Moldova își modernizează frontierele: Guvernul pregătește un program național pentru 2026–2030
Noi.md, 15 decembrie 2025 10:00
Republica Moldova urmează să implementeze un nou program național de management al frontierei pentru perioada 2026–2030, document care se află pe agenda Guvernului pentru săptămîna viitoare.Programul este elaborat în conformitate cu ciclul multianual de politici strategice europene și are drept scop consolidarea securității frontierelor, precum și eficientizarea fluxului de persoane și mărfuri
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
10:00
Duminică, în casa regizorului și actorului Rob Reiner din cartierul Brentwood din Los Angeles, SUA, au fost descoperite cadavrele unui bărbat și al unei femei.Potrivit presei, cu referire la surse din cadrul forțelor de ordine, victimele sînt Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și soția sa, Michelle Singer Reiner, în vîrstă de 68 de ani. Poliția examinează incidentul ca pe o presupusă crimă.
10:00
Moldova își modernizează frontierele: Guvernul pregătește un program național pentru 2026–2030 # Noi.md
Republica Moldova urmează să implementeze un nou program național de management al frontierei pentru perioada 2026–2030, document care se află pe agenda Guvernului pentru săptămîna viitoare.Programul este elaborat în conformitate cu ciclul multianual de politici strategice europene și are drept scop consolidarea securității frontierelor, precum și eficientizarea fluxului de persoane și mărfuri
10:00
Începînd cu 1 ianuarie 2026, o oră de muncă în Republica Moldova va fi remunerată cu cel puțin 37,28 lei.Aceasta corespunde unui salariu minim lunar de 6 300 de lei pentru un program complet de muncă de 169 de ore. Proiectul de ajustare a salariului minim se regăsește pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 17 decembrie. Comparativ cu anul curent, salariul minim nominal va crește cu 500 de
Acum o oră
09:30
Președinta Maia Sandu va efectua luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Grecia, în cadrul căreia va avea întrevederi cu președintele Konstantinos Tasoulas și cu prim-ministrul elen Kyriakos Mitsotakis.Potrivit Președinției, discuțiile vor viza avansarea parcursului european al Republicii Moldova și aprofundarea relațiilor bilaterale.Interlocutorii vor aborda subiecte precum consolidare
09:30
O grevă japoneză este organizată de membrii titulari ai Școlii de Management în Sănătate Publică # Noi.md
De azi, membrii titulari ai Școlii de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) anunță declanșarea grevei japoneze ca formă de protest pașnic față de acțiunile de lichidare ilegală a acesteia, notează Noi.md.Școala de Management în Sănătate Publică a fost creată, pe lîngă Universitatea de Medicină (USMF), prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 30 din 06.04.2005, și a activat neîntrerupt timp de 2
Acum 2 ore
09:00
Indemnizația unică la nașterea copilului va fi stabilită anul viitor pentru circa 36,4 mii de copii, conform estimărilor Casei Naționale de Asigurări Sociale.Proiectul care prevede majorarea acesteia de la 21 350 la 21 886 de lei este pe agenda ședinței Guvernului din 17 decembrie, transmite IPN.Potrivit Ministerului Finanțelor, plata indemnizațiilor respective va implica cheltuieli în m
09:00
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, respinge concluziile Autorității Naționale de Integritate (ANI), care a constatat existența unei așa-numite „averi nejustificate” în cazul său.“Este inacceptabil ca un primar ales democratic să fie supus unor acuzații nefondate, bazate pe concluzii disproporționate și lipsite de temei juridic real”, spune primarul.Potrivit primarului, pe p
08:30
În multe localități din țară, școlile se închid una cîte una. Spre exemplu, în raionul Florești urmează să fie închise gimnaziile din satele Hîrtop, Iliciovca, Cernița, Tîrgul Vertiujeni și școala primară din Sîrbești, invocîndu-se lipsa de copii.Gimnaziul din satul Iliciovca va fi închis pînă pe 1 septembrie 2026. Cadrele didactice, 16 la număr, își caută de muncă, iar elevii urmează să fie t
08:30
Președintele ucrainean și negociatorii americani se întîlnesc din nou luni la Berlin, după cinci ore de discuții de duminică, Kievul sperînd să convingă Washingtonul că un armistițiu în Ucraina trebuie să aibă loc fără concesii teritoriale prealabile față de Rusia, notează AFP.Emisarul american Steve Witkoff a oferit puține detalii, dar a asigurat pe X că s-au făcut 'multe progrese' în cursul
Acum 4 ore
08:00
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a cedat monedei unice europene aproape 1 ban, dar a cîștigat de la dolarul american mai mult de 1 ban, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 15 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8557 lei
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 15 decembrie sînt:15 decembrie — a 350-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 16 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:2 15 Sf. Prooroc AvacumCe se sărbătorește în lume: Ziua
08:00
Australia va coborî drapelele în bernă în semn de doliu național după atacul armat de pe plaja Bondi, la Sydney, soldat cu 15 morți, a anunțat luni prim-ministrul Anthony Albanese, relatează AFP.'Drapelele va fi arborat în bernă în toată țara astăzi, în semn de omagiu adus victimelor și răniților', a declarat Albanese.Autoritățile numesc atacul 'terorist' și 'antisemit'.
