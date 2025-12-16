Sturionii Nistrului: cum au dispărut „fosilele vii” din apele Moldovei
Ecopresa.md, 16 decembrie 2025 22:50
Un fluviu al caviarului pierdut Sturionii, considerați „fosile vii” și „cei mai arhaici pești ai apelor globului pământesc”, nu se mai întâlnesc în apele naturale ale Republicii Moldova. Nu se regăsesc în statisticile instituțiilor de profil, nici în rapoartele cu capturi ilegale. Cu toate acestea, în plasele braconierilor ajung periodic fie morun, fie nisetrul. Cu […] Articolul Sturionii Nistrului: cum au dispărut „fosilele vii” din apele Moldovei apare prima dată în Ecopresa.
• • •
Alte ştiri de Ecopresa.md
Acum o oră
22:50
Un fluviu al caviarului pierdut Sturionii, considerați „fosile vii” și „cei mai arhaici pești ai apelor globului pământesc”, nu se mai întâlnesc în apele naturale ale Republicii Moldova. Nu se regăsesc în statisticile instituțiilor de profil, nici în rapoartele cu capturi ilegale. Cu toate acestea, în plasele braconierilor ajung periodic fie morun, fie nisetrul. Cu […] Articolul Sturionii Nistrului: cum au dispărut „fosilele vii” din apele Moldovei apare prima dată în Ecopresa.
Acum 8 ore
17:10
Mobilizare comunitară în trei sate din Telenești: localnicii au salubrizat malurile fostului iaz Molovateț # Ecopresa.md
Peste 100 de persoane din Suhuluceni, Coropceni și Ghermănești s-au mobilizat într-o acțiune comună de salubrizare a văii Molovateț, au colectat deșeuri și au îndepărtat plante invazive care amenințau vegetația locală și sănătatea oamenilor. Inițiativa face parte dintr-un proces mai amplu de regenerare ecologică a zonei, după ce studiile au arătat că apa din fostul […] Articolul Mobilizare comunitară în trei sate din Telenești: localnicii au salubrizat malurile fostului iaz Molovateț apare prima dată în Ecopresa.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Mai multe organizații de mediu cer stoparea extinderii plantațiilor de salcâm și revenirea la împădurirea cu specii autohtone # Ecopresa.md
Mai multe organizații de mediu, experți(e) și cercetători(oare) au transmis o petiție colectivă către Președinția Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Mediului și Agenția Moldsilva, solicitând revizuirea urgentă a practicilor actuale din cadrul Programului Național de Împădurire 2023–2032. Autorii petiției avertizează asupra predominării tot mai accentuate a plantațiilor de salcâm (Robinia pseudoacacia) în acțiunile de […] Articolul Mai multe organizații de mediu cer stoparea extinderii plantațiilor de salcâm și revenirea la împădurirea cu specii autohtone apare prima dată în Ecopresa.
10 decembrie 2025
18:00
Prin dezbateri, 120 de tineri au învățat cum funcționează domeniul mediului în Republica Moldova # Ecopresa.md
120 de tineri – liceeni și studenți din diverse facultăți, printre care jurnalism, biologie și geostiință, drept, arhitectură, inginerie mecanică, pedagogie – au participat la proiectul „Dezbateri Verzi: Tinerii în dialog despre viitorul mediului în Republica Moldova”. Proiectul a cuprins șase dezbateri, organizate între 30 octombrie și 4 decembrie, pe teme esențiale: pădurile ca resurse […] Articolul Prin dezbateri, 120 de tineri au învățat cum funcționează domeniul mediului în Republica Moldova apare prima dată în Ecopresa.
13:10
100 de tineri din Bălți și Botoșani au fost celebrați la ceremonia finală „Green Days”, organizată pe scena Teatrului Municipal ”Mihai Eminescu” din Botoșani # Ecopresa.md
În data de 28.11.2025, ceremonia oficială de închidere a programului „Green Days”, derulat în cadrul proiectului „SENSE – Explorare senzorială pentru o experiență sustenabilă bazată pe natură”, finanțat de Uniunea Europeană prin Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, a avut loc la Teatrul Municipal „Mihai Eminescu” din Botoșani, reunind 100 de tineri participanți din Bălți și Botoșani. Pe scenă […] Articolul 100 de tineri din Bălți și Botoșani au fost celebrați la ceremonia finală „Green Days”, organizată pe scena Teatrului Municipal ”Mihai Eminescu” din Botoșani apare prima dată în Ecopresa.
09:10
Atelierul Sportiv „Green Days” a reunit 40 de tineri din Bălți și Botoșani într-o activitate transfrontalieră eco # Ecopresa.md
În data de 27.11.2025, peste 40 de elevi din municipiile Bălți și Botoșani, alături de profesori, antrenori și reprezentanți ai autorităților locale, au participat la Atelierul Sportiv „Green Days”, o activitate destinată promovării unui stil de viață sănătos, responsabilității față de mediu și colaborării transfrontaliere în rândul tinerilor. Evenimentul a fost organizat de Primăria municipiului Bălți, în parteneriat cu Primăria […] Articolul Atelierul Sportiv „Green Days” a reunit 40 de tineri din Bălți și Botoșani într-o activitate transfrontalieră eco apare prima dată în Ecopresa.
