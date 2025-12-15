Vladimir Plahotniuc spune că o să vină în calitate de martor în dosarul „Kuliok”
Ziarul de Garda, 15 decembrie 2025 14:40
Vladimir Plahotniuc a declarat că o să vină în calitate de martor în dosarul numit „Kuliok”, în care fostul președinte al țării, Igor Dodon este acuzat de corupere pasivă și organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale. Pe 18 mai 2022, Procuratura Generală a dispus inițierea urmăririi penale în așa numitul...
• • •
Acum 5 minute
15:00
Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul României, a fost exclus din AUR Moldova pentru „acțiuni de denigrare a partidului” # Ziarul de Garda
Valeriu Munteanu, deputatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din Parlamentul României, Valeriu Munteanu, a fost exclus din Partidul AUR din R. Moldova. Ieri, 14 decembrie, Consiliul Politic Național al formațiunii a luat o decizie prin care au mai fost excluși Veronica Pascal, Crina Harea și Andrian Buga, toți fiind acuzați de încălcări statutare și acțiuni...
Acum 10 minute
14:50
Șapte inculpați, condamnați pentru trafic de droguri. Unul dintre ei a încercat să corupă polițiștii cu 85 000 de lei pentru a scăpa de răspundere # Ziarul de Garda
La Chișinău, Căușeni și Anenii Noi au fost pronunțate recent patru sentințe de condamnare în cazul a șapte inculpați: o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani și a cinci bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 39 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri. În momentul reținerii, unul...
Acum 30 minute
14:40
Acum 2 ore
13:50
Importurile în R. Moldova înregistrează o creștere mai mare decât exporturile. „Vindem ieftin, cumpărăm scump” # Ziarul de Garda
În primele 10 luni din 2025, R. Moldova a ajuns la un deficit comercial de aproape 6 miliarde de dolari, spune Marin Gospodarenco, director al Centrului Analitic „Economica”, în raport cu datele Biroului Național de Statistică (BNS). Potrivit lui, la fiecare 100 de dolari cheltuiți pe importuri, reușim să aducem din exporturi doar 34 de dolari....
13:40
După o pauză de peste o săptămână, Vladimir Plahotniuc a compărut din nou în fața instanței în dosarul numit generic „Frauda bancară”. În ședința de luni, 15 decembrie 2025, urmează să fie audiați primii dintre cei 27 de martori ai apărării acceptați de judecători. Dosarul lui Plahotniuc, conexat și apoi disjuns dintr-o cauză penală în...
Acum 4 ore
13:00
Salariile șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI ar putea fi plafonate din 2026: ce prevede proiectul înregistrat # Ziarul de Garda
Salariile funcțiilor de conducere din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE), Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) ar putea fi plafonate din 1 ianuarie 2026. Un proiect de lege a fost înregistrat luni, 15 decembrie, de un grup de deputați ai...
12:50
ANSA a nimicit un lot de 3,4 tone de ardei de import. Analizele de laborator au arătat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a nimicit un lot de 3400 kilograme de ardei proaspăt, de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale R.Moldova. Decizia a fost luată de către operator, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide Clorpirifos și Dinotefuran. ANSA scrie că probele au fost prelevate...
12:40
România pierde definitiv la CtEDO procesul intentat de judecătorul român cu cetățenie a R. Moldova. Cristi Danileț s-a judecat după sancțiunile primite de la CSM-ul prezidat de Lia Savonea # Ziarul de Garda
Judecătorul român, cu cetățenie a R. Moldova, Cristi Danileț a obținut câștig de cauză la apelul la Marea Cameră a CtEDO, împotriva României, ca urmare a unui proces pornit după o sancțiune pe care a primit-o în 2019, din partea Consiliului Superior al Magistraturii din România, prezidat la acel moment de Lia Savonea, actuala șefă a...
12:20
Ai cumpărat produse alimentare alterate? Cum le recunoști, ce drepturi ai în calitate de consumator și ce riscă vânzătorul # Ziarul de Garda
Un produs alimentar perisabil este un aliment care se strică repede și trebuie păstrat la o anumită temperatură ca să rămână sigur și bun de mâncat. Dacă un produs este alterat, atunci acesta nu mai este sigur pentru consum. El devine periculos pentru sănătate din cauza contaminării cu bacterii, substanțe chimice, corpuri străine sau alergeni....
