Trump admite o posibilă înfrângere pentru republicani la alegerile din 2026: Americanii nu văd „cea mai mare economie din istorie”

Trump admite o posibilă înfrângere pentru republicani la alegerile din 2026: Americanii nu văd „cea mai mare economie din istorie”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8