Fiul regizorului Rob Reiner, arestat pentru crimă: Regizorul și soția sa, găsiți morți în casa lor din Brentwood. Trump reacționează cu un mesaj controversat
Unika.md, 15 decembrie 2025 22:00
Fiul regizorului Rob Reiner, arestat pentru crimă: Regizorul și soția sa, găsiți morți în casa lor din Brentwood. Trump reacționează cu un mesaj controversat
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 5 minute
22:20
Republica Moldova începe discuțiile tehnice pe primele capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană # Unika.md
Republica Moldova începe discuțiile tehnice pe primele capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană
22:20
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, Ion Moraru, și-a depus demisia
Acum 15 minute
22:10
Republica Moldova va introduce taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, pe model european # Unika.md
Republica Moldova va introduce taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, pe model european
Acum 30 minute
22:00
Fiul regizorului Rob Reiner, arestat pentru crimă: Regizorul și soția sa, găsiți morți în casa lor din Brentwood. Trump reacționează cu un mesaj controversat # Unika.md
Fiul regizorului Rob Reiner, arestat pentru crimă: Regizorul și soția sa, găsiți morți în casa lor din Brentwood. Trump reacționează cu un mesaj controversat
22:00
Dosarul „furtul miliardului”: Judecătoarea Ana Cucerescu ar putea fi recuzată la cererea apărării lui Vlad Plahotniuc # Unika.md
Dosarul „furtul miliardului”: Judecătoarea Ana Cucerescu ar putea fi recuzată la cererea apărării lui Vlad Plahotniuc
22:00
Igor Grosu: Noul Parlament începe activitatea într-un climat politic tensionat, dar majoritatea pro-europeană este pregătită să adopte reformele # Unika.md
Igor Grosu: Noul Parlament începe activitatea într-un climat politic tensionat, dar majoritatea pro-europeană este pregătită să adopte reformele
Acum o oră
21:50
Ucraina este gata să renunțe la NATO, în schimbul garanții de securitate similare cu cele din articolul 5 al NATO din partea SUA # Unika.md
Ucraina este gata să renunțe la NATO, în schimbul garanții de securitate similare cu cele din articolul 5 al NATO din partea SUA
21:40
SUA își exprimă îngrijorarea față de riscurile migrației în masă în Republica Moldova
21:30
Uniunea Europeană extinde sancțiunile împotriva Belarusului
21:30
Investiție de 73 de milioane de euro pentru renovarea energetică a 14 clădiri medicale din nouă raioane ale R. Moldova # Unika.md
Investiție de 73 de milioane de euro pentru renovarea energetică a 14 clădiri medicale din nouă raioane ale R. Moldova
Acum 2 ore
21:20
Curtea de Conturi: Peste 465 de milioane de lei din ajutoarele de stat, utilizate cu încălcarea legii # Unika.md
Curtea de Conturi: Peste 465 de milioane de lei din ajutoarele de stat, utilizate cu încălcarea legii
21:10
Incident armat în pădurile de la Căpriana: Inspector al Gărzii Naționale de Mediu, atacat în timpul unei misiuni de control # Unika.md
Incident armat în pădurile de la Căpriana: Inspector al Gărzii Naționale de Mediu, atacat în timpul unei misiuni de control
21:00
Noi detalii despre crima din Edineț: Un bărbat care lucra în Franța este acuzat că a bătut până la moarte un adolescent de 16 ani # Unika.md
Noi detalii despre crima din Edineț: Un bărbat care lucra în Franța este acuzat că a bătut până la moarte un adolescent de 16 ani
20:50
Sectorul energetic al Ucrainei, sub atac: Întreruperi record de curent și riscul unui colaps total # Unika.md
Sectorul energetic al Ucrainei, sub atac: Întreruperi record de curent și riscul unui colaps total
20:40
S-a aflat ce cadou i-a transmis Lukașenko lui Trump și soției sale
20:30
Igor Dodon contestă la Curtea Constituțională decretul Maiei Sandu privind funcțiile de „emisar special” # Unika.md
