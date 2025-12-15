Doi tineri - reținuți de polițiști după ce ar fi furat de la o femeie peste 50 de mii de lei. Cum s-a întâmplat totul - VIDEO

ProTV.md, 15 decembrie 2025 12:40

Doi tineri - reținuți de polițiști după ce ar fi furat de la o femeie peste 50 de mii de lei. Cum s-a întâmplat totul - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 15.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 15.12.2025
Acum 15 minute
12:50
Șapte persoane - condamnate pentru trafic de droguri: Unul din ei a încercat să corupă polițiștii cu 85 de mii de lei pentru a scăpa de răspundere. Câți ani vor sta după gratii ProTV.md
Șapte persoane - condamnate pentru trafic de droguri: Unul din ei a încercat să corupă polițiștii cu 85 de mii de lei pentru a scăpa de răspundere. Câți ani vor sta după gratii
Acum 30 minute
12:40
Doi tineri - reținuți de polițiști după ce ar fi furat de la o femeie peste 50 de mii de lei. Cum s-a întâmplat totul - VIDEO ProTV.md
Doi tineri - reținuți de polițiști după ce ar fi furat de la o femeie peste 50 de mii de lei. Cum s-a întâmplat totul - VIDEO
Acum o oră
12:20
Umblau cu substanțe interzise pe străzi din capitală: Mai mulți tineri, prinși de polițiști. Ce exact au găsit la ei ProTV.md
Umblau cu substanțe interzise pe străzi din capitală: Mai mulți tineri, prinși de polițiști. Ce exact au găsit la ei
12:10
Tragedie la Ciorescu: Un bărbat a murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, după ce o instalație de încălzire din sobă a explodat ProTV.md
Tragedie la Ciorescu: Un bărbat a murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, după ce o instalație de încălzire din sobă a explodat
12:10
Caz șocant la Edineț. Un adolescent - bătut până la moarte de un bărbat. Individul a fost reținut ProTV.md
Caz șocant la Edineț. Un adolescent - bătut până la moarte de un bărbat. Individul a fost reținut
Acum 2 ore
12:00
Alarmant: 3,4 tone de ardei de import - nimicite. Ce au depistat inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor - FOTO ProTV.md
Alarmant: 3,4 tone de ardei de import - nimicite. Ce au depistat inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor - FOTO
11:50
Maia Sandu, discurs pentru cel de-al patrulea summit internațional privind securitatea alimentară desfășurat la Kiev: „Ucraina rămâne un colac de salvare" - VIDEO ProTV.md
Maia Sandu, discurs pentru cel de-al patrulea summit internațional privind securitatea alimentară desfășurat la Kiev: „Ucraina rămâne un colac de salvare" - VIDEO
11:50
Aproape 70 de șoferi - prinși băuți la volan sau sub influența substanțelor narcotice. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în acest weekend ProTV.md
Aproape 70 de șoferi - prinși băuți la volan sau sub influența substanțelor narcotice. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în acest weekend
11:50
Alarmant: 3,4 tone de ardei de import - nimicite. Ce au depistat inspectorii? ANSA vine cu detalii - FOTO ProTV.md
Alarmant: 3,4 tone de ardei de import - nimicite. Ce au depistat inspectorii? ANSA vine cu detalii - FOTO
11:40
Beneficiarii de compensații la energie pot ridica banii de la oficiile poștale din țară ProTV.md
Beneficiarii de compensații la energie pot ridica banii de la oficiile poștale din țară
11:20
Marta Kos: Liderii UE ar putea conveni astăzi deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova ProTV.md
Marta Kos: Liderii UE ar putea conveni astăzi deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova
Acum 4 ore
10:30
Peste 700 de permise de conducere ar putea fi anulate. Explicațiile șefului ASP ProTV.md
Peste 700 de permise de conducere ar putea fi anulate. Explicațiile șefului ASP
10:20
EDEN - un proiect deosebit pentru viața ProTV.md
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
10:20
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește ProTV.md
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește
10:00
Ministrul Mediului, în vizită la lacul de acumulare Ghidighici: A anunțat că va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului - FOTO ProTV.md
Ministrul Mediului, în vizită la lacul de acumulare Ghidighici: A anunțat că va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului - FOTO
09:50
A doua persoană învinuită în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei - trimisă în judecată ProTV.md
A doua persoană învinuită în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei - trimisă în judecată
09:20
