Alexandr Berlinschii reiterează poziția Partidului Nostru: Pedepse drastice pentru traficul de droguri și arme!
HotNews, 11 decembrie 2025 13:40
Poziția Partidului Nostru este fermă – comercializarea drogurilor trebuie sancționată cu minimum 15 ani de închisoare, iar organizarea traficului de droguri – cu închisoare pe viață. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, la postul TVR Moldova. „Fără pedepse drastic înăsprite, acest fenomen nu poate fi stopat”, a subliniat deputatul. […] The post Alexandr Berlinschii reiterează poziția Partidului Nostru: Pedepse drastice pentru traficul de droguri și arme! first appeared on HotNews.md.
• • •
Alte ştiri de HotNews
Acum 10 minute
13:50
Ministerul Afacerilor Interne din România a anunțat că doar în 2025 au fost dispuse 70 860 de anulări de domiciliu, ajungând la un total de 143 831 până la jumătatea lunii noiembrie. * doar în acest an au fost dispuse 70.860 de anulări de domiciliu, ajungându-se la un total de 143.831 astfel de situații până […] The post ULTIMA ORĂ: Mii de moldoveni sunt lăsați fără buletine românești la frontieră first appeared on HotNews.md.
Acum 30 minute
13:40
Alexandr Berlinschii reiterează poziția Partidului Nostru: Pedepse drastice pentru traficul de droguri și arme! # HotNews
Poziția Partidului Nostru este fermă – comercializarea drogurilor trebuie sancționată cu minimum 15 ani de închisoare, iar organizarea traficului de droguri – cu închisoare pe viață. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, la postul TVR Moldova. „Fără pedepse drastic înăsprite, acest fenomen nu poate fi stopat”, a subliniat deputatul. […] The post Alexandr Berlinschii reiterează poziția Partidului Nostru: Pedepse drastice pentru traficul de droguri și arme! first appeared on HotNews.md.
Acum 2 ore
13:00
Cornel Ciurea: Adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei” # HotNews
Analistul politic Cornel Ciurea a constatat că, în ultima perioadă, am asistat la o avalanşă de demersuri ale Partidului Republican „Inima Moldovei” către diverse structuri internaţionale, dar şi către corpul diplomatic acreditat la Chişinău și, într-un editorial pe politics.md, a vorbit despre adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei”. El a notat că, […] The post Cornel Ciurea: Adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei” first appeared on HotNews.md.
Acum 6 ore
10:00
Poliția japoneză a suspendat permisele auto a aproape 900 de persoane în primele nouă luni ale anului, după ce acestea au fost prinse circulând pe bicicletă sub influența alcoolului, potrivit BBC. Autoritățile au considerat că acești cicliști reprezintă un risc major și atunci când se află la volanul unei mașini, ceea ce a dus la aplicarea sancțiunilor. Creșterea numărului […] The post Japonia suspendă aproape 900 de permise auto pentru șoferi prinși băuți… pe bicicletă first appeared on HotNews.md.
09:40
Donald Trump spune că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri” # HotNews
Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri reporterilor de la Casa Albă că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri”, în timpul unei convorbiri telefonice avute miercuri, relatează CNN. „Am discutat cu liderii Franţei, Germaniei şi Regatului Unit, toţi lideri foarte buni, prieteni foarte buni ai mei. Am discutat despre Ucraina […] The post Donald Trump spune că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri” first appeared on HotNews.md.
Acum 8 ore
07:10
Horoscop 11 decembrie – O zi cu sare și piper. O să ne asigurăm că facem tot ce depinde de noi ca să depășim momentele de mare încărcătură și să ajungem cu bine la destinație. SĂGETĂTOR Se vine cu oferte de lucru și o să fie și ceva tentant pe-acolo, de care să vă legați […] The post Horoscop 11 decembrie – Zodia care va recupera bani first appeared on HotNews.md.
