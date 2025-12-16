Lozova și Stejăreni vor avea un Plan Urbanistic General modern
Provincial, 16 decembrie 2025 16:50
Primăria comunei Lozova informează cetățenii despre semnarea contractului pentru elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) al comunei Lozova, care include satele Lozova și Stejăreni. Valoarea totală a contractului: 1 164 000 lei Executant: compania „CANT – POVAR" Surse de finanțare: 973 000 lei – alocați prin ONDRL din sursele FNDRL 190 000 lei – din bugetul
16:50
16:50

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în perioada 8-12 decembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 47,24 milioane de lei, sumă direcționată către producătorii agricoli prin mai multe mecanisme de subvenționare. Sumele au fost distribuite astfel: 43,44 milioane de lei – pentru forma de plată post-investițională
16:50
16:40
16:40

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat astăzi un briefing de presă dedicat clarificării modului de utilizare corectă a termenilor protejați „eco", „bio", „ecologic" și „organic" în domeniul agroalimentar, în conformitate cu cadrul legal național și european în vigoare. Briefingul a fost susținut de secretarul de stat, Vasile Șarban, care a subliniat importanța respectării stricte
16:40
16:40

Astăzi, 16 decembrie 2025, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Raional Hîncești, convocată în conformitate cu Dispoziția președintelui raionului nr.193-d din 05 decembrie 2025. La ședință au participat 26 de consilieri raionali din 33 aleși, fapt ce a asigurat cvorumul necesar, ședința fiind declarată deliberativă. După onoarea drapelului de stat și intonarea Imnului de
16:40
16:40

Astăzi, 16 decembrie 2025, Irmantas Norkus, Consulul Republicii Lituania în Republica Moldova, a efectuat o vizită oficială la Primăria orașului Cimișlia. În cadrul vizitei, primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi împreună cu viceprimarii, au avut o întrevedere cu Excelența Sa, în cadrul căreia au fost discutate aspecte ce vizează dezvoltarea locală, cooperarea internațională și posibile direcții
16:20
16:20

În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Mașcăuți, raionul Criuleni și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești. Decizia vine urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități. Amintim că, anterior, pentru aceeași dată, 17 mai 2026, CEC a stabilit
16:20
„Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Rezultatele meciurilor din 16 decembrie # Provincial
16:20

Astăzi, 16 decembrie, continuă turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal", ediția 2025/2026, primul eveniment de futsal dedicat elevilor din instituțiile de învățământ cu clase specializate de fotbal din Republica Moldova. Competiția este organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul proiectului național „Fotbal în Școli", fiind inspirată
16:10
16:10

Astăzi, la Cahul, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga a discutat cu fermierii care se confruntă cu dificultăți de plată în relația cu instituțiile financiare. Unul dintre subiectele discuțiilor a fost proiectul de lege privind instituirea unui moratoriu, aflat în prezent în proces de elaborare și consultare interinstituțională. Inițiativa este dezvoltată împreună cu Ministerul
15:50
15:50

BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic. De acum, informația este disponibilă online, în timp real, fără solicitări scrise, și poate fi generată în funcție de: tipul cursului (zilnic, mediu lunar sau anual) perioada selectată valutele dorite „Acest serviciu digital completează soluțiile tehnologice inovative pe
15:40
Tradițiile de iarnă în viziunea tinerilor artiști: Parlamentul găzduiește expoziția „Dialoguri vizuale” # Provincial
15:40

Parlamentul găzduiește expoziția de artă „Dialoguri vizuale", realizată de studenții Facultății Arte Vizuale și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă" din Chișinău, sub coordonarea artistică a cadrelor universitare Alexandru Alavațchi,Eleonora Brigalda și Ludmila Moisei. Expoziția reunește lucrări de pictură, grafică, tapiserie, arte decorative și alte practici artistice universitare, oferind publicului o incursiune vizuală
15:40
15:40

