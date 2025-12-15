Soluții pentru integrarea copiilor reveniți din diaspora, discutate de ministrul Dan Perciun cu un grup de părinți
Moldpres, 15 decembrie 2025 11:30
Soluțiile pentru facilitarea integrării copiilor reveniți din diaspora în școlile din Republica Moldova au fost discutate în cadrul unei întâlniri dintre ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, cu un grup de părinți care s-au întors ...
• • •
Acum 5 minute
11:50
În zilele de odihnă, peste 4 200 de abateri rutiere au fost depistate de polițiști pe traseele țării. Cele mai frecvente încălcări – 2 101, vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează MOLDPRES.Potrivit Inspector...
Acum 30 minute
11:30
Acum o oră
11:20
Peste 700 de permise de conducere urmează a fi anulate după descoperirea unei scheme de corupție # Moldpres
Peste 700 de permise de conducere urmează a fi anulate, după ce autoritățile au descoperit o schemă de corupție prin care se fraudau examenele teoretice de obținere a acestora. Informațiile au fost prezentate de directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, ...
11:10
BNM preia președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) preia, începând cu 16 decembrie 2025, președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est (BSCEE), care este una dintre cele mai importante platforme de cooperare între autoritățile de suprave...
11:10
Ucraina ar putea renunța la cererea de aderare la NATO în schimbul unor garanții de securitate # Moldpres
Ucraina ar putea renunța la cererea de aderare la NATO în schimbul unor garanții de securitate, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, subliniind că un astfel de pas este posibil doar în anumite condiții, în cadrul negocierilor priv...
11:00
Salariile șefilor Autorității Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE), ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) ar putea fi plafon...
Acum 2 ore
10:20
Un bărbat a murit, iar altul a ajuns la spital în urma unei explozii produse într-o suburbie a capitalei # Moldpres
O explozie a unei instalații de încălzit montate într-o sobă a provocat moartea unui bărbat și a rănit grav un altul într-o locuință din comuna Ciorescu, suburbie a municipiului Chișinău, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru S...
Acum 4 ore
09:40
Serviciul Vamal a încasat săptămâna trecută la bugetul de stat peste 905 milioane de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 8 - 14 decembrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în vamă dep...
09:40
Cea de-a doua persoană învinuită în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnică agricolă va ajunge pe banca acuzaților. Prejudiciul cauzat victimelor se ridică la 6 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, în acest dosar, patru...
09:30
De astăzi, beneficiarii de compensații la energie pot ridica plățile de la oficiile poștale din țară. Pentru a primi bani, cetățenii urmează să prezinte buletinul de identitate, informează MOLDPRES.Banii sunt direcționați la oficiile poștale în cazul pers...
09:20
Noi reguli pentru obținerea permisului de ședere sau cetățenie în Rusia: MAE îndeamnă moldovenii la maximă prudență # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislația rusă, care pot avea implicații pentru cei care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă. Conform unu...
09:00
Fluxul de persoane la punctele de trecere a frontierei de stat a constituit, în ultimele 24 de ore, 64 821 de traversări. 21 de cetățeni străini au primit refuz de autorizare a trecerii frontierei de stat, comunică MOLDPRES.Potrivit datelor prezentate de Poliția d...
09:00
Președintele ucrainean și negociatorii americani se întâlnesc din nou luni, la Berlin, după cinci ore de discuții purtate duminică, Kievul sperând să convingă Washingtonul că un armistițiu în Ucraina trebuie să aibă loc fără concesii teritoria...
08:40
Moneda unică europeană începe săptămâna cu o apreciere ușoară. Aceasta adaugă un ban și costă 19 lei și 85 de bani, transmite MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul se ieftinește cu un ban și ajunge la nivelul de 16 lei și 93 de bani, potrivit date...
08:40
Inovațiile medicale dezvoltate la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost apreciate cu numeroase distincții în cadrul Salonului Internațional Specializat „INFOINVENT”, cel mai mare eveniment de inventică din...
Acum 24 ore
22:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, întreprinde o vizită de lucru în Republica Elenă. Șefa statului va avea întrevederi cu Președintele Republicii Elene, Constantine Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. 10:00 Forum Econo...
19:30
Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj de felicitare comunității evreiești din țara noastră care marchează Hanukkah # Moldpres
Șefa statului Maia Sandu, a felicitat comunitatea evreiască din Republica Moldova care, începând de astăzi și în următoarele opt zile, marchează Hanukkah – un simbol al luminii și al speranței. „Această perioadă ne amintește de im...
17:20
Șefa statului a condamnat atacul violent din Sydney, produs în prima zi a sărbătorii Hanukkah # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul violent produs astăzi la Sydney, în Australia, în prima zi a sărbătorii Hanukkah, declarându-se „profund șocată” de cele întâmplate și exprimând solidaritate cu vi...
