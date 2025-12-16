(video) „Când am pus mâna pe el, era deja mort”. Copilul de 16 ani din Edineț, ucis în bătaie în fața mamei: M-a amenințat că mă omoară și pe mine, nu puteam să intervin

09:40

Renumita soprană Valentina Naforniță, care acum a lăsat cariera pe locul doi și momentan se ocupă de cei trei fii, doi dintre ei fiind gemenei, a dezvăluit, în premieră, de ce a decis că își va crește copiii în Republica Moldova. „Ce vor alege ei mai târziu va fi decizia lor sau ce o să hotărâm noi împreună ca familie, însă acum reau ca ei să aibă parte de toată dragostea și de toată energia asta pe care eu nu am mai putut să o găsesc în altă parte”, a relatat artista, la podcastul Fain& Simplu cu Mihai Morar.