Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală. Zelenski, declarații înaintea summitului de la Berlin - VIDEO
ProTV.md, 14 decembrie 2025 19:50
Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală. Zelenski, declarații înaintea summitului de la Berlin - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 14.12.2025
Acum 30 minute
19:50
Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală. Zelenski, declarații înaintea summitului de la Berlin - VIDEO # ProTV.md
Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală. Zelenski, declarații înaintea summitului de la Berlin - VIDEO
Acum o oră
19:30
Legea interzice, realitatea permite: Petarde comercializate ilegal lângă Piața Centrală, fără autorizații și fără teamă de sancțiuni - VIDEO # ProTV.md
Legea interzice, realitatea permite: Petarde comercializate ilegal lângă Piața Centrală, fără autorizații și fără teamă de sancțiuni - VIDEO
Acum 2 ore
19:10
Cobza, comoara care „atinge corzile sufletului”, recunoscută de UNESCO: Meșteșugul vechi de secole, păstrat în unicul atelier din Cimișlia - VIDEO # ProTV.md
Cobza, comoara care „atinge corzile sufletului”, recunoscută de UNESCO: Meșteșugul vechi de secole, păstrat în unicul atelier din Cimișlia - VIDEO
19:00
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Budapesta: Proteste masive și apeluri la demisia premierului Viktor Orbán după scandalul dintr-un centru de detenție pentru minori - VIDEO # ProTV.md
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Budapesta: Proteste masive și apeluri la demisia premierului Viktor Orbán după scandalul dintr-un centru de detenție pentru minori - VIDEO
18:40
Mai puternici prin solidaritate: Povestea familiei Hristescu și a micuțului Constantin, copilul care a învățat să audă datorită generozității oamenilor - VIDEO # ProTV.md
Mai puternici prin solidaritate: Povestea familiei Hristescu și a micuțului Constantin, copilul care a învățat să audă datorită generozității oamenilor - VIDEO
Acum 4 ore
17:50
Atacuri masive cu drone și rachete asupra Ucrainei: Infrastructura critică și cartiere rezidențiale lovite, zeci de mii de oameni au rămas fără electricitate și apă - VIDEO # ProTV.md
Atacuri masive cu drone și rachete asupra Ucrainei: Infrastructura critică și cartiere rezidențiale lovite, zeci de mii de oameni au rămas fără electricitate și apă - VIDEO
17:20
Kremlinul respinge declarațiile „iresponsabile” ale șefului NATO despre posibilitatea unui război cu Rusia: „Pur și simplu nu înțelege despre ce vorbește” # ProTV.md
Kremlinul respinge declarațiile „iresponsabile” ale șefului NATO despre posibilitatea unui război cu Rusia: „Pur și simplu nu înțelege despre ce vorbește”
Acum 6 ore
16:10
Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală. Zelenski, declarații înaintea summitului de la Berlin # ProTV.md
Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală. Zelenski, declarații înaintea summitului de la Berlin
15:50
Maia Sandu felicită comunitatea evreiască din Republica Moldova cu ocazia Hanukkah și transmite un mesaj de unitate și speranță # ProTV.md
Maia Sandu felicită comunitatea evreiască din Republica Moldova cu ocazia Hanukkah și transmite un mesaj de unitate și speranță
15:30
Accident grav în capitală: Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Accident grav în capitală: Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină - FOTO/VIDEO
15:30
Două supraviețuitoare ale tragediei de la Universitatea Brown au scăpat și din alte atacuri armate în școli din SUA. „Cum îndrăznește această țară să permită asta” # ProTV.md
Două supraviețuitoare ale tragediei de la Universitatea Brown au scăpat și din alte atacuri armate în școli din SUA. „Cum îndrăznește această țară să permită asta”
15:20
Președintele Maia Sandu va efectua mâine o vizită de lucru în Republica Elenă. Ce subiecte se regăsesc pe agenda șefei statului # ProTV.md
Președintele Maia Sandu va efectua mâine o vizită de lucru în Republica Elenă. Ce subiecte se regăsesc pe agenda șefei statului
Acum 8 ore
14:00
După documentarul Recorder și protestele din ultimele zile, un fost premier al României vorbește de „lovitură de stat” # ProTV.md
După documentarul Recorder și protestele din ultimele zile, un fost premier al României vorbește de „lovitură de stat”
13:50
Patru polițiști căzuți în luptele de la Dubăsari, omagiați pentru sacrificiul suprem în lupta pentru statalitatea Republicii Moldova - FOTO # ProTV.md
Patru polițiști căzuți în luptele de la Dubăsari, omagiați pentru sacrificiul suprem în lupta pentru statalitatea Republicii Moldova - FOTO