9 decembrie 2025
10:10
Elevii-voluntari din Bălți au plantat 100 de tei în cadrul proiectului INTERREG NEXT România–Republica Moldova # Ecopresa.md
În data de 26.11.2025, aproximativ 150 de elevi voluntari din liceele municipiului Bălți au plantat 100 de puieți de tei cu rădăcină protejată în Parcul ”Victoriei”. Activitatea face parte din seria transfrontalieră „Green Days”, organizată în cadrul proiectului „SENSE – Explorare senzorială pentru o experiență sustenabilă bazată pe natură”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. Acțiunea a reunit elevi, profesori, reprezentanți ai […] Articolul Elevii-voluntari din Bălți au plantat 100 de tei în cadrul proiectului INTERREG NEXT România–Republica Moldova apare prima dată în Ecopresa.
08:10
Tinerii din Bălți s-au implicat într-o amplă acțiune de ecologizare în cadrul „Green Days” # Ecopresa.md
În data de 25.11.2025, sute de elevi din municipiul Bălți au participat la activități de curățare și ecologizare a spațiilor verzi din municipiul Bălți, în cadrul seriei de evenimente „Green Days” organizate prin proiectul „SENSE – Explorare senzorială pentru o experiență sustenabilă bazată pe natură”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. Acțiunea a urmărit creșterea gradului de […] Articolul Tinerii din Bălți s-au implicat într-o amplă acțiune de ecologizare în cadrul „Green Days” apare prima dată în Ecopresa.
8 decembrie 2025
16:50
Localnicii din satele Suhuluceni și Coropceni sunt invitați joi, 11 decembrie, la prima activitate comunitară de salubrizare în valea Molovateț, organizată în urma studiului privind starea ecologică și peisagistică a zonei iazului cu același nume. Studiul arată că iazul nu mai poate fi readus la forma inițială, însă degradarea văii poate fi oprită dacă sunt […] Articolul Localnicii din Telenești sunt invitați la o acțiune de salubrizare în valea Molovateț apare prima dată în Ecopresa.
16:40
În data de 25.11.2025, Primăria Municipiului Botoșani, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bălți, a organizat la Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani, primul Atelier Transfrontalier de Reciclare și Reutilizare, activitate desfășurată în cadrul programului „Green Days”, parte a proiectului „SENSE – Explorare senzorială pentru o experiență sustenabilă bazată pe natură”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. Evenimentul […] Articolul La Botoșani a avut loc Atelierul Transfrontalier de Reciclare și Reutilizare apare prima dată în Ecopresa.
4 decembrie 2025
14:30
Fără compensații la energia electrică din 2026. Statul va sprijini doar încălzirea pentru familiile vulnerabile # Ecopresa.md
Guvernul nu va mai achita din 2026, compensațiile pentru energia electrică. Astfel, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că ultima plată inclusă în facturile la lumină va fi pentru luna decembrie 2025. „Ne vom concentra pe compensații monetare pentru căldură, pentru familiile care au cu adevărat nevoie de sprijin”, a declarat ministra. […] Articolul Fără compensații la energia electrică din 2026. Statul va sprijini doar încălzirea pentru familiile vulnerabile apare prima dată în Ecopresa.
11:30
Una dintre cele mai neobișnuite plantări ale acestui sezon va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi. Grădinița Teko din Chișinău, care de patru ani cultivă împreună cu copiii puieți cu rădăcină protejată, invită voluntarii să se alăture unei noi etape în crearea pădurii de la Mereni. Copiii și educatorii Teko […] Articolul Se plantează o pădure nouă la Mereni: invitație deschisă pentru cei care vor să ajute apare prima dată în Ecopresa.
11:00
Agrivoltaicele ajung în atenția fermierilor: Ministerul Energiei lansează primul ghid dedicat acestui model de utilizare dublă a terenurilor # Ecopresa.md
Pe un singur hectar se pot cultiva legume și, simultan, se poate produce energie pentru zeci de gospodării. Aceasta este promisiunea sistemelor agrivoltaice, un model utilizat deja în SUA și Europa. Ministerul Energiei îl aduce acum în atenția fermierilor din Republica Moldova prin publicarea ghidului „Cultivarea soarelui și pământului: Deblocarea dublului potențial al Moldovei”. Documentul […] Articolul Agrivoltaicele ajung în atenția fermierilor: Ministerul Energiei lansează primul ghid dedicat acestui model de utilizare dublă a terenurilor apare prima dată în Ecopresa.
3 decembrie 2025
21:00
„În interesul agentului economic”? Ministerul Mediului caută „o soluție compensatorie” privind focurile de artificii # Ecopresa.md
În ajunul sărbătorilor de iarnă, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, încă analizează posibilitatea interzicerii focurilor de artificii. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței Guvernului de astăzi, 3 decembrie. Rugat de jurnaliști să explice de ce procesul durează, ministrul a recunoscut că problema articolelor pirotehnice este una gravă și are efecte nocive asupra mediului. Totuși, o […] Articolul „În interesul agentului economic”? Ministerul Mediului caută „o soluție compensatorie” privind focurile de artificii apare prima dată în Ecopresa.
