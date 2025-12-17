Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef, iar la Ministerul Mediului va fi numit un nou secretar de stat
Ziarul de Garda, 17 decembrie 2025 09:00
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef. Funcția va fi ocupată de Dorin Poverjuc, anunță ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a precizat că va propune candidatura spre aprobare la ședința de astăzi, 17 decembrie, a Guvernului. „Dorin Poverjuc va prelua funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, având mandatul de a consolida...
Autoritățile au efectuat controale la prestatorii de servicii de taxi. Au fost aplicate amenzi # Ziarul de Garda
În perioada 8-12 decembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS), de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, au efectuat mai multe controale în municipiul Chișinău, fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul transportului de pasageri în regim de taxi, atât ocazional, cât și prin intermediul platformelor electronice...
LIVE TEXT/ Poliția Națională a Ucrainei a identificat aproape 500 de cazuri de trafic de persoane în timpul războiului. Război în Ucraina, ziua 1392 # Ziarul de Garda
8:16 De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, Poliția Națională a Ucrainei a identificat peste 490 de cazuri de trafic de persoane. Această cifră a fost raportată de adjunctul șefului Poliției Naționale a Ucrainei, Andrii Niebytov, în timpul celei de-a 13-a Conferințe Globale INTERPOL privind Traficul de Persoane și Introducerea Clandestină de Migranți...
Dosarul „Banca de Economii”: două persoane condamnate la 9 și la 5 ani de închisoare pentru cauzarea unui prejudiciu de 4,4 milioane de lei # Ziarul de Garda
Două persoane au fost condamnate marți, 16 decembrie, în dosarul „Banca de Economii” pentru spălare a banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari, fapte soldate cu cauzarea unui prejudiciu material estimat la 4,4 milioane de lei, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Instanța a dispus, în privința unuia dintre inculpați, prin cumul parțial...
LIVE TEXT/ Rusia a atacat regiunea Odesa cu drone. Nu există victime. Război în Ucraina, ziua 1391 # Ziarul de Garda
UPDATEE 22:05 În partea de sud a regiunii Odesa, atacul de astăzi al dronelor rusești a avariat infrastructura civilă și de transport, potrivit șefului Administrației Militare Regionale, Oleh Kiper unde a raportat pe Telegram. Potrivit acestuia, niciun civil nu a fost rănit în urma atacului. „Toate serviciile autorizate depun eforturi pentru a elimina consecințele atacului. Ofițerii...
Procurorii din CSM al României sesizează Inspecția Judiciară în cazul șefului DNA Marius Voineag după documentarul Recorder # Ziarul de Garda
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii din România (CSM) a dispus sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie din România semnalate de Recorder, scrie HotNews.ro. Marius Voineag era acuzat că a pretins „controlul asupra dosarelor”. „Urmează ca hotărârea Secției pentru...
Duma de Stat din Rusia a aprobat un proiect de lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine # Ziarul de Garda
Camera Deputaţilor din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marţi, 16 decembrie, în a doua şi a treia lectură, un proiect de lege ce interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe penale străine, o măsură care îl protejează pe preşedintele rus, Vladimir Putin, în faţa mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI), transmite G4Media....
Tăieri ilegale depistate de către inspectorii de mediu din Edineț: prejudiciu de peste 44 de mii de lei # Ziarul de Garda
127 de arbori de specia salcâm dintr-o fâșie forestieră din satul Șofrîncani, raionul Edineț, au fost tăiați ilegal, anunță marți, 16 decembrie, Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Diametrele cioatelor au fost cuprinse între 12 și 24 cm, iar prejudiciul cauzat mediului constituie 44 250 de lei. Conform unui comunicat de presă, inspectorii de mediu din Edineț...
Un avocat, candidat din partea societății civile în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor nu a promovat evaluarea externă # Ziarul de Garda
Avocatul Denis Lesnic, candidat din partea societății civile la funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor, nu a promovat evaluarea externă desfășurată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, anunță marți, 16 decembrie, Comisia. Potrivit concluziilor Comisiei, candidatul nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de Legea nr. 26/2022, în temeiul căreia a fost...
Va fi modificat conceptul actual de colectare a taxelor de folosire a drumurilor: Se vor introduce două taxe distincte. Precizări de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale # Ziarul de Garda
Până în 2028, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va modifica conceptul actual de colectare a taxelor de folosire a drumurilor prin introducerea a două taxe distincte, care vor fi implementate etapizat. Într-o precizare pentru ZdG, instituția afirmă că „prima, o taxă de proprietate asupra vehiculului, este similară unei „taxe anuale de deținere”, colectată de autoritățile...