13:50
Imagini dramatice de la atacul mortal din Sydney. Momentul în care un bărbat îl confruntă pe unul dintre atacatori și îl dezarmează - VIDEO # ProTV.md
Imagini dramatice de la atacul mortal din Sydney. Momentul în care un bărbat îl confruntă pe unul dintre atacatori și îl dezarmează - VIDEO
13:40
Așa-zisul ministru de externe al regiunii transnistrene spune că planul de reintegrare al Chișinăului este o iluzie politică: „Nimic nu va funcționa fără negocieri directe” # ProTV.md
Așa-zisul ministru de externe al regiunii transnistrene spune că planul de reintegrare al Chișinăului este o iluzie politică: „Nimic nu va funcționa fără negocieri directe”
13:10
Tiraspolul vrea să reia livrările de energie către Chișinău. Ignatiev: „Centrala de la Cuciurgan are capacitatea, dar nu am primit propuneri oficiale” # ProTV.md
Tiraspolul vrea să reia livrările de energie către Chișinău. Ignatiev: „Centrala de la Cuciurgan are capacitatea, dar nu am primit propuneri oficiale”
12:50
Incredibil! Liderul Arsenal a fost salvat de două autogoluri în duelul cu ultima clasată
12:50
Împăcare sau ultima apariție în tricoul lui Liverpool? Salah doboară un record al lui Rooney # ProTV.md
Împăcare sau ultima apariție în tricoul lui Liverpool? Salah doboară un record al lui Rooney
12:40
„Sânge peste tot”. 10 oameni împușcați mortal pe o plajă populară din Sydney - VIDEO
12:40
Record absolut! Un jucător de 71 de ani a câștigat un meci la Campionatul Mondial de darts # ProTV.md
Record absolut! Un jucător de 71 de ani a câștigat un meci la Campionatul Mondial de darts
12:30
John Cena, final emoționant de carieră în WWE: a fost învins de Gunther într-un meci dramatic # ProTV.md
John Cena, final emoționant de carieră în WWE: a fost învins de Gunther într-un meci dramatic
12:30
Barcelona continuă parcursul perfect pe noul Camp Nou! Raphinha, dublă împotriva Osasunei, iar catalanii pun presiune pe Real Madrid # ProTV.md
Barcelona continuă parcursul perfect pe noul Camp Nou! Raphinha, dublă împotriva Osasunei, iar catalanii pun presiune pe Real Madrid
Acum 12 ore
12:10
Lovitură pentru Kremlin: veniturile din petrol și gaze pentru decembrie sunt estimate la cel mai scăzut nivel din 2020 # ProTV.md
Lovitură pentru Kremlin: veniturile din petrol și gaze pentru decembrie sunt estimate la cel mai scăzut nivel din 2020
12:10
Un imens zid subacvatic, datând de acum 7.000 de ani, a fost descoperit în Franța. Ce se știe despre societatea care l-a construit # ProTV.md
Un imens zid subacvatic, datând de acum 7.000 de ani, a fost descoperit în Franța. Ce se știe despre societatea care l-a construit
12:00
Incendiu pe aeroportul din Washington, după ce motorul unui avion care decola a cedat - VIDEO # ProTV.md
Incendiu pe aeroportul din Washington, după ce motorul unui avion care decola a cedat - VIDEO
12:00
Incident armat pe o plajă celebră din Sydney: 12 focuri de armă trase, șase persoane transportate la spital - VIDEO # ProTV.md
Incident armat pe o plajă celebră din Sydney: 12 focuri de armă trase, șase persoane transportate la spital - VIDEO
11:40
Un incident de motor la un Boeing 777 a provocat un incendiu la sol pe aeroportul Dulles din Washington # ProTV.md
Un incident de motor la un Boeing 777 a provocat un incendiu la sol pe aeroportul Dulles din Washington
11:30
Noapte intensă pentru Rusia. Sute de drone ucrainene au forțat închiderea a zece aeroporturi # ProTV.md
Noapte intensă pentru Rusia. Sute de drone ucrainene au forțat închiderea a zece aeroporturi
10:30
Cine stă în spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. Autorul noii strategii radicale de securitate naţională a SUA # ProTV.md
Cine stă în spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. Autorul noii strategii radicale de securitate naţională a SUA
10:20
Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil” # ProTV.md
Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”
09:20
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler: „Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri”. Epoca „Pax Americana”, aproape de final # ProTV.md
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler: „Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri”. Epoca „Pax Americana”, aproape de final
09:10
O mamă și-a lasăt copilul de un an să conducă pe o autostradă din Germania, în timp ce ea scria mesaje pe telefon # ProTV.md
O mamă și-a lasăt copilul de un an să conducă pe o autostradă din Germania, în timp ce ea scria mesaje pe telefon