Acum 24 ore
16:20
INVESTIGAȚIE: Viață de lux și donații de milioane: parcursul lui Dumitru Baltă din instituțiile statului până la proprietăți greu de justificat # HotNews
Un funcționar public, Dumitru Baltă, care în câțiva ani a reușit să călătorească de la CNA, la INI, PA și Serviciul Vamal, dar și soția sa, Ecaterina, asistent judiciar la Curtea de Apel Centru, duc o viață de lux, cu mașini și locuințe de milioane, din salariile de funcționari și donații de la rude. Este […] The post INVESTIGAȚIE: Viață de lux și donații de milioane: parcursul lui Dumitru Baltă din instituțiile statului până la proprietăți greu de justificat first appeared on HotNews.md.
Ieri
13:30
Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului” # HotNews
Energia electrică în Moldova ar putea costa mai puțin de 2 lei pe kilowatt. Însă, din cauza formării netransparente a tarifelor în țară și a adaosului exagerat la prețul gazului, populația este obligată să plătească exagerat mai mult. Această opinie a fost exprimată de consilierul Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, membru al comisiei pentru […] The post Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului” first appeared on HotNews.md.
13:20
VIDEO | Irina Vlah, de Ziua Internaţională a Drepturilor Omului: Astăzi mai avem o şansă să schimbăm lucrurile. Mâine va fi prea târziu. Şi vom avea de pierdut cu toţii… # HotNews
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a adresat un mesaj dedicat Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, marcată anual la 10 decembrie. Potrivit Irinei Vlah, „la nivel global se atestă o tendinţă tot mai pronunţată de a restrânge drepturile fundamentale ale omului sub diferite pretexte, fie că e vorba de pretinsa protecţie a intereselor […] The post VIDEO | Irina Vlah, de Ziua Internaţională a Drepturilor Omului: Astăzi mai avem o şansă să schimbăm lucrurile. Mâine va fi prea târziu. Şi vom avea de pierdut cu toţii… first appeared on HotNews.md.
11:00
Ion Ceban, președintele Partidului MAN, primar general al municipiului Chișinău, anunță că va veni cu propunerea de a introduce testarea antidrog în școli. Am bătut alarma pentru prima dată acum o lună și am propus să unim eforturile pentru a soluționa problema care a devenit una stringent de periculoasă, în primul rând pentru viața copiilor […] The post VIDEO | Ion Ceban: Vom veni cu propunerea de a introduce testarea antidrog în școli first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 10 decembrie – provocări azi. Mobilizare interioară există și o să ne ajute, că o să întâlnim tot felul de piedici și e bine să avem soluțiile la purtător. SĂGETĂTOR Noutăți care să vă schimbe viața în bine și o să vă dați interesul să faceți lucruri de cea mai bună calitate, să străluciți […] The post Horoscop 10 decembrie – SĂGETĂTOR – noutăți care să vă schimbe viața în bine first appeared on HotNews.md.
06:40
Compania „Moldelectrica” a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie în seara zilei de luni, 8 decembrie, a anunţat marţi ministrul energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, precizând că livrările se vor face la tarife mult mai mari. „Solicitarea ajutorului de avarie a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a […] The post Republica Moldova a solicitat din nou României energie electrică de avarie first appeared on HotNews.md.
9 decembrie 2025
17:00
Comisia Europeană a lansat marți o investigație antitrust privind utilizarea de către Google a conținutului online pentru rezultatele căutării generate cu inteligența artificială (AI), precum și video-urile încărcate pe YouTube și folosite pentru a antrena modele AI, transmite Agerpres. Comisia Europeană a precizat că va evalua dacă Google încalcă reglementările blocului comunitar privind concurența, deoarece […] The post Google este investigat de Comisia Europeană first appeared on HotNews.md.
16:50
Într-un amplu interviu acordat publicației POLITICO, Donald Trump nu s-a ferit să ceară Ucrainei să organizeze alegeri prezidențiale, deși Constituția țării nu permite organizarea vreunui tip de scrutin în timpul legii marțiale. Întrebat dacă este momentul potrivit pentru ca Ucraina să organizeze scrutinul prezidențial, Trump a răspuns, fără ezitare, că da. Liderul de la Casa […] The post Donald Trump cere Ucrainei să organizeze alegeri prezidenţiale first appeared on HotNews.md.