Maia Sandu a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Regatului Țărilor de Jos, la Haga # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a avut întrevederi cu prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, cu președinta Senatului, Mei Li Vos, și cu președintele Camerei Reprezentanților, Thom van Campen. Întâlnirile au avut loc în marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, Regatul Țărilor de Jos, potrivit...
CEC a stabilit data scrutinului pentru alegerea unor noi primari în două localități # Ziarul de Garda
Alegerile locale noi pentru funcția de primar în satul Mașcăuți, raionul Criuleni, și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, vor avea loc pe 17 mai 2026. Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea scrutinului în cadrul ședinței de marți, 16 decembrie. „Decizia vine ca urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități”,...
Judecătorul, anterior cercetat penal pentru corupție, a fost scos de sub urmărire penală. CSM l-a repus în funcție, după ce magistratul a fost suspendat # Ziarul de Garda
Judecătorul Radu Grecu, care a fost cercetat penal pentru corupție activă, a fost repus în funcție, după ce a fost anterior suspendat. Decizia a fost luată astăzi, 16 decembrie, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Membrii CSM și-au motivat hotărârea prin ordonanța expediată de Procuratura Anticorupție, care a indicat că judecătorul Radu Grecu a...
O nouă președintă a unui oficiu teritorial a partidului Șor a fost condamnată. Din contul acesteia i se va confisca aproape 469 de mii de lei în folosul statului # Ziarul de Garda
Fosta președintă a organizației teritoriale Călărași a Partidului Politic „Șor” a fost condamnată marți, 16 decembrie, la patru ani de închisoare, fiindu-i incriminată complicitatea la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, potrivit unui comunicat de la Judecătoria Chișinău. Potrivit datelor disponibile pe postalul instanțelor, numele acesteia este Olga Vlasenco. Conform Judecătoriei,...
Guvernul urmează să adopte salariul minim pe țară și cuantumul salariului mediu lunar pe economie, pentru anul 2026 # Ziarul de Garda
Pe agenda ședinței Guvernului care va avea loc mâine, 17 decembrie, sunt două proiecte de hotărâre privind stabilirea cuantumului salariului mediu lunar pe economie și stabilirea cuantumului salariului minim pe țară pentru anul 2026. Astfel, dacă proiectele vor fi adoptate, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026, va fi în mărime de...
R. Moldova a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. „Comisia reprezintă nu doar un cadru juridic, ci și un simbol al solidarității internaționale” # Ziarul de Garda
Ministrul afacerilor externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, în cadrul Conferinței diplomatice de la Haga, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Convenția prevede crearea pe platforma Consiliului Europei, a unei Comisii Internaționale de Reclamații, care constituie un mecanism crucial pentru documentarea abuzurilor...
Numărul cazurilor de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, în creștere în ultima săptămână # Ziarul de Garda
În perioada 8 – 14 decembrie curent, au fost înregistrate 2 357 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii. Astfel, se contestă o creștere cu 8% față de săptămâna precedentă. Datele au fost făcute publice de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) marți, 16 decembrie, într-un comunicat. În...
Rusia, condamnată la CEDO pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate de opozantul Aleksei Navalnîi # Ziarul de Garda
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a condamnat marţi, 16 decembrie, Rusia pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate de opozantul Aleksei Navalnîi, măsuri menite să elimine opoziţia, transmite G4Media. Printre aceste măsuri, luate începând cu 2019, se numără percheziţii coordonate la scară mare, confiscarea de bunuri, îngheţarea conturilor bancare, clasificarea organizaţiei lui Navalnîi,...
Rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului a crescut în rândul elevilor care au beneficiat de lecțiile gratuite oferite de Ministerul Educației # Ziarul de Garda
Rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut de la 3% la 52% în rândul elevilor care au beneficiat de lecțiile gratuite oferite de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) prin programul remedial. Rezultatele programului remedial au fost prezentate astăzi în cadrul unei conferințe de presă organizate de MEC și Agenția...
LIVE TEXT/ Marea Britanie va oferi Ucrainei echipamente militare destinate apărării aeriene, în valoare de 600 de milioane de lire sterline. Război în Ucraina, ziua 1391 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:35 Marea Britanie va oferi Ucrainei echipamente militare destinate apărării aeriene, în valoare de 600 de milioane de lire sterline pentru a ajuta la protejarea ucrainenilor în lunile de iarnă, a anunțat secretarul britanic al Apărării, John Healey, la începutul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina, desfășurată prin legătură video, relatează un...