09:00
Studenți împușcați în timp ce dădeau examen. Două victime după ce un bărbat cu mască a tras în sălile Universității Brown din SUA # ProTV.md
Studenți împușcați în timp ce dădeau examen. Două victime după ce un bărbat cu mască a tras în sălile Universității Brown din SUA
08:30
Rusia va desfășura rachete Oreșnik în Belarus pentru a exercita presiune asupra Europei. „Sistemul va fi pus în funcțiune anul acesta” # ProTV.md
Rusia va desfășura rachete Oreșnik în Belarus pentru a exercita presiune asupra Europei. „Sistemul va fi pus în funcțiune anul acesta”
08:10
Lukașenko i-a promis emisarului lui Trump că va opri baloanele lansate din Belarus spre Lituania # ProTV.md
Lukașenko i-a promis emisarului lui Trump că va opri baloanele lansate din Belarus spre Lituania
08:10
Protest cu zeci de mii de oameni la Budapesta. Acuzații la adresa guvernului Viktor Orban: „Pentru ei, problema nu este că au avut loc abuzurile, ci că au fost dezvăluite” - VIDEO # ProTV.md
Protest cu zeci de mii de oameni la Budapesta. Acuzații la adresa guvernului Viktor Orban: „Pentru ei, problema nu este că au avut loc abuzurile, ci că au fost dezvăluite” - VIDEO
08:00
Cehia se opune planului UE de ajutor pentru Ucraina finanțat din activele rusești înghețate. Viitorul premier: „Nu vom da bani” # ProTV.md
Cehia se opune planului UE de ajutor pentru Ucraina finanțat din activele rusești înghețate. Viitorul premier: „Nu vom da bani”
08:00
Lapoviță și ploi slabe în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Lapoviță și ploi slabe în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:10
Karolina Muchova reînvie magia tenisului: Lovitura anului 2025 desemnată de Asociația Internațională de Tenis Feminin - VIDEO # ProTV.md
Karolina Muchova reînvie magia tenisului: Lovitura anului 2025 desemnată de Asociația Internațională de Tenis Feminin - VIDEO
23:10
Haos total la turneul lui Lionel Messi în India: Fanii înfuriați distrug stadionul și invadează terenul după o apariție scurtă a starului argentinian - VIDEO # ProTV.md
Haos total la turneul lui Lionel Messi în India: Fanii înfuriați distrug stadionul și invadează terenul după o apariție scurtă a starului argentinian - VIDEO
23:10
Răzvan Marin este autorul celui mai frumos gol din etapa a cincea din Conference League - VIDEO # ProTV.md
Răzvan Marin este autorul celui mai frumos gol din etapa a cincea din Conference League - VIDEO
23:10
Baschetbalistul Stephen Curry a ales un mod spectaculos de a-și anunța revenirea în echipa Golden State Warriors - VIDEO # ProTV.md
Baschetbalistul Stephen Curry a ales un mod spectaculos de a-și anunța revenirea în echipa Golden State Warriors - VIDEO
23:00
Bayern Munchen scapă de concurență în Bundesliga, încă din startul sezonului - VIDEO
23:00
Andrei Cordea a reușit aseară un hattrick pentru feroviari, iar CFR o învinge pe Csikszereda și păstrează în viață speranțele de play-off - VIDEO # ProTV.md
Andrei Cordea a reușit aseară un hattrick pentru feroviari, iar CFR o învinge pe Csikszereda și păstrează în viață speranțele de play-off - VIDEO
23:00
Finala Mondialului de handbal feminin se conturează: Franța, campioana en-titre, înfrântă într-un meci dramatic, iar Germania și Norvegia se vor duela pentru trofeu - VIDEO # ProTV.md
Finala Mondialului de handbal feminin se conturează: Franța, campioana en-titre, înfrântă într-un meci dramatic, iar Germania și Norvegia se vor duela pentru trofeu - VIDEO
22:50
Reorganizarea școlilor din Moldova stârnește controverse: Părinți și profesori nemulțumiți de distanțele mari pe care elevii le vor parcurge. Ce spune ministrul Educației - VIDEO # ProTV.md
Reorganizarea școlilor din Moldova stârnește controverse: Părinți și profesori nemulțumiți de distanțele mari pe care elevii le vor parcurge. Ce spune ministrul Educației - VIDEO
22:40
Ucraina recucerește părți din Kupiansk și încercuiește trupele ruse: Zelenski anunță victoria strategică și întărirea poziției diplomatice a țării - VIDEO # ProTV.md
Ucraina recucerește părți din Kupiansk și încercuiește trupele ruse: Zelenski anunță victoria strategică și întărirea poziției diplomatice a țării - VIDEO
22:20
„Școlile mici nu mai pot asigura educație de calitate”: Expertul Vladimir Guțu explică de ce reorganizarea este un pas inevitabil - VIDEO # ProTV.md
„Școlile mici nu mai pot asigura educație de calitate”: Expertul Vladimir Guțu explică de ce reorganizarea este un pas inevitabil - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.