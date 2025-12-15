Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, la Haga
Unika.md, 15 decembrie 2025 20:30
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, la Haga
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 5 minute
20:50
Sectorul energetic al Ucrainei, sub atac: Întreruperi record de curent și riscul unui colaps total # Unika.md
Sectorul energetic al Ucrainei, sub atac: Întreruperi record de curent și riscul unui colaps total
Acum 10 minute
20:40
S-a aflat ce cadou i-a transmis Lukașenko lui Trump și soției sale
Acum 30 minute
20:30
Igor Dodon contestă la Curtea Constituțională decretul Maiei Sandu privind funcțiile de „emisar special” # Unika.md
Igor Dodon contestă la Curtea Constituțională decretul Maiei Sandu privind funcțiile de „emisar special”
20:30
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, la Haga # Unika.md
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, la Haga
20:20
Accident grav la Bardar: Un automobil s-a răsturnat, intervenție rapidă a salvatorilor și ambulanței # Unika.md
Accident grav la Bardar: Un automobil s-a răsturnat, intervenție rapidă a salvatorilor și ambulanței
Acum o oră
20:10
Refugiile miliardarilor: De la buncăre subterane în Noua Zeelandă la insule private în Hawaii – cum se pregătesc super-bogații pentru crizele globale # Unika.md
Refugiile miliardarilor: De la buncăre subterane în Noua Zeelandă la insule private în Hawaii – cum se pregătesc super-bogații pentru crizele globale
20:00
Proiectul NONA și investițiile europene: Chișinăul devine un oraș mai verde și mai aproape de oameni # Unika.md
Proiectul NONA și investițiile europene: Chișinăul devine un oraș mai verde și mai aproape de oameni
20:00
Profesorii protestează marți, în ziua examinării Bugetului 2026 în Parlament
Acum 2 ore
19:50
Program național pentru antreprenoriat destinat femeilor cu dizabilități și mamelor de copii cu dizabilități, lansat de AEFL Moldova # Unika.md
Program național pentru antreprenoriat destinat femeilor cu dizabilități și mamelor de copii cu dizabilități, lansat de AEFL Moldova
19:40
Judecătorul Garri Bivol, eliberat din funcție de Colegiul disciplinar al CSM, după două cauze disciplinare # Unika.md
Judecătorul Garri Bivol, eliberat din funcție de Colegiul disciplinar al CSM, după două cauze disciplinare
19:10
Dezbateri aprinse între autorități și mediul de afaceri privind controalele inopinate: riscuri, argumente și căutarea unui compromis # Unika.md
Dezbateri aprinse între autorități și mediul de afaceri privind controalele inopinate: riscuri, argumente și căutarea unui compromis
19:10
Guvernul preia depozitul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău de la Lukoil-Moldova: Măsură pentru securitatea națională # Unika.md
Guvernul preia depozitul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău de la Lukoil-Moldova: Măsură pentru securitatea națională
Acum 4 ore
17:50
Drone subacvatice ucrainene au distrus un submarin rus, în premieră istorică
17:40
Cinci transplanturi în 48 de ore la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”: două de ficat și trei renale # Unika.md
Cinci transplanturi în 48 de ore la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”: două de ficat și trei renale
17:40
Inspectorii de mediu au descoperit tăieri ilegale de arbori în raionul Dondușeni. Valoarea prejudiciului # Unika.md
Inspectorii de mediu au descoperit tăieri ilegale de arbori în raionul Dondușeni. Valoarea prejudiciului
17:40
Zelenski anunță un „compromis major” în negocierile pentru pace: Ucraina renunță la aderarea la NATO # Unika.md
Zelenski anunță un „compromis major” în negocierile pentru pace: Ucraina renunță la aderarea la NATO
17:40
UE impune sancțiuni împotriva a 12 persoane și două entități pentru activități hibride și propagandă pro-rusă # Unika.md
