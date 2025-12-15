Rapperul din Cahul, Vlad Sabajuc, cunoscut ca SATOSHI, se alătură listei artiștilor acceptați la etapa națională a Eurovision 2026 cu piesa patriotică „Viva, Moldova!” - VIDEO
Rapperul din Cahul, Vlad Sabajuc, cunoscut ca SATOSHI, se alătură listei artiștilor acceptați la etapa națională a Eurovision 2026 cu piesa patriotică „Viva, Moldova!” - VIDEO
Acum 30 minute
21:00
Rapperul din Cahul, Vlad Sabajuc, cunoscut ca SATOSHI, se alătură listei artiștilor acceptați la etapa națională a Eurovision 2026 cu piesa patriotică „Viva, Moldova!” - VIDEO
Acum o oră
20:40
„El lucra prin Franța și venea acasă și consuma alcool”. Noi detalii despre bărbatul care ar fi bătut până la moarte un băiat de 16 ani din Edineț - VIDEO
20:30
Dispută în CMC: consilierii PAS acuză primăria Chișinău de lipsa politicilor de fluidizare a traficului și de gestionare a parcărilor. Reacția MAN - VIDEO
20:20
Regiunea transnistreană revine la regim de urgență economică: industria este oprită, iar autoritățile invocă întârzieri în plățile pentru gaz. Ce spun experții - VIDEO
Acum 2 ore
20:10
Focar de gripă în capitală: 25 de copii spitalizați într-o săptămână. Autoritățile recomandă vaccinarea ca măsură preventivă - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.12.2025
Acum 4 ore
19:10
Moldova face un nou pas spre integrarea în UE: începe următoarea etapă a negocierilor tehnice cu toate cele 27 de state membre - VIDEO
19:00
O mașină s-a răsturnat în urma unui accident violent la Bardar. Poliția, ambulanța și pompierii au intervenit - FOTO/VIDEO
19:00
Putin ratifică un acord cu India ce prevede trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar
18:40
Decizie de ultimă oră: Statul respinge investițiile Lukoil-Moldova și preia infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău - VIDEO
18:40
Tipografia Conpas Cop s-a mutat într-o fabrică nouă și modernă – VIDEO
18:20
Sprijin politic și juridic pentru Ucraina: Președintele Maia Sandu participă la conferința diplomatică privind despăgubirile pentru daunele de război
18:00
Decizie fără precedent: Statul respinge investițiile Lukoil-Moldova și preia infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău - VIDEO
17:40
Ramzan Kadîrov spune că mamele ale căror copii mor în Ucraina ar trebui să se bucure: „Ar trebui să fie fericite”
Acum 6 ore
17:10
„Din umbră!? Din tufișuri!”: replica lui Plahotniuc când este întrebat dacă a condus Victoriabank din umbră - VIDEO
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 15.12.2025
17:10
Regiunea transnistreană revine la regim de urgență economică: industria este oprită, iar autoritățile invocă întârzieri în plățile pentru gaz
17:00
Jumătatea de est a Ucrainei și Kievul sunt „aproape de un blackout total” după atacurile intense ale Rusiei din ultimele luni
16:50
„Demnitatea nu se negociază”: profesorii și cercetătorii ies la acțiuni de solidaritate, cerând majorări salariale urgente
16:30
„Din umbră!? Din tufișuri!”: replica ironică a lui Plahotniuc când este întrebat dacă a condus Victoriabank din umbră - VIDEO
15:50
Armistițiul pe care îl respinge Vladimir Putin pentru o „pace durabilă” în Ucraina. Kremlinul apreciază efortul lui Trump
15:50
Accident tragic de autocar în Columbia. 16 liceeni au murit la întoarcerea din excursie
15:40
LIVE. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului României - dezbătută acum în Parlament. Ilie Bolojan: Semnatarii nu înţeleg contextul economic, social şi geopolitic în care ne aflăm. Livrează doar haos și scandal
Acum 8 ore
15:00
Doi tineri din Orhei - documentați, după ce în locuințele acestora au fost găsite substanțe narcotice
14:50
Președintele țării, Maia Sandu, s-a întâlnit cu președintele și prim-ministrul Greciei. Imagini din cadrul întrevederilor - VIDEO
14:40
Șapte persoane - suspectate de implicare în păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO
13:50
Vlad Plahotniuc - adus din nou în fața judecătorilor. Ce declarații a făcut când a intrat la ședința de judecată - VIDEO
13:50
Vlad Plahotniuc anunță că va face declarații în dosarul sacoșa neagră - VIDEO
13:20
Carburanții se ieftinesc la începutul acestei săptămâni. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum 12 ore
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.12.2025
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 15.12.2025
12:50
Șapte persoane - condamnate pentru trafic de droguri: Unul din ei a încercat să corupă polițiștii cu 85 de mii de lei pentru a scăpa de răspundere. Câți ani vor sta după gratii
12:40
Doi tineri - reținuți de polițiști după ce ar fi furat de la o femeie peste 50 de mii de lei. Cum s-a întâmplat totul - VIDEO
12:20
Umblau cu substanțe interzise pe străzi din capitală: Mai mulți tineri, prinși de polițiști. Ce exact au găsit la ei
12:10
Tragedie la Ciorescu: Un bărbat a murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, după ce o instalație de încălzire din sobă a explodat
12:10
Caz șocant la Edineț. Un adolescent - bătut până la moarte de un bărbat. Individul a fost reținut
12:00
Alarmant: 3,4 tone de ardei de import - nimicite. Ce au depistat inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor - FOTO
11:50
Maia Sandu, discurs pentru cel de-al patrulea summit internațional privind securitatea alimentară desfășurat la Kiev: „Ucraina rămâne un colac de salvare" - VIDEO
11:50
Aproape 70 de șoferi - prinși băuți la volan sau sub influența substanțelor narcotice. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în acest weekend
11:50
Alarmant: 3,4 tone de ardei de import - nimicite. Ce au depistat inspectorii? ANSA vine cu detalii - FOTO
11:40
Beneficiarii de compensații la energie pot ridica banii de la oficiile poștale din țară
11:20
Marta Kos: Liderii UE ar putea conveni astăzi deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova
10:30
Peste 700 de permise de conducere ar putea fi anulate. Explicațiile șefului ASP
10:20
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
10:20
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește
10:00
Ministrul Mediului, în vizită la lacul de acumulare Ghidighici: A anunțat că va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului - FOTO
09:50
A doua persoană învinuită în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei - trimisă în judecată
09:20
Atenție, moldoveni aflați pe teritoriul Rusiei: La solicitarea permisului de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligatorie semnarea unui contract de serviciu militar. Detaliile MAE
09:00
Prima ipoteză în cazul uciderii lui Rob Reiner și soției sale. Fiul lor este audiat de poliție, potrivit presei americane
08:50
Noi discuții la Berlin între Zelenski și americani, după ce liderul de la Kiev s-a oferit să renunțe la aderarea la NATO