Atenție, moldoveni aflați pe teritoriul Rusiei: La solicitarea permisului de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligatorie semnarea unui contract de serviciu militar. Detaliile MAE ProTV.md
Atenție, moldoveni aflați pe teritoriul Rusiei: La solicitarea permisului de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligatorie semnarea unui contract de serviciu militar. Detaliile MAE
Acum 6 ore
09:00
Prima ipoteză în cazul uciderii lui Rob Reiner și soției sale. Fiul lor este audiat de poliție, potrivit presei americane ProTV.md
Prima ipoteză în cazul uciderii lui Rob Reiner și soției sale. Fiul lor este audiat de poliție, potrivit presei americane
08:50
Noi discuții la Berlin între Zelenski și americani, după ce liderul de la Kiev s-a oferit să renunțe la aderarea la NATO ProTV.md
Noi discuții la Berlin între Zelenski și americani, după ce liderul de la Kiev s-a oferit să renunțe la aderarea la NATO
08:40
Cine este eroul care s-a luptat cu mâinile goale cu un atacator înarmat pe plaja Bondi, din Australia - VIDEO ProTV.md
Cine este eroul care s-a luptat cu mâinile goale cu un atacator înarmat pe plaja Bondi, din Australia - VIDEO
08:30
Cunoscutul regizor Rob Reiner și soția sa au fost găsiți morți în casa lor din Los Angeles ProTV.md
Cunoscutul regizor Rob Reiner și soția sa au fost găsiți morți în casa lor din Los Angeles
08:20
Curs valutar BNM pentru 15 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 15 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Ultimele informații despre masacrul de pe plaja Bondi din Sydney: Cel puțin 15 morți și zeci de răniți. Cei doi atacatori erau tată și fiu ProTV.md
Ultimele informații despre masacrul de pe plaja Bondi din Sydney: Cel puțin 15 morți și zeci de răniți. Cei doi atacatori erau tată și fiu
08:10
Cer variabil și temperaturi minime de până la -2 grade Celsius. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Cer variabil și temperaturi minime de până la -2 grade Celsius. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
22:20
Un autocar care transporta elevi s-a prăbușit într-o râpă, în Columbia. Au murit cel puțin 16 persoane ProTV.md
Un autocar care transporta elevi s-a prăbușit într-o râpă, în Columbia. Au murit cel puțin 16 persoane
21:10
Barcelona continuă parcursul perfect pe noul Camp Nou! Raphinha, dublă împotriva Osasunei, iar catalanii pun presiune pe Real Madrid - VIDEO ProTV.md
Barcelona continuă parcursul perfect pe noul Camp Nou! Raphinha, dublă împotriva Osasunei, iar catalanii pun presiune pe Real Madrid - VIDEO
21:10
Record absolut! Un jucător de 71 de ani a câștigat un meci la Campionatul Mondial de darts - VIDEO ProTV.md
Record absolut! Un jucător de 71 de ani a câștigat un meci la Campionatul Mondial de darts - VIDEO
21:00
John Cena, final emoționant de carieră în WWE: a fost învins de Gunther într-un meci dramatic - VIDEO ProTV.md
John Cena, final emoționant de carieră în WWE: a fost învins de Gunther într-un meci dramatic - VIDEO
21:00
Împăcare sau ultima apariție în tricoul lui Liverpool? Salah doboară un record al lui Rooney - VIDEO ProTV.md
Împăcare sau ultima apariție în tricoul lui Liverpool? Salah doboară un record al lui Rooney - VIDEO
21:00
Campioana Europei, Paris Saint Germain se va duela cu echipa Flamengo pentru trofeul Cupei Intercontinentale - VIDEO ProTV.md
Campioana Europei, Paris Saint Germain se va duela cu echipa Flamengo pentru trofeul Cupei Intercontinentale - VIDEO
21:00
Dramă la Giulești: Rapid pierde al doilea meci consecutiv pe teren propriu, Oțelul înscrie un gol de senzație, iar FC Botoșani se apropie la un singur punct - VIDEO ProTV.md
Dramă la Giulești: Rapid pierde al doilea meci consecutiv pe teren propriu, Oțelul înscrie un gol de senzație, iar FC Botoșani se apropie la un singur punct - VIDEO
20:50
Copiii din Chișinău au trăit magia sărbătorilor: Aventură de neuitat cu troleibuzul turistic decorat cu luminițe și daruri de la Moș Crăciun - VIDEO ProTV.md
Copiii din Chișinău au trăit magia sărbătorilor: Aventură de neuitat cu troleibuzul turistic decorat cu luminițe și daruri de la Moș Crăciun - VIDEO
20:50
Satul Sofia din raionul Drochia, capitala tradițiilor de iarnă: Colinde, urături și obiceiuri străvechi au unit cete din toată țara și de peste Prut - VIDEO ProTV.md
Satul Sofia din raionul Drochia, capitala tradițiilor de iarnă: Colinde, urături și obiceiuri străvechi au unit cete din toată țara și de peste Prut - VIDEO
20:40
Teroare pe o plajă populară din Sydney: 12 oameni au fost uciși, iar alți 30 răniți după ce doi bărbați înarmați au deschis focul spre mulțime - VIDEO ProTV.md
