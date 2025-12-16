Belgia a respins din nou planul UE de a folosi activele rusești înghețate și aruncă în aer negocierile înaintea summitului crucial de săptămâna aceasta

ProTV.md, 16 decembrie 2025 15:40

Belgia a respins din nou planul UE de a folosi activele rusești înghețate și aruncă în aer negocierile înaintea summitului crucial de săptămâna aceasta

Acum 30 minute
15:40
Belgia a respins din nou planul UE de a folosi activele rusești înghețate și aruncă în aer negocierile înaintea summitului crucial de săptămâna aceasta
Acum o oră
15:20
Un avocat - trimis pe banca acuzaților pentru escrocherie. Ce a făcut acesta și cum a însușit aproape 30 de mii de lei prin minciuni ProTV.md
15:20
Momentul în care Statuia Libertății din Brazilia s-a prăbușit din cauza vântului extrem. Construcţia avea 24 de metri înălţime - VIDEO ProTV.md
15:10
Patru bărbați din Georgia - plasați în arest, după ce ar fi furat bunuri din cel puțin două mașini, în capitală - VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
14:40
Comisia de la Veneția a publicat un aviz referitor la crearea PACO: „Desființarea celor două procuraturi ar putea crea blocaje în investigarea dosarelor" /DOC ProTV.md
Acum 4 ore
14:00
Incendiu într-o parcare din capitală: Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri. IGSU vine cu detalii ProTV.md
13:40
Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina - adoptată la Haga. Maia Sandu a ținut un discurs - VIDEO ProTV.md
13:40
Moldsilva, despre cazul produs în pădurea din Căpriana: „Au fost dispuse verificări de rigoare pentru stabilirea circumstanțelor și clarificarea situației" ProTV.md
13:30
LIVE. Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga. Maia Sandu a ținut un discurs ProTV.md
13:20
Investițiile bine gândite pot transforma o idee simplă într-o afacere solidă. Cu sprijinul Programului 373 și al OTP Bank, antreprenorii din Moldova primesc resursele necesare pentru a crește, a se moderniza și a crea noi oportunități economice - VIDEO ProTV.md
13:10
LIVE. Maia Sandu participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga ProTV.md
13:00
Maia Sandu s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, la Haga. Ce au discutat cei doi șefi de stat - VIDEO ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 16.12.2025 ProTV.md
12:40
Și-a maltratat familia și își abuza sexual fiica. Un bărbat - condamnat la 19 ani de închisoare. Cum se întâmpla totul ProTV.md
12:30
O nouă condamnare în schema „ruda implicată în accident’’: O tânără va sta patru ani după gratii. Procuratura vine cu detalii ProTV.md
12:10
Focuri de armă la Căpriana: Echipa Gărzii Naționale de Mediu - atacată în timpul verificărilor. Poliția a intervenit - VIDEO ProTV.md
Acum 6 ore
11:20
A păcălit oamenii, iar aceștia au plătit avansuri de 2.500.000 lei pentru „cumpărarea” mașinilor din UE. Un bărbat - trimis în judecată. Ce făcea acesta ProTV.md
11:00
Ucraina și SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în weekend. Zelenski: „Echipele noastre se vor întâlni în Statele Unite” ProTV.md
Acum 8 ore
10:00
O Seară Perfectă a sărbătorit cu fast 13 ani! Alături au fost cei care au devenit prieteni şi parteneri de încredere - VIDEO ProTV.md
10:00
Moscova începe un război juridic pentru activele înghețate. Rușii vor 230 de miliarde de dolari de la Euroclear ProTV.md
09:50
Răsturnare de situație în Kupiansk: Rușii luptă „cu disperare” în orașul pe care spuneau că l-au cucerit luna trecută, iar Putin a decorat un general pentru asta ProTV.md
09:50
În Chișinău apare o nouă oportunitate imobiliară la preț corect care atrage atenția celor ce caută confort, calitate și un stil de viață superior: penthouse-urile disponibile în complexul Premium Residence ProTV.md
09:40
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin ProTV.md
09:30
Cum să fii stilată la petrecerile de Revelion în bijuterii cu perle ProTV.md