16:00
VIDEO | Irina Vlah: Expoziția „Arta vorbește acolo unde vocea tace” m-a emoționat până în adâncul sufletului! # HotNews
Irina Vlah a participat astăzi, alături de prietenii săi de la Fundația „Plaiul Soarelui”, la inaugurarea expoziției de artă incluzivă dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Nevoi Speciale – „Arta vorbește acolo unde vocea tace”, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. „Această expoziție m-a emoționat până în adâncul sufletului! Mi-a reamintit cât de mult […] The post VIDEO | Irina Vlah: Expoziția „Arta vorbește acolo unde vocea tace” m-a emoționat până în adâncul sufletului! first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Un moldovean cercetat penal a trecut frontiera Republicii Moldova fără probleme, dar a fost depistat și reținut de partea română, la Albița # HotNews
Un bărbat cu cetățenie Republica Moldova, cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor, a reușit să părăsească teritoriul Republicii Moldova fără a fi oprit la controlul de frontieră, fiind depistat abia la Punctul de Trecere a Frontierei Albița de polițiștii români. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 08 decembrie […] The post Un moldovean cercetat penal a trecut frontiera Republicii Moldova fără probleme, dar a fost depistat și reținut de partea română, la Albița first appeared on HotNews.md.
12:40
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite” # HotNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a criticat din nou aspru Europa luni, afirmând că aceasta merge în „direcţii greşite”, la numai câteva zile după publicarea de către Washington a noii strategii de securitate a Statelor Unite ale Americii, care ia în colimator mai multe probleme de pe continentul european, între care şi chestiunea migraţiei, potrivit DPA […] The post Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite” first appeared on HotNews.md.
12:00
VIDEO | Renato Usatîi: Partidul Nostru deja a înregistrat în Parlament 4 inițiative legislative promise cetățenilor # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la postul public de televiziune, că fracțiunea pe care o conduce a înregistrat în Parlament mai multe inițiative legislative menite să sprijine mediul de afaceri, tinerii și populația. Republicii Moldova. Printre proiecte se numără extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu o cifră de afaceri de până […] The post VIDEO | Renato Usatîi: Partidul Nostru deja a înregistrat în Parlament 4 inițiative legislative promise cetățenilor first appeared on HotNews.md.
11:20
VIDEO | Ion Ceban: MAN solicită clarificări privind riscurile hibride și utilizarea fondurilor pentru reziliență # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a solicitat astăzi instituțiilor statului să prezinte date concrete și rapoarte publice privind riscurile asociate „războiului hibrid”, măsurile întreprinse până acum și utilizarea fondurilor interne și externe alocate pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, Ceban a atras atenția că noțiunea de „război hibrid” este […] The post VIDEO | Ion Ceban: MAN solicită clarificări privind riscurile hibride și utilizarea fondurilor pentru reziliență first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 9 decembrie – o zi cu rezolvări. O să ne dăm osteneala să le dăm de capăt situațiilor complicate ca să lichidăm restanțele de orice fel, pe cât posibil. SĂGETĂTOR Vă reușesc demersurile care țin de legalizarea unor acte, primiți ok-ul pentru diverse proiecte, treceți în altă etapă la școală, și vor fi progrese. […] The post Horoscop 9 decembrie – zodia care își va face ordine în viață first appeared on HotNews.md.
8 decembrie 2025
15:10
VIDEO | Justiția este ținută de gât, iar în aceste condiții Vlad Plahotniuc are puține șanse să fie achitat, susține un fost director adjunct al CNA # HotNews
Fostul director adjunct al Centrului Național Anticorupție, Cristina Ciubotaru, regretă că, aparent, nu este asigurat un proces echitabil în cazul lui Vlad Plahotniuc. Juristul susține că, în asemenea condiții, fostul lider al PDM are puține șanse să fie achitat cu o justiției „ținută de gât de politic”. „Asta e părerea care îmi aparține, a unui […] The post VIDEO | Justiția este ținută de gât, iar în aceste condiții Vlad Plahotniuc are puține șanse să fie achitat, susține un fost director adjunct al CNA first appeared on HotNews.md.
