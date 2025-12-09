FERTILIZAREA LA RAPIȚĂ ÎN FUNCȚIE DE DEZVOLTAREA CULTURII ȘI REZERVA DE AZOT

Agromedia, 9 decembrie 2025 17:20

Acum 30 minute
17:20
Acum 2 ore
16:20
GRIPA AVIARĂ FACE RAVAGII ÎN EUROPA: Peste 300 de focare confirmate Agromedia
GRIPA AVIARĂ FACE RAVAGII ÎN EUROPA: Peste 300 de focare confirmate
16:00
TINCTURA DIN LARVE DE MOLIE DE CEARĂ – tradiție, curiozitate și utilizări practice Agromedia
TINCTURA DIN LARVE DE MOLIE DE CEARĂ – tradiție, curiozitate și utilizări practice
15:50
MATURAREA VINULUI ÎN AMFORE. De ce merită atenția vinificatorilor și cum faci alegerea corectă Agromedia
MATURAREA VINULUI ÎN AMFORE. De ce merită atenția vinificatorilor și cum faci alegerea corectă
Acum 4 ore
15:40
CONFERINȚA ANUALĂ A ASOCIAȚIILOR UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII – Ediția a X-a Agromedia
CONFERINȚA ANUALĂ A ASOCIAȚIILOR UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII – Ediția a X-a
Acum 6 ore
13:40
PROGRESE ȘI PROVOCĂRI ÎN INTEGRAREA EUROPEANĂ Agromedia
PROGRESE ȘI PROVOCĂRI ÎN INTEGRAREA EUROPEANĂ
Acum 8 ore
11:40
FORȚA FERMIERILOR ANUNȚĂ PROTEST PREVENTIV LA GUVERN Agromedia
FORȚA FERMIERILOR ANUNȚĂ PROTEST PREVENTIV LA GUVERN
11:00
TÂRGUL INOVAȚIEI ÎN AGRICULTURĂ 2025: Tehnologiile care transformă fermele din Moldova Agromedia
TÂRGUL INOVAȚIEI ÎN AGRICULTURĂ 2025: Tehnologiile care transformă fermele din Moldova
Ieri
13:00
PREȚUL LA ALIMENTE SCADE. Cerealele se scumpesc. Raport FAO Agromedia
PREȚUL LA ALIMENTE SCADE. Cerealele se scumpesc. Raport FAO
10:10
METEO MOLDOVA: Temperaturi mai ridicate decât media pentru această perioadă Agromedia
METEO MOLDOVA: Temperaturi mai ridicate decât media pentru această perioadă
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Gheorghe Gaberi despre viitorul agriculturii, lipsa specialiștilor și potențialul strugurilor de masă Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Gheorghe Gaberi despre viitorul agriculturii, lipsa specialiștilor și potențialul strugurilor de masă
5 decembrie 2025
17:00
340 DE VINURI ÎN COMPETIȚIA NAȚIONALĂ PENTRU EXCELENȚĂ Agromedia
340 DE VINURI ÎN COMPETIȚIA NAȚIONALĂ PENTRU EXCELENȚĂ
16:50
MOLDOVA MARCHEAZĂ ZIUA MONDIALĂ A SOLULUI ȘI PROMOVEAZĂ GESTIONAREA DURABILĂ Agromedia
MOLDOVA MARCHEAZĂ ZIUA MONDIALĂ A SOLULUI ȘI PROMOVEAZĂ GESTIONAREA DURABILĂ
13:30
SE AȘTEAPTĂ CREȘTERI MAJORE LA ÎNGRĂȘĂMINTE ÎN 2026 Agromedia
SE AȘTEAPTĂ CREȘTERI MAJORE LA ÎNGRĂȘĂMINTE ÎN 2026
13:30
RAPIȚA, MAI PROFITABILĂ DECÂT GRÂUL ÎN 2025: România, lider la export în UE Agromedia
RAPIȚA, MAI PROFITABILĂ DECÂT GRÂUL ÎN 2025: România, lider la export în UE
13:20
RISC RIDICAT DE GRIPĂ AVIARĂ. ANSA s-a întrunit cu producătorii Agromedia
RISC RIDICAT DE GRIPĂ AVIARĂ. ANSA s-a întrunit cu producătorii
11:10
PROGRAMUL FCA: 250 de afaceri agricole micro și mici au accesat finanțare avantajoasă Agromedia
PROGRAMUL FCA: 250 de afaceri agricole micro și mici au accesat finanțare avantajoasă
