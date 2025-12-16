Proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, supus consultărilor publice
Provincial, 16 decembrie 2025 12:40
Comisia pentru economie, buget și finanțe a organizat, astăzi, consultări publice a proiectului bugetului de stat pentru anul 2026. La discuții au participat deputați din diferite fracțiuni parlamentare, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, precum și ai sindicatelor
Acum 5 minute
12:50
Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de instruiri practice moderne # Provincial
Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de instruiri practice moderne. La instituție a fost construită o stațiune de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor agricole. Stațiunea este realizată în cadrul Proiectului „Livada Moldovei", inițiat de Guvernul Republicii Moldova, implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și finanțat
Acum 15 minute
12:40
Direcția comerț a Primăriei municipiului Bălți a organizat comercializarea brazilor naturali pe strada Independenței (în fața Primăriei). Târgul va continua până pe 31 decembrie 2025.
12:40
Acum o oră
12:10
Administrația Națională a Penitenciarelor informează că, în cadrul Penitenciarului nr. 17 – Rezina, a avut loc deschiderea oficială a cantinei renovate, destinată funcționarilor publici cu statut special. Proiectul a fost realizat în cadrul Școlii sindicale din Republica Moldova, ediția a XI-a, 2025, fiind implementat printr-un efort comun și un parteneriat instituțional între Administrația Națională a
Acum 2 ore
11:50
Inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Leova desfășoară zilnic activități menite să asigure respectarea legislației de mediu și protejarea patrimoniului natural. Astfel, pe parcursul săptămânii trecute, inspectorii de mediu au întreprins mai multe acțiuni de control și monitorizare în teritoriul administrat. În urma verificărilor efectuate, au fost depistate cazuri de utilizare și
11:50
Ieri, 15 decembrie, Primăria orașului Cantemir a inaugurat Pomul de Crăciun, informează PROVINCIAL. "Orașul Cantemir a fost cuprins de spiritul sărbătorilor de iarnă odată cu inaugurarea Pomului de Crăciun. Luminițele festive, bucuria copiilor și atmosfera plină de emoție au adunat laolaltă locuitorii orașului, dând start magiei sărbătorilor de iarnă. La eveniment a fost prezent și
11:40
Alexandr Petkov a convocat o ședință cu directorii instituțiilor de învățământ privind combaterea vandalismului în Bălți # Provincial
Problema vandalismului a fost discutată luni, 15 decembrie, în cadrul unei ședințe de lucru convocate de Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, cu directorii instituțiilor de învățământ din oraș, după ce recent trei adolescenți au deteriorat instalațiile de iluminat urban din parc. În cadrul întrevederii, primarul a menționat că a insistat asupra organizării unei discuții deschise,
11:40
Un bărbat, care și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră, condamnat la 19 ani de închisoare # Provincial
Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 41 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, acțiuni violente cu caracter sexual și viol. Prin decizia instanței, inculpatul a fost sancționat cu 19 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2019-2023, inculpatul a
11:20
PSRM lansează două inițiative: produse locale pe rafturi și impozit majorat pentru energie # Provincial
Fracțiunea PSRM propune sprijinirea producătorilor autohtoni și majorarea impozitului pentru companiile energetice. Despre acest lucru a anunțat președintele PSRM, Igor Dodon. „Am înregistrat în Parlament două proiecte de lege importante. 1. Proiect de lege în sprijinul producătorilor autohtoni. Acesta obligă rețelele comerciale să aloce cel puțin 50% din spațiul de pe rafturi pentru produse de
11:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat noul site web oficial https://igsu.gov.md/, creat pentru a oferi cetățenilor informații actualizate, rapide și accesibile, contribuind la sporirea transparenței activității instituției. Site-ul a fost realizat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 728 din 26.09.2023, cu privire la site-urile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice și la cerințele
11:20
În dimineața zilei de 15 decembrie 2025, pompierii din capitală au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe teritoriul unei parcări individuale de pe strada Ginta Latină 20, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:08. Potrivit informațiilor, a fost observată flacără deschisă la o construcție auxiliară cu suprafața de circa
11:10