Teroare pe o plajă populară din Sydney: 12 oameni au fost uciși, iar alți 30 răniți după ce doi bărbați înarmați au deschis focul spre mulțime - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 14.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 14.12.2025
19:50
Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală. Zelenski, declarații înaintea summitului de la Berlin - VIDEO ProTV.md
Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală. Zelenski, declarații înaintea summitului de la Berlin - VIDEO
19:30
Legea interzice, realitatea permite: Petarde comercializate ilegal lângă Piața Centrală, fără autorizații și fără teamă de sancțiuni - VIDEO ProTV.md
Legea interzice, realitatea permite: Petarde comercializate ilegal lângă Piața Centrală, fără autorizații și fără teamă de sancțiuni - VIDEO
19:10
Cobza, comoara care „atinge corzile sufletului”, recunoscută de UNESCO: Meșteșugul vechi de secole, păstrat în unicul atelier din Cimișlia - VIDEO ProTV.md
Cobza, comoara care „atinge corzile sufletului”, recunoscută de UNESCO: Meșteșugul vechi de secole, păstrat în unicul atelier din Cimișlia - VIDEO
19:00
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Budapesta: Proteste masive și apeluri la demisia premierului Viktor Orbán după scandalul dintr-un centru de detenție pentru minori - VIDEO ProTV.md
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Budapesta: Proteste masive și apeluri la demisia premierului Viktor Orbán după scandalul dintr-un centru de detenție pentru minori - VIDEO
18:40
Mai puternici prin solidaritate: Povestea familiei Hristescu și a micuțului Constantin, copilul care a învățat să audă datorită generozității oamenilor - VIDEO ProTV.md
Mai puternici prin solidaritate: Povestea familiei Hristescu și a micuțului Constantin, copilul care a învățat să audă datorită generozității oamenilor - VIDEO
17:50
Atacuri masive cu drone și rachete asupra Ucrainei: Infrastructura critică și cartiere rezidențiale lovite, zeci de mii de oameni au rămas fără electricitate și apă - VIDEO ProTV.md
Atacuri masive cu drone și rachete asupra Ucrainei: Infrastructura critică și cartiere rezidențiale lovite, zeci de mii de oameni au rămas fără electricitate și apă - VIDEO
17:20
Kremlinul respinge declarațiile „iresponsabile” ale șefului NATO despre posibilitatea unui război cu Rusia: „Pur și simplu nu înțelege despre ce vorbește” ProTV.md
Kremlinul respinge declarațiile „iresponsabile” ale șefului NATO despre posibilitatea unui război cu Rusia: „Pur și simplu nu înțelege despre ce vorbește”
16:10
Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală. Zelenski, declarații înaintea summitului de la Berlin ProTV.md
Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală. Zelenski, declarații înaintea summitului de la Berlin
15:50
Maia Sandu felicită comunitatea evreiască din Republica Moldova cu ocazia Hanukkah și transmite un mesaj de unitate și speranță ProTV.md
Maia Sandu felicită comunitatea evreiască din Republica Moldova cu ocazia Hanukkah și transmite un mesaj de unitate și speranță
15:30
Accident grav în capitală: Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină - FOTO/VIDEO ProTV.md
Accident grav în capitală: Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină - FOTO/VIDEO
15:30
Două supraviețuitoare ale tragediei de la Universitatea Brown au scăpat și din alte atacuri armate în școli din SUA. „Cum îndrăznește această țară să permită asta” ProTV.md
Două supraviețuitoare ale tragediei de la Universitatea Brown au scăpat și din alte atacuri armate în școli din SUA. „Cum îndrăznește această țară să permită asta”
15:20
Președintele Maia Sandu va efectua mâine o vizită de lucru în Republica Elenă. Ce subiecte se regăsesc pe agenda șefei statului ProTV.md
Președintele Maia Sandu va efectua mâine o vizită de lucru în Republica Elenă. Ce subiecte se regăsesc pe agenda șefei statului
14:00
După documentarul Recorder și protestele din ultimele zile, un fost premier al României vorbește de „lovitură de stat” ProTV.md
După documentarul Recorder și protestele din ultimele zile, un fost premier al României vorbește de „lovitură de stat”
13:50
Patru polițiști căzuți în luptele de la Dubăsari, omagiați pentru sacrificiul suprem în lupta pentru statalitatea Republicii Moldova - FOTO ProTV.md
Patru polițiști căzuți în luptele de la Dubăsari, omagiați pentru sacrificiul suprem în lupta pentru statalitatea Republicii Moldova - FOTO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.