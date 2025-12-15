Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.12.2025
ProTV.md, 15 decembrie 2025 13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.12.2025
Acum 10 minute
13:20
Carburanții se ieftinesc la începutul acestei săptămâni. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum 30 minute
13:10
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 15.12.2025
Acum o oră
12:50
Șapte persoane - condamnate pentru trafic de droguri: Unul din ei a încercat să corupă polițiștii cu 85 de mii de lei pentru a scăpa de răspundere. Câți ani vor sta după gratii
12:40
Doi tineri - reținuți de polițiști după ce ar fi furat de la o femeie peste 50 de mii de lei. Cum s-a întâmplat totul - VIDEO
Acum 2 ore
12:20
Umblau cu substanțe interzise pe străzi din capitală: Mai mulți tineri, prinși de polițiști. Ce exact au găsit la ei
12:10
Tragedie la Ciorescu: Un bărbat a murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, după ce o instalație de încălzire din sobă a explodat
12:10
Caz șocant la Edineț. Un adolescent - bătut până la moarte de un bărbat. Individul a fost reținut
12:00
Alarmant: 3,4 tone de ardei de import - nimicite. Ce au depistat inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor - FOTO
11:50
Maia Sandu, discurs pentru cel de-al patrulea summit internațional privind securitatea alimentară desfășurat la Kiev: „Ucraina rămâne un colac de salvare" - VIDEO
11:50
Aproape 70 de șoferi - prinși băuți la volan sau sub influența substanțelor narcotice. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în acest weekend
11:50
Alarmant: 3,4 tone de ardei de import - nimicite. Ce au depistat inspectorii? ANSA vine cu detalii - FOTO
11:40
Beneficiarii de compensații la energie pot ridica banii de la oficiile poștale din țară
Acum 4 ore
11:20
Marta Kos: Liderii UE ar putea conveni astăzi deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova
10:30
Peste 700 de permise de conducere ar putea fi anulate. Explicațiile șefului ASP
10:20
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
10:20
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește
10:00
Ministrul Mediului, în vizită la lacul de acumulare Ghidighici: A anunțat că va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului - FOTO
09:50
A doua persoană învinuită în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei - trimisă în judecată
Acum 6 ore
09:20
Atenție, moldoveni aflați pe teritoriul Rusiei: La solicitarea permisului de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligatorie semnarea unui contract de serviciu militar. Detaliile MAE
09:00
Prima ipoteză în cazul uciderii lui Rob Reiner și soției sale. Fiul lor este audiat de poliție, potrivit presei americane
08:50
Noi discuții la Berlin între Zelenski și americani, după ce liderul de la Kiev s-a oferit să renunțe la aderarea la NATO
08:40
Cine este eroul care s-a luptat cu mâinile goale cu un atacator înarmat pe plaja Bondi, din Australia - VIDEO
08:30
Cunoscutul regizor Rob Reiner și soția sa au fost găsiți morți în casa lor din Los Angeles
08:20
Curs valutar BNM pentru 15 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Ultimele informații despre masacrul de pe plaja Bondi din Sydney: Cel puțin 15 morți și zeci de răniți. Cei doi atacatori erau tată și fiu
08:10
Cer variabil și temperaturi minime de până la -2 grade Celsius. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
22:20
Un autocar care transporta elevi s-a prăbușit într-o râpă, în Columbia. Au murit cel puțin 16 persoane
21:10
Barcelona continuă parcursul perfect pe noul Camp Nou! Raphinha, dublă împotriva Osasunei, iar catalanii pun presiune pe Real Madrid - VIDEO
21:10
Record absolut! Un jucător de 71 de ani a câștigat un meci la Campionatul Mondial de darts - VIDEO
21:00
John Cena, final emoționant de carieră în WWE: a fost învins de Gunther într-un meci dramatic - VIDEO
21:00
Împăcare sau ultima apariție în tricoul lui Liverpool? Salah doboară un record al lui Rooney - VIDEO
21:00
Campioana Europei, Paris Saint Germain se va duela cu echipa Flamengo pentru trofeul Cupei Intercontinentale - VIDEO
21:00
Dramă la Giulești: Rapid pierde al doilea meci consecutiv pe teren propriu, Oțelul înscrie un gol de senzație, iar FC Botoșani se apropie la un singur punct - VIDEO
20:50
Copiii din Chișinău au trăit magia sărbătorilor: Aventură de neuitat cu troleibuzul turistic decorat cu luminițe și daruri de la Moș Crăciun - VIDEO
20:50
Satul Sofia din raionul Drochia, capitala tradițiilor de iarnă: Colinde, urături și obiceiuri străvechi au unit cete din toată țara și de peste Prut - VIDEO
20:40
Teroare pe o plajă populară din Sydney: 12 oameni au fost uciși, iar alți 30 răniți după ce doi bărbați înarmați au deschis focul spre mulțime - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 14.12.2025
19:50
Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală. Zelenski, declarații înaintea summitului de la Berlin - VIDEO
19:30
Legea interzice, realitatea permite: Petarde comercializate ilegal lângă Piața Centrală, fără autorizații și fără teamă de sancțiuni - VIDEO
19:10
Cobza, comoara care „atinge corzile sufletului”, recunoscută de UNESCO: Meșteșugul vechi de secole, păstrat în unicul atelier din Cimișlia - VIDEO
19:00
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Budapesta: Proteste masive și apeluri la demisia premierului Viktor Orbán după scandalul dintr-un centru de detenție pentru minori - VIDEO
18:40
Mai puternici prin solidaritate: Povestea familiei Hristescu și a micuțului Constantin, copilul care a învățat să audă datorită generozității oamenilor - VIDEO
17:50
Atacuri masive cu drone și rachete asupra Ucrainei: Infrastructura critică și cartiere rezidențiale lovite, zeci de mii de oameni au rămas fără electricitate și apă - VIDEO
17:20
Kremlinul respinge declarațiile „iresponsabile” ale șefului NATO despre posibilitatea unui război cu Rusia: „Pur și simplu nu înțelege despre ce vorbește”
16:10
Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală. Zelenski, declarații înaintea summitului de la Berlin
15:50
Maia Sandu felicită comunitatea evreiască din Republica Moldova cu ocazia Hanukkah și transmite un mesaj de unitate și speranță
15:30
Accident grav în capitală: Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină - FOTO/VIDEO
15:30
Două supraviețuitoare ale tragediei de la Universitatea Brown au scăpat și din alte atacuri armate în școli din SUA. „Cum îndrăznește această țară să permită asta”
15:20
Președintele Maia Sandu va efectua mâine o vizită de lucru în Republica Elenă. Ce subiecte se regăsesc pe agenda șefei statului