Ieri, 15 decembrie 2025, Primăria municipiului Bălți a lansat „Troleibuzul Magic", un proiect special destinat copiilor din municipiu, care vor avea ocazia să trăiască atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă. „Troleibuzul Magic" va circula între 15 – 24 decembrie 2025, oferind o experiență de neuitat celor mici. Călătoria se va face pe baza invitațiilor. Punctele
11:00
(VIDEO) Ion Ceban: Primăria continuă să creeze parcări, iar acum este nevoie de adoptarea legii parcării și parcajelor # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, precizează că exact aceste întrebări îi sunt puse insistent de unele instituții media și, chiar dacă repetă de 100 de ori că este nevoie de o legislație pentru reglementarea parcărilor și că deputații trebuie să voteze proiectul de lege propus de Partidul MAN, nu este auzit. „Urmează noi investigații. Primăria continuă
Acum 4 ore
10:50
Polițiștii continuă acțiunile de prevenire și combatere a traficului de droguri la nivel național. Sunt vizate activitățile de consum, distribuire, transportare și promovare a substanțelor narcotice, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale și al platformelor online. În perioada 8–14 decembrie curent, în urma acțiunilor desfășurate, au fost scoase din circuit droguri în valoare totală de 6.433.258
10:50
(INTERVIU) Igor Corman: În pofida provocărilor din ultimii 10 ani, am devenit mai tari şi acum stăm bine pe poziții # Provincial
Interviu cu Igor Corman, administratorul SEBN MD Domnule Corman, SEBN MD a ajuns la a 10-a aniversare de la lansarea activităţii în Republica Moldova. Cum au fost aceşti ani? I.C.: În aceşti ani, SEBN Moldova s-a afirmat atât în cadrul grupului SEBN SE, cât și pe piața locală, ca un partener/agent economic competitiv, dinamic și responsabil.
10:40
Reprezentanți ai municipiului Bălți au participat la Forumul Național al Minorităților Etnice # Provincial
La data de 13 decembrie 2025, în municipiul Chișinău, s-a desfășurat Forumul Național al Minorităților Etnice 2025, un eveniment de amploare dedicat dialogului intercultural, promovării diversității și consolidării coeziunii sociale în Republica Moldova. La forum au participat și reprezentanți ai administrației publice locale din municipiul Bălți, și anume: Vera Oprea, specialist principal, Direcția cultură; Viorica
10:30
O tânără de 19 ani va sta 4 ani la închisoare pentru escrocherie prin schema „rudei implicate în accident” # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unei tinere de 19 ani, acuzate de comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident". Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, tânăra a fost condamnată la 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit materialelor cauzei, în
10:20
Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, a participat luni, 15 decembrie, la inaugurarea blocurilor Unității de Primiri Urgențe și celor curativ-chirurgicale ale Spitalului raional Cimișlia. Blocurile au fost modernizate în cadrul unui proiect investițional ce a vizat izolarea termică a pereților exteriori, precum și alte intervenții necesare pentru îmbunătățirea
10:20
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun”: peste 40 de spectacole vor fi organizate în întreaga țară # Provincial
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun", care va include peste 40 de spectacole muzicale în localitățile din întreaga țară, organizate în perioada 18 decembrie 2025 – 15 ianuarie 2026. În program sunt incluse nouă ansambluri și formații – „Joc", „Lăutarii", „Kadinja", „Fluieraș", „Mugurel", „Folclor", „Joc", „Millenium", Orchestra Națională de Tineret – precum și
10:00
Primii beneficiari ai Casa Verde și-au modernizat locuințele cu granturi de până la 200.000 de lei # Provincial
Primii beneficiari ai produsului de finanțare Casa Verde, dezvoltat în cadrul Programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), au implementat măsuri de creștere a eficienței energetice a locuințelor lor. Programul oferă sprijin nerambursabil gospodăriilor individuale care investesc în reducerea pierderilor de energie și modernizarea sistemelor de consum energetic. Casa Verde
10:00
Astăzi, 16 decembrie, continuă turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal", ediția 2025/2026, primul eveniment de futsal dedicat elevilor din instituțiile de învățământ cu clase specializate de fotbal din Republica Moldova. Competiția este organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul proiectului național „Fotbal în Școli", fiind inspirată
09:50
Primăria Chișinău a definitivat Planul Antidrog. Toate propunerile au fost identificate, au fost unificate și incluse în Plan, fiind împărțite pe 4 domenii: – acțiuni de informare; – acțiuni de prevenție; – acțiuni de intervenție; – acțiuni de monitorizare. „În zilele următoare vom prezenta Planul municipal Antidrog", a mai precizat Primarul General, Ion Ceban.