15:40
Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare comunității evreiești cu ocazia sărbătorii Hanukkah # Moldpres
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de felicitare comunității evreiești din țară, cu prilejul începerii sărbătorii Hanukkah, marcată începând de astăzi pe parcursul a opt zile, transmite MOLDPRES.Într-o postare, ș...
14:10
Luni, 15 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în Republica Elenă. În cadrul vizitei, șefa statului va avea întrevederi cu Președintele Republicii Elene, Constantine Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitso...
12:00
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu prezintă bilanțul săptămânii și răspunde la întrebările cetățenilor # Moldpres
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a prezentat, într-un mesaj video, o retrospectivă a săptămânii care se încheie, anunțând aprobarea în primă lectură a bugetului de stat pentru 2026 și răspunzând întrebărilor adre...
Ieri
11:00
Comisia de la Veneția (Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept) are o nouă președintă și un nou birou de conducere, în urma alegerilor desfășurate în cadrul celei de-a 145-a sesiuni plenare, care a avut loc în perioada 12-13 decembrie, la Veneți...
09:50
Donald Trump afirmă că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026 # Moldpres
Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026, în ciuda a ceea ce el consideră a fi succese economice de aproape un an, potrivit unui interviu acordat Wall Street Journal, preluat de AFP, news.ro ...
09:00
VIDEO /// Clădiri noi pentru școli: MEC și Primăria capitalei fac primii pași către soluționarea aglomerării # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Primăria Chișinău au inițiat deja discuții privind preluarea clădirii Liceului Teoretic „Igor Vieru” din sectorul Râșcani și blocului Centrului de Excelență în Electronică și Energetică din secto...
08:40
FOTO // Parlamentul a găzduit, în această săptămână, vizite și dialoguri cu tineri și organizații civice # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, în aceste zile, mai multe grupuri de elevi, studenți și reprezentanți ai societății civile, în cadrul unor activități dedicate dialogului civic și educației pentru implicare publică, transmite MOLDPRES.Potrivit ...
08:40
Cancelarul german Friedrich Merz a susținut sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin 'nu se va opri' și că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la granițele acesteia, la fel cum nici Hitler nu s-a oprit după acordul de la Munchen din anul 1938 ...
13 decembrie 2025
19:50
VIDEO // Evacuatorul de ape mari al barajului de la Ghidighici va fi reabilitat în 2026 pentru prevenirea inundațiilor în Chișinău # Moldpres
Ministerul Mediului anunță că, în anul 2026, va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului lacului de acumulare Ghidighici, o investiție menită să sporească siguranța municipiului Chișinău în fața riscului de inundații, informează MOLDPRES. ...
18:20
Un accident rutier soldat cu decesul unei persoane s-a produs astăzi, în jurul orei 16:10, pe strada Voluntarilor din municipiul Chișinău, unde un pieton a fost accidentat de un autobuz de rută, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor preliminare, conducătorul a...
18:10
Alerta cu bombă în trenul de pe ruta București - Kiev, aflat la ieșirea din Republica Moldova prin Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, semnalată astăzi, în jurul orei 12:57, s-a dovedit a fi falsă, transmită MOLDPRES. Potrivit Poliției, imedia...
15:50
Autoritățile belaruse au eliberat 123 de deținuți politici, inclusiv pe Maria Kolesnikova și laureatul Nobel Alesi Beleațski # Moldpres
Autoritățile din Belarus au eliberat 123 de deținuți politici, printre care lidera opoziției Maria Kolesnikova și laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Alesi Beleațski, în urma unei amnistii anunțate în contextul negocierilor privind ridicarea sancțiunilor i...
15:30
FOTO // Igor Grosu: „Diversitatea etnică este o forță a Republicii Moldova și un argument pentru integrarea europeană” # Moldpres
Republica Moldova este bogată prin diversitatea oamenilor săi și că unitatea dintre comunitățile etnice reprezintă o condiție esențială pentru parcursul european al țării. Declarația a fost făcută astăzi de către președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Forumu...
14:40
USMF „Nicolae Testemițanu” a organizat primul eveniment de brokeraj pentru parteneriate în cercetare și inovare # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a găzduit, în premieră, un eveniment de brokeraj pentru dezvoltarea parteneriatelor strategice în cercetare și inovare, cu genericul „De la cercetare la i...
14:20
Alertă cu bombă la PTF Vălcineț: semnal „Exploziv BRAVO” activat pentru trenul București–Kiev # Moldpres
Poliția de Frontieră a activat astăzi, la ora 12:57, semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, după recepționarea unei informații privind o presupusă minare a trenului de pe ruta București–Kiev, aflat în Punctul de Trecer...
