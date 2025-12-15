SUA oferă Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice”, similare Articolului 5 al NATO
Moldpres, 15 decembrie 2025 20:50
Statele Unite au prezentat Ucrainei, în cadrul discuțiilor de la Berlin, garanții de securitate „foarte puternice”, similare celor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, menite să asigure siguranța Kievului, dar considerate totodată acceptabile pentr...
Acum 10 minute
21:10
Merz avertizează: „Credibilitatea UE, în pericol dacă nu se ajunge la un acord privind activele rusești” # Moldpres
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat luni că Uniunea Europeană își va compromite grav credibilitatea pe termen lung dacă nu reușește să ajungă la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, transmite AFP.&...
Acum 30 minute
20:50
SUA oferă Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice”, similare Articolului 5 al NATO # Moldpres
Statele Unite au prezentat Ucrainei, în cadrul discuțiilor de la Berlin, garanții de securitate „foarte puternice”, similare celor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, menite să asigure siguranța Kievului, dar considerate totodată acceptabile pentr...
Acum o oră
20:40
Progrese în negocierile SUA-Ucraina privind garanțiile de securitate, după discuțiile de la Berlin # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni că au fost înregistrate „progrese” în negocierile cu Statele Unite privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, după două zile de discuții la Berlin cu emisarii Washingtonului, r...
Acum 2 ore
20:00
METEO // Vreme stabilă, cu cer variabil și temperaturi moderate pentru marţi, 16 decembrie # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță o vreme relativ stabilă în Republica Moldova pentru intervalul 15 decembrie 2025, ora 20:00 – 16 decembrie 2025, ora 20:00, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, cerul va fi variabil, iar pe parcursul inter...
19:40
Uniunea Europeană anunță noi sancțiuni vizând companii și persoane fizice implicate în comerțul cu petrol rusesc # Moldpres
Uniunea Europeană a adoptat, luni, noi sancţiuni care vizează companiile şi persoanele fizice acuzate că au ajutat Moscova să ocolească sancţiunile occidentale privind exporturile de petrol, care contribuie la finanţarea războiului din Ucraina, transmite Reuters.P&a...
19:40
Republica Moldova demarează discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE # Moldpres
Republica Moldova face un nou pas semnificativ în parcursul său de integrare europeană, odată cu lansarea discuțiilor la nivel tehnic cu Comisia Europeană și Președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene pe primele capitole de negocieri pentru aderare. Viceprim...
19:20
Servicii administrative mai aproape de cetățeni: autoritățile discută modernizarea prestațiilor locale prin centre unificate # Moldpres
Reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Agenției de Guvernare Electronică, Agenției Servicii Publice, autorităților administrației publice locale și experți s-au întrunit astăzi, la Chişinău, pentru a analiza modalitățile de modernizare a serviciilor administrat...
Acum 4 ore
19:00
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Republicii Azerbaidjan în țara noastră, Ulvi Bakhshaliyev, au avut o întrevedere în care au discutat despre cooperarea bilaterală, în special în sectoarele comercial-economic și cultural. ...
19:00
În cadrul consultărilor desfășurate luni cu președintele Rumen Radev, înainte de înmânarea mandatului de formare a guvernului, alianța Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică (CC-DB) a declarat că formarea unui nou cabinet cu actualul Par...
19:00
Preşedintele Parlamentului avertizează moldovenii din Federația Rusă: „Sunt riscuri reale de recrutare forțată. Au nevoie de carne de tun” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avertizat asupra riscurilor reale la care sunt expuși cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse, în contextul informațiilor privind posibile încercări de recrutare sau constrângere pentru ...
18:40
Președinta Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Con...
18:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, mesaj pentru Putin: „Istoria nu se repetă, imperiul nu poate fi reîncarnat” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj ferm liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, afirmând că „istoria nu se repetă” și că imperiile nu pot fi reîncarnate, indiferent dacă este vorba despre un imperiu țarist sau despre fosta ...
18:40
Igor Grosu: „Prioritățile Parlamentului vizează relansarea economiei și avansarea parcursului european, împreună cu FMI” # Moldpres
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu misiunea Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu, în cadrul căreia au fost abordate principalele priorități de pe agenda legislativă și măsurile menite să sprij...
18:30
Republica Moldova reprezentată la cea de-a 10-a reuniune a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg Europe # Moldpres
În perioada 10–11 decembrie 2025, la Tirana, Albania, s-a desfășurat cea de-a 10-a reuniune a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg Europe 2021–2027, sub președinția Albaniei. La eveniment au participat reprezentanții ...
18:30
18:10
VIDEO // Statul va prelua infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internaţional Chişinău # Moldpres
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a adoptat, astăzi, o decizie de impact major privind sectorul energetic și securitatea națională. Autoritatea a hotărât să refuze aprobarea continuării activită...
