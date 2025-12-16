Și-a maltratat familia și își abuza sexual fiica. Un bărbat - condamnat la 19 ani de închisoare. Cum se întâmpla totul
ProTV.md, 16 decembrie 2025 12:40
Și-a maltratat familia și își abuza sexual fiica. Un bărbat - condamnat la 19 ani de închisoare. Cum se întâmpla totul
Acum 30 minute
12:40
Și-a maltratat familia și își abuza sexual fiica. Un bărbat - condamnat la 19 ani de închisoare. Cum se întâmpla totul
12:30
O nouă condamnare în schema „ruda implicată în accident’’: O tânără va sta patru ani după gratii. Procuratura vine cu detalii
Acum o oră
12:10
Focuri de armă la Căpriana: Echipa Gărzii Naționale de Mediu - atacată în timpul verificărilor. Poliția a intervenit - VIDEO
Acum 2 ore
11:20
A păcălit oamenii, iar aceștia au plătit avansuri de 2.500.000 lei pentru „cumpărarea” mașinilor din UE. Un bărbat - trimis în judecată. Ce făcea acesta
11:00
Ucraina și SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în weekend. Zelenski: „Echipele noastre se vor întâlni în Statele Unite”
Acum 4 ore
10:00
O Seară Perfectă a sărbătorit cu fast 13 ani! Alături au fost cei care au devenit prieteni şi parteneri de încredere - VIDEO
10:00
Moscova începe un război juridic pentru activele înghețate. Rușii vor 230 de miliarde de dolari de la Euroclear
09:50
Răsturnare de situație în Kupiansk: Rușii luptă „cu disperare” în orașul pe care spuneau că l-au cucerit luna trecută, iar Putin a decorat un general pentru asta
09:50
În Chișinău apare o nouă oportunitate imobiliară la preț corect care atrage atenția celor ce caută confort, calitate și un stil de viață superior: penthouse-urile disponibile în complexul Premium Residence
09:40
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
09:30
Cum să fii stilată la petrecerile de Revelion în bijuterii cu perle
09:10
Situație excepțională la Ambasada Moldovei în SUA: Serviciile cosulare - suspendate temporar - VIDEO
09:00
„Progrese” în negocierile de pace. „Mai aproape ca niciodată” de un acord, afirmă Trump. SUA promit Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice”, de nivel NATO. Zelenski: „Arată destul de bine”
09:00
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, Ion Moraru, pleacă din funcție
Acum 6 ore
08:50
Situație excepțională la Ambasada Moldovei în SUA: Serviciile cosulare - suspendate temporar
08:30
Volodimir Zelenski, anunț despre situația Donbasului: „Nu vorbim încă despre un referendum”
08:20
Curs valutar BNM pentru 16 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Noi detalii despre atacul de Hanuka de lângă Sydney: S-a aflat în ce țară asiatică au mers cei doi atacatori luna trecută
08:10
Cer variabil și temperaturi minime de până la -4 grade Celsius. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:20
„Martorii au fost aleși de instanță”: Plahotniuc reacționează dur după reducerea listei de martori și ironizează acuzațiile privind Victoriabank - VIDEO
23:20
Surpriză uriașă în Ligue 1: Lens încheie anul pe primul loc și o trimite pe PSG pe poziția secundă înainte de pauza de iarnă - VIDEO
23:00
Atenție, moldoveni aflați pe teritoriul Rusiei: La solicitarea permisului de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligatorie semnarea unui contract de serviciu militar. Detaliile MAE - VIDEO
23:00
Fotbalistul născut la Chișinău, care evoluează în academia clubului Atletico Madrid, Alexandru Grigorii, a marcat două goluri la Cupa Messi - VIDEO
22:50
Artur Ioniță strălucește în Italia: mijlocașul moldovean reușește o dublă și contribuie decisiv la victoria categorică a Triestinei - VIDEO
22:50