Ion Ceban, liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), a declarat că formațiunea este solidară cu profesorii și susține necesitatea unei aprecieri reale a muncii acestora. „Suntem solidari cu profesorii. Ei nu trebuie să ajungă să protesteze pentru ca salariile să le fie majorate. Munca lor trebuie apreciată la adevărata valoare", a subliniat Ion Ceban. Liderul
15:30
Programul remedial la matematică își confirmă eficiența: rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului a crescut considerabil # Provincial
15:30

Rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut de la 3% la 52% în rândul elevilor care au beneficiat de lecțiile gratuite oferite de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) prin programul remedial. Astfel, 23% dintre elevii care obținuseră nota „1" la pretestare și 35% dintre cei cu nota „2" au
15:30
15:30

În urma informațiilor apărute în mass-media privind pretinse activități de tăiere ilegală a arborilor în zona raionului Strășeni, Ocolul Silvic Căpriana, Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni, inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Strășeni s-au autosesizat și au efectuat o verificare la fața locului. În cadrul controlului desfășurat în cantonul nr. 6 al Ocolului Silvic
15:20
15:20

Liceul Teoretic „Ion Creangă" din Fălești va fi transformat într-o școală model, cu sprijinul Guvernului Poloniei, Uniunii Europene, și PNUD Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Instituția este una dintre cele 90 de viitoare școli model, care vor beneficia de modernizare și dotări în următorii ani. La liceu studiază 584 de elevi, inclusiv
15:20
CNSM, solidară cu profesorii: solicitări de majorare a salariilor în contextul bugetului 2026 # Provincial
15:20

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă solidaritatea deplină cu Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) și cu toți angajații din sistemul educațional care, astăzi, 16 decembrie, desfășoară acțiuni de sensibilizare la nivel național, sub sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil". CNSM susține ferm revendicările formulate de FSEȘ,
14:40
Municipiul Bălți a finalizat procedura de lansare a parteneriatului cu Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei # Provincial
14:40

Pe 11 decembrie 2025, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a participat la evenimentul „Promovarea participării civile: Ceremonie de lansare a parteneriatului cu autoritățile administrației publice locale pilot din Republica Moldova". Evenimentul a reunit reprezentanți ai opt autorități publice locale pilot din Republica Moldova, inclusiv municipiul Bălți, alături de partenerii acestora din societatea civilă, precum și
14:10
(FOTO) ADR Centru verifică progresul lucrărilor la proiectul de amenajare a zonei de agrement din Hîncești # Provincial
14:10

Agenția de Dezvoltare Regională Centru, ieri, a efectuat o vizită pe șantierul de la Hîncești, unde a urmărit progresul lucrărilor din cadrul proiectului „Valorificarea luncii râului Cogîlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație", implementat de ADR Centru, cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova, din sursele FNDRL. "La fața locului am discutat cu
13:40
13:40

Federația Moldovenească de Fotbal informează profesorii-antrenori de copii și juniori că, în conformitate cu „Regulamentul cu privire la modul de calcul și de plată a premiilor anuale profesorilor-antrenori de copii și juniori pentru pregătirea jucătorilor din loturile naționale ale Republicii Moldova (U-17, U-19, U-21 și Echipa Națională), inclusiv cele feminine", a demarat procesul de colectare
13:10
Secția de chirurgie septică a Spitalului raional Cahul, reabilitată și modernizată cu sprijinul Ministerului Sănătății și CNAM # Provincial
13:10

Secția chirurgie septică din cadrul Spitalului raional Cahul a fost reparată cu sprijinul Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit unui comunicat, bugetul total al proiectului investițional este de circa 2 milioane 280 de mii de lei, dintre care peste un milion de lei sunt alocați de Ministerul Sănătății, iar aproximativ
12:50
Elevii Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de instruiri practice moderne # Provincial
12:50

Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de instruiri practice moderne. La instituție a fost construită o stațiune de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor agricole. Stațiunea este realizată în cadrul Proiectului „Livada Moldovei", inițiat de Guvernul Republicii Moldova, implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și finanțat
12:40
12:40

Direcția comerț a Primăriei municipiului Bălți a organizat comercializarea brazilor naturali pe strada Independenței (în fața Primăriei). Târgul va continua până pe 31 decembrie 2025.
12:40
12:40

Comisia pentru economie, buget și finanțe a organizat, astăzi, consultări publice a proiectului bugetului de stat pentru anul 2026. La discuții au participat deputați din diferite fracțiuni parlamentare, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, precum și ai sindicatelor
12:10
12:10

Administrația Națională a Penitenciarelor informează că, în cadrul Penitenciarului nr. 17 – Rezina, a avut loc deschiderea oficială a cantinei renovate, destinată funcționarilor publici cu statut special. Proiectul a fost realizat în cadrul Școlii sindicale din Republica Moldova, ediția a XI-a, 2025, fiind implementat printr-un efort comun și un parteneriat instituțional între Administrația Națională a
11:50
11:50

Inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Leova desfășoară zilnic activități menite să asigure respectarea legislației de mediu și protejarea patrimoniului natural. Astfel, pe parcursul săptămânii trecute, inspectorii de mediu au întreprins mai multe acțiuni de control și monitorizare în teritoriul administrat. În urma verificărilor efectuate, au fost depistate cazuri de utilizare și
11:50
11:50

Ieri, 15 decembrie, Primăria orașului Cantemir a inaugurat Pomul de Crăciun, informează PROVINCIAL. "Orașul Cantemir a fost cuprins de spiritul sărbătorilor de iarnă odată cu inaugurarea Pomului de Crăciun. Luminițele festive, bucuria copiilor și atmosfera plină de emoție au adunat laolaltă locuitorii orașului, dând start magiei sărbătorilor de iarnă. La eveniment a fost prezent și
11:40
Alexandr Petkov a convocat o ședință cu directorii instituțiilor de învățământ privind combaterea vandalismului în Bălți # Provincial
11:40

Problema vandalismului a fost discutată luni, 15 decembrie, în cadrul unei ședințe de lucru convocate de Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, cu directorii instituțiilor de învățământ din oraș, după ce recent trei adolescenți au deteriorat instalațiile de iluminat urban din parc. În cadrul întrevederii, primarul a menționat că a insistat asupra organizării unei discuții deschise,
11:40
Un bărbat, care și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră, condamnat la 19 ani de închisoare # Provincial
11:40

Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 41 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, acț
11:20
PSRM lansează două inițiative: produse locale pe rafturi și impozit majorat pentru energie # Provincial
Fracțiunea PSRM propune sprijinirea producătorilor autohtoni și majorarea impozitului pentru companiile energetice. Despre acest lucru a anunțat președintele PSRM, Igor Dodon. „Am înregistrat în Parlament două proiecte de lege importante. 1. Proiect de lege în sprijinul producătorilor autohtoni. Acesta obligă rețelele comerciale să aloce cel puțin 50% din spațiul de pe rafturi pentru produse de […] Post-ul PSRM lansează două inițiative: produse locale pe rafturi și impozit majorat pentru energie apare prima dată în Provincial.
11:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat noul site web oficial https://igsu.gov.md/, creat pentru a oferi cetățenilor informații actualizate, rapide și accesibile, contribuind la sporirea transparenței activității instituției. Site-ul a fost realizat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 728 din 26.09.2023, cu privire la site-urile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice și la cerințele […] Post-ul IGSU a lansat noul site web oficial apare prima dată în Provincial.
11:20
În dimineața zilei de 15 decembrie 2025, pompierii din capitală au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe teritoriul unei parcări individuale de pe strada Ginta Latină 20, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:08. Potrivit informațiilor, a fost observată flacără deschisă la o construcție auxiliară cu suprafața de circa […] Post-ul Incendiu la o parcare din Chișinău: un bărbat transportat la spital apare prima dată în Provincial.
11:10
Ieri, 15 decembrie 2025, Primăria municipiului Bălți a lansat „Troleibuzul Magic”, un proiect special destinat copiilor din municipiu, care vor avea ocazia să trăiască atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă. „Troleibuzul Magic” va circula între 15 – 24 decembrie 2025, oferind o experiență de neuitat celor mici. Călătoria se va face pe baza invitațiilor. Punctele […] Post-ul Primăria Bălți a lansat „Troleibuzul Magic” apare prima dată în Provincial.
11:00
(VIDEO) Ion Ceban: Primăria continuă să creeze parcări, iar acum este nevoie de adoptarea legii parcării și parcajelor # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, precizează că exact aceste întrebări îi sunt puse insistent de unele instituții media și, chiar dacă repetă de 100 de ori că este nevoie de o legislație pentru reglementarea parcărilor și că deputații trebuie să voteze proiectul de lege propus de Partidul MAN, nu este auzit. „Urmează noi investigații. Primăria continuă […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban: Primăria continuă să creeze parcări, iar acum este nevoie de adoptarea legii parcării și parcajelor apare prima dată în Provincial.
10:50
Polițiștii continuă acțiunile de prevenire și combatere a traficului de droguri la nivel național. Sunt vizate activitățile de consum, distribuire, transportare și promovare a substanțelor narcotice, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale și al platformelor online. În perioada 8–14 decembrie curent, în urma acțiunilor desfășurate, au fost scoase din circuit droguri în valoare totală de 6.433.258 […] Post-ul Poliția ridică droguri de peste 6,4 milioane de lei în operațiuni naționale apare prima dată în Provincial.
10:50
(INTERVIU) Igor Corman: În pofida provocărilor din ultimii 10 ani, am devenit mai tari şi acum stăm bine pe poziții # Provincial
Interviu cu Igor Corman, administratorul SEBN MD Domnule Corman, SEBN MD a ajuns la a 10-a aniversare de la lansarea activităţii în Republica Moldova. Cum au fost aceşti ani? I.C.: În aceşti ani, SEBN Moldova s-a afirmat atât în cadrul grupului SEBN SE, cât și pe piața locală, ca un partener/agent economic competitiv, dinamic și responsabil. […] Post-ul (INTERVIU) Igor Corman: În pofida provocărilor din ultimii 10 ani, am devenit mai tari şi acum stăm bine pe poziții apare prima dată în Provincial.
10:40
Reprezentanți ai municipiului Bălți au participat la Forumul Național al Minorităților Etnice # Provincial
La data de 13 decembrie 2025, în municipiul Chișinău, s-a desfășurat Forumul Național al Minorităților Etnice 2025, un eveniment de amploare dedicat dialogului intercultural, promovării diversității și consolidării coeziunii sociale în Republica Moldova. La forum au participat și reprezentanți ai administrației publice locale din municipiul Bălți, și anume: Vera Oprea, specialist principal, Direcția cultură; Viorica […] Post-ul Reprezentanți ai municipiului Bălți au participat la Forumul Național al Minorităților Etnice apare prima dată în Provincial.