09:10
Situație excepțională la Ambasada Moldovei în SUA: Serviciile cosulare - suspendate temporar - VIDEO ProTV.md
09:00
„Progrese” în negocierile de pace. „Mai aproape ca niciodată” de un acord, afirmă Trump. SUA promit Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice”, de nivel NATO. Zelenski: „Arată destul de bine” ProTV.md
09:00
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, Ion Moraru, pleacă din funcție ProTV.md
08:50
Situație excepțională la Ambasada Moldovei în SUA: Serviciile cosulare - suspendate temporar ProTV.md
08:30
Volodimir Zelenski, anunț despre situația Donbasului: „Nu vorbim încă despre un referendum” ProTV.md
08:20
Curs valutar BNM pentru 16 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
08:20
Noi detalii despre atacul de Hanuka de lângă Sydney: S-a aflat în ce țară asiatică au mers cei doi atacatori luna trecută ProTV.md
08:10
Cer variabil și temperaturi minime de până la -4 grade Celsius. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Acum 24 ore
23:20
„Martorii au fost aleși de instanță”: Plahotniuc reacționează dur după reducerea listei de martori și ironizează acuzațiile privind Victoriabank - VIDEO ProTV.md
23:20
Surpriză uriașă în Ligue 1: Lens încheie anul pe primul loc și o trimite pe PSG pe poziția secundă înainte de pauza de iarnă - VIDEO ProTV.md
23:00
Atenție, moldoveni aflați pe teritoriul Rusiei: La solicitarea permisului de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligatorie semnarea unui contract de serviciu militar. Detaliile MAE - VIDEO ProTV.md
23:00
Fotbalistul născut la Chișinău, care evoluează în academia clubului Atletico Madrid, Alexandru Grigorii, a marcat două goluri la Cupa Messi - VIDEO ProTV.md
22:50
Artur Ioniță strălucește în Italia: mijlocașul moldovean reușește o dublă și contribuie decisiv la victoria categorică a Triestinei - VIDEO ProTV.md
22:50
Moldoveanul Iulian Cojocaru a făcut furori îm ultimul meci al anului din campionatul României de futsal - VIDEO ProTV.md
22:50
Napoli și AC Milan au făcut pași greșiți în Serie A, iar Inter Milano a profitat și este noua lideră a clasamentului - VIDEO ProTV.md
22:50
Norvegia, din nou regina lumii la handbal feminin: scandinavele cuceresc al cincilea titlu mondial după o finală dramatică cu Germania - VIDEO ProTV.md
22:40
Record de participanți la ultimul turneu de tenis al anului: peste 200 de copii sub 10 ani au făcut spectacol pe terenurile Centrului Național de Tenis - VIDEO ProTV.md
22:40
Biatlonista Alina Stremous a obținut un rezultat de lăudat la etapa a doua a Cupei Mondiale - VIDEO ProTV.md
22:20
Accident tragic de autocar în Columbia. 16 liceeni au murit la întoarcerea din excursie - VIDEO ProTV.md
22:10
Inteligența artificială, în centrul atenției globale: Revista Time alege drept „Personalitatea anului” grupul celor opt creatori ai AI - VIDEO ProTV.md
22:00
Poștele, luate cu asalt în toată țara: vârstnicii stau la coadă pentru a ridica compensațiile la energie: „Am stat o oră și jumătate în rând” - VIDEO ProTV.md
21:50
Odesa, în frig și întuneric de trei zile: oamenii folosesc pervazurile pe post de frigidere și își încarcă telefoanele la generatoare - VIDEO ProTV.md
21:40
Doliu național în Australia după atacul terorist din Sydney: 16 morți și zeci de răniți, după ce un tată și fiul său au tras în mulțimea adunată la sărbătoarea de Hanuka - VIDEO ProTV.md
21:30
A doua rundă de negocieri dintre Ucraina și SUA continuă la Berlin fără Zelenski, în timp ce liderul ucrainean refuză să retragă trupele din Donbas - VIDEO ProTV.md
21:20
Sute de localnici prezenți la inaugurarea bradului de Crăciun din Bălți: luminițe aprinse, concert și deschiderea orașelului de Crăciun cu parc de distracții pentru copii - VIDEO ProTV.md
21:00
Rapperul din Cahul, Vlad Sabajuc, cunoscut ca SATOSHI, se alătură listei artiștilor acceptați la etapa națională a Eurovision 2026 cu piesa patriotică „Viva, Moldova!” - VIDEO ProTV.md