14:00
Elbit Systems, cea mai mare companie de armament din Israel, este implicată într-un scandal uriaș de corupție. Ceea ce în luna mai era doar un comunicat laconic al parchetului federal care făcea referire la percheziții efectuate la domiciliul unui locuitor din Bredene în cadrul unei anchete pentru corupție și spălare de bani, desfășurată în colaborare […] The post ULTIMA ORĂ Acuzații de corupție la NATO first appeared on HotNews.md.
13:50
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a felicitat-o pe Liudmila Samusi cu prilejul împlinirii a 100 de ani # HotNews
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a felicitat-o pe bălțeanca Liudmila Samusi cu ocazia unei date deosebite din viața sa – împlinirea a 100 de ani – un eveniment care reprezintă o dovadă a tăriei de caracter, a înțelepciunii și a bogatei experiențe de viață a unei persoane care a trăit un secol întreg. „Parcursul ei […] The post Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a felicitat-o pe Liudmila Samusi cu prilejul împlinirii a 100 de ani first appeared on HotNews.md.
10:00
Salariul rămâne principala sursă de venit financiar al gospodăriilor din Republica Moldova, în timp ce distribuția veniturilor arată în continuare discrepanțe majore, potrivit Bancii Naționale a Moldovei care a radiografiat veniturile populației, pe baza unui sondaj realizat pe un eșantion de 1.029 de persoane din diferite categorii de vârstă, medii de trai, sexe și niveluri […] The post Un moldovean din trei supraviețuiește cu mai puțin de 5.000 de lei first appeared on HotNews.md.
09:34
O moldoveancă și-a însușit 25000 de euro sub pretextul unor investiții imobiliare în Dubai # HotNews
În anul 2014, moldoveanca O.B., deținând și cetățenie română, prin prezentarea unei fabule mincinoase de învestire a 25000 de euro într-o afacere imobiliară în Dubai, și-a însușit banii, cauzandu-i unui cetățean din Republica Moldova o daună în proporții deosebit de mari. De mai bine de 10 ani, păgubitul nu-și poate valorifica bani pierduți, chiar dacă […] The post O moldoveancă și-a însușit 25000 de euro sub pretextul unor investiții imobiliare în Dubai first appeared on HotNews.md.
07:10
După ce a fost amendată, rețeaua socială X a blocat contul publicitar al Comisiei Europene # HotNews
Comisia Europeană a pierdut accesul la panoul de control pentru cumpărarea şi urmărirea reclamelor pe X, platforma lui Elon Musk, după ce a amendat compania de social media cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea normelor UE privind transparenţa, relatează POLITICO. „Contul dvs. publicitar a fost închis”, a scris duminică dimineaţă pe platformă Nikita […] The post După ce a fost amendată, rețeaua socială X a blocat contul publicitar al Comisiei Europene first appeared on HotNews.md.
07:00
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean Volodimir Zelenski că „nu a citit propunerea” de pace privind Ucraina, prezentată în urmă cu trei săptămâni de Washington şi care face obiectul unor negocieri separate cu Moscova şi Kievul, relatează AFP. „Am discutat cu preşedintele (rus Vladimir) Putin, am discutat cu liderii ucraineni […] The post Donald Trump îl acuză pe Zelenski că „nu a citit propunerea” de pace pentru Ucraina first appeared on HotNews.md.
06:50
Horoscop 8 decembrie – o zi cu energie. O să aveți cam multe pe ordinea de zi, dar o să ne descurcăm frumos, o să gestionăm timpul ca lumea, o să ne dozăm și energia și o să răzbim. SĂGETĂTOR Apar tot felul de urgențe cărora o să le faceți față și o să încheiați […] The post Horoscop 8 decembrie – zodia care va recupera niște bani first appeared on HotNews.md.
7 decembrie 2025
15:30
O crimă alimentează criticile la adresa guvernului ucrainean pentru eşecurile în procesul de mobilizare # HotNews
Uciderea unui recrutor militar la Lvov, cel mai mare şi cel mai important oraş din vestul Ucrainei, a intensificat criticile la adresa guvernului ucrainean pentru lipsa sa de leadership în gestionarea mobilizării, scrie EFE. Iuri Bondarenko, în vârstă de 37 de ani, care făcea parte dintr-o patrulă însărcinată cu verificarea documentelor militare şi mobilizarea bărbaţilor […] The post O crimă alimentează criticile la adresa guvernului ucrainean pentru eşecurile în procesul de mobilizare first appeared on HotNews.md.
