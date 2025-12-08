METRIX: ce își dorește businessul din Moldova pentru a crește?

14:30

Specialiștii din cadrul Poliției Republicii Moldova, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat drona aterizată pe acoperișul unei case ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. Aceasta este una