Igor Dodon contestă la Curtea Constituțională decretul Maiei Sandu privind funcțiile de „emisar special”
20:30
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, la Haga # Unika.md
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, la Haga
Acum 4 ore
20:20
Accident grav la Bardar: Un automobil s-a răsturnat, intervenție rapidă a salvatorilor și ambulanței # Unika.md
Accident grav la Bardar: Un automobil s-a răsturnat, intervenție rapidă a salvatorilor și ambulanței
20:10
Refugiile miliardarilor: De la buncăre subterane în Noua Zeelandă la insule private în Hawaii – cum se pregătesc super-bogații pentru crizele globale # Unika.md
Refugiile miliardarilor: De la buncăre subterane în Noua Zeelandă la insule private în Hawaii – cum se pregătesc super-bogații pentru crizele globale
20:00
Proiectul NONA și investițiile europene: Chișinăul devine un oraș mai verde și mai aproape de oameni # Unika.md
Proiectul NONA și investițiile europene: Chișinăul devine un oraș mai verde și mai aproape de oameni
20:00
Profesorii protestează marți, în ziua examinării Bugetului 2026 în Parlament
19:50
Program național pentru antreprenoriat destinat femeilor cu dizabilități și mamelor de copii cu dizabilități, lansat de AEFL Moldova # Unika.md
Program național pentru antreprenoriat destinat femeilor cu dizabilități și mamelor de copii cu dizabilități, lansat de AEFL Moldova
19:40
Judecătorul Garri Bivol, eliberat din funcție de Colegiul disciplinar al CSM, după două cauze disciplinare # Unika.md
Judecătorul Garri Bivol, eliberat din funcție de Colegiul disciplinar al CSM, după două cauze disciplinare
19:10
Dezbateri aprinse între autorități și mediul de afaceri privind controalele inopinate: riscuri, argumente și căutarea unui compromis # Unika.md
Dezbateri aprinse între autorități și mediul de afaceri privind controalele inopinate: riscuri, argumente și căutarea unui compromis
19:10
Guvernul preia depozitul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău de la Lukoil-Moldova: Măsură pentru securitatea națională # Unika.md
Guvernul preia depozitul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău de la Lukoil-Moldova: Măsură pentru securitatea națională
Acum 6 ore
17:50
Drone subacvatice ucrainene au distrus un submarin rus, în premieră istorică
17:40
Cinci transplanturi în 48 de ore la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”: două de ficat și trei renale # Unika.md
Cinci transplanturi în 48 de ore la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”: două de ficat și trei renale
17:40
Inspectorii de mediu au descoperit tăieri ilegale de arbori în raionul Dondușeni. Valoarea prejudiciului # Unika.md
Inspectorii de mediu au descoperit tăieri ilegale de arbori în raionul Dondușeni. Valoarea prejudiciului
17:40
Zelenski anunță un „compromis major” în negocierile pentru pace: Ucraina renunță la aderarea la NATO # Unika.md
Zelenski anunță un „compromis major” în negocierile pentru pace: Ucraina renunță la aderarea la NATO
17:40
UE impune sancțiuni împotriva a 12 persoane și două entități pentru activități hibride și propagandă pro-rusă # Unika.md
UE impune sancțiuni împotriva a 12 persoane și două entități pentru activități hibride și propagandă pro-rusă
17:20
Valeriu Munteanu exclus din AUR Moldova pe fondul unor acuzații de denigrare și interese oculte # Unika.md
Valeriu Munteanu exclus din AUR Moldova pe fondul unor acuzații de denigrare și interese oculte
17:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadorul Azerbaidjanului discută intensificarea cooperării comerciale și culturale # Unika.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadorul Azerbaidjanului discută intensificarea cooperării comerciale și culturale
17:10
Zinaida Popa, șefa fracțiunii PAS, reacționează la controlul ANI privind averea soțului său, Vasile Popa: „Nu avem nimic de ascuns” # Unika.md
