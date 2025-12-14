/LIVE/ Directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, invitat la Cutia Neagră PLUS

TV8, 14 decembrie 2025 20:10

Acum o oră
20:50
/VIDEO/ Directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, invitat la Cutia Neagră PLUS TV8
20:40
/VIDEO/ Tragedie la o universitate din SUA: Studenți morți și răniți după împușcături în timpul examenului TV8
Acum 2 ore
20:10
20:00
Directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, este invitatul de astăzi al ... TV8
19:40
/VIDEO/ Atac la un supermarket din Zaporojie: Sunt cel puțin 14 răniți, inclusiv un copil TV8
Acum 4 ore
18:50
/VIDEO/ Emilian Crețu dezvăluie „secretul” din spatele succesului: „Toată lumea poate!” TV8
18:10
/VIDEO/ Vernisajul Vinului a adunat 70 de producători la Palatul Republicii: 55 de licori, prezentate în premieră TV8
18:10
Trump admite o posibilă înfrângere pentru republicani la alegerile din 2026: Americanii nu văd „cea mai mare economie din istorie” TV8
18:10
/VIDEO/ Protest rar în Rusia: „Interdicții și blocări, asta e tot ce știți să faceți” TV8
17:40
Ucraina ar putea renunța la NATO: Condiția anunțată în premieră de Volodimir Zelenski TV8
Acum 6 ore
16:50
Averea familiei lui Vasile Popa, fost șef SPPS: Automobil, apartament nou și datorii de milioane acoperite în 2025 TV8
15:50
/VIDEO/ Băuturile s-ar putea scumpi în Moldova: Ce presupune sistemul de reciclare ca în UE, pe care-l vom adopta TV8
15:30
/VIDEO/ Alegeri în UTA Găgăuzia pe 22 martie: CEC promite control sporit pentru a contracara influența lui Șor TV8
Acum 8 ore
15:20
/VIDEO/ „A fost șocant”: Atac armat în Sydney. Cel puțin 11 morți și 29 de răniți la un eveniment de Hanukkah TV8
14:30
/VIDEO/ O noapte croită cu strălucire: Marcel și Cornelia Ștefăneț, într-un Revelion de vis doar la TV8! TV8
14:20
/PROMO/ Directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, invitat la Cutia Neagră PLUS: De la 19:45, doar la TV8 TV8
13:50
/VIDEO/ Reportajul TV8 a mobilizat lumea: Tatăl bolnav care crește singur 4 copii, ajutat în ajunul sărbătorilor de iarnă TV8
Acum 12 ore
13:20
12:50
12:20
Noapte intensă pentru Rusia. Sute de drone ucrainene au forțat închiderea a zece aeroporturi TV8
11:50
/VIDEO/ Provocările viitoarelor alegeri din Găgăuzia: Pe 22 martie, locuitorii își votează deputații Adunării Populare TV8
11:20
Avertismentul cancelarului Merz și paralelă istorică cu Cehoslovacia din 1938: Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri TV8
10:50
Tragedie pentru o femeie din Grigoriopol: Casa i-a ars până la temelie TV8
10:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1390. Rusia și Ucraina continuă să își bombardeze reciproc infrastructura energetică TV8
09:40
/METEO/ Vremea azi, 14 decembrie 2025: Ploi în mai multe regiuni din țară TV8
09:40
Horoscop 14 decembrie 2025 de la ChatGPT: Zi încărcată emoțional pentru Raci și întâlniri interesante la Vărsători TV8
09:30
09:20
Ieri
21:20
/VIDEO/ Bătaie în Parlamentul Slovaciei: Un deputat al Guvernului local a aruncat cu o sticlă de plastic spre un adversar TV8
20:10
/VIDEO/ Zi de sărbătoare: Sfântul Andrei pentru unii a început la biserică, pentru alții la căutat porțile TV8
19:30
/VIDEO/ Buget 2026 cu deficit record: Cum a fost votat în prima lectură. Dezbaterile în Parlament au durat aproape 5 ore TV8
18:30
/VIDEO/ Accident mortal în Chișinău: Un pieton a ajuns sub roțile unui autobuz TV8
18:30
Alerta cu bombă de la Vălcineț, falsă: Ce spune Poliția TV8
18:10
/VIDEO/ Verde-n ochi: Cum au ajuns crocodilii justiției să prindă muște. Ecouri după investigația Recorder TV8
18:00
Peste un milion de gospodării fără curent electric în Ucraina, după un atac major al forțelor ruse. Probleme în special în Odesa TV8
16:40
Un stat membru NATO construiește buncăre la granița cu Rusia: „Fac parte dintr-o apărare multistratificată” TV8
16:10
Jocul de-a doctorul s-a terminat la spital: O fetiță de 4 ani, internată după ce ar fi înghițit accidental un medicament TV8
15:40
/VIDEO/ Vladimir Plahotniuc, favorizat de justiție? „Vine când vrea, face ce vrea” TV8
15:10
Tir, taekwondo sau dame? În Chișinău, peste 600 de sportivi vor lupta pentru primul loc pe podium TV8
14:50
/VIDEO/ Accident violent în centrul Chișinăului: Trei mașini s-au ciocnit în mijlocul drumului TV8
14:40
Alertă cu bombă la Vălcineț: Un tren de pe ruta București – Kiev ar fi fost minat TV8
14:10
Modificări de traseu pentru troleibuzul turistic: Din ce punct se vor face plecările TV8
13:40
Pas major făcut de UE pentru finanțarea Ucrainei. Anunțul imediat al lui Viktor Orban TV8
13:10
Magia sărbătorilor îi adună la un loc: Seniorii din Chișinău își dau întâlnire la un nou „Dialog între generații” TV8
12:40
Ruși au atacat trei nave turcești, la tcâteva ore după ce Erdogan i-a cerut lui Putin un armistițiu în porturi TV8
12:20
Târg de Crăciun, Cămara Fest sau Cristmas Village: Ce iarmaroace de sărbători sunt organizate în acest weekend, la Chișinău TV8
12:20
/VIDEO/ Adrian Ursu, în rol de pompier: Ce provocări a avut de Revelion - pe 31 decembrie, de la 22:00, doar la TV8 TV8
11:50
Sărbătoare pe 13 decembrie 2025: Sfântul Andrei, cinstit de creștinii ortodocși de stil vechi TV8
11:20
/FOTO/ Nu ar fi păstrat distanța? Un automobil s-a izbit într-un camion, în apropiere de Dubăsari TV8
10:50
Schimbări în orar: O rută suburbană de autobuze va circula după un grafic modificat TV8
