Palatul de Cultură din Ungheni intră în 2026 în proces de renovare, cu sprijinul UE
Moldpres, 15 decembrie 2025 14:10
Palatul de Cultură din Ungheni urmează să fie modernizat și eficientizat energetic în anul 2026, în cadrul proiectului „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene”, finanțat de Uniune...
Acum 5 minute
14:30
Bradul de Crăciun, împodobit de antreprenori autohtoni, inaugurat la Moldexpo: Produsele colectate vor fi donate # Moldpres
La Moldexpo a fost inaugurat astăzi „Bradul – Mândria Moldovei”, care va fi împodobit de producători autohtoni, iar produsele adunate vor fi donate, în preajma sărbătorilor de iarnă, în cadrul unei acțiuni de caritate. Inaugurarea b...
Acum 15 minute
14:20
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) a fost înregistrată oficial la Agenția Servicii Publice (ASP). Anunțul a fost făcut astăzi de Agenția Proprietății Publice (APP), care a precizat că acest eveniment marchează trecerea BIM într-o etapă instituțională...
14:20
Volodimir Zelenski reia negocierile cu SUA la Berlin, Kievul insistă pe armistițiu fără concesii teritoriale # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și negociatorii americani se reunesc din nou luni la Berlin, după cinci ore de negocieri duminică, Kievul sperând să convingă Washingtonul că un armistițiu ar trebui să intervină în Ucraina fără concesii teritorial...
Acum 30 minute
14:10
Acum 2 ore
13:30
Forum economic Moldova – China // Antreprenorii moldoveni, încurajați să pătrundă pe piața chineză prin alianțe de export # Moldpres
Oportunitățile de extindere a parteneriatelor economice cu Republica Populară Chineză au fost discutate la Forumul economic bilateral, la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri. Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe a ...
13:00
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu noua Ambasadoare a Suediei în țara noastră, Petra Maria Lärke. În cadrul discuțiilor, Grosu a subliniat rolul important al Suediei ca partener strategic al Republicii Mol...
13:00
Bernina Express, propunere de vacanță de iarnă pentru pasagerii Aeroportului „Eugen Doga” din Chișinău # Moldpres
Cei care își doresc o vacanță de iarnă în stil elvețian pot lua în calcul o experiență turistică deosebită: o călătorie cu celebrul tren panoramic Bernina Express, una dintre cele mai spectaculoase rute feroviare din Europa. Accesul este facil și pen...
Acum 4 ore
12:30
ANSA a nimicit 3,4 tone de ardei de import care nu corespundeau normelor de siguranță alimentară # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și nimicirea unui lot de 3.400 de kilograme de ardei proaspăt de import, care nu respecta cerințele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Decizia a fost luată după ce analizele de labo...
12:20
VIDEO // Colinde, obiceiuri și costume tradiționale la Festivalul „Colindăm din sat în sat”, organizat la Drochia # Moldpres
Frumusețea autentică a tradițiilor de iarnă, prin colinde, obiceiuri străvechi și costume tradiționale, a fost adusă în prim-plan în cadrul Festivalului-Concurs Național al Tradițiilor și Obiceiurilor de Iarnă „Colindăm din sat în sat”, ...
12:20
Exporturile de mărfuri, în creștere cu peste 23 la sută: UE își consolidează poziția de principal partener comercial al Republicii Moldova # Moldpres
Exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2025 au avut o valoare de 409,2 milioane de dolari, fiind în creștere cu 18,5% față de luna septembrie 2025 și cu 23,7% comparativ cu luna octombrie 2024. Uniunea Europeană rămâne principala des...
12:20
Agenția Informațională de Stat Moldpres își extinde echipa și angajează un Responsabil de ediție – Editor în Biroul de Informare și Multimedia, pentru a contribui la consolidarea calității și credibilității materialelor publicate.Ce propunem:...
12:00
Ultima audiere din acest an a Comisiei de Evaluare a Judecătorilor l-a avut în centrul atenției pe judecătorul Vasile Nogai, fost președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia. Comisia anunță ca va veni cu un raport în acest caz în termen d...
11:50
În zilele de odihnă, peste 4 200 de abateri rutiere au fost depistate de polițiști pe traseele țării. Cele mai frecvente încălcări – 2 101, vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează MOLDPRES.Potrivit Inspector...
11:30
Soluții pentru integrarea copiilor reveniți din diaspora, discutate de ministrul Dan Perciun cu un grup de părinți # Moldpres
Soluțiile pentru facilitarea integrării copiilor reveniți din diaspora în școlile din Republica Moldova au fost discutate în cadrul unei întâlniri dintre ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, cu un grup de părinți care s-au întors ...
11:20
Peste 700 de permise de conducere urmează a fi anulate după descoperirea unei scheme de corupție # Moldpres
Peste 700 de permise de conducere urmează a fi anulate, după ce autoritățile au descoperit o schemă de corupție prin care se fraudau examenele teoretice de obținere a acestora. Informațiile au fost prezentate de directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, ...
