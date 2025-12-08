Localnicii din Telenești sunt invitați la o acțiune de salubrizare în valea Molovateț
Ecopresa.md, 8 decembrie 2025 16:50
Localnicii din satele Suhuluceni și Coropceni sunt invitați joi, 11 decembrie, la prima activitate comunitară de salubrizare în valea Molovateț, organizată în urma studiului privind starea ecologică și peisagistică a zonei iazului cu același nume. Studiul arată că iazul nu mai poate fi readus la forma inițială, însă degradarea văii poate fi oprită dacă sunt […] Articolul Localnicii din Telenești sunt invitați la o acțiune de salubrizare în valea Molovateț apare prima dată în Ecopresa.
• • •
Alte ştiri de Ecopresa.md
Acum 15 minute
16:50
Localnicii din satele Suhuluceni și Coropceni sunt invitați joi, 11 decembrie, la prima activitate comunitară de salubrizare în valea Molovateț, organizată în urma studiului privind starea ecologică și peisagistică a zonei iazului cu același nume. Studiul arată că iazul nu mai poate fi readus la forma inițială, însă degradarea văii poate fi oprită dacă sunt […] Articolul Localnicii din Telenești sunt invitați la o acțiune de salubrizare în valea Molovateț apare prima dată în Ecopresa.
Acum 30 minute
16:40
În data de 25.11.2025, Primăria Municipiului Botoșani, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bălți, a organizat la Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani, primul Atelier Transfrontalier de Reciclare și Reutilizare, activitate desfășurată în cadrul programului „Green Days”, parte a proiectului „SENSE – Explorare senzorială pentru o experiență sustenabilă bazată pe natură”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. Evenimentul […] Articolul La Botoșani a avut loc Atelierul Transfrontalier de Reciclare și Reutilizare apare prima dată în Ecopresa.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Fără compensații la energia electrică din 2026. Statul va sprijini doar încălzirea pentru familiile vulnerabile # Ecopresa.md
Guvernul nu va mai achita din 2026, compensațiile pentru energia electrică. Astfel, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că ultima plată inclusă în facturile la lumină va fi pentru luna decembrie 2025. „Ne vom concentra pe compensații monetare pentru căldură, pentru familiile care au cu adevărat nevoie de sprijin”, a declarat ministra. […] Articolul Fără compensații la energia electrică din 2026. Statul va sprijini doar încălzirea pentru familiile vulnerabile apare prima dată în Ecopresa.
11:30
Una dintre cele mai neobișnuite plantări ale acestui sezon va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi. Grădinița Teko din Chișinău, care de patru ani cultivă împreună cu copiii puieți cu rădăcină protejată, invită voluntarii să se alăture unei noi etape în crearea pădurii de la Mereni. Copiii și educatorii Teko […] Articolul Se plantează o pădure nouă la Mereni: invitație deschisă pentru cei care vor să ajute apare prima dată în Ecopresa.
11:00
Agrivoltaicele ajung în atenția fermierilor: Ministerul Energiei lansează primul ghid dedicat acestui model de utilizare dublă a terenurilor # Ecopresa.md
Pe un singur hectar se pot cultiva legume și, simultan, se poate produce energie pentru zeci de gospodării. Aceasta este promisiunea sistemelor agrivoltaice, un model utilizat deja în SUA și Europa. Ministerul Energiei îl aduce acum în atenția fermierilor din Republica Moldova prin publicarea ghidului „Cultivarea soarelui și pământului: Deblocarea dublului potențial al Moldovei”. Documentul […] Articolul Agrivoltaicele ajung în atenția fermierilor: Ministerul Energiei lansează primul ghid dedicat acestui model de utilizare dublă a terenurilor apare prima dată în Ecopresa.
3 decembrie 2025
21:00
„În interesul agentului economic”? Ministerul Mediului caută „o soluție compensatorie” privind focurile de artificii # Ecopresa.md
În ajunul sărbătorilor de iarnă, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, încă analizează posibilitatea interzicerii focurilor de artificii. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței Guvernului de astăzi, 3 decembrie. Rugat de jurnaliști să explice de ce procesul durează, ministrul a recunoscut că problema articolelor pirotehnice este una gravă și are efecte nocive asupra mediului. Totuși, o […] Articolul „În interesul agentului economic”? Ministerul Mediului caută „o soluție compensatorie” privind focurile de artificii apare prima dată în Ecopresa.
13:20
În scuarul „Colina Circului” din Chișinău va fi amenajată prima pădure urbană compactă a orașului, realizată după metoda japoneză Miyawaki. Evenimentul va avea loc duminică, 7 decembrie 2025, iar oricine dorește se poate alătura atelierului. Schimbările climatice arată tot mai clar că orașele au nevoie de spații verzi reziliente, capabile să stocheze carbon, să răcorească […] Articolul Chișinău va avea prima pădure urbană. Cum poți participa la atelier apare prima dată în Ecopresa.