Maia Sandu, la Haga: „Responsabilitatea revine Europei — de a susține pacea, de a sprijini Ucraina” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a deschis Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Aceasta a ținut un discurs în care a reiterat că R. Moldova susține toate eforturile care să ducă la încetarea războiului și a suferinței pe care o provoacă,...
Nouă producători mici și mijlocii din raioanele Cahul și Taraclia au fost certificați pentru a exporta în UE: „Un adevărat pașaport comercial către Uniunea Europeană” # Ziarul de Garda
Nouă producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia au primit marți, 16 decembrie, certificarea GLOBALG.A.P., care le permite să exporte în Uniunea Europeană, în cadrul unei ceremonii oficiale, potrivit Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct”. Obținerea certificatului internațional reprezintă culminarea unui program amplu de instruire, mentorat și...
„O mobilizare, fie ea și ascunsă, lasă urme clare – citații, logistică, carburanți, mișcări de personal.” Președintele Comisiei pentru securitate națională, despre zvonurile de pe Telegram privind regiunea transnistreană # Ziarul de Garda
Avertismentele lansate recent de presa ucraineană, care a citat surse din serviciile de informații de la Kiev privind o posibilă intensificare a activităților militare rusești în regiunea transnistreană, au fost rapid preluate și distorsionate de canale de Telegram. Acestea au prezentat informațiile drept „panică fabricată”, „propagandă ucraineană” sau un pretext pentru o presupusă escaladare orchestratǎ...
Un avocat a fost trimis pe banca acuzaților pentru escrocherie: „Ar fi sustras de la client suma de peste 29 de mii de lei” # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un avocat este învinuit de comiterea infracțiunii de escrocherie. Potrivit probelor acumulate, avocatul, profitând de calitatea sa profesională și de încrederea acordată, ar fi indus intenționat în eroare clienta și soțul acesteia, susținând în...
Un liceu din Fălești va fi modernizat cu ajutorul investițiilor din partea Poloniei și din partea UE # Ziarul de Garda
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model, cu sprijinul Guvernului Poloniei, Uniunii Europene, și PNUD Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Suma investițiilor din partea Guvernului Poloniei este de peste un milion de dolari. Instituția mai beneficiază de finanțare din partea UE în mărime de 190 000...
Aviz critic emis de Comisia de la Veneția privind crearea PACCO: „Ar putea genera blocaje în investigarea dosarelor” # Ziarul de Garda
Comisia de la Veneția a publicat un aviz referitor la comasarea Procuraturilor Anticorupție (PA) și cea pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), prin desființarea procuraturilor specializate, ar putea genera blocaje în investigarea dosarelor de corupție și crimă organizată și ar putea submina independența procurorilor, contată Comisia. Potrivit...
ZdG și USM, acord pentru implementarea modelului de învățământ dual la specialitatea Jurnalism și procese mediatice # Ziarul de Garda
Ziarul de Gardă și Universitatea de Stat din Moldova (USM) au semnat un acord de colaborare în vederea consolidării și implementării modelului de învățământ dual la specialitatea Jurnalism și procese mediatice. Documentul a fost semnat oficial vineri, 12 decembrie, de către rectorul Igor Șarov și Victor Moșneag, redactor-șef la Ziarul de Gardă (ZdG). În aceeași...
LIVE TEXT/ Kremlinul a respins propunerea de încetare a focului în timpul Crăciunului. Peskov: „Vrem pace. Nu vrem un armistițiu”. Război în Ucraina, ziua 1391 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:00 Moscova a respins propunerea de încetare a focului în timpul Crăciunului. Acest lucru a fost declarat de Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui rus, citat de Interfax. „Vrem pace. Nu vrem un armistițiu pentru a oferi Ucrainei un răgaz și a pregăti continuarea războiului. Problema acum este dacă vom ajunge la un...
VIDEO/ Patru bărbați originari din Georgia au fost arestați pentru că ar fi comis cel puțin două furturi din automobile în capitală # Ziarul de Garda
Activitatea ilegală a unui grup infracțional format din patru bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 45 de ani, originari din Georgia, bănuiți de comiterea a cel puțin două furturi din automobile a fost destructurată de polițiștii din capitală. Prejudiciul total cauzat este estimat la aproximativ 69 de mii de lei, potrivit unui comunicat al...