07:30
Luni, 15 decembrie, vremea va fi predominant noroasă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Nu sînt prognozate precipitații semnificative.Temperatura maximă va ajunge la +6°C, iar minima se va situa în jurul valorii de +2°C. Vîntul va sufla din sud-vest, slab, cu o viteză de pînă la 9 km/h. Umiditatea aerului va fi de aproximativ 70%.
07:30
Cel puțin 21 de persoane au murit duminică la Safi, un oraș-port de pe coasta atlantică a Marocului, din cauza inundațiilor bruște care au urmat ploilor ducînd la infiltrarea apei în mai multe case și magazine, conform celui mai recent raport al autorităților locale, notează AFP.Provincia Safi, situată la aproximativ 300 de kilometri sud de Rabat, a fost lovită de 'furtuni foarte puternice' ca
07:00
Corneliu Popovici: Clanurile din educație parazitează sistemul în scopul profitului și al puterii # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, lansează un atac dur la adresa modului în care este gestionat sistemul educațional din Republica Moldova, acuzînd existența unor „clanuri” care ar controla școlile și universitățile în interes propriu, cu sprijin politic și administrativ.Într-o postare publică, Popovici afirmă că dezbaterile recente privind „optimizarea sau lichidarea școlilor”,
06:30
Alexandru Muravschi: „Salariile funcționarilor publici pot fi majorate, dar cu o singură condiție...” # Noi.md
Salariile funcționarilor publici din Republica Moldova ar putea fi majorate, însă doar în cazul în care Guvernul va implementa un set de măsuri menite să optimizeze cheltuielile bugetare și să elimine costurile nejustificate.Opinia aparține fostului viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei al Republicii Moldova, actualmente expert independent, Alexandru Muravschi, și a fost exprimată în cad
06:30
Doru Petruți critică lipsa de direcție a guvernării: „Nu am reținut o inițiativă clară și coerentă” # Noi.md
Directorul IMAS, Doru Petruți, a criticat în cadrul interviului impresia de lipsă de direcție și de coerență a actualei guvernări, afirmând că aceasta pare „neconectată la realități”, deși nu este vorba despre un guvern nou, ci despre o continuitate după mai mulți ani de administrare.Petruți a subliniat că urmărește constant agenda publică și declarațiile oficiale, însă nu a reușit să identifi
Acum 6 ore
05:30
Un aliment foarte cunoscut ar putea influența modul în care îmbătrînim biologic. Oamenii de știință au descoperit o legătură între o substanță chimică regăsită în ciocolata neagră și semne ale încetinirii îmbătrînirii biologice, potrivit unui studiu publicat în revista Aging.Conform cercetării, teobromina – un compus vegetal prezent în boabele de cacao – ar putea încetini procesul de îmbătrîni
05:00
"Psihologul Thomas Gilovich si colegii săi de la Universitatea Cornell au intervievat participanții la experiment, ce cumpărături au făcut ei recent în magazine și ce sentimente au trăit.Potrivit sondajului, impresiile de la cursurile de dans, călătorii sau concerte furnizau participanților mai multă fericire decît achizițiile materiale au anunțat cercetătorii în Journal of Personality and Soc
04:30
Yodelul, un cîntec vibrant al păstorilor din Munții Alpi devenit în timp o emblemă a tradițiilor elvețiene, a fost înscris joi în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO, informează AFP.Reunit la New Delhi în India, Comitetul UNESCO a înscris yodelul pe Lista reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al umanității, a anunțat Oficiul federal al Culturii din Elveția (OFC) într-un comunicat
Acum 8 ore
04:00
Visele pot oferi indicii vitale despre sănătate şi chiar pot avertiza specialiştii de boli ale căror simptome fizice se pot manifesta şi după ani de zile.Motivul pentru care visăm i-a pus în dificultate dintotdeauna pe cercetători. Ce se ştie cu exactitate este că majoritatea visează între patru şi şase vise pe noapte, dar ne amintim doar două-trei pe săptămînă.Ne vom aminti un vis doar da
03:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Partidul Republican ar putea pierde alegerile legislative din 2026, în pofida faptului că, în opinia sa, administrația pe care o conduce a creat „cea mai mare economie din istorie”.Într-un interviu recent, Trump a spus că speră într-o victorie a republicanilor, dar a admis că rezultatul nu este sigur, invocînd tendințele istorice ale alegerilor de
03:00
Zîmbetul frumos este o carte de vizită a oricărei persoane de afaceri de succes. În lumea modernă, albul orbitor este în vogă. Şi asta înseamnă, că serviciile stomatologice, legate de albire, sunt printre cele mai populare.Desigur, ar trebui menţionat că metoda de albire atît casnică, cît şi cea în condiţii profesionale, a suferit schimbări semnificative. În general, toate tipurile de procedur
02:30
Rapperul american Snoop Dogg a fost numit antrenor onorific al echipei Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de iarnă de la Milano–Cortina 2026, au anunțat reprezentanții Comitetului Olimpic Național al SUA.Funcția este una voluntară și are drept scop motivarea și susținerea sportivilor americani în afara competițiilor, informează Noi.md cu referire la Gandul.{{852943}}La
Acum 12 ore
02:00
Tuturor ni se întîmplă, uneori, să empatizăm puternic cu anumite persoane din jurul nostru. Reacţie perfect normală, de altfel, dacă şi noi, la rîndul nostru, am avut experienţe similare celor pe care le au persoanele cu care empatizăm.Desi este lăudabil să fim empatici cu aproapele nostru, nu este şi sănătos. Şi asta pentru că absorbim o mare parte din energiile negative pe care aceste persoa
01:30
Predicțiile lui Einstein se adeveresc: O gaură neagră aflată în rotație modifică structura spațiu-timp # Noi.md
Astronomii observă o gaură neagră care afectează țesătura spațiu-timp, confirmînd predicțiile lui Einstein și oferind noi indicii despre rotație și gravitație extremă, scrie publicația Space.Astronomii au surprins un fenomen rar în care o gaură neagră supermasivă modifică structura spațiu-timp însuși, confirmînd o predicție veche de un secol din teoria relativității generale a lui Albert Einst
01:00
Sistemul imunitar este extraordinar de inteligent. El are capacitatea de a-și aminti fiecare bacterie cu care a intrat în contact sau de care s-a apărat vreodată. De aceea, sistemul imunitar este ca un creier pentru organism, potrivit sfatulmedicului. Iată cum ne putem întări imunitatea pentru a rezista în sezonul rece:1. Asigură-te că dormi suficient!{{569242}}Studiile arată că persoanele
00:30
O descoperire de-a dreptul neașteptată a fost făcută sub arhipelagul Bermudelor. Este vorba despre o structură geologică uriașă, complet unică față de alte descoperiri făcute de-a lungul lumii.Experții spun că această descoperire ar putea explica un mister vechi legat de acest arhipelag, informează Noi.md cu referire la Click.{{685564}}Sub arhipelagul Bermudelor a fost făcută o descoperire
00:00
Planta medicinala cunoscuta, radacina de nap, cu miez dulce-picand, contine peste 80% apa si este foarte bogata in saruri minerale, de la calciu, fosfor, si potasiu, la sulf si magneziu. Nu lipsesc, de asemenea, vitaminele A, B si C, iodul si zaharuri.Prezenta vitaminei C, un puternic antioxidant se previne aparitia diferitelor forme de cancer, precum cel de stomac, de pancreas sau vezica urin
14 decembrie 2025
23:30
Un fenomen spectaculos a avut loc în Parcul Național Valea Morții, California: un lac antic, dispărut de secole, a reapărut temporar. Cunoscut neoficial ca Lake Manly, această întindere de apă s-a format pe fundul Badwater Basin, cel mai jos punct de pe continentul nord-american, situat la aproximativ 86 de metri sub nivelul mării, scrie The Guardian.Reapariția lacului este rezultatul direct a
23:00
Boala Alzheimer ar putea fi prevenită sau încetinită în drumul ei dacă am fi mai dispuși să vorbim cu cei dragi mai mult și să îi ascultăm. Relațiile sociale sînt foarte importante pentru funcția cognitivă, arată un nou studiu publicat în jurnalul JAMA Network Open.Cercetătorii au descoperit că discuțiile zilnice cu părinții sau bunicii noștri – aspect care presupune și ascultarea lor cu atenț
