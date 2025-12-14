Tiraspolul vrea să reia livrările de energie către Chișinău. Ignatiev: „Centrala de la Cuciurgan are capacitatea, dar nu am primit propuneri oficiale”
ProTV.md, 14 decembrie 2025 13:10
Tiraspolul vrea să reia livrările de energie către Chișinău. Ignatiev: „Centrala de la Cuciurgan are capacitatea, dar nu am primit propuneri oficiale”
Acum 30 minute
13:10
Tiraspolul vrea să reia livrările de energie către Chișinău. Ignatiev: „Centrala de la Cuciurgan are capacitatea, dar nu am primit propuneri oficiale”
Acum o oră
12:50
Incredibil! Liderul Arsenal a fost salvat de două autogoluri în duelul cu ultima clasată
12:50
Împăcare sau ultima apariție în tricoul lui Liverpool? Salah doboară un record al lui Rooney
12:40
„Sânge peste tot”. 10 oameni împușcați mortal pe o plajă populară din Sydney - VIDEO
12:40
Record absolut! Un jucător de 71 de ani a câștigat un meci la Campionatul Mondial de darts
Acum 2 ore
12:30
John Cena, final emoționant de carieră în WWE: a fost învins de Gunther într-un meci dramatic
12:30
Barcelona continuă parcursul perfect pe noul Camp Nou! Raphinha, dublă împotriva Osasunei, iar catalanii pun presiune pe Real Madrid
12:10
Lovitură pentru Kremlin: veniturile din petrol și gaze pentru decembrie sunt estimate la cel mai scăzut nivel din 2020
12:10
Un imens zid subacvatic, datând de acum 7.000 de ani, a fost descoperit în Franța. Ce se știe despre societatea care l-a construit
12:00
Incendiu pe aeroportul din Washington, după ce motorul unui avion care decola a cedat - VIDEO
12:00
Incident armat pe o plajă celebră din Sydney: 12 focuri de armă trase, șase persoane transportate la spital - VIDEO
11:40
Un incident de motor la un Boeing 777 a provocat un incendiu la sol pe aeroportul Dulles din Washington
Acum 4 ore
11:30
Noapte intensă pentru Rusia. Sute de drone ucrainene au forțat închiderea a zece aeroporturi
10:30
Cine stă în spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. Autorul noii strategii radicale de securitate naţională a SUA
10:20
Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”
Acum 6 ore
09:20
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler: „Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri”. Epoca „Pax Americana”, aproape de final
09:10
O mamă și-a lasăt copilul de un an să conducă pe o autostradă din Germania, în timp ce ea scria mesaje pe telefon
09:00
Studenți împușcați în timp ce dădeau examen. Două victime după ce un bărbat cu mască a tras în sălile Universității Brown din SUA
08:30
Rusia va desfășura rachete Oreșnik în Belarus pentru a exercita presiune asupra Europei. „Sistemul va fi pus în funcțiune anul acesta”
08:10
Lukașenko i-a promis emisarului lui Trump că va opri baloanele lansate din Belarus spre Lituania
08:10
Protest cu zeci de mii de oameni la Budapesta. Acuzații la adresa guvernului Viktor Orban: „Pentru ei, problema nu este că au avut loc abuzurile, ci că au fost dezvăluite” - VIDEO
08:00
Cehia se opune planului UE de ajutor pentru Ucraina finanțat din activele rusești înghețate. Viitorul premier: „Nu vom da bani”
08:00
Lapoviță și ploi slabe în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:10
Karolina Muchova reînvie magia tenisului: Lovitura anului 2025 desemnată de Asociația Internațională de Tenis Feminin - VIDEO
23:10
Haos total la turneul lui Lionel Messi în India: Fanii înfuriați distrug stadionul și invadează terenul după o apariție scurtă a starului argentinian - VIDEO
23:10
Răzvan Marin este autorul celui mai frumos gol din etapa a cincea din Conference League - VIDEO