13:30
FOTO // Ministrul Culturii: „Reparația capitală a Teatrului Național „Mihai Eminescu”, inclusă în Planul de Creștere Economică” # Moldpres
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a discutat astăzi cu echipa și conducerea Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău despre situația actuală a instituției, condițiile de muncă și starea clădirii, anunțând că reparația capitală a teatru...
13:20
Atacurile aeriene rusești din timpul nopții au avariat peste zece ținte civile din Ucraina și au lăsat peste un milion de locuitori fără electricitate în șapte regiuni din țară, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski, relatează AFP, preluat d...
12:50
Expoziția GIFT EXPO-2025: Moldexpo va găzdui unicul pom de Crăciun din Moldova împodobit de producători autohtoni # Moldpres
Circa 100 de companii vor participa la Expoziția „GIFT EXPO-2025”, care va fi organizată în perioada 18-21 decembrie la Centrul Moldexpo din capitală. Târgul va fi precedat de o acțiune desfășurată în premieră, numită „Bradul – M...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Odesa, în blackout total după cel mai amplu atac asupra infrastructurii energetice de la începutul războiului # Moldpres
Orașul ucrainean Odesa a rămas aproape complet fără electricitate, apă și căldură în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce forțele ruse au lansat cel mai amplu atac aerian asupra regiunii din 2022 până în prezent, potrivit autorităților lo...
09:30
Creştinii ortodocşi de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Andrei, ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, care l-a urmat pe Iisus şi a devenit “Cel dintâi chemat”. Pentru cei care țin Postul Crăciunului, de Sfântul An...
09:20
Proietul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală 2026, votat în prima lectură: mai mulți bani pentru servicii medicale și medicamente compensate # Moldpres
În anul 2026 vor fi alocate resurse financiare mai mari pentru asistența medicală și compensarea medicamentelor. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM), transmite MOLDPRES....
08:50
VIDEO // Părinții pot beneficia de deduceri pentru instruirea copiilor: ministrul Educației explică procedura # Moldpres
Părinții care achită serviciile educaționale ale copiilor pot beneficia de deduceri fiscale pentru costurile de instruire, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Măsura, introdusă anul trecut și menținută în politica bugetar-fiscală pentru 2...
08:50
Laboratorul principal al Centrului de Sănătate Căușeni a fost modernizat cu un analizator automat de urină, achiziționat în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei ...
08:40
Aprobat de Parlament: Mai multe fonduri pentru asistență medicală și medicamente compensate în bugetul asigurărilor medicale pentru 2026 # Moldpres
Parlamentul a votat vineri seara în prima lectură proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 (FAOAM), transmite MOLDPRES.Documentul prevede că, în comparație cu anul 2025, anul viitor vor fi alocați m...
12 decembrie 2025
21:40
Comisia Europeană: Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situația politică # Moldpres
Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situația politică, a anunțat vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la o conferință de presă, informează site-ul de știri sofiaglobe.com, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres....
21:30
Acord al țărilor UE privind înghețarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse # Moldpres
Guvernele țărilor Uniunii Europene au ajuns la un acord cu privire la înghețarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse în Europa, a anunțat vineri președinția daneză a Consiliului UE, astfel fiind înlăturat un obstacol important în ...
21:20
Temepraturi de până la +10°C și ploi slabe în unele regiuni se așteaptă în zilele de weekend. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, condițiile meteo vor rămâne în general stabile, fără precipitații esențiale, transmi...
21:10
Ucraina ar putea deveni stat membru al Uniunii Europene până la 1 ianuarie 2027, potrivit unei propuneri incluse în proiectul de acord de pace negociat între SUA și Ucraina, cu sprijinul Bruxelles-ului, scrie Financial Times. Măsura, aflată în discuți...
17:20
De la 1 ianuarie 2026 vor fi acordate plăți compensatorii pentru bugetarii cu lefuri mici # Moldpres
Angajații din sectorul bugetar cu salarii mai mici de 6.300 de lei vor beneficia de plăți compensatorii ajustate, începând cu 1 ianuarie 2026. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat în prima lectură de Parlament, comunică MOLDPRES.Astfel,...
16:40
Moldovenii care aleg să revină în țară din diaspora vor beneficia de facilități extinse la importul bunurilor personale și al automobilelor. Pentru a beneficia de acestea, cetățenii trebuie să revină cu traiul în țară, să depună o cerere la Serviciul Va...
16:40
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță cauza penală în care o avocată este acuzată de trafic de influență. Aceasta și-a recunoscut vinovăția, comunică MOLDPRES.Potrivit procuraturii, avocata ar fi pretins ban...
16:20
Centrul multifuncțional de servicii sociale din Copceac, renovat cu ajutorul UE și pregătit să ofere sprijin comunității # Moldpres
Centrul multifuncțional de servicii sociale din Copceac, UTA Găgăuzia, a fost inaugurat oficial după un amplu proces de renovare și modernizare realizat cu sprijinul Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), prin inițiativa „Prima...