11:10
BNM preia președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) preia, începând cu 16 decembrie 2025, președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est (BSCEE), care este una dintre cele mai importante platforme de cooperare între autoritățile de suprave...
11:10
Ucraina ar putea renunța la cererea de aderare la NATO în schimbul unor garanții de securitate # Moldpres
Ucraina ar putea renunța la cererea de aderare la NATO în schimbul unor garanții de securitate, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, subliniind că un astfel de pas este posibil doar în anumite condiții, în cadrul negocierilor priv...
11:00
Salariile șefilor Autorității Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE), ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) ar putea fi plafon...
Acum 6 ore
10:20
Un bărbat a murit, iar altul a ajuns la spital în urma unei explozii produse într-o suburbie a capitalei # Moldpres
O explozie a unei instalații de încălzit montate într-o sobă a provocat moartea unui bărbat și a rănit grav un altul într-o locuință din comuna Ciorescu, suburbie a municipiului Chișinău, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru S...
09:40
Serviciul Vamal a încasat săptămâna trecută la bugetul de stat peste 905 milioane de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 8 - 14 decembrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în vamă dep...
09:40
Cea de-a doua persoană învinuită în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnică agricolă va ajunge pe banca acuzaților. Prejudiciul cauzat victimelor se ridică la 6 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, în acest dosar, patru...
09:30
De astăzi, beneficiarii de compensații la energie pot ridica plățile de la oficiile poștale din țară. Pentru a primi bani, cetățenii urmează să prezinte buletinul de identitate, informează MOLDPRES.Banii sunt direcționați la oficiile poștale în cazul pers...
09:20
Noi reguli pentru obținerea permisului de ședere sau cetățenie în Rusia: MAE îndeamnă moldovenii la maximă prudență # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislația rusă, care pot avea implicații pentru cei care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă. Conform unu...
09:00
Fluxul de persoane la punctele de trecere a frontierei de stat a constituit, în ultimele 24 de ore, 64 821 de traversări. 21 de cetățeni străini au primit refuz de autorizare a trecerii frontierei de stat, comunică MOLDPRES.Potrivit datelor prezentate de Poliția d...
09:00
Președintele ucrainean și negociatorii americani se întâlnesc din nou luni, la Berlin, după cinci ore de discuții purtate duminică, Kievul sperând să convingă Washingtonul că un armistițiu în Ucraina trebuie să aibă loc fără concesii teritoria...
08:40
Moneda unică europeană începe săptămâna cu o apreciere ușoară. Aceasta adaugă un ban și costă 19 lei și 85 de bani, transmite MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul se ieftinește cu un ban și ajunge la nivelul de 16 lei și 93 de bani, potrivit date...
08:40
Inovațiile medicale dezvoltate la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost apreciate cu numeroase distincții în cadrul Salonului Internațional Specializat „INFOINVENT”, cel mai mare eveniment de inventică din...
Acum 24 ore
22:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, întreprinde o vizită de lucru în Republica Elenă. Șefa statului va avea întrevederi cu Președintele Republicii Elene, Constantine Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. 10:00 Forum Econo...
19:30
Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj de felicitare comunității evreiești din țara noastră care marchează Hanukkah # Moldpres
Șefa statului Maia Sandu, a felicitat comunitatea evreiască din Republica Moldova care, începând de astăzi și în următoarele opt zile, marchează Hanukkah – un simbol al luminii și al speranței. „Această perioadă ne amintește de im...
17:20
Șefa statului a condamnat atacul violent din Sydney, produs în prima zi a sărbătorii Hanukkah # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul violent produs astăzi la Sydney, în Australia, în prima zi a sărbătorii Hanukkah, declarându-se „profund șocată” de cele întâmplate și exprimând solidaritate cu vi...
15:40
Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare comunității evreiești cu ocazia sărbătorii Hanukkah # Moldpres
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de felicitare comunității evreiești din țară, cu prilejul începerii sărbătorii Hanukkah, marcată începând de astăzi pe parcursul a opt zile, transmite MOLDPRES.Într-o postare, ș...
Ieri
14:10
Luni, 15 decembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în Republica Elenă. În cadrul vizitei, șefa statului va avea întrevederi cu Președintele Republicii Elene, Constantine Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitso...
12:00
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu prezintă bilanțul săptămânii și răspunde la întrebările cetățenilor # Moldpres
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a prezentat, într-un mesaj video, o retrospectivă a săptămânii care se încheie, anunțând aprobarea în primă lectură a bugetului de stat pentru 2026 și răspunzând întrebărilor adre...
11:00
Comisia de la Veneția (Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept) are o nouă președintă și un nou birou de conducere, în urma alegerilor desfășurate în cadrul celei de-a 145-a sesiuni plenare, care a avut loc în perioada 12-13 decembrie, la Veneți...
09:50
Donald Trump afirmă că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026 # Moldpres
Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026, în ciuda a ceea ce el consideră a fi succese economice de aproape un an, potrivit unui interviu acordat Wall Street Journal, preluat de AFP, news.ro ...