Acum 24 ore
17:00
OTIP Comrat a organizat mai multe sesiuni de informare dedicate Zilei Internaționale a Drepturilor Omului # Provincial
Oficiul teritorial de informare Comrat al Parlamentului (OTIP Comrat) a organizat o serie de sesiuni de informare dedicate Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. Prima sesiune de informare a fost desfășurată cu elevii clasei a VIII-a ai Liceului Teoretic „Tudor Zanet" din Congaz. În cadrul activității, elevii au fost familiarizați cu activitatea legislativului și cu rolul
17:00
Apelul III pentru forma de subvenționare post investiție în cifre: peste 2 500 de cereri depuse # Provincial
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre rezultatele apelului III de depunere a cererilor pentru plăți post investiție, desfășurat în perioada 13 octombrie – 11 decembrie 2025. În cadrul acestui apel au fost recepționate 2 595 de cereri de solicitare a sprijinului financiar, cu o valoare totală solicitată de 1,426 miliarde lei. Structura cererilor depuse,
16:50
Marți, 16 decembrie, în instituțiile educaționale din țară, membrii FSEȘ vor organiza o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală, cu sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil" Profesorii și angajații din educație și cercetare aleg verticalitatea și responsabilitatea, cerând guvernării soluții urgente pentru sistemul educațional. Acțiunea are loc în ziua în care
16:50
Zinaida Popa: Faptul că ANI s-a sesizat și în cazul familiei mele este un lucru absolut normal într-un stat care pretinde corectitudine și respect față de lege # Provincial
După ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat verificarea averii fostei conduceri a Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS) – Zinaida Popa, soția ex-directorului SPPS, Vasile Popa, și șef al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate în Consiliul Municipal Chișinău, a declarat că ANI are obligația legală de a verifica averile și interesele
16:50
Inspectorii de mediu din raioanele Glodeni, Nisporeni, Leova, Rîșcani și Soroca au desfășurat razii tematice orientate spre verificarea respectării legislației în domeniul vânătorii legale a iepurelui de câmp, vulpii și șacalului. Acțiunile au avut drept scop prevenirea încălcărilor și protejarea fondului cinegetic. În
16:40
La Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” a fost inaugurat astăzi, în premieră, „Bradul Mândria Moldovei”. Evenimentul are are loc în ajunul deschiderii Gift Expo 2025, care se va desfășura în perioada 18-21 decembrie 2025. Bradul este instalat în pavilionul central și este împodobit nu cu globuri obișnuite, ci cu cadouri oferite de producătorii autohtoni, expozanți […] Post-ul „Bradul Mândria Moldovei” de la CIE „Moldexpo”. „Decorațiunile” vor fi donate! apare prima dată în Provincial.
16:40
Ședința operativă a Consiliului Raional Sîngerei: bilanțul activităților și prioritățile pentru perioada următoare # Provincial
La data de 15 decembrie 2025 a avut loc ședința operativă a Consiliului Raional Sîngerei, în cadrul căreia șefii de direcții, secții și servicii au prezentat informații privind activitatea desfășurată, rezultatele obținute și prioritățile stabilite pentru perioada următoare. Președintele raionului, Cristian Cainarian, a informat că săptămâna trecută au avut loc ședințele comisiilor de specialitate și […] Post-ul Ședința operativă a Consiliului Raional Sîngerei: bilanțul activităților și prioritățile pentru perioada următoare apare prima dată în Provincial.
