Sturionii Nistrului: cum au dispărut „fosilele vii” din apele Moldovei

11:30

Una dintre cele mai neobișnuite plantări ale acestui sezon va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi. Grădinița Teko din Chișinău, care de patru ani cultivă împreună cu copiii puieți cu rădăcină protejată, invită voluntarii să se alăture unei noi etape în crearea pădurii de la Mereni. Copiii și educatorii Teko […] Articolul Se plantează o pădure nouă la Mereni: invitație deschisă pentru cei care vor să ajute apare prima dată în Ecopresa.