4 decembrie 2025
18:10
AIPROM SE LANSEAZĂ OFICIAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA: Colectare, reciclare și combaterea produselor ilegale Agromedia
AIPROM SE LANSEAZĂ OFICIAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA: Colectare, reciclare și combaterea produselor ilegale
3 decembrie 2025
15:10
GUVERNUL ACTUALIZEAZĂ STANDARDELE PENTRU PÂINE ȘI PASTE. Noi cerințe de calitate Agromedia
GUVERNUL ACTUALIZEAZĂ STANDARDELE PENTRU PÂINE ȘI PASTE. Noi cerințe de calitate
15:00
PREȚURILE CARBURANȚILOR SCAD: Cât vor costa carburanții joi Agromedia
PREȚURILE CARBURANȚILOR SCAD: Cât vor costa carburanții joi
12:00
BARAJUL COSTEȘTI–STÂNCA INTRĂ ÎN REABILITARE: Investiție de peste 32 milioane de lei Agromedia
BARAJUL COSTEȘTI–STÂNCA INTRĂ ÎN REABILITARE: Investiție de peste 32 milioane de lei
11:50
„CUMPĂR BUN DE-ACASĂ”: Produse autohtone pe masa de sărbători Agromedia
„CUMPĂR BUN DE-ACASĂ”: Produse autohtone pe masa de sărbători
2 decembrie 2025
18:40
STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU STRUGURII DE MASĂ: FAO și UNIDO lansează planul de investiții pe 10 ani Agromedia
STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU STRUGURII DE MASĂ: FAO și UNIDO lansează planul de investiții pe 10 ani
15:20
SOLUȚIILE SYNGENTA PENTRU LIVEZI PERFORMANTE: Eficiență mai mare, reziduuri mai puține Agromedia
SOLUȚIILE SYNGENTA PENTRU LIVEZI PERFORMANTE: Eficiență mai mare, reziduuri mai puține
14:50
COMUNITATEA EUROPEANĂ CONFIRMĂ PROGRESELE R. MOLDOVA ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ALIMENTARE Agromedia
COMUNITATEA EUROPEANĂ CONFIRMĂ PROGRESELE R. MOLDOVA ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ALIMENTARE
14:40
12 EXPERȚI DIN 10 ȚĂRI VOR JURIZA CELE MAI BUNE VINURI MOLDOVENEȘTI Agromedia
12 EXPERȚI DIN 10 ȚĂRI VOR JURIZA CELE MAI BUNE VINURI MOLDOVENEȘTI
1 decembrie 2025
17:20
AMBASADORUL JAPONIEI, YOICHIRO YAMADA, ÎȘI ÎNCHEIE MANDATUL ÎN R. MOLDOVA Agromedia
AMBASADORUL JAPONIEI, YOICHIRO YAMADA, ÎȘI ÎNCHEIE MANDATUL ÎN R. MOLDOVA
17:10
LIDIA IONAȘ: Exportăm strugurii direct în supermarketuri europene Agromedia
LIDIA IONAȘ: Exportăm strugurii direct în supermarketuri europene
15:20
MOLDOVA, ÎN TOP 10 MONDIAL AL VINURILOR SPUMANTE Agromedia
MOLDOVA, ÎN TOP 10 MONDIAL AL VINURILOR SPUMANTE
12:10
CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DEȘEURILE AGRICOLE ÎN MOLDOVA? Fermierii vin cu soluții sustenabile Agromedia
CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DEȘEURILE AGRICOLE ÎN MOLDOVA? Fermierii vin cu soluții sustenabile
11:30
REVYONA® ȘI DELAN® PRO: Cele mai noi fungicide BASF pentru livezile de măr și prun Agromedia
REVYONA® ȘI DELAN® PRO: Cele mai noi fungicide BASF pentru livezile de măr și prun
09:30
VREMEA ÎN MOLDOVA. Început de decembrie cu ploi și +10 grade în termometre Agromedia
VREMEA ÎN MOLDOVA. Început de decembrie cu ploi și +10 grade în termometre
28 noiembrie 2025
17:50
CEL MAI BUN AN PENTRU TURISMUL MOLDOVENESC. Interes record din partea vizitatorilor Agromedia