16:30
14 clădiri ale instituțiilor medicale din 9 raioane vor fi reabilitate energetic cu sprijinul proiectului INSPIREE # Provincial
14 clădiri ale instituțiilor medicale, cu o suprafață totală de aproximativ 35.000 m², preponderent spitale raionale, din Drochia, Bălți, Florești, Orhei, Fălești, Ungheni, Hâncești, Căușeni și Cahul, vor fi reabilitate energetic în cadrul proiectului INSPIREE – „Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică”. Ceremonia de semnare a acordurilor de colaborare a […] Post-ul 14 clădiri ale instituțiilor medicale din 9 raioane vor fi reabilitate energetic cu sprijinul proiectului INSPIREE apare prima dată în Provincial.
16:30
„Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Rezultatele etapei inaugurale din 15 decembrie # Provincial
Astăzi, 15 decembrie, a demarat oficial turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026, primul eveniment de futsal dedicat elevilor din instituțiile de învățământ cu clase specializate de fotbal din Republica Moldova. Competiția este organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul proiectului național „Fotbal în Școli”, […] Post-ul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Rezultatele etapei inaugurale din 15 decembrie apare prima dată în Provincial.
16:20
(FOTO) Eveniment aniversar. International Tobacco SRL a sărbătorit 20 de ani de activitate # Provincial
Un frumos eveniment a avut loc în weekend, fiind dedicat aniversării a 20-a a companiei International Tobacco SRL. Evenimentul a reunit companiile partenere ale International Tobacco, oameni de afaceri, reprezentanţi ai sectorului asociativ, ziarişti etc. Într-o atmosferă caldă, a fost făcut bilanţul celor 20 de ani de activitate, dar şi s-au accentuat perspectivele ce există. […] Post-ul (FOTO) Eveniment aniversar. International Tobacco SRL a sărbătorit 20 de ani de activitate apare prima dată în Provincial.
16:20
Medicii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” au realizat cinci intervenții de transplant, în doar 48 de ore: două transplanturi de ficat și trei transplanturi renale, toate finalizate cu succes. Operațiile au fost efectuate săptămâna trecută. Transplanturile hepatice au fost realizate de echipa coordonată de profesorul Adrian Hotineanu, șeful Catedrei chirurgie nr. 2 a […] Post-ul 48 de ore, cinci transplanturi: intervenții reușite la Spitalul Republican apare prima dată în Provincial.
16:10
MAN din CMC face apel la PAS pentru deblocarea soluțiilor legale privind parcările din capitală # Provincial
Fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău a luat act de declarațiile publice făcute de fracțiunea PAS privind problematica parcărilor din municipiul Chișinău și salută „faptul că reprezentanții PAS recunosc public existența documentelor elaborate la nivelul Primăriei Chișinău, inclusiv Regulamentul privind organizarea și funcționarea parcărilor și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Aceste documente […] Post-ul MAN din CMC face apel la PAS pentru deblocarea soluțiilor legale privind parcările din capitală apare prima dată în Provincial.
16:00
PAS din CMC solicită Regulamentul parcărilor și Planul de Mobilitate Urbană pentru Chișinău # Provincial
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău i-a solicitat primarului Ion Ceban să înceteze blocarea politică a soluțiilor tehnice privind organizarea și gestionarea parcărilor publice și să prezinte de urgență Consiliului Municipal cele două documente esențiale: Regulamentul privind organizarea și funcționarea parcărilor publice din Chișinău și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2022–2030 (PMUD). […] Post-ul PAS din CMC solicită Regulamentul parcărilor și Planul de Mobilitate Urbană pentru Chișinău apare prima dată în Provincial.