13:20
În scuarul „Colina Circului” din Chișinău va fi amenajată prima pădure urbană compactă a orașului, realizată după metoda japoneză Miyawaki. Evenimentul va avea loc duminică, 7 decembrie 2025, iar oricine dorește se poate alătura atelierului. Schimbările climatice arată tot mai clar că orașele au nevoie de spații verzi reziliente, capabile să stocheze carbon, să răcorească […] Articolul Chișinău va avea prima pădure urbană. Cum poți participa la atelier apare prima dată în Ecopresa.
2 decembrie 2025
18:30
Fructele exotice câștigă teren în grădinile din Republica Moldova: kaki, rodii și smochine în locul caiselor și piersicilor # Ecopresa.md
Observăm o tendință în grădinile moldovenilor: pe lângă pomii fructiferi autohtoni, cresc și un soi exotic, precum smochinul sau kaki. Agricultorii spun că acești pomi nu sunt foarte pretențioși, se prind bine, dau roadă, nu au dăunători, iar iernile mai blânde le permit să crească. În același timp, autoritățile planifică primele livezi exotice în sudul […] Articolul Fructele exotice câștigă teren în grădinile din Republica Moldova: kaki, rodii și smochine în locul caiselor și piersicilor apare prima dată în Ecopresa.
16:40
Organizațiile de protecție a animalelor solicită crearea unui Departament Național pentru Protecția Animalelor # Ecopresa.md
Un grup amplu de organizații obștești și voluntari din Republica Moldova a adresat o solicitare oficială prim-ministrului, cerând crearea unui Departament Național specializat în protecția animalelor în cadrul Ministerului Agriculturii. Reprezentanții societății civile afirmă că, de peste două decenii, domeniul protecției animalelor nu este dezvoltat la nivel de stat, iar consecințele sunt grave. Potrivit semnatarilor, […] Articolul Organizațiile de protecție a animalelor solicită crearea unui Departament Național pentru Protecția Animalelor apare prima dată în Ecopresa.
25 noiembrie 2025
12:00
Astăzi, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, comunitatea bicicliștilor și biciclistelor organizează o plimbare dedicată siguranței femeilor în spațiul public. Traseul va include trei opriri în care participantele vor discuta despre importanța subiectului. „Problema violenței față de fete și femei este una despre care trebuie să vorbim în toate felurile – prin educație, […] Articolul Traseu civic pe biciclete pentru siguranța femeilor are loc astăzi în Chișinău apare prima dată în Ecopresa.
11:10
E frig, iar multe păsări au nevoie de ajutorul nostru ca să găsească hrană. Poate ne întrebăm de ce ar trebui să le susținăm, dacă în mod normal natura le ajută să se descurce singure. Răspunsul e simplu: activitățile umane — în special utilizarea pesticidelor în agricultură — au redus drastic resursele lor naturale de […] Articolul Cum ajutăm păsările în timpul iernii: cu ce le hrănim și cu ce nu apare prima dată în Ecopresa.
24 noiembrie 2025
12:00
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului anunță plecarea din funcție: „Mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în garnitura de echipă a noului ministru” # Ecopresa.md
Ion Bulmaga, care a câștigat concursul pentru funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) la sfârșitul anului 2021, a anunțat astăzi că va fi eliberat din funcție pe 26 noiembrie 2025. Într-o postare publică, acesta afirmă că decizia vine după discuțiile avute cu actualul ministru al Mediului: „Mi s-a spus direct că nu […] Articolul Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului anunță plecarea din funcție: „Mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în garnitura de echipă a noului ministru” apare prima dată în Ecopresa.
11:50
Cum pot fi protejate și promovate produsele tradiționale ale Moldovei în contextul noilor reguli europene? # Ecopresa.md
Atelierul „Produse tradiționale și sustenabilitate”, organizat de Grădina Moldovei, își propune să reunească producători, organizații și instituții publice pentru a discuta aplicarea în Republica Moldova a Regulamentului UE 2024/1143 — documentul care stabilește mecanismele de recunoaștere și protecție a produselor tradiționale. Participanții vor explora modele europene deja testate, care pot fi adaptate și la noi, […] Articolul Cum pot fi protejate și promovate produsele tradiționale ale Moldovei în contextul noilor reguli europene? apare prima dată în Ecopresa.
16 noiembrie 2025
18:30
Festivalul „Școală veche – timpuri noi” s-a desfășurat în această toamnă pentru a doua oară. Ziua a fost parcă special pregătită meteorologic ca soarele să nu-i obosească pe oameni, iar ploaia să nu-i grăbească pe la casele lor. A fost superb, au spus mulți, fiindcă și în acest an festivalul a adunat trei sate, care, […] Articolul Festivalul „Școală veche – timpuri noi” continuă tradiți apare prima dată în Ecopresa.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.