18:10
18:00
Prima certificare a competențelor digitale ale cadrelor didactice: MEC lansează înscrierile # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării a lansat astăzi înscrierile pentru prima rundă de testare online în cadrul procesului național de certificare a competențelor digitale ale cadrelor didactice. Profesorii vor susține testarea online, iar cei care vor promova v...
17:30
Condiții mai bune în spitale: 14 instituții medicale vor fi reabilitate energetic prin proiectul INSPIREE # Moldpres
Un număr de 14 clădiri ale instituțiilor medicale din nouă raioane vor fi reabilitate energetic în cadrul proiectului „Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică (INSPIREE)”. De renovări vor ben...
Acum 6 ore
17:10
Aderarea la UE, cooperarea economică și energetică – pe agenda vizitei Președintei Maia Sandu la Atena # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă, unde a avut întrevederi cu Președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas,și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis.Discuțiile purtate la Atena...
17:10
Republica Moldova își consolidează traiectoria de revigorare economică: PIB-ul a crescut cu 5,2 la sută în trimestrul III # Moldpres
Republica Moldova își consolidează traiectoria de revigorare economică după crizele anilor precedenți. Astfel, Produsul Intern Brut a crescut cu 5,2% în trimestrul III din 2025, ridicând creșterea cumulată pentru perioada ianuarie–septembrie la 2%, ...
16:50
Maraton de transplanturi la Spitalul „Timofei Moșneaga”: cinci vieți salvate în 48 de ore # Moldpres
Medicii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” au realizat un adevărat maraton de transplanturi, reușind să salveze cinci vieți în doar 48 de ore. Este vorba despre două transplanturi de ficat și trei transplanturi renale, toate intervențiil...
15:20
Republica Moldova este în curs de a deveni o rută de tranzit pentru fluxurile energetice regionale # Moldpres
Republica Moldova este în curs de a deveni o rută de tranzit pentru fluxurile energetice regionale, inclusiv pentru gazul natural lichefiat din Statele Unite care ajunge în Grecia și continuă spre Ucraina. Declarația a fost făcută astăzi, la Atena, de președin...
15:20
Două blocuri ale Spitalului raional Cimișlia (Unitatea de Primiri Urgențe și blocul curativ-chirurgical) au fost renovate și modernizate, comunică MOLDPRES.Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), lucrările au fost realizate în cadru...
Acum 8 ore
15:00
Patrimoniul cultural și natural din nordul Republicii Moldova, explorat într-un tur informativ la Drochia # Moldpres
Patrimoniul cultural și natural din zona de nord a Republicii Moldova a fost explorat de reprezentanți ai domeniului turismului, în cadrul unui tur informativ organizat în raionul Drochia. Participanții au descoperit monumente naturale, obiective istorice, muzee, l...
15:00
Președinta Maia Sandu, în discuții cu premierul Greciei: „Moldova este determinată să facă următorii pași pe drumul aderării la UE” # Moldpres
Republica Moldova este determinată să facă următorii pași pe drumul aderării la Uniunea Europeană. În fața noastră se află acum o fereastră urgentă de oportunitate — una care trebuie valorificată cu claritate, curaj și angajament. Declarația a fost făc...
14:50
Ex-liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, a anunțat astăzi, înaintea unei ședințe de judecată, că va depune mărturie în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon este inculpat, comunică MOLDPRES.Cererea de audiere a fost formulat...
14:50
Controale silvice în raionul Dondușeni: tăieri ilegale depistate în fondul forestier și fâșiile de protecție # Moldpres
Inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), subdiviziunea Dondușeni, au desfășurat recent mai multe razii în teren pentru a verifica respectarea legislației de mediu și modul de executare a lucrărilor silvotehnice din fondul fores...
14:40
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis # Moldpres
Domnule Prim-ministru Mitsotakis,Dragă Kyriakos,Vă mulțumesc pentru discuțiile productive de astăzi și pentru primirea călduroasă aici, la Atena. Mă bucur că dialogul nostru strâns continuă cu o dinamică autentică, după vizita Dumneavoastră la Chișin...
14:30
Bradul de Crăciun, împodobit de antreprenori autohtoni, inaugurat la Moldexpo: Produsele colectate vor fi donate # Moldpres
La Moldexpo a fost inaugurat astăzi „Bradul – Mândria Moldovei”, care va fi împodobit de producători autohtoni, iar produsele adunate vor fi donate, în preajma sărbătorilor de iarnă, în cadrul unei acțiuni de caritate. Inaugurarea b...
14:20
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice (ASP). Anunțul a fost făcut astăzi de Agenția Proprietății Publice (APP), care a precizat că acest eveniment marchează trecerea BIM într-o etapă instituțională...
14:20
Volodimir Zelenski reia negocierile cu SUA la Berlin, Kievul insistă pe armistițiu fără concesii teritoriale # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și negociatorii americani se reunesc din nou luni la Berlin, după cinci ore de negocieri duminică, Kievul sperând să convingă Washingtonul că un armistițiu ar trebui să intervină în Ucraina fără concesii teritorial...
