LIVE TEXT/ Ucrainenii sunt deschiși pentru un acord de pace cu garanții de securitate, dar resping planul care ar presupune retragerea completă din regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1390

17:50

Cel puțin 12 persoane au murit după ce doi bărbați înarmați au deschis focul pe faimoasa plajă Bondi din Sydney, într-un atac despre care autoritățile au declarat că a vizat comunitatea evreiască în timpul unei importante sărbători, transmite POLITICO. Unul dintre atacatori se numără printre morți, în timp ce al doilea este în stare critică,...