12:10
Judecătorul român, cu cetățenie a R. Moldova, câștigă la CtEDO împotriva României. De ce Cristi Danileț s-a judecat după sancțiunile primite de la CSM-ul prezidat de Lia Savonea # Ziarul de Garda
12:00
Cetățenii care nu au indicat un card bancar în cererea pentru compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026, nu au card social și doresc să primească banii la poștă, pot să ridice compensațiile începând cu ziua de luni, 15 decembrie, la oficiile poștale din țară, cu prezentarea buletinului de identitate. În sezonul rece 2025–2026 peste...
11:50
Donații de la rude, achiziționarea unor vehicule la prețuri sub valoarea de piață și existența unei potențiale averi nejustificate. Judecătorul Vasile Nogai a fost audiat de Comisia Vetting # Ziarul de Garda
Judecătorul Vasile Nogai, fost președinte și actual președinte interimar al Judecătoriei Drochia, a fost audiat de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Comisia anunță că a examinat mai multe aspecte ce țin de integritatea financiară a magistratului donații primite de la rude, achiziționarea unor vehicule la prețuri sub valoarea de piață, deținerea de facto a unui...
11:40
IGSU: un bărbat a murit după o explozie a unei instalații de încălzit pe apă în sobă în comuna Ciorescu # Ziarul de Garda
O explozie a unei instalații de încălzit de apă în soba a avut loc duminică, 14 decembrie, într-o casă de locuit din comuna Ciorescu, din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), un bărbat a decedat la fața locului, iar altul a ajuns în stare gravă la spital. Apelul la Serviciul 112...
11:10
LIVE TEXT/ Trupele ruse au atacat regiunea Dnipropetrovsk: un salvator și un angajat al unei întreprinderi au fost răniți. Război în Ucraina, ziua 1390 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:55 Noaptea trecută, armata rusă a bombardat regiunea Dnipropetrovsk. În districtul Sinelnîkivskîi, infrastructura a fost avariată și a izbucnit un incendiu. Potrivit Serviciului Național de Situații de Urgență, în timpul operațiunilor de stingere a incendiului, trupele ruse au lansat un nou atac. Un salvator și un angajat al unei întreprinderi au fost răniți. Victimele...
Acum 6 ore
11:00
10:50
Marta Kos spune că liderii UE ar putea conveni astăzi, 15 decembrie, asupra deschiderii neoficiale a negocierilor pe capitole cu R. Moldova # Ziarul de Garda
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că liderii Uniunii Europene ar putea ajunge astăzi, 15 decembrie, la un acord privind deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu R. Moldova, după modelul deja convenit pentru Ucraina, la reuniunea miniștrilor Afacerilor Europene, la Lviv, pe 11 decembrie. Declarațiile au fost făcute în marja Consiliului Afaceri...
10:40
Evacuatorul de ape mari al barajului de la lacul Ghidighici va fi reabilitat. Acesta se află într-o stare avariată # Ziarul de Garda
În anul 2026 va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului de la lacul Ghidighici, cel mai mare din țară. Anunțul a fost făcut de ministerul Mediului, Gheorghe Hajder, care a efectuat o vizită de lucru la lacul de acumulare Ghidighici. Potrivit Ministerului Mediului, barajul are un rol esențial în protejarea municipiului Chișinău de...
10:10
Cazul „Luxury Service”: o femeie acuzată în dosarul escrocheriei cu mașini „din UE”, trimisă pe banca acuzaților # Ziarul de Garda
Cel de-al doilea învinuit în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei, a fost trimis în judecată, a anunțat luni, 15 decembrie, Procuratura Generală, într-un comunicat. Este vorba despre o femeie domiciliată în orașul Bender, învinuită că a înșelat 12 clienți. Potrivit surselor ZdG, cazul...
09:40
Peste 700 de permise de conducere ar putea fi anulate. Șeful ASP declară că la examene, unii candidați ar fi folosit echipamente speciale, prin care erau ghidați, în timp real, ce răspunsuri să aleagă # Ziarul de Garda
Agenția Servicii Publice (ASP) ar urma să anuleze în această săptămână peste 700 de permise de conducere, după descoperirea unei scheme de corupție la Bălți și Edineț, unde unii candidați ar fi trișat la examenul teoretic. Anunțul a fost făcut de directorul ASP, Mircea Eșanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră PLUS” de la TV8. Mircea...
09:30
Schimbări în legislația rusă: MAE avertizează cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău avertizează luni, 15 decembrie, cetățenii R.Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislație. Conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova, anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să...
