Sprijin politic și instrument juridic: Moldova susține crearea Comisiei de Reclamații pentru Ucraina

După primărița de Orhei, Tatiana Cociu, un alt edil afiliat lui Ilan Șor renunță la funcție. Este vorba despre Veaceslav Lupov, primar de Taraclia, care și-a anunțat decizia prin intermediului rețelelor de socializare. „Demisionez! Este o decizie dificilă, dar e singura onestă posibilă în condițiile