10:30
O tânără de 19 ani va sta 4 ani la închisoare pentru escrocherie prin schema „rudei implicate în accident” # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unei tinere de 19 ani, acuzate de comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”. Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, tânăra a fost condamnată la 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit materialelor cauzei, în […] Post-ul O tânără de 19 ani va sta 4 ani la închisoare pentru escrocherie prin schema „rudei implicate în accident” apare prima dată în Provincial.
10:20
Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, a participat luni, 15 decembrie, la inaugurarea blocurilor Unității de Primiri Urgențe și celor curativ-chirurgicale ale Spitalului raional Cimișlia. Blocurile au fost modernizate în cadrul unui proiect investițional ce a vizat izolarea termică a pereților exteriori, precum și alte intervenții necesare pentru îmbunătățirea […] Post-ul Unitatea de Primiri Urgente din Cimișlia, inaugurată după modernizare apare prima dată în Provincial.
10:20
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun”: peste 40 de spectacole vor fi organizate în întreaga țară # Provincial
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun”, care va include peste 40 de spectacole muzicale în localitățile din întreaga țară, organizate în perioada 18 decembrie 2025 – 15 ianuarie 2026. În program sunt incluse nouă ansambluri și formații – „Joc”, „Lăutarii”, „Kadinja”, „Fluieraș”, „Mugurel”, „Folclor”, „Joc”, „Millenium”, Orchestra Națională de Tineret – precum și […] Post-ul Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun”: peste 40 de spectacole vor fi organizate în întreaga țară apare prima dată în Provincial.
10:00
Primii beneficiari ai Casa Verde și-au modernizat locuințele cu granturi de până la 200.000 de lei # Provincial
Primii beneficiari ai produsului de finanțare Casa Verde, dezvoltat în cadrul Programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), au implementat măsuri de creștere a eficienței energetice a locuințelor lor. Programul oferă sprijin nerambursabil gospodăriilor individuale care investesc în reducerea pierderilor de energie și modernizarea sistemelor de consum energetic. Casa Verde […] Post-ul Primii beneficiari ai Casa Verde și-au modernizat locuințele cu granturi de până la 200.000 de lei apare prima dată în Provincial.
10:00
Astăzi, 16 decembrie, continuă turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026, primul eveniment de futsal dedicat elevilor din instituțiile de învățământ cu clase specializate de fotbal din Republica Moldova. Competiția este organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul proiectului național „Fotbal în Școli”, fiind inspirată […] Post-ul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Meciurile din 16 decembrie apare prima dată în Provincial.
09:50
Primăria Chișinău a definitivat Planul Antidrog. Toate propunerile au fost identificate, au fost unificate și incluse în Plan, fiind împărțite pe 4 domenii: – acțiuni de informare; – acțiuni de prevenție; – acțiuni de intervenție; – acțiuni de monitorizare. „În zilele următoare vom prezenta Planul municipal Antidrog”, a mai precizat Primarul General, Ion Ceban. Post-ul Primarul capitalei: în zilele următoare vom prezenta Planul municipal Antidrog apare prima dată în Provincial.
17:00
OTIP Comrat a organizat mai multe sesiuni de informare dedicate Zilei Internaționale a Drepturilor Omului # Provincial
Oficiul teritorial de informare Comrat al Parlamentului (OTIP Comrat) a organizat o serie de sesiuni de informare dedicate Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. Prima sesiune de informare a fost desfășurată cu elevii clasei a VIII-a ai Liceului Teoretic „Tudor Zanet” din Congaz. În cadrul activității, elevii au fost familiarizați cu activitatea legislativului și cu rolul […] Post-ul OTIP Comrat a organizat mai multe sesiuni de informare dedicate Zilei Internaționale a Drepturilor Omului apare prima dată în Provincial.
17:00
Apelul III pentru forma de subvenționare post investiție în cifre: peste 2 500 de cereri depuse # Provincial
