Noi detalii despre crima din Edineț: Un bărbat care lucra în Franța este acuzat că a bătut până la moarte un adolescent de 16 ani

Unika.md, 15 decembrie 2025 21:00

Noi detalii despre crima din Edineț: Un bărbat care lucra în Franța este acuzat că a bătut până la moarte un adolescent de 16 ani

• • •

Acum 10 minute
21:10
Incident armat în pădurile de la Căpriana: Inspector al Gărzii Naționale de Mediu, atacat în timpul unei misiuni de control
Incident armat în pădurile de la Căpriana: Inspector al Gărzii Naționale de Mediu, atacat în timpul unei misiuni de control
Acum 30 minute
21:00
Noi detalii despre crima din Edineț: Un bărbat care lucra în Franța este acuzat că a bătut până la moarte un adolescent de 16 ani
Noi detalii despre crima din Edineț: Un bărbat care lucra în Franța este acuzat că a bătut până la moarte un adolescent de 16 ani
20:50
Sectorul energetic al Ucrainei, sub atac: Întreruperi record de curent și riscul unui colaps total
Sectorul energetic al Ucrainei, sub atac: Întreruperi record de curent și riscul unui colaps total
Acum o oră
20:40
S-a aflat ce cadou i-a transmis Lukașenko lui Trump și soției sale
S-a aflat ce cadou i-a transmis Lukașenko lui Trump și soției sale
20:30
Igor Dodon contestă la Curtea Constituțională decretul Maiei Sandu privind funcțiile de „emisar special"
Igor Dodon contestă la Curtea Constituțională decretul Maiei Sandu privind funcțiile de „emisar special”
20:30
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, la Haga
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, la Haga
20:20
Accident grav la Bardar: Un automobil s-a răsturnat, intervenție rapidă a salvatorilor și ambulanței
Accident grav la Bardar: Un automobil s-a răsturnat, intervenție rapidă a salvatorilor și ambulanței
Acum 2 ore
20:10
Refugiile miliardarilor: De la buncăre subterane în Noua Zeelandă la insule private în Hawaii – cum se pregătesc super-bogații pentru crizele globale
Refugiile miliardarilor: De la buncăre subterane în Noua Zeelandă la insule private în Hawaii – cum se pregătesc super-bogații pentru crizele globale
20:00
Proiectul NONA și investițiile europene: Chișinăul devine un oraș mai verde și mai aproape de oameni
Proiectul NONA și investițiile europene: Chișinăul devine un oraș mai verde și mai aproape de oameni
20:00
Profesorii protestează marți, în ziua examinării Bugetului 2026 în Parlament
Profesorii protestează marți, în ziua examinării Bugetului 2026 în Parlament
19:50
Program național pentru antreprenoriat destinat femeilor cu dizabilități și mamelor de copii cu dizabilități, lansat de AEFL Moldova
Program național pentru antreprenoriat destinat femeilor cu dizabilități și mamelor de copii cu dizabilități, lansat de AEFL Moldova
19:40
Judecătorul Garri Bivol, eliberat din funcție de Colegiul disciplinar al CSM, după două cauze disciplinare
Judecătorul Garri Bivol, eliberat din funcție de Colegiul disciplinar al CSM, după două cauze disciplinare
Acum 4 ore
19:10
Dezbateri aprinse între autorități și mediul de afaceri privind controalele inopinate: riscuri, argumente și căutarea unui compromis
Dezbateri aprinse între autorități și mediul de afaceri privind controalele inopinate: riscuri, argumente și căutarea unui compromis
19:10
Guvernul preia depozitul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău de la Lukoil-Moldova: Măsură pentru securitatea națională
Guvernul preia depozitul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău de la Lukoil-Moldova: Măsură pentru securitatea națională
17:50
Drone subacvatice ucrainene au distrus un submarin rus, în premieră istorică
Drone subacvatice ucrainene au distrus un submarin rus, în premieră istorică
17:40
Cinci transplanturi în 48 de ore la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga": două de ficat și trei renale
Cinci transplanturi în 48 de ore la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”: două de ficat și trei renale