22:30
Imaginile cu un raton care a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia, SUA, în weekendul de Ziua Recunoștinței, au făcut înconjurul lumii. Acum, micul „panda gunoier” este suspectat de o serie mai amplă de „lovituri”, spun autorităţile locale, citate de BBC.Un ofițer de control al animalelor din comitatul Hanover crede că același raton găsit beat și leșinat în toaleta magazinu
22:00
Ceaiurile pentru slăbit conțin substanțe care au efecte diuretice și laxative asupra organismului. Cu toate acestea, atunci cînd sînt consumate, din organism este eliminată apa, nu grăsimea, a spus nutriționistul Svetlana Fus pe Instagram.Specialistul a explicat că o astfel de băutură poate dăuna sănătății, deoarece dieta zilnică a majorității oamenilor nu conține cantitatea necesară de lichid
21:30
IMAS: Confuzie și contradicții – „90% percep criză economică, dar peste 50% cred că vor veni investitori” # Noi.md
În cadrul interviului, directorul IMAS, Doru Petruți, a atras atenția asupra contradicțiilor majore din percepțiile publice, evidențiate de datele celui mai recent sondaj sociologic. Potrivit acestuia, barometrul surprinde simultan un nivel ridicat de pesimism economic și existența unor așteptări „salvatoare”, care nu sînt însă susținute de comportamente concrete.Petruți a subliniat că aproape
Acum 24 ore
21:00
Schimbările bruşte de temperatură sau trecerea de la mediul cald al casei sau biroului, la aerul rece de afară, nu fac decât să ne usuce şi să ne irite pielea, transmite publika.md.Specialiştii ne recomandă să avem mai multă grijă de pielea noastră în această perioadă, începând de la hidratarea corectă și menținerea elasticității.Deşi e trecută de prima tinereţe, Margarita Damașcan, are ma
20:30
Floretista moldoveană Adelina Senic a a cucerit medalia de aur la etapa Cupei Mondiale de scrimă pentru juniori (U-20), care a avut loc între 28 și 30 noiembrie în orașul Samorin, Slovacia.Sportiva în vîrstă de 18 ani, născută și stabilită în SUA, a parcurs cu încredere distanța turneului, obținînd victorii asupra adversarelor din China, SUA, Italia și Rusia. În finala, Adelina Senic a învins-
20:00
Cel mai potrivit este să începeți practica înfometării prin înfometarea de o zi. Înfometarea de o zi vă va ajuta sa va aflați fără hrană măcar un anumit timp, fapt ce pentru majoritatea oamenilor de pe planeta noastră este o minune.Desigur, puteți sa tineți foame o perioadă mai îndelungată, însă fără experiență și o monitorizare din partea medicului nu trebuie sa faceți acest lucru. Înfometare
19:30
Moldova intenționează să modifice Ghidul de recomandări pentru detectarea și combaterea CLI Spoofing – o practică frauduloasă ce presupune falsificarea numărului de telefon afișat la apelurile primite.Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice, care a lansat o consultare publică pe acest subiect.{{848729}}Consultarea are loc în perioada 12 dece
19:00
Mod de preparare:Raţa pregătită se taie bucăţi mari (8-10 bucăţi), se sară, se piperează, se prăjeşte în ulei încins pînă se rumeneşte bine. Bostanul se spală, se taie capacul, se curăţă de seminţe, se înlătură o parte din pulpă astfel ca să rămînă destul loc pentru ingrediente.Curăţaţi merele de seminţe şi cotor, gutuia de coji şi de cotor, tăiaţi lămîia felii.Puneţi raţa în bostan, împ
18:30
Moldova a preluat președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud-Est în 2026 # Noi.md
Republica Moldova a preluat vineri, 12 decembrie, la Ohrid, Macedonia de Nord, președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud-Est (CoMoCoSEE) pentru anul 2026, în cadrul Conferinței interministeriale UNESCO „Modele culturale sustenabile pentru viitor”.Evenimentul marchează un moment semnificativ pentru diplomația culturală a țării și deschide un nou capitol în cooperarea region
18:00