UE impune sancțiuni împotriva a 12 persoane și două entități pentru activități hibride și propagandă pro-rusă
17:20
Valeriu Munteanu exclus din AUR Moldova pe fondul unor acuzații de denigrare și interese oculte # Unika.md
Valeriu Munteanu exclus din AUR Moldova pe fondul unor acuzații de denigrare și interese oculte
17:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadorul Azerbaidjanului discută intensificarea cooperării comerciale și culturale # Unika.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadorul Azerbaidjanului discută intensificarea cooperării comerciale și culturale
17:10
Zinaida Popa, șefa fracțiunii PAS, reacționează la controlul ANI privind averea soțului său, Vasile Popa: „Nu avem nimic de ascuns” # Unika.md
Zinaida Popa, șefa fracțiunii PAS, reacționează la controlul ANI privind averea soțului său, Vasile Popa: „Nu avem nimic de ascuns”
Acum 6 ore
16:50
Protest simbolic al cadrelor didactice: foaie albă și citirea Constituției pentru dreptul la salariu echitabil # Unika.md
Protest simbolic al cadrelor didactice: foaie albă și citirea Constituției pentru dreptul la salariu echitabil
16:50
Încă o nouă funcție pentru Dorin Recean la Bursa Internațională a Moldovei
16:40
Zelenski cere Radei Supreme să elaboreze o lege pentru organizarea alegerilor sub lege marțială # Unika.md
Zelenski cere Radei Supreme să elaboreze o lege pentru organizarea alegerilor sub lege marțială
Acum 8 ore
14:30
Elveția alocă 2,1 miliarde de lei pentru sprijinirea Republicii Moldova până în 2028
14:30
Vladimir Plahotniuc participă, astăzi, la audierile martorilor în dosarul „furtul miliardului” # Unika.md
Vladimir Plahotniuc participă, astăzi, la audierile martorilor în dosarul „furtul miliardului”
14:30
Comisia de Evaluare verifică averea și integritatea lui Vasile Nogai, fost președinte al Judecătoriei Drochia # Unika.md
Comisia de Evaluare verifică averea și integritatea lui Vasile Nogai, fost președinte al Judecătoriei Drochia
14:20
Cartea „Scrieri din Gulag” – mărturia cutremurătoare a lui Nicolai Costenco, lansată la Biblioteca Națională # Unika.md
Cartea „Scrieri din Gulag” – mărturia cutremurătoare a lui Nicolai Costenco, lansată la Biblioteca Națională
14:10
Găgăuzia, între izolare și promisiuni nerealizate: criză politică, lipsă de investiții și influență externă persistentă # Unika.md
Găgăuzia, între izolare și promisiuni nerealizate: criză politică, lipsă de investiții și influență externă persistentă
13:50
Demers privind nereguli la Administrația Națională a Drumurilor: lucrări ilegale, conflicte de interese și presiuni asupra angajaților # Unika.md
Demers privind nereguli la Administrația Națională a Drumurilor: lucrări ilegale, conflicte de interese și presiuni asupra angajaților
13:50
ASP identifică peste 100 de cazuri de obținere frauduloasă a cetățeniei Moldovei; noile reguli vor înăspri condițiile # Unika.md
ASP identifică peste 100 de cazuri de obținere frauduloasă a cetățeniei Moldovei; noile reguli vor înăspri condițiile
13:40
Crimă în sectorul Rîșcani: bărbat găsit mort cu o plagă în regiunea gâtului, suspect reținut # Unika.md
Crimă în sectorul Rîșcani: bărbat găsit mort cu o plagă în regiunea gâtului, suspect reținut
13:40
Tragedie în Columbia: 16 liceeni au murit după ce autocarul în care se aflau s-a prăbușit într-o prăpastie # Unika.md
Tragedie în Columbia: 16 liceeni au murit după ce autocarul în care se aflau s-a prăbușit într-o prăpastie
13:40
Nouă români, aduși în fața instanței la Paris: păcăleau turiștii lângă Turnul Eiffel. Fraudă de 300.000 euro # Unika.md
Nouă români, aduși în fața instanței la Paris: păcăleau turiștii lângă Turnul Eiffel. Fraudă de 300.000 euro
13:40
Antonia, la un pas de tragedie după o intervenție estetică: „Am trecut printr-un coșmar medical” # Unika.md