17:40
Inspectorii de mediu au descoperit tăieri ilegale de arbori în raionul Dondușeni. Valoarea prejudiciului
Inspectorii de mediu au descoperit tăieri ilegale de arbori în raionul Dondușeni. Valoarea prejudiciului
17:40
Zelenski anunță un „compromis major" în negocierile pentru pace: Ucraina renunță la aderarea la NATO
Zelenski anunță un „compromis major” în negocierile pentru pace: Ucraina renunță la aderarea la NATO
17:40
UE impune sancțiuni împotriva a 12 persoane și două entități pentru activități hibride și propagandă pro-rusă
UE impune sancțiuni împotriva a 12 persoane și două entități pentru activități hibride și propagandă pro-rusă
17:20
Valeriu Munteanu exclus din AUR Moldova pe fondul unor acuzații de denigrare și interese oculte
Valeriu Munteanu exclus din AUR Moldova pe fondul unor acuzații de denigrare și interese oculte
17:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadorul Azerbaidjanului discută intensificarea cooperării comerciale și culturale
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadorul Azerbaidjanului discută intensificarea cooperării comerciale și culturale
Acum 6 ore
17:10
Zinaida Popa, șefa fracțiunii PAS, reacționează la controlul ANI privind averea soțului său, Vasile Popa: „Nu avem nimic de ascuns"
Zinaida Popa, șefa fracțiunii PAS, reacționează la controlul ANI privind averea soțului său, Vasile Popa: „Nu avem nimic de ascuns”
16:50
Protest simbolic al cadrelor didactice: foaie albă și citirea Constituției pentru dreptul la salariu echitabil
Protest simbolic al cadrelor didactice: foaie albă și citirea Constituției pentru dreptul la salariu echitabil
16:50
Încă o nouă funcție pentru Dorin Recean la Bursa Internațională a Moldovei
Încă o nouă funcție pentru Dorin Recean la Bursa Internațională a Moldovei
16:40
Zelenski cere Radei Supreme să elaboreze o lege pentru organizarea alegerilor sub lege marțială
Zelenski cere Radei Supreme să elaboreze o lege pentru organizarea alegerilor sub lege marțială
Acum 8 ore
14:30
Elveția alocă 2,1 miliarde de lei pentru sprijinirea Republicii Moldova până în 2028
Elveția alocă 2,1 miliarde de lei pentru sprijinirea Republicii Moldova până în 2028
14:30
Vladimir Plahotniuc participă, astăzi, la audierile martorilor în dosarul „furtul miliardului"
Vladimir Plahotniuc participă, astăzi, la audierile martorilor în dosarul „furtul miliardului”
14:30
Comisia de Evaluare verifică averea și integritatea lui Vasile Nogai, fost președinte al Judecătoriei Drochia
Comisia de Evaluare verifică averea și integritatea lui Vasile Nogai, fost președinte al Judecătoriei Drochia
14:20
Cartea „Scrieri din Gulag" – mărturia cutremurătoare a lui Nicolai Costenco, lansată la Biblioteca Națională
Cartea „Scrieri din Gulag” – mărturia cutremurătoare a lui Nicolai Costenco, lansată la Biblioteca Națională
14:10
Găgăuzia, între izolare și promisiuni nerealizate: criză politică, lipsă de investiții și influență externă persistentă
Găgăuzia, între izolare și promisiuni nerealizate: criză politică, lipsă de investiții și influență externă persistentă
13:50
Demers privind nereguli la Administrația Națională a Drumurilor: lucrări ilegale, conflicte de interese și presiuni asupra angajaților
Demers privind nereguli la Administrația Națională a Drumurilor: lucrări ilegale, conflicte de interese și presiuni asupra angajaților
13:50
ASP identifică peste 100 de cazuri de obținere frauduloasă a cetățeniei Moldovei; noile reguli vor înăspri condițiile
ASP identifică peste 100 de cazuri de obținere frauduloasă a cetățeniei Moldovei; noile reguli vor înăspri condițiile
13:40
Crimă în sectorul Rîșcani: bărbat găsit mort cu o plagă în regiunea gâtului, suspect reținut
Crimă în sectorul Rîșcani: bărbat găsit mort cu o plagă în regiunea gâtului, suspect reținut
13:40