Confederația Națională a Sindicatelor se solidarizează cu profesorii care cer majorarea cuantumului valorii de referință # Ziarul de Garda
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă solidaritatea deplină cu Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) și cu toți angajații din sistemul educațional care, marți, 16 decembrie, au desfășurat acțiuni de sensibilizare la nivel național, prin care au cerut majorarea cu 21,5% a cuantumului valorilor de referință, stabilirea valorii de referință de...
Maia Sandu, întrevedere cu Volodimir Zelenski, la Haga. „Rămânem angajați să lucrăm alături de partenerii noștri pentru un viitor pașnic, sigur și european” # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova Maia Sandu și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski au avut o întrevedere la Haga. Discuțiile au avut loc în contextul instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, după cum a scris șefa statului pe Facebook. Dialogul celor doi lideri a vizat câteva subiecte. „Am vorbit despre situația de pe front, despre rezistența remarcabilă...
LIVE TEXT/ Ucraina nu va recunoaște Donbasul ca teritoriu rusesc, nici de jure, nici de facto, a declarat Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1391 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:50 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va recunoaște teritoriul Donbas ca teritoriu rusesc – nici de jure, nici de facto, El a făcut această declarație în timpul unei conversații cu jurnaliștii, citat de RBC-Ucraina. Președintele a declarat că Statele Unite propun crearea unei zone economice libere în Donbas și „încearcă...
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Este examinat raportul Comisiei de evaluare a ex- președintelui Judecătoriei Chișinău din perioada guvernării lui Plahotniuc # Ziarul de Garda
Astăzi, 16 decembrie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde vor fi examinate șase rapoarte ale Comisiei de evaluare externă judecătorilor. La fel, pe agendă sunt mai multe contestații, inclusiv una care a fost depusă de membrul CSM, Ion Guzun, împotriva Hotărârii Colegiului disciplinar, emise în privința acțiunilor judecătorului Ghenadie Eremciuc de la...
Organizatorul unei scheme prin care a „vândut” mașini inexistente din UE pentru 28 de clienți, care au plătit avansuri în sumă de 2,5 milioane de lei, trimis în judecată # Ziarul de Garda
Organizatorul unei scheme de înșelare a 28 de persoane, care au plătit în avans aproximativ 2,5 milioane de lei pentru mașinile „vândute” la prețuri avantajoase, a fost trimis în instanță, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Sursa citată scrie că bărbatul, după ce a părăsit R. Moldova, a fost anunțat în...
INTERVIU/ Invalda INVL Private Equity: extindere strategică și noi orizonturi de creștere # Ziarul de Garda
Invalda INVL este unul dintre cele mai importante grupuri de administrare a activelor și investițiilor din țările baltice, cu o istorie de peste 30 de ani. Compania este specializată în investiții private, active reale, credit privat și strategii alternative, administrând active de peste 2 miliarde de euro și operând pe piețele din statele baltice, Polonia...
Judecătoarea de la Curtea de Apel Centru, Ana Panov a promovat evaluarea externă. Anterior, CSM a dispus reevaluarea magistratei # Ziarul de Garda
Judecătoarea de la Curtea de Apel Centru, Ana Panov a promovat evaluarea externă. Astăzi, 16 decembrie, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost examinat raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea magistratei. Membrii CSM, cu un raport de 9 la 2 au votat pentru adoptarea hotărârii de a accepta raportul. Împotriva hotărârii au...
O tânără de 19 ani, condamnată la închisoare pentru escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”. Inculpata a fost dată în cutare # Ziarul de Garda
O tânără în vârstă de 19 ani, acuzată de comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”, și-a aflat sentința. Aceasta a fost condamnată a fost condamnată la 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei, potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale (PG). Potrivit materialelor cauzei, în perioada 24 ianuarie...
VIDEO/ Primăria Chișinău vinde la licitații de milioane terenuri care-i aparțin doar pe hârtie # Ziarul de Garda
Primăria Chișinău vrea să obțină milioane de lei din vânzarea a două terenuri. Loturile de pământ însă aparțin primăriei doar pe hârtie. În realitate, sunt îngrădite și folosite de mai multe persoane care locuiesc în preajmă. Pe ambele terenuri se înalță construcții auxiliare și sunt în mijlocul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată. ...
Administrația Națională a Drumurilor avertizează despre un fals apărut în presă: „Acuzații nefondate la adresa entității” # Ziarul de Garda
În mass-media a apărut un demers care ar fi fost semnat de Serviciul de Control Intern al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”. Documentul semnalează multiple nereguli în activitatea instituției, cum ar fi realizarea unor lucrări fără documentație tehnică și fără autorizație de construire, practicile abuzive față de agenții economici și posibile conflicte de interese. În...