23:10
Baschetbalistul Stephen Curry a ales un mod spectaculos de a-și anunța revenirea în echipa Golden State Warriors - VIDEO
23:00
Bayern Munchen scapă de concurență în Bundesliga, încă din startul sezonului - VIDEO
23:00
Andrei Cordea a reușit aseară un hattrick pentru feroviari, iar CFR o învinge pe Csikszereda și păstrează în viață speranțele de play-off - VIDEO
23:00
Finala Mondialului de handbal feminin se conturează: Franța, campioana en-titre, înfrântă într-un meci dramatic, iar Germania și Norvegia se vor duela pentru trofeu - VIDEO
22:50
Reorganizarea școlilor din Moldova stârnește controverse: Părinți și profesori nemulțumiți de distanțele mari pe care elevii le vor parcurge. Ce spune ministrul Educației - VIDEO
22:40
Ucraina recucerește părți din Kupiansk și încercuiește trupele ruse: Zelenski anunță victoria strategică și întărirea poziției diplomatice a țării - VIDEO
22:20
„Școlile mici nu mai pot asigura educație de calitate”: Expertul Vladimir Guțu explică de ce reorganizarea este un pas inevitabil - VIDEO
22:20
România în stradă pentru Justiție: Peste o mie de protestatari cer demisii și schimbarea legislației după scandalul „Justiție capturată” al Recorder - VIDEO
22:10
Coliziune puternică în raionul Sângerei: Un camion s-a răsturnat și o mașină a fost avariată în urma unui accident rutier - VIDEO
22:00
Trump cere un acord de pace cu Kievul, în timp ce Rusia continuă atacurile: Odesa și regiunile învecinate lovite de o serie devastatoare de raiduri aeriene cu rachete Kinjal - VIDEO
21:40
Banca de Alimente organizează o colectă record: 20 de tone de produse au fost donate într-o singură zi pentru a sprijini bătrânii și familiile vulnerabile din Chișinău - VIDEO
21:40
Maratonul Crăciunului aduce magia sărbătorilor în Chișinău: Străzile capitalei transformate într-un tărâm de poveste cu participanți costumați în Moș Crăciun, Grinch și brazi împodobiți - VIDEO
20:50
„Vă dau 50 de lei, dar dați-mi poarta!”: Gospodarii cu fete de măritat s-au trezit fără porți în Ajunul Sfântului Andrei – VIDEO
20:50
Regele Charles al III-lea anunță vestea unui progres medical major: Tratamentul său pentru cancer va fi redus începând cu anul viitor - VIDEO
20:40
Alerta cu bombă pe Vălcineț: Trenul București-Kiev oprit și evacuat în urma unui apel anonim. Pasagerii au postat imagini din timpul intervenției - VIDEO
20:30
Lukașenko a eliberat 123 de deținuți, inclusiv un laureat al premiului Nobel, după negocieri cu un emisar al lui Trump. Ce a făcut SUA la schimb - VIDEO
20:20
Accident fatal în capitală: Un bărbat a fost călcat de un autobuz pe strada Voluntarilor - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 13.12.2025
19:10
Lukașenko a eliberat 123 de deținuți, inclusiv un laureat al premiului Nobel, după negocieri cu un emisar al lui Trump. Ce a făcut SUA la schimb
19:10
Proteste pentru justiție, pentru a patra zi la rând. Manifestanții se adună acum în Piața Victoriei. Acțiuni similare în restul țării și în diaspora - FOTO
19:00
Întâlnire crucială pentru Ucraina, la Berlin. Trump îl trimite pe Witkoff să negocieze pacea cu Zelenski și liderii europeni
19:00
Germania trimite trupe la frontiera estică a Poloniei. Detalii despre misiunea forțelor desfășurate de Bundeswehr
18:30
Bărbatul accidentat mortal de un autobuz pe strada Voluntarilor ar fi pierdut echilibrul și a căzut sub roțile acestuia. Momentul impactului, surprins de martori – VIDEO
18:10
Alerta de minare a trenului București-Kiev s-a dovedit a fi falsă: Autoritățile au intervenit rapid, dar nu au găsit niciun dispozitiv explozibil