Tragedie în Columbia: 16 liceeni au murit după ce autocarul în care se aflau s-a prăbușit într-o prăpastie
Tragedie în Columbia: 16 liceeni au murit după ce autocarul în care se aflau s-a prăbușit într-o prăpastie
13:40
Nouă români, aduși în fața instanței la Paris: păcăleau turiștii lângă Turnul Eiffel. Fraudă de 300.000 euro
Nouă români, aduși în fața instanței la Paris: păcăleau turiștii lângă Turnul Eiffel. Fraudă de 300.000 euro
13:40
Antonia, la un pas de tragedie după o intervenție estetică: „Am trecut printr-un coșmar medical"
Antonia, la un pas de tragedie după o intervenție estetică: „Am trecut printr-un coșmar medical”
13:30
Dan Perciun și Ion Ceban au ajuns la un acord privind preluarea a două clădiri școlare
Dan Perciun și Ion Ceban au ajuns la un acord privind preluarea a două clădiri școlare
13:30
Maia Sandu, întâlnire cu premierul Greciei Kyriakos Mitsotakis: cooperare economică și securitate energetică pe agenda discuțiilor
Maia Sandu, întâlnire cu premierul Greciei Kyriakos Mitsotakis: cooperare economică și securitate energetică pe agenda discuțiilor
13:20
Serviciul Fiscal de Stat organizează concurs pentru vânzarea bunurilor confiscate în valoare de peste 500.000 de lei
Serviciul Fiscal de Stat organizează concurs pentru vânzarea bunurilor confiscate în valoare de peste 500.000 de lei
13:20
ANI a inițiat controlul averii și intereselor personale pentru Vasile Popa, ex-director SPPS
ANI a inițiat controlul averii și intereselor personale pentru Vasile Popa, ex-director SPPS
Acum 12 ore
13:10
Creșterea bugetului Curții de Conturi, criticată de opoziție și sindicate: „Bugetul investițiilor responsabile" sau „noaptea, ca hoții"?
Creșterea bugetului Curții de Conturi, criticată de opoziție și sindicate: „Bugetul investițiilor responsabile” sau „noaptea, ca hoții”?
13:10
PAS propune un sistem municipal integrat de gestionare a parcărilor pentru Chișinău
PAS propune un sistem municipal integrat de gestionare a parcărilor pentru Chișinău
13:00
Cristian Rizea susține că a fost ținta a două tentative de asasinat la Chișinău: otrăvire și atac cu cocktailuri Molotov
Cristian Rizea susține că a fost ținta a două tentative de asasinat la Chișinău: otrăvire și atac cu cocktailuri Molotov
13:00
Condamnați pentru trafic de droguri: pedepse între 7,5 și 11 ani de închisoare pentru șapte inculpați din Chișinău și Anenii Noi
Condamnați pentru trafic de droguri: pedepse între 7,5 și 11 ani de închisoare pentru șapte inculpați din Chișinău și Anenii Noi
13:00
Primul caz de lepră confirmat în Croația după decenii; al doilea caz depistat în România, la Cluj-Napoca
Primul caz de lepră confirmat în Croația după decenii; al doilea caz depistat în România, la Cluj-Napoca
13:00
Sindicatele critică majorarea simbolică a indemnizației unice la nașterea copilului: „Nu acoperă inflația și nevoile reale ale familiilor"
Sindicatele critică majorarea simbolică a indemnizației unice la nașterea copilului: „Nu acoperă inflația și nevoile reale ale familiilor”
12:50
Ion Ceban: Primarii din suburbii și angajații Primăriei Chișinău, supuși presiunilor crescânde din partea ANI
Ion Ceban: Primarii din suburbii și angajații Primăriei Chișinău, supuși presiunilor crescânde din partea ANI
12:50
ANRE anunță prețurile maxime de referință pentru carburanți în ziua de 16 decembrie: scădere ușoară a benzinei și motorinei
ANRE anunță prețurile maxime de referință pentru carburanți în ziua de 16 decembrie: scădere ușoară a benzinei și motorinei
12:50
Exporturile Moldovei în octombrie 2025 au crescut cu 18,5%, Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial
Exporturile Moldovei în octombrie 2025 au crescut cu 18,5%, Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial
12:50
Stare de urgență în economie în regiunea transnistreană: priorități și restricții pentru sezonul rece
Stare de urgență în economie în regiunea transnistreană: priorități și restricții pentru sezonul rece