Moldoveanul Iulian Cojocaru a făcut furori îm ultimul meci al anului din campionatul României de futsal - VIDEO
22:50
Napoli și AC Milan au făcut pași greșiți în Serie A, iar Inter Milano a profitat și este noua lideră a clasamentului - VIDEO
22:50
Norvegia, din nou regina lumii la handbal feminin: scandinavele cuceresc al cincilea titlu mondial după o finală dramatică cu Germania - VIDEO
22:40
Record de participanți la ultimul turneu de tenis al anului: peste 200 de copii sub 10 ani au făcut spectacol pe terenurile Centrului Național de Tenis - VIDEO
22:40
Biatlonista Alina Stremous a obținut un rezultat de lăudat la etapa a doua a Cupei Mondiale - VIDEO
22:20
Accident tragic de autocar în Columbia. 16 liceeni au murit la întoarcerea din excursie - VIDEO
22:10
Inteligența artificială, în centrul atenției globale: Revista Time alege drept „Personalitatea anului” grupul celor opt creatori ai AI - VIDEO
22:00
Poștele, luate cu asalt în toată țara: vârstnicii stau la coadă pentru a ridica compensațiile la energie: „Am stat o oră și jumătate în rând” - VIDEO
21:50
Odesa, în frig și întuneric de trei zile: oamenii folosesc pervazurile pe post de frigidere și își încarcă telefoanele la generatoare - VIDEO
21:40
Doliu național în Australia după atacul terorist din Sydney: 16 morți și zeci de răniți, după ce un tată și fiul său au tras în mulțimea adunată la sărbătoarea de Hanuka - VIDEO
21:30
A doua rundă de negocieri dintre Ucraina și SUA continuă la Berlin fără Zelenski, în timp ce liderul ucrainean refuză să retragă trupele din Donbas - VIDEO
21:20
Sute de localnici prezenți la inaugurarea bradului de Crăciun din Bălți: luminițe aprinse, concert și deschiderea orașelului de Crăciun cu parc de distracții pentru copii - VIDEO
21:00
Rapperul din Cahul, Vlad Sabajuc, cunoscut ca SATOSHI, se alătură listei artiștilor acceptați la etapa națională a Eurovision 2026 cu piesa patriotică „Viva, Moldova!” - VIDEO
20:40
„El lucra prin Franța și venea acasă și consuma alcool”. Noi detalii despre bărbatul care ar fi bătut până la moarte un băiat de 16 ani din Edineț - VIDEO
20:30
Dispută în CMC: consilierii PAS acuză primăria Chișinău de lipsa politicilor de fluidizare a traficului și de gestionare a parcărilor. Reacția MAN - VIDEO
20:20
Regiunea transnistreană revine la regim de urgență economică: industria este oprită, iar autoritățile invocă întârzieri în plățile pentru gaz. Ce spun experții - VIDEO
20:10
Focar de gripă în capitală: 25 de copii spitalizați într-o săptămână. Autoritățile recomandă vaccinarea ca măsură preventivă - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.12.2025
19:10
Moldova face un nou pas spre integrarea în UE: începe următoarea etapă a negocierilor tehnice cu toate cele 27 de state membre - VIDEO
19:00
O mașină s-a răsturnat în urma unui accident violent la Bardar. Poliția, ambulanța și pompierii au intervenit - FOTO/VIDEO
19:00
Putin ratifică un acord cu India ce prevede trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar
18:40
Decizie de ultimă oră: Statul respinge investițiile Lukoil-Moldova și preia infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău - VIDEO
18:40
Tipografia Conpas Cop s-a mutat într-o fabrică nouă și modernă – VIDEO
18:20
Sprijin politic și juridic pentru Ucraina: Președintele Maia Sandu participă la conferința diplomatică privind despăgubirile pentru daunele de război
18:00
Decizie fără precedent: Statul respinge investițiile Lukoil-Moldova și preia infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău - VIDEO
17:40
Ramzan Kadîrov spune că mamele ale căror copii mor în Ucraina ar trebui să se bucure: „Ar trebui să fie fericite”