Acum 8 ore
09:00
Casieri pentru o zi. Peste 20 de personalități publice se alătură campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu!” # Ziarul de Garda
Asociația Obștească The Moldova Project, cu sprijinul Kaufland Moldova, anunță lansarea celei de-a V-a ediții a campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu!” și a maratonului „Vedete la Casă”, o inițiativă amplă de solidaritate față de copiii și familiile vulnerabile din mediul rural. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 20 decembrie 2025, între orele 10:00-19:00, la...
08:50
LIVE TEXT/ „S-au înregistrat progrese semnificative”. Trimisul special al lui Trump, despre întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni la Berlin. Război în Ucraina, ziua 1390 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:32 Ieri, la Berlin, a avut loc prima parte a întâlnirii dintre Volodimir Zelenski și liderii europeni cu negociatorii lui Trump – trimisul său special Steve Whitcoff și ginerele său Jared Kushner, scrie Meduza. „Reprezentanții au purtat discuții detaliate cu privire la planul în 20 de puncte pentru realizarea păcii, la aspecte economice și...
08:20
LIVE TEXT/ A crescut numărul victimelor atacului asupra Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1390 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:15 Numărul victimelor în urma bombardamentelor din Zaporijjea a crescut la 14, informează Serviciul Național de Situații de Urgență. Printre victime se află un copil, trei angajați ai Serviciului Național de Situații de Urgență și un polițist de patrulă. Operațiunile de salvare și intervenție de urgență au fost finalizate.
Acum 24 ore
18:10
LIVE TEXT/ Forțele ucrainene au atacat un depozit de petrol din Crimeea și un tren care transporta combustibil pentru armata rusă. Război în Ucraina, ziua 1389 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:05 În Crimeea, aflată temporar ocupată, operatori de drone din cadrul Forțelor de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au lovit un depozit de petrol din Batumine și un tren din apropierea orașului Yantarne care transporta combustibil pentru forțele armate ale Rusiei, scrie presa ucraineană. În noaptea de 13 spre 14 decembrie, unitățile Forțelor Operaționale Speciale...
17:50
12 morți pe o plaja din Sydney după ce doi bărbați înarmați au tras foc la o sărbătoare evreiască # Ziarul de Garda
Cel puțin 12 persoane au murit după ce doi bărbați înarmați au deschis focul pe faimoasa plajă Bondi din Sydney, într-un atac despre care autoritățile au declarat că a vizat comunitatea evreiască în timpul unei importante sărbători, transmite POLITICO. Unul dintre atacatori se numără printre morți, în timp ce al doilea este în stare critică,...
17:50
Maia Sandu condamna atacul din Sydney și transmite solidaritate comunității evreiești # Ziarul de Garda
Șefa statului a transmis un mesaj de condolianțe victimelor atacului de pe o plajă din Sydney, Australia, care a vizat comunitatea evreiască, care sărbătorește Hanukkah. Potrivit informațiiloe apărute în presă, cei doi bărbați înarmați au omorât cel puțin 12 persoane. „Profund șocați de atacul violent din Sydney, produs în prima zi a sărbătorii Hanukkah. Gândurile...
17:30
Kremlinul respinge declarațiile șefului NATO despre posibilitatea unui război cu Rusia: „Pur și simplu nu înțelege despre ce vorbește” # Ziarul de Garda
Kremlinul a declarat, duminică, că declarațiile lui Mark Rutte despre pregătirea pentru un eventual război cu Rusia sunt „iresponsabile” și arată că nu înțelege cu adevărat devastarea pe care a provocat-o Al Doilea Război Mondial, transmite Reuters. Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, după opt ani de lupte între separatiștii susținuți de Moscova și...
16:50
16:00
15:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică, 14 decembrie, că este gata să renunțe la cererile de aderare la NATO în schimbul unor garanții de securitate din partea SUA și a Europei, într-o vizită menită să impulsioneze discuțiile de pace de la Berlin, scrie POLITICO. Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și...
Ieri
14:40
De la celule la libertate: cum au fost eliberați cei mai cunoscuți deținuți politici din Belarus # Ziarul de Garda
Belarus a eliberat sămbătă, 13 decembrie, 123 de deținuți politici, printre care se numără nume sonore. La libertate acum se află Maria Kolesnikova, Ales Beliatski, Viktor Babariko, Maksim Znak, Aleksandr Feduta și Marina Zolotova. Potrivit euroradio.fm, jurnalistul Andrzej Poczobut a refuzat eliberarea. Printre cei eliberați se numără cetățeni ai Ucrainei, SUA, Australiei, Letoniei și Japoniei....
13:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a răspuns la trei întrebări ale cetățenilor despre bugetul 2026, pensii mai marii, oportunități pentru tinerii din R. Moldova și despre copiii săi printr-un filmuleț publicat pe pagina sa de Facebook. Totodată, Munteanu a mulțumit colegilor de la Ministerul Finanțelor după votarea în prima lectură a bugetului pentru anul 2026. „A fost...
13:00
De la postul Crăciunului și alimentația echilibrată la „postul digital”: „Renunțând la multe de prisos și nociv vieții noastre, avem doar de câștigat” # Ziarul de Garda
Postul, în tradiția creștină, este o perioadă de curățare a minții și sufletului, în care credincioșii renunță la anumite alimente, băuturi sau obiceiuri. Deși abținerea de la produsele animale rămâne esențială, preoții, psihologii și neurologii spun că un post adevărat înseamnă și liniștirea gândurilor, evitarea obiceiurilor care ne fac rău și chiar o pauză de...
12:10
Mii de oameni au cerut demisia lui Orban în Ungaria, după apariția unor imagini privind abuzuri comise într-un centru de detenție pentru minori # Ziarul de Garda
Mii de maghiari au cerut sâmbătă, 13 decembrie, demisia prim-ministrului Viktor Orban, conduși de liderul opoziției, Peter Magyar, în urma unui scandal după apariția unor informații privind abuzuri comise într-un centru de detenție pentru minori, scrie Reuters. Protestatarii au străbătut străzile Budapestului în spatele unui banner pe care scria „Protejați copiii!”, purtând jucării de pluș și...
11:10
Ucraina sancționează aproape 700 de nave legate de „flota fantomă” a Rusiei utilizate pentru transportul de petrol și alte resurse energetice # Ziarul de Garda
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat pe 13 decembrie că sancțiunile Ucrainei împotriva a aproape 700 de nave legate de flota din umbră a Rusiei au intrat în vigoare, scrie The Kyiv Indepedent. Zelenski a declarat că navele reprezintă o mare parte din flota Rusiei utilizată pentru transportul de petrol și alte resurse energetice, oferind finanțare care...
10:20
VIDEO/ Despre scandalul de 4 milioane de lei, abonare și expoziția anticorupție. Alina Radu, directoarea și co-fondatoarea Ziarului de Gardă, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
A fost Ziarul de Gardă subvenționat de stat prin cele patru milioane de lei oferite de stat întreprinderii „Poșta Moldovei”, care distribuie presa? Și-a oferit Alina Radu sie însăși premiul „Pentru excelență în investigarea corupției – Impact”? Cum și din ce surse este finanțat Ziarul de Gardă? Sunt întrebări la care răspunde co-fondatoarea și directoarea...
09:40
Pieton lovit mortal de un autobuz de rută după ce și-a pierdut echilibrul și a căzut pe carosabil # Ziarul de Garda
Un grav accident rutier produs sâmbătă, 13 decembrie, pe strada Voluntarilor din Chișinău, s-a soldat cu decesul unei persoane, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Conform informațiilor inițiale obținute la fața locului, conducătorul unui autobuz de rută, un bărbat de 58 de ani, la pornirea din stație, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite în...
09:10
LIVE TEXT/ În orașul Sumî, o dronă a lovit un bloc de locuit. Nicio persoană nu a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1389 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:00 În orașul Sumî, o dronă de atac a lovit un bloc de locuințe noaptea trecută, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. În urma impactului, cele mai mari pagube au fost înregistrate la etajele superioare ale clădirii rezidențiale cu mai multe etaje. „Salvatorii au ajuns la fața locului din primele minute după atac. Zona...
13 decembrie 2025
18:20
LIVE TEXT/ Centrala nucleară Zaporijjea a funcționat cu generatoare în timpul atacului nocturn. Război în Ucraina, ziua 1388 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:10 În timpul atacului rusesc din 13 decembrie, Centrala Nucleară Zaporijjea a fost deconectată de la rețeaua electrică a Ucrainei timp de mai mult de o oră din cauza deteriorării liniilor de transport al energiei electrice. Președintele consiliului de administrație Ukrenergo, Vitalii Zaichenko, a anunțat acest lucru la televiziunea ucraineană, potrivit unui corespondent Ukrinform....
18:00
UPDATE/ Alerta privind presupusa minare a trenului București-Kiev s-a dovedit a fi una falsă # Ziarul de Garda
Pe 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord, precum că trenul București – Kiev ar fi minat, informează Poliția de Frontieră. UPDATE 18:00 Astăzi, în jurul orei 12:57, Poliția a fost sesizată despre o...