09:00
VIDEO /// Clădiri noi pentru școli: MEC și Primăria capitalei fac primii pași către soluționarea aglomerării # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Primăria Chișinău au inițiat deja discuții privind preluarea clădirii Liceului Teoretic „Igor Vieru” din sectorul Râșcani și blocului Centrului de Excelență în Electronică și Energetică din secto...
08:40
FOTO // Parlamentul a găzduit, în această săptămână, vizite și dialoguri cu tineri și organizații civice # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, în aceste zile, mai multe grupuri de elevi, studenți și reprezentanți ai societății civile, în cadrul unor activități dedicate dialogului civic și educației pentru implicare publică, transmite MOLDPRES.Potrivit ...
08:40
Cancelarul german Friedrich Merz a susținut sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin 'nu se va opri' și că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la granițele acesteia, la fel cum nici Hitler nu s-a oprit după acordul de la Munchen din anul 1938 ...
13 decembrie 2025
19:50
VIDEO // Evacuatorul de ape mari al barajului de la Ghidighici va fi reabilitat în 2026 pentru prevenirea inundațiilor în Chișinău # Moldpres
Ministerul Mediului anunță că, în anul 2026, va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului lacului de acumulare Ghidighici, o investiție menită să sporească siguranța municipiului Chișinău în fața riscului de inundații, informează MOLDPRES. ...
18:20
Un accident rutier soldat cu decesul unei persoane s-a produs astăzi, în jurul orei 16:10, pe strada Voluntarilor din municipiul Chișinău, unde un pieton a fost accidentat de un autobuz de rută, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor preliminare, conducătorul a...
18:10
Alerta cu bombă în trenul de pe ruta București - Kiev, aflat la ieșirea din Republica Moldova prin Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, semnalată astăzi, în jurul orei 12:57, s-a dovedit a fi falsă, transmită MOLDPRES. Potrivit Poliției, imedia...
15:50
Autoritățile belaruse au eliberat 123 de deținuți politici, inclusiv pe Maria Kolesnikova și laureatul Nobel Alesi Beleațski # Moldpres
Autoritățile din Belarus au eliberat 123 de deținuți politici, printre care lidera opoziției Maria Kolesnikova și laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Alesi Beleațski, în urma unei amnistii anunțate în contextul negocierilor privind ridicarea sancțiunilor i...
15:30
FOTO // Igor Grosu: „Diversitatea etnică este o forță a Republicii Moldova și un argument pentru integrarea europeană” # Moldpres
Republica Moldova este bogată prin diversitatea oamenilor săi și că unitatea dintre comunitățile etnice reprezintă o condiție esențială pentru parcursul european al țării. Declarația a fost făcută astăzi de către președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Forumu...
14:40
USMF „Nicolae Testemițanu” a organizat primul eveniment de brokeraj pentru parteneriate în cercetare și inovare # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a găzduit, în premieră, un eveniment de brokeraj pentru dezvoltarea parteneriatelor strategice în cercetare și inovare, cu genericul „De la cercetare la i...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Alertă cu bombă la PTF Vălcineț: semnal „Exploziv BRAVO” activat pentru trenul București–Kiev # Moldpres
Poliția de Frontieră a activat astăzi, la ora 12:57, semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, după recepționarea unei informații privind o presupusă minare a trenului de pe ruta București–Kiev, aflat în Punctul de Trecer...
13:30
FOTO // Ministrul Culturii: „Reparația capitală a Teatrului Național „Mihai Eminescu”, inclusă în Planul de Creștere Economică” # Moldpres
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a discutat astăzi cu echipa și conducerea Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău despre situația actuală a instituției, condițiile de muncă și starea clădirii, anunțând că reparația capitală a teatru...
13:20
Atacurile aeriene rusești din timpul nopții au avariat peste zece ținte civile din Ucraina și au lăsat peste un milion de locuitori fără electricitate în șapte regiuni din țară, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski, relatează AFP, preluat d...
12:50
Expoziția GIFT EXPO-2025: Moldexpo va găzdui unicul pom de Crăciun din Moldova împodobit de producători autohtoni # Moldpres
Circa 100 de companii vor participa la Expoziția „GIFT EXPO-2025”, care va fi organizată în perioada 18-21 decembrie la Centrul Moldexpo din capitală. Târgul va fi precedat de o acțiune desfășurată în premieră, numită „Bradul – M...
10:10
Odesa, în blackout total după cel mai amplu atac asupra infrastructurii energetice de la începutul războiului # Moldpres
Orașul ucrainean Odesa a rămas aproape complet fără electricitate, apă și căldură în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce forțele ruse au lansat cel mai amplu atac aerian asupra regiunii din 2022 până în prezent, potrivit autorităților lo...
09:30
Creştinii ortodocşi de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Andrei, ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, care l-a urmat pe Iisus şi a devenit “Cel dintâi chemat”. Pentru cei care țin Postul Crăciunului, de Sfântul An...
