Ruși au atacat trei nave turcești, la tcâteva ore după ce Erdogan i-a cerut lui Putin un armistițiu în porturi

Ruși au atacat trei nave turcești, la tcâteva ore după ce Erdogan i-a cerut lui Putin un armistițiu în porturi

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8