16:00
În anul 2026, vom avea un Palat de Cultură modern, eficient din punct de vedere energetic. Și asta, datorită proiectului „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene”, finanțat de Uniunea Europeană și care a ajuns la o nouă etapă de realizare. Astăzi, 15 decembrie, a fost prezentat proiectul […] Post-ul Palatul de Cultură din Ungheni va fi modernizat cu sprijinul Uniunii Europene apare prima dată în Provincial.
15:20
Pe data de 19 decembrie curent, ora 12:00, la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei va avea loc “Carnavalul Copiilor”, transmite PROVINCIAL. Carnavalul Copiilor este unul dintre cele mai reuşite proiecte educaţionale ale Muzeului Naţional de Artă al Moldovei. Acesta a fost lansat în anul 2008, devenind în timp o frumoasă tradiţie. “În toţi aceşti […] Post-ul Carnavalul Copiilor 2025 la Muzeul Național de Artă al Moldovei apare prima dată în Provincial.
13:10
Drumarii continuă lucrările de întreținere pe rețeaua drumurilor naționale și regionale # Provincial
Pe parcursul săptămânii trecute, drumarii au continuat lucrările de întreținere a infrastructurii rutiere pe rețeaua drumurilor publice naționale, conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier. Astfel, pentru siguranța și confortul participanților la trafic, muncitorii din cadrul unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri” au desfășurat lucrări de întreținere și siguranță rutieră pe drumurile naționale și regionale din […] Post-ul Drumarii continuă lucrările de întreținere pe rețeaua drumurilor naționale și regionale apare prima dată în Provincial.
Ieri
12:40
La Dondușeni, într-un oraș în care tinerii și seniorii trăiesc „alături”, dar rar „împreună”, un grup de localnici a decis să spargă tăcerile și clișeele dintre ei prin cea mai neașteptată formă: teatrul de păpuși. Așa s-a născut spectacolul „Cine-i vinovatul?”, o piesă construită din fragmente reale de viață – discuții sincere, neînțelegeri trecute sub […] Post-ul „Cine-i vinovatul?” – spectacol care unește generațiile la Dondușeni apare prima dată în Provincial.
12:20
Polițiștii din Orhei au desfășurat o serie de percheziții localitatea Berezlogi, în urma cărora au fost depistate și ridicate substanțe vegetale cu miros specific, asemănătoare drogului de tip „marijuana”. În urma perchezițiilor efectuate, la domiciliul unui tânăr de 17 ani, în podul casei, au fost găsite mai multe borcane din sticlă ce conțineau masă vegetală […] Post-ul Percheziții la Berezlogi: depistate substanțe suspecte de tip marijuana apare prima dată în Provincial.
12:10
Doi tineri, de 18 și 19 ani, originari din Chișinău și Ucraina, au fost reținuți de polițiștii Inspectoratului din sectorul Rîșcani, fiind bănuiți de comiterea unui jaf în capitală. Victima, o femeie de 61 de ani, a sesizat autoritățile după ce a fost deposedată de aproximativ 51.000 de lei. Incidentul s-a produs în incinta unui […] Post-ul Doi tineri reținuți pentru jaf într-un oficiu bancar din Chișinău apare prima dată în Provincial.
12:10
La data de 13 decembrie curent, Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova a desfășurat Campionatul raional de șah – un eveniment sportiv dedicat pasionaților de șah de toate vârstele. La campionat au participat 15 sportivi din mai multe localități ale raionului, printre care orașul Leova, orașul Iargara, satele Tomaiul Nou, Colibabovca și Sărata Nouă, […] Post-ul Campionatul raional de șah s-a desfășurat la Leova apare prima dată în Provincial.
12:10
Duminică, 14 decembrie s-au disputat meciurile etapei a 6-a din Super Liga la futsal. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și marcatorii golurilor. 14 decembrie, duminică Sporting Nisporeni – FC Tiras Criuleni 11-5 Au marcat: Gheorghe Bulicanu (12) , Lilian Bulicanu (14), Eduard Grițiuc (16, 19), Ian Iacovenco (16), Marius Grădinaru (18), Daniel Găină (20), Vlad Movilă (32), Sergiu […] Post-ul Futsal. Rezultatele meciurilor jucate în etapa a 6-a apare prima dată în Provincial.
11:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) comunică cu privire la reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de 3400 kg de ardei proaspăt, de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Decizia a fost luată de către operator, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri […] Post-ul ANSA: 3,4 tone de ardei de import nimicite apare prima dată în Provincial.
11:50
Șapte inculpați, condamnați pentru trafic de droguri – unul din ei a încercat să corupă polițiștii cu 85 000 de lei pentru a scăpa de răspundere # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea recentă a patru sentințe de condamnare în cazul a șapte inculpați: o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani și a cinci bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 39 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri. […] Post-ul Șapte inculpați, condamnați pentru trafic de droguri – unul din ei a încercat să corupă polițiștii cu 85 000 de lei pentru a scăpa de răspundere apare prima dată în Provincial.
11:30
Campania IGSU „Tu poți ceea de ce au nevoie alții”! Peste 19 mii de persoane informate despre riscul incendiilor și al intoxicațiilor cu monoxid de carbon # Provincial
Peste 19 mii de persoane din toate regiunile țării au fost informate despre măsurile de prevenire a riscurilor specifice sezonului rece în sectorul locativ. Activitățile au fost realizate de angajații IGSU în cadrul campaniei cu genericul „Tu poți ceea de ce au nevoie alții”. În acest context, salvatorii și pompierii au mers din ușă în […] Post-ul Campania IGSU „Tu poți ceea de ce au nevoie alții”! Peste 19 mii de persoane informate despre riscul incendiilor și al intoxicațiilor cu monoxid de carbon apare prima dată în Provincial.
11:00
Duminică, 14 decembrie, la stadionul liceului teoretiv Mircea Eliade din Nisporeni, a avut loc turneul ,,Cupa de iarnă”, au fost premiați laureații campionatului raional și au fost făcute totalurile anului fotbalistic 2025. La turneul ,,Cupa de iarnă” au participat 13 echipe: Prut Zberoaia, Viitorul Nisporeni, Codru Milești, Speranța Nisporeni, FC Milești, FC Bălănești, Unirea Grozești, […] Post-ul ATF Nisporeni. Totalurile anului fotbalistic 2025 apare prima dată în Provincial.
10:50
Ieri, 14 decembrie 2025, în Piața Vasile Alecsandri, a avut loc inaugurarea oficială a Bradului de Anul Nou, eveniment care a marcat startul Sărbătorilor de Iarnă 2026 în municipiul Bălți. La eveniment au participat viceprimarii municipiului Bălți, Tatiana Dubițkaia și Ghenadie Șmulschi, alături de consilieri municipali, care au adresat mesaje de salut bălțenilor și oaspeților […] Post-ul A fost inaugurat Bradul de Anul Nou în Piața Vasile Alecsandri din municipiul Bălți apare prima dată în Provincial.
10:40
Ministerul Finanțelor invită persoanele interesate să participe, la data de 16 decembrie 2025, în municipiul Ungheni, la sesiunea de informare dedicată principalelor noutăți legislative în domeniul achizițiilor publice, precum și abaterilor constatate în procesul de achiziții. Evenimentul va include și o prezentare detaliată privind sistemului de profesionalizare și certificare a specialiștilor în achiziții publice, reglementat […] Post-ul Ministerul Finanțelor organizează o sesiune de informare la Ungheni apare prima dată în Provincial.
10:30
Inspectorii de mediu din Florești, au desfășurat razii în raion, având drept scop combaterea braconajului și consolidarea controlului în zonele protejate, în special pe sectorul râului Răut. În cadrul verificărilor efectuate, inspectorii au identificat cazuri de braconaj piscicol prin utilizarea plaselor de tip monofilament, confecționate din fir de nailon flexibil – unelte interzise de legislația […] Post-ul Braconaj piscicol în raionul Florești: plase ilegale confiscate pe râul Răut apare prima dată în Provincial.