09:40
VIDEO | Irina Vlah îndeamnă la fapte bune: Târgul Internațional de Caritate e o ocazie de a ne implica # HotNews
Irina Vlah îndeamnă la fapte bune. Ea participă astăzi la Târgul Internațional de Caritate, care are loc în capitală, la Palatul Republicii. “Sunt bucuroasă să fiu astăzi la Târgul Internațional de Caritate – o inițiativă foarte bună a ambasadelor și prietenilor țării noastre. E o ocazie prin care fiecare țară își promovează cultura și de […] The post VIDEO | Irina Vlah îndeamnă la fapte bune: Târgul Internațional de Caritate e o ocazie de a ne implica first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 7 decembrie – o zi cu vești bune. Se împlinește un vis, la care am contribuit cu ce-am știut noi mai bine și o să ne bucurăm de ce ne oferă viața în continuare, adică tot noi! SĂGETĂTOR Poate ieșiți pe undeva cu prietenii, le faceți cinste dacă e ziua voastră de naștere, sau […] The post Horoscop 7 decembrie – zodia care va face o schimbare și va începe o nouă viață first appeared on HotNews.md.
6 decembrie 2025
07:00
Horoscop 6 decembrie – o zi de sărbătoare. Din puținul pe care-l avem să punem, acolo pentru toți cei dragi o atenție, să transmitem un gând bun și să rostim o vorbă bună care să ajungă la sufletul omului. SĂGETĂTOR E sărbătoare, ați primit invitații, aveți de unde alege și poate și destinația va fi […] The post Horoscop 6 decembrie – O zi cu surprize pentru zodii first appeared on HotNews.md.
5 decembrie 2025
19:10
NEWS ALERT: Vlad Mustață are probleme în România – percheziții la sediul North Bucharest Investments # HotNews
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a declanșat percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), firma este administrată de omul de afaceri moldovean Vlad Musteață. Din datele și probele administrate până în prezent a reieșit faptul că, în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane ar fi creat și operaționalizat […] The post NEWS ALERT: Vlad Mustață are probleme în România – percheziții la sediul North Bucharest Investments first appeared on HotNews.md.
15:10
VIDEO | Partidul Nostru lansează cel mai mare program de investiții în sport și tineret din ultimii 15 ani # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a prezentat în Parlament inițiativa prin care 5% din accizele colectate din alcool și tutun vor fi redirecționate direct către programe pentru sport și tineret – una dintre cele mai ample propuneri dezvoltarea sportului și tineretului. În cadrul conferinței de presă, Margarint a atras atenția că “Moldova a subfinanțat cronic […] The post VIDEO | Partidul Nostru lansează cel mai mare program de investiții în sport și tineret din ultimii 15 ani first appeared on HotNews.md.
13:40
Cristina Ciubotaru, fost șef adjunct al CNA: Lauda care vine din zona politică că avem o viteză mare în examinarea dosarului Plahotniuc poate să ne coste o condamnare la CEDO # HotNews
„Viteza la care s-a recurs în examinarea dosarului Plahotniuc în instanță și constrângerile legate de studierea volumelor de către inculpat ar putea să coste Republica Moldova o condamnare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”. De această părere este expertul anticorupție, fost șef adjunct al CNA, Cristina Ciubotaru, care critică, totodată, și abordarea dublicitară față de […] The post Cristina Ciubotaru, fost șef adjunct al CNA: Lauda care vine din zona politică că avem o viteză mare în examinarea dosarului Plahotniuc poate să ne coste o condamnare la CEDO first appeared on HotNews.md.