Au fost lansate discuțiile tehnice pe primele grupuri de capitole ale viitorului tratat de aderare la UE pentru Moldova. „Procesul de negocieri cu Moldova avansează semnificativ” # Ziarul de Garda
La data de 15 decembrie, la Bruxelles, a avut loc reuniunea de totalizare a Președinției daneze a Consiliului UE. În cadrul acesteia, s-a anunțat faptul că R. Moldova începe discuțiile la nivel tehnic cu Comisia Europeană pe trei din cele șase grupuri de capitole de negocieri pentru aderare la UE: Valori fundamentale, Piața internă și...
LIVE TEXT/ Volodimir Zelenski susține propunerea cancelarului german privind un armistițiu de Crăciun. „Multe lucruri în acest sens depind de voința politică a Rusiei” Război în Ucraina, ziua 1391 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:40 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că susține ideea cancelarului german Friedrich Merz de a introduce un armistițiu de Crăciun. „Friedrich a propus într-adevăr această idee. Și astăzi a anunțat-o atât oficial, cât și în timpul conversațiilor noastre. Statele Unite susțin această idee. În calitate de președinte, cu siguranță susțin această idee. Cred...
Mai multe familii și-au modernizat locuințele cu granturi de până la 200 de mii de lei. Ce reprezintă programul „Casa Verde” și cine este eligil pentru finanțare # Ziarul de Garda
Primii beneficiari ai programului de finanțare Casa Verde, dezvoltat în cadrul Programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), au implementat măsuri de creștere a eficienței energetice a locuințelor lor. Programul oferă sprijin nerambursabil gospodăriilor individuale care investesc în reducerea pierderilor de energie și modernizarea sistemelor de consum energetic, informează Centrul...
Taxa pentru utilizarea drumurilor naționale va fi introdusă din 2028. Detalii de la Vladimir Bolea # Ziarul de Garda
Din 2028 va fi introdusă o taxă pentru utilizarea drumurilor naționale. Despre acest lucru a comunicat Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), în cadrul emisiunii „O săptămână nouă” de la TV8. „Taxe pentru automobilul personal plătim, iar din 2028 vor fi și pentru utilizarea drumurilor, ca în România, pentru un an, pentru o...
Doi procurori au fost audiați de Comisia de evaluare. Unul din ei nu a trecut de Pre-Vetting # Ziarul de Garda
Procurorul-șef interimar al Secției politici și management al proiectelor a Procuraturii Generale, Gheorghe Borș și procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție, Gheorghe Iapără au fost audiați public de Comisia de evaluare a procurorilor, ieri, 15 decembrie. Nepromovarea evaluării în 2023 În cazul procurorului Gheorghe Borș, Comisia a colectat informații în vederea verificării conformității cu criteriile de...
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Examinarea rapoartelor Comisiei de evaluare a Judecătorilor și o contestație împotriva hotărârii Colegiului disciplinar în privița unui magistrat CSJ, pe agendă # Ziarul de Garda
Astăzi, 16 decembrie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde vor fi examinate șase rapoarte ale Comisiei de evaluare externă judecătorilor. La fel, pe agendă sunt mai multe contestații, inclusiv una care a fost depusă de membrul CSM, Ion Guzun, împotriva Hotărârii Colegiului disciplinar, emise în privința acțiunilor judecătorului Ghenadie Eremciuc de la...
Bilanț săptămânal: Polițiștii au scos din circuit droguri în valoare totală de peste 6,4 milioane de lei. Au fost deschise peste 30 de cauze penale # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției a raportat bilanțul acțiunilor întreprinse de oamenii legii pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri. Conform IGP, în perioada 8-14 decembrie, în urma acțiunilor desfășurate de oamenii legii au fost scoase din circuit droguri în valoare totală de peste 6,4 milioane de lei. IGP scrie că în vizorul polițiștilor sunt vizate...
Șeful INST a fost demis. Vladimir Bolea: respectarea legii trebuie să fie angajamentul numărul unu al tuturor celor care muncesc # Ziarul de Garda
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST), Ion Moraru, și-a depus demisia. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, după a ce a semnat cererea. „Situația din segmentul de construcții are nevoie de o nouă abordare, iar respectarea legii trebuie să fie angajamentul numărul unu al tuturor celor care muncesc,...
