radu Grecu, care a fost cercetat penal pentru corupție activă, a fost repus în funcție, după ce a fost anterior suspendat. Decizia a fost luată astăzi, 16 decembrie, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Membrii CSM și-au motivat hotărârea prin ordonanța expediată de Procuratura Anticorupție, care a indicat că judecătorul Radu Grecu a...
Ieri
17:00
O nouă președintă a unui oficiu teritorial a partidului Șor a fost condamnată. Din contul acesteia i se va confisca aproape 469 de mii de lei în folosul statului # Ziarul de Garda
Fosta președintă a organizației teritoriale Călărași a Partidului Politic „Șor” a fost condamnată marți, 16 decembrie, la patru ani de închisoare, fiindu-i incriminată complicitatea la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, potrivit unui comunicat de la Judecătoria Chișinău. Potrivit datelor disponibile pe postalul instanțelor, numele acesteia este Olga Vlasenco. Conform Judecătoriei,...
16:40
Guvernul urmează să adopte salariul minim pe țară și cuantumul salariului mediu lunar pe economie, pentru anul 2026 # Ziarul de Garda
Pe agenda ședinței Guvernului care va avea loc mâine, 17 decembrie, sunt două proiecte de hotărâre privind stabilirea cuantumului salariului mediu lunar pe economie și stabilirea cuantumului salariului minim pe țară pentru anul 2026. Astfel, dacă proiectele vor fi adoptate, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026, va fi în mărime de...
16:30
R. Moldova a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. „Comisia reprezintă nu doar un cadru juridic, ci și un simbol al solidarității internaționale” # Ziarul de Garda
Ministrul afacerilor externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, în cadrul Conferinței diplomatice de la Haga, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Convenția prevede crearea pe platforma Consiliului Europei, a unei Comisii Internaționale de Reclamații, care constituie un mecanism crucial pentru documentarea abuzurilor...
16:20
Numărul cazurilor de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, în creștere în ultima săptămână # Ziarul de Garda
În perioada 8 – 14 decembrie curent, au fost înregistrate 2 357 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii. Astfel, se contestă o creștere cu 8% față de săptămâna precedentă. Datele au fost făcute publice de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) marți, 16 decembrie, într-un comunicat. În...
16:20
Rusia, condamnată la CEDO pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate de opozantul Aleksei Navalnîi # Ziarul de Garda
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a condamnat marţi, 16 decembrie, Rusia pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate de opozantul Aleksei Navalnîi, măsuri menite să elimine opoziţia, transmite G4Media. Printre aceste măsuri, luate începând cu 2019, se numără percheziţii coordonate la scară mare, confiscarea de bunuri, îngheţarea conturilor bancare, clasificarea organizaţiei lui Navalnîi,...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.