Selecționata Moldovei de polo pe apă a evoluat cu succes la turneul internațional „EU NATIONS MEN 2025”, care a avut loc în perioada 11-14 decembrie la Brno (Cehia).În meciurile din grupa B, echipa antrenată de Jovan Popovic a obținut două victorii convingătoare, informează Noi.md cu referire la Media Sport.{{852921}}Vaterpolistii moldoveni au învins echipa Arabiei Saudite cu scorul de 23:
18:00
Producătorii de zahăr din Republica Moldova anunță o reducere a prețului la zahărul produs local, în contextul existenței unor stocuri suficiente pentru acoperirea consumului intern, chiar dacă recolta de sfeclă din acest an se desfășoară în condiții dificile.Potrivit estimărilor Uniunii Producătorilor de Zahăr, în prezent există în stoc aproximativ 71 de mii de tone de zahăr. După finalizarea
17:30
Republica Moldova se află pe lista neagră a transportatorilor navali, din cauza nealinierii legislației naționale la standardele europene și internaționale în domeniul siguranței și securității maritime. Declarațiile au fost făcute de Mircea Păscăluță, secretar de stat în domeniul Transporturilor.Potrivit oficialului, Republica Moldova nu are în prezent nave care să opereze efectiv sub pavilio
17:30
Primii brazi naturali au apărut în vînzare la Chișinău. Prețurile diferă în funcție de înălțime, specie și proveniență: de la aproximativ 700 de lei pentru un brad mic de un metru pînă la 3 500 de lei pentru un pom de trei metri.Comercianții spun că, dacă brazii sînt îngrijiți corect, își păstrează aspectul proaspăt între două și patru săptămîni.{{852999}}Cei mai solicitați sînt brazii de
17:00
Traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, care asigură legătura dintre Bulgaria și România, va fi reluat în ambele sensuri începînd cu 18 decembrie 2025, pe tronsonul aflat în reparații, în direcția către România.Anunțul a fost făcut de către Poliția de Frontieră a României, în baza informării transmise de autoritățile de frontieră din Bulgaria.{{853407}}Potrivit sursei citate, măs
16:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina e pregătită să renunțe la cererile privind aderarea la NATO, în schimbul garanțiilor de securitate din partea SUA și a Europei. Mișcarea Ucrainei reprezintă o tentativă de a depăși blocajul negocierilor și avansarea acestora, în condițiile în care negocierile de pace au loc azi la Berlin, alături de americani și europeni, informea
16:30
Seceta și alte fenomene climatice extreme au generat pierderi economice semnificative pentru Republica Moldova în ultimii 25 de ani, afectînd în special agricultura, sectorul energetic și infrastructura, iar aceste riscuri au devenit o amenințare directă la adresa stabilității financiare.Concluzia se regăsește în Foaia de parcurs pentru finanțare durabilă 2024–2028, elaborată de Banca Național
16:00
Ministerul Mediului anunță că, în anul 2026, va fi reabilitat evacuatorul de ape mari al barajului lacului de acumulare Ghidighici, o investiție menită să sporească siguranța municipiului Chișinău în fața riscului de inundații.Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, lucrările vizează remedierea fisurilor existente și reabilitarea pragului de deversare, astfel încît evacuarea apelor să
16:00
Ministerul Educației și Cercetării pornește o nouă campanie de informare despre integritatea academică și promite o discuție „pe date, cifre și evidențe” despre ce se întîmplă, în realitate, în universitățile din Republica Moldova.Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun, în cadrul conferinței sale săptămînale, după un flashmob organizat în fața Guvernului, cu implicarea organizațiilor st
15:30
Metalferos SA, cea mai mare companie din Republica Moldova specializată în colectarea, prelucrarea și exportul materialelor reciclabile, se confruntă cu dificultăți financiare persistente și riscuri sporite din perspectivă fiscală, arată un test de stres realizat de Ministerul Finanțelor.Evaluarea vizează capacitatea societății de a face față scenariilor macroeconomice de bază și adverse în pe
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.