Zinaida Popa, șefa fracțiunii PAS, reacționează la controlul ANI privind averea soțului său, Vasile Popa: „Nu avem nimic de ascuns”
16:50
Protest simbolic al cadrelor didactice: foaie albă și citirea Constituției pentru dreptul la salariu echitabil # Unika.md
Protest simbolic al cadrelor didactice: foaie albă și citirea Constituției pentru dreptul la salariu echitabil
16:50
Încă o nouă funcție pentru Dorin Recean la Bursa Internațională a Moldovei
16:40
Zelenski cere Radei Supreme să elaboreze o lege pentru organizarea alegerilor sub lege marțială # Unika.md
Zelenski cere Radei Supreme să elaboreze o lege pentru organizarea alegerilor sub lege marțială
Acum 8 ore
14:30
Elveția alocă 2,1 miliarde de lei pentru sprijinirea Republicii Moldova până în 2028
14:30
Vladimir Plahotniuc participă, astăzi, la audierile martorilor în dosarul „furtul miliardului” # Unika.md
Vladimir Plahotniuc participă, astăzi, la audierile martorilor în dosarul „furtul miliardului”
14:30
Comisia de Evaluare verifică averea și integritatea lui Vasile Nogai, fost președinte al Judecătoriei Drochia # Unika.md
Comisia de Evaluare verifică averea și integritatea lui Vasile Nogai, fost președinte al Judecătoriei Drochia
Acum 12 ore
14:20
Cartea „Scrieri din Gulag” – mărturia cutremurătoare a lui Nicolai Costenco, lansată la Biblioteca Națională # Unika.md
Cartea „Scrieri din Gulag” – mărturia cutremurătoare a lui Nicolai Costenco, lansată la Biblioteca Națională
14:10
Găgăuzia, între izolare și promisiuni nerealizate: criză politică, lipsă de investiții și influență externă persistentă # Unika.md
Găgăuzia, între izolare și promisiuni nerealizate: criză politică, lipsă de investiții și influență externă persistentă
13:50
Demers privind nereguli la Administrația Națională a Drumurilor: lucrări ilegale, conflicte de interese și presiuni asupra angajaților # Unika.md
Demers privind nereguli la Administrația Națională a Drumurilor: lucrări ilegale, conflicte de interese și presiuni asupra angajaților
13:50
ASP identifică peste 100 de cazuri de obținere frauduloasă a cetățeniei Moldovei; noile reguli vor înăspri condițiile # Unika.md
ASP identifică peste 100 de cazuri de obținere frauduloasă a cetățeniei Moldovei; noile reguli vor înăspri condițiile
13:40
Crimă în sectorul Rîșcani: bărbat găsit mort cu o plagă în regiunea gâtului, suspect reținut # Unika.md
Crimă în sectorul Rîșcani: bărbat găsit mort cu o plagă în regiunea gâtului, suspect reținut
13:40
Tragedie în Columbia: 16 liceeni au murit după ce autocarul în care se aflau s-a prăbușit într-o prăpastie # Unika.md
Tragedie în Columbia: 16 liceeni au murit după ce autocarul în care se aflau s-a prăbușit într-o prăpastie
13:40
Nouă români, aduși în fața instanței la Paris: păcăleau turiștii lângă Turnul Eiffel. Fraudă de 300.000 euro # Unika.md
Nouă români, aduși în fața instanței la Paris: păcăleau turiștii lângă Turnul Eiffel. Fraudă de 300.000 euro
13:40
Antonia, la un pas de tragedie după o intervenție estetică: „Am trecut printr-un coșmar medical” # Unika.md
Antonia, la un pas de tragedie după o intervenție estetică: „Am trecut printr-un coșmar medical”
13:30
Dan Perciun și Ion Ceban au ajuns la un acord privind preluarea a două clădiri școlare
13:30
Maia Sandu, întâlnire cu premierul Greciei Kyriakos Mitsotakis: cooperare economică și securitate energetică pe agenda discuțiilor # Unika.md
Maia Sandu, întâlnire cu premierul Greciei Kyriakos Mitsotakis: cooperare economică și securitate energetică pe agenda discuțiilor
13:20
Serviciul Fiscal de Stat organizează concurs pentru vânzarea bunurilor confiscate în valoare de peste 500.000 de lei # Unika.md
Serviciul Fiscal de Stat organizează concurs pentru vânzarea bunurilor confiscate în valoare de peste 500.000 de lei
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.