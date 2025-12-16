„Rusia este cea mai semnificativă amenințare directă la adresa păcii”. Opt țări de pe flancul estic, inclusiv România, lansează un avertisment sumbru și un apel la apărare
ProTV.md, 16 decembrie 2025 18:10
„Rusia este cea mai semnificativă amenințare directă la adresa păcii”. Opt țări de pe flancul estic, inclusiv România, lansează un avertisment sumbru și un apel la apărare
• • •
Acum 30 minute
18:20
Pentru protejarea lui Putin: Duma de Stat a Rusiei adoptă o lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţele din alte țări
Acum o oră
18:10
„Rusia este cea mai semnificativă amenințare directă la adresa păcii”. Opt țări de pe flancul estic, inclusiv România, lansează un avertisment sumbru și un apel la apărare
Acum 2 ore
17:40
Dosarul „Banca de Economii”: două persoane condamnate la 9 și 5 ani de închisoare pentru prejudicierea băncii cu peste 4 milioane de lei prin fraude și spălare de bani
17:20
Tipografia Canpas Cop s-a mutat într-o fabrică nouă și modernă – VIDEO
17:00
Copiii, cei mai afectați de valul de infecții respiratorii: ANSP raportează o creștere de 8% a îmbolnăvirilor la nivel național
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 16.12.2025
16:50
Republica Moldova își consolidează sprijinul european: Cristina Gherasimov a avut întrevederi la Bruxelles cu miniștrii pentru Europa ai Franței și Germaniei – FOTO
Acum 4 ore
16:40
Lupta cu criminalitatea organizată intră într-o nouă etapă: Guvernul anunță măsuri ferme pentru protejarea cetățenilor și a intereselor economice ale statului
16:30
Patru localități din Republica Moldova își vor alege primarii pe 17 mai 2026: CEC anunță alegeri locale noi după demisiile edililor
15:40
Belgia a respins din nou planul UE de a folosi activele rusești înghețate și aruncă în aer negocierile înaintea summitului crucial de săptămâna aceasta
15:20
Un avocat - trimis pe banca acuzaților pentru escrocherie. Ce a făcut acesta și cum a însușit aproape 30 de mii de lei prin minciuni
15:20
Momentul în care Statuia Libertății din Brazilia s-a prăbușit din cauza vântului extrem. Construcţia avea 24 de metri înălţime - VIDEO
15:10
Patru bărbați din Georgia - plasați în arest, după ce ar fi furat bunuri din cel puțin două mașini, în capitală - VIDEO
Acum 6 ore
14:40
Comisia de la Veneția a publicat un aviz referitor la crearea PACO: „Desființarea celor două procuraturi ar putea crea blocaje în investigarea dosarelor" /DOC
14:00
Incendiu într-o parcare din capitală: Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri. IGSU vine cu detalii
13:40
Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina - adoptată la Haga. Maia Sandu a ținut un discurs - VIDEO
13:40
Moldsilva, despre cazul produs în pădurea din Căpriana: „Au fost dispuse verificări de rigoare pentru stabilirea circumstanțelor și clarificarea situației"
13:30
LIVE. Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga. Maia Sandu a ținut un discurs
13:20
Investițiile bine gândite pot transforma o idee simplă într-o afacere solidă. Cu sprijinul Programului 373 și al OTP Bank, antreprenorii din Moldova primesc resursele necesare pentru a crește, a se moderniza și a crea noi oportunități economice - VIDEO
13:10
LIVE. Maia Sandu participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga
13:00
Maia Sandu s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, la Haga. Ce au discutat cei doi șefi de stat - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 16.12.2025
Acum 8 ore
12:40
Și-a maltratat familia și își abuza sexual fiica. Un bărbat - condamnat la 19 ani de închisoare. Cum se întâmpla totul
12:30
O nouă condamnare în schema „ruda implicată în accident’’: O tânără va sta patru ani după gratii. Procuratura vine cu detalii
12:10
Focuri de armă la Căpriana: Echipa Gărzii Naționale de Mediu - atacată în timpul verificărilor. Poliția a intervenit - VIDEO
11:20
A păcălit oamenii, iar aceștia au plătit avansuri de 2.500.000 lei pentru „cumpărarea” mașinilor din UE. Un bărbat - trimis în judecată. Ce făcea acesta
11:00
Ucraina și SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în weekend. Zelenski: „Echipele noastre se vor întâlni în Statele Unite”
Acum 12 ore
10:00
O Seară Perfectă a sărbătorit cu fast 13 ani! Alături au fost cei care au devenit prieteni şi parteneri de încredere - VIDEO
10:00
Moscova începe un război juridic pentru activele înghețate. Rușii vor 230 de miliarde de dolari de la Euroclear
09:50
Răsturnare de situație în Kupiansk: Rușii luptă „cu disperare” în orașul pe care spuneau că l-au cucerit luna trecută, iar Putin a decorat un general pentru asta
09:50
În Chișinău apare o nouă oportunitate imobiliară la preț corect care atrage atenția celor ce caută confort, calitate și un stil de viață superior: penthouse-urile disponibile în complexul Premium Residence
09:40
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
09:30
Cum să fii stilată la petrecerile de Revelion în bijuterii cu perle
09:10
Situație excepțională la Ambasada Moldovei în SUA: Serviciile cosulare - suspendate temporar - VIDEO
09:00
„Progrese” în negocierile de pace. „Mai aproape ca niciodată” de un acord, afirmă Trump. SUA promit Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice”, de nivel NATO. Zelenski: „Arată destul de bine”
09:00
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, Ion Moraru, pleacă din funcție
08:50
Situație excepțională la Ambasada Moldovei în SUA: Serviciile cosulare - suspendate temporar
08:30
Volodimir Zelenski, anunț despre situația Donbasului: „Nu vorbim încă despre un referendum”
08:20
Curs valutar BNM pentru 16 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Noi detalii despre atacul de Hanuka de lângă Sydney: S-a aflat în ce țară asiatică au mers cei doi atacatori luna trecută
08:10
Cer variabil și temperaturi minime de până la -4 grade Celsius. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:20
„Martorii au fost aleși de instanță”: Plahotniuc reacționează dur după reducerea listei de martori și ironizează acuzațiile privind Victoriabank - VIDEO
23:20
Surpriză uriașă în Ligue 1: Lens încheie anul pe primul loc și o trimite pe PSG pe poziția secundă înainte de pauza de iarnă - VIDEO
23:00
Atenție, moldoveni aflați pe teritoriul Rusiei: La solicitarea permisului de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligatorie semnarea unui contract de serviciu militar. Detaliile MAE - VIDEO
23:00
Fotbalistul născut la Chișinău, care evoluează în academia clubului Atletico Madrid, Alexandru Grigorii, a marcat două goluri la Cupa Messi - VIDEO
22:50
Artur Ioniță strălucește în Italia: mijlocașul moldovean reușește o dublă și contribuie decisiv la victoria categorică a Triestinei - VIDEO
22:50
Moldoveanul Iulian Cojocaru a făcut furori îm ultimul meci al anului din campionatul României de futsal - VIDEO
22:50
Napoli și AC Milan au făcut pași greșiți în Serie A, iar Inter Milano a profitat și este noua lideră a clasamentului - VIDEO
22:50
Norvegia, din nou regina lumii la handbal feminin: scandinavele cuceresc al cincilea titlu mondial după o finală dramatică cu Germania - VIDEO
22:40
Record de participanți la ultimul turneu de tenis al anului: peste 200 de copii sub 10 ani au făcut spectacol pe terenurile Centrului Național de Tenis - VIDEO