11:20
Primarul general Ion Ceban vorbește despre PAS și 5 ani de miciuni! Vreau să întreb PAS – nu vă este rușine că ați ieșit în conferință și îndrugați minciuni? Am văzut propunerile pentru Buget. Foarte bine 1. Școli și grădinițe reabilitate – voi sunteți niște nerușinați, atâta timp cât închideți școli și anul viitor am […] The post Ion Ceban: Dragi chișinăuieni, nu îi credeți pe cei din PAS, sunt niște mincinoşi first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 5 decembrie – SCORPION – noutăți care să vă țină-n priză și să vă dea idei de afaceri # HotNews
Horoscop 5 decembrie – O zi condimentată frumos. O să dăm zor să facem treaba, ca să ne achităm de obligații și să ne rămână timp să pregătim surprizele pentru cei dragi. SĂGETĂTOR Se poate să primiți acele recompense pe care vi le-au promis șefii și o să vă asigurați că le veți face pe […] The post Horoscop 5 decembrie – SCORPION – noutăți care să vă țină-n priză și să vă dea idei de afaceri first appeared on HotNews.md.
4 decembrie 2025
19:00
VIDEO | Ion Ceban: Primăria Chișinău inițiază consultări publice pentru două proiecte de decizie de importanță majoră # HotNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că Primăria Chișinău, în conformitate cu prevederile legale, inițiază consultări publice pentru două proiecte de decizie de importanță majoră pentru municipiu. Potrivit lui Ion Ceban, este vorba despre Proiectul de decizie privind aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2026 și Proiectul de decizie privind aprobarea și aplicarea taxelor locale […] The post VIDEO | Ion Ceban: Primăria Chișinău inițiază consultări publice pentru două proiecte de decizie de importanță majoră first appeared on HotNews.md.
18:50
Vicepreședinta Fracțiunii Partidului Nostru, Elena Grițco – apel către guvernare: Lăsați administrația locală să fie auzită! # HotNews
Administrațiile publice locale trebuie să fie auzite și să aibă posibilitatea să își exprime opiniile atunci când se elaborează proiectele de lege. Acestea sunt implementate chiar de administrațiile locale, care se confruntă adesea cu norme complicate și proceduri greoaie. Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, a făcut un apel către partidul de guvernare să lase administrația […] The post Vicepreședinta Fracțiunii Partidului Nostru, Elena Grițco – apel către guvernare: Lăsați administrația locală să fie auzită! first appeared on HotNews.md.
13:50
Video | Irina Vlah sprijină proiectul „Conacul Visului” — un spațiu incluziv pentru locuire, creație și dezvoltare a persoanelor cu nevoi speciale # HotNews
Politiciana Irina Vlah a mers aseară la spectacolul „Cenușăreasa” la Teatrul „A. Cehov” din capitală, în care au jucat actori speciali și membri ai echipei Fundației „Plaiul Soarelui”. Irina Vlah a spus că modul în care a fost prezentată piesa a fost inspirațional – „Dragilor, ați aprins scena pur și simplu!”. „Acești tineri știu cel […] The post Video | Irina Vlah sprijină proiectul „Conacul Visului” — un spațiu incluziv pentru locuire, creație și dezvoltare a persoanelor cu nevoi speciale first appeared on HotNews.md.
11:40
BREAKING NEWS: Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, anunță Vladimir Putin # HotNews
În plin proces de negociere a unui acord de pace în Ucraina, Vladimir Putin aruncă în aer întreg procesul și maximizează solicitările pe care le are. Dictatorul rus anunță că Rusia va „elibera” Donbasul și, pentru prima dată de la începutul războiului, anunță că vrea să cucerească și ceea ce rușii numesc „Novorosia”. Digi24.ro explică […] The post BREAKING NEWS: Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, anunță Vladimir Putin first appeared on HotNews.md.
11:00
ULTIMA ORĂ: Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA # HotNews
Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de […] The post ULTIMA ORĂ: Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA first appeared on HotNews.md.
10:30
Reabilitare majoră a infrastructurii rutiere în municipiul Bălți. Până la Anul Nou va fi complet restaurată una dintre străzile centrale și un pod # HotNews
La Bălți continuă cea mai amplă campanie de modernizare a infrastructurii rutiere din ultimii ani. Reabilitarea mai multor străzi importante și a unui pod se apropie de final, iar pe strada Sf. Nicolae primul strat de asfalt a fost deja așternut. „Pe strada Sf. Nicolae continuă lucrările intensive de reconstruire a drumului după alunecarea recentă […] The post Reabilitare majoră a infrastructurii rutiere în municipiul Bălți. Până la Anul Nou va fi complet restaurată una dintre străzile centrale și un pod first appeared on HotNews.md.