2 decembrie 2025
18:30
Fructele exotice câștigă teren în grădinile din Republica Moldova: kaki, rodii și smochine în locul caiselor și piersicilor # Ecopresa.md
Observăm o tendință în grădinile moldovenilor: pe lângă pomii fructiferi autohtoni, cresc și un soi exotic, precum smochinul sau kaki. Agricultorii spun că acești pomi nu sunt foarte pretențioși, se prind bine, dau roadă, nu au dăunători, iar iernile mai blânde le permit să crească. În același timp, autoritățile planifică primele livezi exotice în sudul […] Articolul Fructele exotice câștigă teren în grădinile din Republica Moldova: kaki, rodii și smochine în locul caiselor și piersicilor apare prima dată în Ecopresa.
16:40
Organizațiile de protecție a animalelor solicită crearea unui Departament Național pentru Protecția Animalelor # Ecopresa.md
Un grup amplu de organizații obștești și voluntari din Republica Moldova a adresat o solicitare oficială prim-ministrului, cerând crearea unui Departament Național specializat în protecția animalelor în cadrul Ministerului Agriculturii. Reprezentanții societății civile afirmă că, de peste două decenii, domeniul protecției animalelor nu este dezvoltat la nivel de stat, iar consecințele sunt grave. Potrivit semnatarilor, […] Articolul Organizațiile de protecție a animalelor solicită crearea unui Departament Național pentru Protecția Animalelor apare prima dată în Ecopresa.
25 noiembrie 2025
12:00
Astăzi, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, comunitatea bicicliștilor și biciclistelor organizează o plimbare dedicată siguranței femeilor în spațiul public. Traseul va include trei opriri în care participantele vor discuta despre importanța subiectului. „Problema violenței față de fete și femei este una despre care trebuie să vorbim în toate felurile – prin educație, […] Articolul Traseu civic pe biciclete pentru siguranța femeilor are loc astăzi în Chișinău apare prima dată în Ecopresa.
11:10
E frig, iar multe păsări au nevoie de ajutorul nostru ca să găsească hrană. Poate ne întrebăm de ce ar trebui să le susținăm, dacă în mod normal natura le ajută să se descurce singure. Răspunsul e simplu: activitățile umane — în special utilizarea pesticidelor în agricultură — au redus drastic resursele lor naturale de […] Articolul Cum ajutăm păsările în timpul iernii: cu ce le hrănim și cu ce nu apare prima dată în Ecopresa.
24 noiembrie 2025
12:00
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului anunță plecarea din funcție: „Mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în garnitura de echipă a noului ministru” # Ecopresa.md
Ion Bulmaga, care a câștigat concursul pentru funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) la sfârșitul anului 2021, a anunțat astăzi că va fi eliberat din funcție pe 26 noiembrie 2025. Într-o postare publică, acesta afirmă că decizia vine după discuțiile avute cu actualul ministru al Mediului: „Mi s-a spus direct că nu […] Articolul Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului anunță plecarea din funcție: „Mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în garnitura de echipă a noului ministru” apare prima dată în Ecopresa.
11:50
Cum pot fi protejate și promovate produsele tradiționale ale Moldovei în contextul noilor reguli europene? # Ecopresa.md
Atelierul „Produse tradiționale și sustenabilitate”, organizat de Grădina Moldovei, își propune să reunească producători, organizații și instituții publice pentru a discuta aplicarea în Republica Moldova a Regulamentului UE 2024/1143 — documentul care stabilește mecanismele de recunoaștere și protecție a produselor tradiționale. Participanții vor explora modele europene deja testate, care pot fi adaptate și la noi, […] Articolul Cum pot fi protejate și promovate produsele tradiționale ale Moldovei în contextul noilor reguli europene? apare prima dată în Ecopresa.
16 noiembrie 2025
18:30
Festivalul „Școală veche – timpuri noi” s-a desfășurat în această toamnă pentru a doua oară. Ziua a fost parcă special pregătită meteorologic ca soarele să nu-i obosească pe oameni, iar ploaia să nu-i grăbească pe la casele lor. A fost superb, au spus mulți, fiindcă și în acest an festivalul a adunat trei sate, care, […] Articolul Festivalul „Școală veche – timpuri noi” continuă tradiți apare prima dată în Ecopresa.
12 noiembrie 2025
15:50
De ce Chișinăul se inundă după fiecare ploaie? Modelul „Oraș burete”, testat în țările europene # Ecopresa.md
După o ploaie mai puternică, Chișinăul își arată vulnerabilitățile: gropi pe străzi, trotuare pline de bălți, treceri subterane inundate. Fenomenul are mai multe cauze, precum sistemul de canalizare proiectat cu zeci de ani în urmă, betonarea excesivă, inclusiv și a spațiilor verzi ce împiedică apa să pătrundă în pământ, insuficiența copacilor și tufarilor etc. Toate […] Articolul De ce Chișinăul se inundă după fiecare ploaie? Modelul „Oraș burete”, testat în țările europene apare prima dată în Ecopresa.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.