14:10
Palatul de Cultură din Ungheni urmează să fie modernizat și eficientizat energetic în anul 2026, în cadrul proiectului „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene”, finanțat de Uniune...
13:30
Forum economic Moldova – China // Antreprenorii moldoveni, încurajați să pătrundă pe piața chineză prin alianțe de export # Moldpres
Oportunitățile de extindere a parteneriatelor economice cu Republica Populară Chineză au fost discutate la Forumul economic bilateral, la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri. Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe a ...
Acum 12 ore
13:00
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu noua Ambasadoare a Suediei în țara noastră, Petra Maria Lärke. În cadrul discuțiilor, Grosu a subliniat rolul important al Suediei ca partener strategic al Republicii Mol...
13:00
Bernina Express, propunere de vacanță de iarnă pentru pasagerii Aeroportului „Eugen Doga” din Chișinău # Moldpres
Cei care își doresc o vacanță de iarnă în stil elvețian pot lua în calcul o experiență turistică deosebită: o călătorie cu celebrul tren panoramic Bernina Express, una dintre cele mai spectaculoase rute feroviare din Europa. Accesul este facil și pen...
12:30
ANSA a nimicit 3,4 tone de ardei de import care nu corespundeau normelor de siguranță alimentară # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și nimicirea unui lot de 3.400 de kilograme de ardei proaspăt de import, care nu respecta cerințele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Decizia a fost luată după ce analizele de labo...
12:20
VIDEO // Colinde, obiceiuri și costume tradiționale la Festivalul „Colindăm din sat în sat”, organizat la Drochia # Moldpres
Frumusețea autentică a tradițiilor de iarnă, prin colinde, obiceiuri străvechi și costume tradiționale, a fost adusă în prim-plan în cadrul Festivalului-Concurs Național al Tradițiilor și Obiceiurilor de Iarnă „Colindăm din sat în sat”, ...
12:20
Exporturile de mărfuri, în creștere cu peste 23 la sută: UE își consolidează poziția de principal partener comercial al Republicii Moldova # Moldpres
Exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2025 au avut o valoare de 409,2 milioane de dolari, fiind în creștere cu 18,5% față de luna septembrie 2025 și cu 23,7% comparativ cu luna octombrie 2024. Uniunea Europeană rămâne principala des...
12:20
Agenția Informațională de Stat Moldpres își extinde echipa și angajează un Responsabil de ediție – Editor în Biroul de Informare și Multimedia, pentru a contribui la consolidarea calității și credibilității materialelor publicate.Ce propunem:...
12:00
Ultima audiere din acest an a Comisiei de Evaluare a Judecătorilor l-a avut în centrul atenției pe judecătorul Vasile Nogai, fost președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia. Comisia anunță ca va veni cu un raport în acest caz în termen d...
11:50
În zilele de odihnă, peste 4 200 de abateri rutiere au fost depistate de polițiști pe traseele țării. Cele mai frecvente încălcări – 2 101, vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează MOLDPRES.Potrivit Inspector...
11:30
Soluții pentru integrarea copiilor reveniți din diaspora, discutate de ministrul Dan Perciun cu un grup de părinți # Moldpres
Soluțiile pentru facilitarea integrării copiilor reveniți din diaspora în școlile din Republica Moldova au fost discutate în cadrul unei întâlniri dintre ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, cu un grup de părinți care s-au întors ...
11:20
Peste 700 de permise de conducere urmează a fi anulate după descoperirea unei scheme de corupție # Moldpres
Peste 700 de permise de conducere urmează a fi anulate, după ce autoritățile au descoperit o schemă de corupție prin care se fraudau examenele teoretice de obținere a acestora. Informațiile au fost prezentate de directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, ...
11:10
BNM preia președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) preia, începând cu 16 decembrie 2025, președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est (BSCEE), care este una dintre cele mai importante platforme de cooperare între autoritățile de suprave...
11:10
Ucraina ar putea renunța la cererea de aderare la NATO în schimbul unor garanții de securitate # Moldpres
Ucraina ar putea renunța la cererea de aderare la NATO în schimbul unor garanții de securitate, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, subliniind că un astfel de pas este posibil doar în anumite condiții, în cadrul negocierilor priv...
11:00
Salariile șefilor Autorității Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE), ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) ar putea fi plafon...
10:20
Un bărbat a murit, iar altul a ajuns la spital în urma unei explozii produse într-o suburbie a capitalei # Moldpres
O explozie a unei instalații de încălzit montate într-o sobă a provocat moartea unui bărbat și a rănit grav un altul într-o locuință din comuna Ciorescu, suburbie a municipiului Chișinău, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru S...
09:40
Serviciul Vamal a încasat săptămâna trecută la bugetul de stat peste 905 milioane de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 8 - 14 decembrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în vamă dep...
09:40
Cea de-a doua persoană învinuită în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnică agricolă va ajunge pe banca acuzaților. Prejudiciul cauzat victimelor se ridică la 6 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, în acest dosar, patru...