10:10
VIDEO | Ion Ceban: Datoria de stat a Republicii Moldova deja a ajuns să constituie oficial 128,65 miliarde de lei. # HotNews
Ion Ceban, președintele Partidului Mişcarea Alternativa Naţională (MAN), cere Parlamentului organizarea audierilor parlamentare la tema creşterii şi deservirii datoriei de stat. MAN сondamnă lejeritatea cu care guvernarea tratează creşterea datoriei de stat, dar şi presiunea pe care deservirea acesteia o pune pe bugetul de stat. Potrivit lui Ion Ceban, numai în acest an, pentru deservirea […] The post VIDEO | Ion Ceban: Datoria de stat a Republicii Moldova deja a ajuns să constituie oficial 128,65 miliarde de lei. first appeared on HotNews.md.
09:00
Alertă medicală globală: milioane de senzori de glicemie retrași după raportarea a șapte decese # HotNews
O amplă campanie de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie este în curs de desfăşurare în 17 ţări, printre care Franţa şi Statele Unite, după identificarea unei defecţiuni care ar putea fi legată de şapte decese, scrie AFP. Această operaţiune vizează “anumiţi senzori FreeStyle Libre 3 şi FreeStyle Libre 3 Plus” utilizaţi […] The post Alertă medicală globală: milioane de senzori de glicemie retrași după raportarea a șapte decese first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 4 decembrie – Lună plină cu surprize. Există neprevăzut care ne poate deturna de la obiectivele pe care le avem de atins și e bine să fim cu garda sus! SĂGETĂTOR Energie, agitație, de toate ar cam fi și e foarte bine pentru voi, că o să aveți spor și lucrurile vă ies de […] The post Horoscop 4 decembrie – zodia care s-ar putea bucura de o primă first appeared on HotNews.md.
3 decembrie 2025
18:00
Ion Ceban: 167 de cadre didactice au fost încadrate în câmpul muncii, în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău # HotNews
Ion Ceban, președintele Partidului MAN și Primar General al municipiului Chișinău, declară că este bucuros că, în fiecare an, numărul tinerilor care aleg cariera de profesor și se angajează în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, este în creștere 167 de cadre didactice au fost încadrate în câmpul muncii, în instituțiile de învățământ din municipiul […] The post Ion Ceban: 167 de cadre didactice au fost încadrate în câmpul muncii, în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău first appeared on HotNews.md.
16:20
VIDEO | Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, anunță noi inițiative dedicate persoanelor cu dizabilități # HotNews
De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, marcată astăzi, 3 decembrie, deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a transmis un mesaj în care a subliniat necesitatea unei societăți construite pe incluziune, demnitate și respect. Parlamentarul a menționat că “tema este una profund personală” pentru el: ”Fac parte din această comunitate și cunosc direct dificultățile, barierele și […] The post VIDEO | Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, anunță noi inițiative dedicate persoanelor cu dizabilități first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 3 decembrie – confirmări azi. Simțim, în sfârșit, stabilitate, atât în plan material, cât și spiritual — plus, minus, mă rog, că nu e nimic perfect. SĂGETĂTOR O să recuperați banii pe care nu i-ați luat la timp și o să vă puteți pregăti pe-ndelete de sărbători, să luați diverse lucruri pentru casă și […] The post Horoscop 3 decembrie – SĂGETĂTOR – o să recuperați banii pe care nu i-ați luat la timp first appeared on HotNews.md.
2 decembrie 2025
19:10
Olesea Stamate: De ce se crează impresia că conducerea țării și restul cetățenilor trăiesc în două realități paralele? # HotNews
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, constată că astăzi Consiliul Național de Securitate (CNS) a aprobat „planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027”. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul „va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice”, potrivit Președinției. Haideți să vorbim despre prioritățile statului nostru și ce au declarat autoritățile despre […] The post Olesea Stamate: De ce se crează impresia că conducerea țării și restul cetățenilor trăiesc în două realități paralele? first appeared on HotNews.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.