17:20
Belarus a eliberat 123 de deținuți politici, printre care un laureat al Premiului Nobel pentru Pace, după ce SUA a ridicat una din sancțiunile asupra țării # Ziarul de Garda
Belarus a eliberat 123 de prizonieri, inclusiv proeminenta activistă a opoziției Maria Kolesnikova, după ce SUA au fost de acord să ridice sancțiunile asupra țării est-europene, potrivit BBC. Laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiatski, se numără și el printre cei eliberați în urma discuțiilor de la Minsk cu trimisul special al președintelui american Donald...
16:30
LIVE TEXT/ Cel puțin trei persoane au murit și alte 35 au fost rănite în atacurile rusești asupra Ucrainei din ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1388 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:30 Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 35 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi, au raportat autoritățile locale pe 13 decembrie, conform Kyiv Independent. Rusia a lansat 465 de drone, 16 rachete de croazieră Kalibr și cinci Iskander-K, cinci rachete balistice Iskander-M/KN-23 și patru rachete hipersonice...
16:00
Germania va desfășura trupe pentru a întări securitatea la frontiera estică a Poloniei # Ziarul de Garda
Germania a anunțat că va trimite un grup de militari în Polonia pentru a ajuta la implementarea unui proiect care are drept scop consolidarea securității la frontiera de est a țării, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la amenințarea rusească, relatează pe 13 decembrie AFP, citat de agenția Agerpres. Polonia, un susținător ferm...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Witkoff se va întâlni cu Zelenski și liderii europeni la Berlin pentru a discuta planul de pace revizuit # Ziarul de Garda
Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, se va întâlni cu președintele Volodimir Zelenski și cu liderii europeni la Bruxelles în acest weekend, în timp ce discuțiile privind cadrul de pace propus de SUA, care vizează încheierea războiului din Ucraina, continuă, a relatat Wall Street Journal (WSJ) pe 12 decembrie, citat de presa...
14:20
Alertă la punctul de trecere a frontierei Vălcineț. Un apel către linia verde a semnalat o presupusă minare a trenului București-Kiev # Ziarul de Garda
Pe 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord, precum că trenul București – Kiev ar fi minat, informează Poliția de Frontieră. Potrivit datelor preliminare, la ora 12:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț,...
13:50
LIVE TEXT/ Întreruperi de apă și căldură raportate în Odesa după atacul rusesc. Spitalele au fost trecute la funcționare autonomă. Război în Ucraina, ziua 1388 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:45 În urma atacului rusesc la scară largă asupra regiunii Odesa, instalațiile de infrastructură energetică au fost avariate, provocând întreruperi în furnizarea de apă și căldură. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de către Consiliul Local Odesa, potrivit Ukrinform. Punctele de Invincibilitate funcționează non-stop. Dispozitivele pot fi încărcate și în magazinele mai multor...
13:20
Cititorul de gardă/ Un erou pe urmele altui erou: Ion Iovcev – omagiu lui Ilie Ilașcu # Ziarul de Garda
Recent, Ion Iovcev a vizitat cartierul de pe strada Păcii din Tiraspol în care a locuit Ilie Ilașcu până în noaptea de 2 iunie 1992, când a fost arestat. El a reușit să ia din preajma casei lui Ilașcu câțiva pumni de țărână, aducând-o în dreapta Nistrului, sugerând astfel că stânga și dreapta Nistrului sunt...
12:50
Indemnizația unică la naștere va crește până la aproape 22 de mii de lei, iar pensiile vor fi indexate cu 6,8%. Ce prevede bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026, votat în prima lectură # Ziarul de Garda
Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS) prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. De asemenea, în 2026, alocația acordată la naștere va crește până la 21 886 de lei, potrivit Parlamentului. Deputații au votat în prima lectură documentul. Documentul elaborat de Ministerul...
12:30
Reintegrarea regiunii transnistrene: ce trebuie să facă autoritățile de la Chișinău? # Ziarul de Garda
În contextul parcursului de integrare europeană, integritatea teritorială a R. Moldova devine un subiect tot mai important. Recent, autoritățile de la Chișinău au anunțat că lucrează la o nouă strategie de reintegrare a regiunii transnistrene, după ce formatul de negocieri „5+2” a devenit „nefuncțional”. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că este nevoie de...
12:00
MEC anunță rezultatele primei testări naționale a competențelor digitale. Aproape două mii de elevi au demonstrat competențe avansate # Ziarul de Garda
În luna noiembrie, 3021 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au participat, în premieră pentru R. Moldova, la testarea națională a competențelor digitale. Rezultatele evaluării au fost prezentate pe 12 decembrie în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) și...