Antonia, la un pas de tragedie după o intervenție estetică: „Am trecut printr-un coșmar medical”
13:30
Dan Perciun și Ion Ceban au ajuns la un acord privind preluarea a două clădiri școlare
13:30
Maia Sandu, întâlnire cu premierul Greciei Kyriakos Mitsotakis: cooperare economică și securitate energetică pe agenda discuțiilor # Unika.md
Maia Sandu, întâlnire cu premierul Greciei Kyriakos Mitsotakis: cooperare economică și securitate energetică pe agenda discuțiilor
13:20
Serviciul Fiscal de Stat organizează concurs pentru vânzarea bunurilor confiscate în valoare de peste 500.000 de lei # Unika.md
Serviciul Fiscal de Stat organizează concurs pentru vânzarea bunurilor confiscate în valoare de peste 500.000 de lei
13:20
ANI a inițiat controlul averii și intereselor personale pentru Vasile Popa, ex-director SPPS # Unika.md
ANI a inițiat controlul averii și intereselor personale pentru Vasile Popa, ex-director SPPS
13:10
Creșterea bugetului Curții de Conturi, criticată de opoziție și sindicate: „Bugetul investițiilor responsabile” sau „noaptea, ca hoții”? # Unika.md
Creșterea bugetului Curții de Conturi, criticată de opoziție și sindicate: „Bugetul investițiilor responsabile” sau „noaptea, ca hoții”?
13:10
PAS propune un sistem municipal integrat de gestionare a parcărilor pentru Chișinău
13:00
Cristian Rizea susține că a fost ținta a două tentative de asasinat la Chișinău: otrăvire și atac cu cocktailuri Molotov # Unika.md
Cristian Rizea susține că a fost ținta a două tentative de asasinat la Chișinău: otrăvire și atac cu cocktailuri Molotov
13:00
Condamnați pentru trafic de droguri: pedepse între 7,5 și 11 ani de închisoare pentru șapte inculpați din Chișinău și Anenii Noi # Unika.md
Condamnați pentru trafic de droguri: pedepse între 7,5 și 11 ani de închisoare pentru șapte inculpați din Chișinău și Anenii Noi
13:00
Primul caz de lepră confirmat în Croația după decenii; al doilea caz depistat în România, la Cluj-Napoca # Unika.md
Primul caz de lepră confirmat în Croația după decenii; al doilea caz depistat în România, la Cluj-Napoca
13:00
Sindicatele critică majorarea simbolică a indemnizației unice la nașterea copilului: „Nu acoperă inflația și nevoile reale ale familiilor” # Unika.md
Sindicatele critică majorarea simbolică a indemnizației unice la nașterea copilului: „Nu acoperă inflația și nevoile reale ale familiilor”
Acum 12 ore
12:50
Ion Ceban: Primarii din suburbii și angajații Primăriei Chișinău, supuși presiunilor crescânde din partea ANI # Unika.md
Ion Ceban: Primarii din suburbii și angajații Primăriei Chișinău, supuși presiunilor crescânde din partea ANI
12:50
ANRE anunță prețurile maxime de referință pentru carburanți în ziua de 16 decembrie: scădere ușoară a benzinei și motorinei # Unika.md
ANRE anunță prețurile maxime de referință pentru carburanți în ziua de 16 decembrie: scădere ușoară a benzinei și motorinei
12:50
Exporturile Moldovei în octombrie 2025 au crescut cu 18,5%, Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial # Unika.md
Exporturile Moldovei în octombrie 2025 au crescut cu 18,5%, Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial
12:50
Stare de urgență în economie în regiunea transnistreană: priorități și restricții pentru sezonul rece # Unika.md
Stare de urgență în economie în regiunea transnistreană: priorități și restricții pentru sezonul rece
12:50
Fratele lui Teodor Cârnaț, victima exploziei din Ciorescu: fost combatant în conflictul din 1992 # Unika.md
Fratele lui Teodor Cârnaț, victima exploziei din Ciorescu: fost combatant în conflictul din 1992
12:40
ANSA a reținut și nimicit un lot de 3.400 kg de ardei proaspăt importat cu depășiri de pesticide # Unika.md
ANSA a reținut și nimicit un lot de 3.400 kg de ardei proaspăt importat cu depășiri de pesticide
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.