CEL MAI BUN AN PENTRU TURISMUL MOLDOVENESC. Interes record din partea vizitatorilor
16:50
PIAȚA SOIEI ÎN BLOCAJ. Parlamentul European amână aplicarea Regulamentului EUDR Agromedia
PIAȚA SOIEI ÎN BLOCAJ. Parlamentul European amână aplicarea Regulamentului EUDR
12:30
MAIA ȘI UE-UNIDO COLABOREAZĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTARĂ Agromedia
MAIA ȘI UE-UNIDO COLABOREAZĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTARĂ
10:40
BAYER: Produse eficiente pentru standarde europene în pomicultură Agromedia
BAYER: Produse eficiente pentru standarde europene în pomicultură
27 noiembrie 2025
16:00
CUM A TRANSFORMAT CRISTINA ȘTOAC PASIUNEA PENTRU PLĂCINTE ÎNTR-O AFACERE DE FAMILIE Agromedia
CUM A TRANSFORMAT CRISTINA ȘTOAC PASIUNEA PENTRU PLĂCINTE ÎNTR-O AFACERE DE FAMILIE
15:40
UNDE POȚI DORMI ÎNTR-O IURTĂ ÎN MOLDOVA? Manas Yurt Village, destinația turistică deosebită Agromedia
UNDE POȚI DORMI ÎNTR-O IURTĂ ÎN MOLDOVA? Manas Yurt Village, destinația turistică deosebită
14:30
CONFERINȚA BUSINESSUL FRUCTELOR 2025: Soluții pentru livezi moderne și exporturi mai mari Agromedia
CONFERINȚA BUSINESSUL FRUCTELOR 2025: Soluții pentru livezi moderne și exporturi mai mari
11:40
RECOLTA DE RAPIȚĂ A UE DEPĂȘEȘTE AȘTEPTĂRILE. România înregistrează cea mai mare creștere Agromedia
RECOLTA DE RAPIȚĂ A UE DEPĂȘEȘTE AȘTEPTĂRILE. România înregistrează cea mai mare creștere
26 noiembrie 2025
17:20
FRANȚA DEFRIȘEAZĂ PLANTAȚII DE VIȚĂ-DE-VIE PENTRU A COMBATE SUPRAPRODUCȚIA DE VIN Agromedia
FRANȚA DEFRIȘEAZĂ PLANTAȚII DE VIȚĂ-DE-VIE PENTRU A COMBATE SUPRAPRODUCȚIA DE VIN
15:30
GUVERNUL APROBĂ PROIECTUL REC4SMEs: Energie curată și costuri reduse pentru IMM-uri Agromedia
GUVERNUL APROBĂ PROIECTUL REC4SMEs: Energie curată și costuri reduse pentru IMM-uri
12:30
RECOLTA MONDIALĂ DE NUCI CREȘTE CU 3%. Prognoze pentru 2025/26 Agromedia
RECOLTA MONDIALĂ DE NUCI CREȘTE CU 3%. Prognoze pentru 2025/26
10:30
UCIP IFAD: 25 de ani de investiții în agricultura Moldovei Agromedia
UCIP IFAD: 25 de ani de investiții în agricultura Moldovei
25 noiembrie 2025
17:40
COMISIA EUROPEANĂ PROPUNE AUTORIZAȚII NELIMITATE PENTRU PESTICIDE Agromedia
COMISIA EUROPEANĂ PROPUNE AUTORIZAȚII NELIMITATE PENTRU PESTICIDE
17:10
CONOPIDA SICILY PURPLE: Soi tardiv, gust intens și culoare mov Agromedia
CONOPIDA SICILY PURPLE: Soi tardiv, gust intens și culoare mov
15:20
FRANȚA GĂZDUIEȘTE SITEVI 2025: Inovație și tradiție în industria vinului Agromedia
FRANȚA GĂZDUIEȘTE SITEVI 2025: Inovație și tradiție în industria vinului
12:20
PREȚURILE CEREALELOR, SUB COSTUL DE PRODUCȚIE. Ce opțiuni au fermierii Agromedia
PREȚURILE CEREALELOR, SUB COSTUL DE PRODUCȚIE. Ce opțiuni au fermierii
10:40
MARIA CÎRJĂ: „Fermierii au nevoie de soluții adaptate fiecărui sezon” Agromedia
MARIA CÎRJĂ: „Fermierii au nevoie de soluții adaptate fiecărui sezon”
10:00
DE CE S-AU SCUMPIT OUĂLE ÎN MOLDOVA? ANSA dă explicații Agromedia
DE CE S-AU SCUMPIT OUĂLE ÎN MOLDOVA? ANSA dă explicații