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre rezultatele apelului III de depunere a cererilor pentru plăți post investiție, desfășurat în perioada 13 octombrie – 11 decembrie 2025. În cadrul acestui apel au fost recepționate 2 595 de cereri de solicitare a sprijinului financiar, cu o valoare totală solicitată de 1,426 miliarde lei. Structura cererilor depuse, […] Post-ul Apelul III pentru forma de subvenționare post investiție în cifre: peste 2 500 de cereri depuse apare prima dată în Provincial.
16:50
Marți, 16 decembrie, în instituțiile educaționale din țară, membrii FSEȘ vor organiza o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală, cu sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil” Profesorii și angajații din educație și cercetare aleg verticalitatea și responsabilitatea, cerând guvernării soluții urgente pentru sistemul educațional. Acțiunea are loc în ziua în care […] Post-ul FSEȘ organizează acțiuni de sensibilizare în școli pentru demnitatea în educație apare prima dată în Provincial.
16:50
Zinaida Popa: Faptul că ANI s-a sesizat și în cazul familiei mele este un lucru absolut normal într-un stat care pretinde corectitudine și respect față de lege # Provincial
După ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat verificarea averii fostei conduceri a Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS) – Zinaida Popa, soția ex-directorului SPPS, Vasile Popa, și șef al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate în Consiliul Municipal Chișinău, a declarat că ANI are obligația legală de a verifica averile și interesele […] Post-ul Zinaida Popa: Faptul că ANI s-a sesizat și în cazul familiei mele este un lucru absolut normal într-un stat care pretinde corectitudine și respect față de lege apare prima dată în Provincial.
16:50
Inspectorii de mediu din raioanele Glodeni, Nisporeni, Leova, Rîșcani și Soroca au desfășurat razii tematice orientate spre verificarea respectării legislației în domeniul vânătorii legale a iepurelui de câmp, vulpii și șacalului. Acțiunile au avut drept scop prevenirea încălcărilor și protejarea fondului cinegetic. În urma controalelor efectuate pe teritoriul raioanelor Nisporeni, Leova și Soroca, nu au […] Post-ul Controale la vânătoare: sancțiuni aplicate în raioanele Glodeni și Rîșcani apare prima dată în Provincial.
16:40
La Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” a fost inaugurat astăzi, în premieră, „Bradul Mândria Moldovei”. Evenimentul are are loc în ajunul deschiderii Gift Expo 2025, care se va desfășura în perioada 18-21 decembrie 2025. Bradul este instalat în pavilionul central și este împodobit nu cu globuri obișnuite, ci cu cadouri oferite de producătorii autohtoni, expozanți […] Post-ul „Bradul Mândria Moldovei” de la CIE „Moldexpo”. „Decorațiunile” vor fi donate! apare prima dată în Provincial.
16:40
Ședința operativă a Consiliului Raional Sîngerei: bilanțul activităților și prioritățile pentru perioada următoare # Provincial
La data de 15 decembrie 2025 a avut loc ședința operativă a Consiliului Raional Sîngerei, în cadrul căreia șefii de direcții, secții și servicii au prezentat informații privind activitatea desfășurată, rezultatele obținute și prioritățile stabilite pentru perioada următoare. Președintele raionului, Cristian Cainarian, a informat că săptămâna trecută au avut loc ședințele comisiilor de specialitate și […] Post-ul Ședința operativă a Consiliului Raional Sîngerei: bilanțul activităților și prioritățile pentru perioada următoare apare prima dată în Provincial.
16:30
14 clădiri ale instituțiilor medicale din 9 raioane vor fi reabilitate energetic cu sprijinul proiectului INSPIREE # Provincial
14 clădiri ale instituțiilor medicale, cu o suprafață totală de aproximativ 35.000 m², preponderent spitale raionale, din Drochia, Bălți, Florești, Orhei, Fălești, Ungheni, Hâncești, Căușeni și Cahul, vor fi reabilitate energetic în cadrul proiectului INSPIREE – „Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică”. Ceremonia de semnare a acordurilor de colaborare a […] Post-ul 14 clădiri ale instituțiilor medicale din 9 raioane vor fi reabilitate energetic cu sprijinul proiectului INSPIREE apare prima dată în Provincial.
16:30
„Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Rezultatele etapei inaugurale din 15 decembrie # Provincial
Astăzi, 15 decembrie, a demarat oficial turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026, primul eveniment de futsal dedicat elevilor din instituțiile de învățământ cu clase specializate de fotbal din Republica Moldova. Competiția este organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul proiectului național „Fotbal în Școli”, […] Post-ul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Rezultatele etapei inaugurale din 15 decembrie apare prima dată în Provincial.
