Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Budapesta: Proteste masive și apeluri la demisia premierului Viktor Orbán după scandalul dintr-un centru de detenție pentru minori - VIDEO

ProTV.md, 14 decembrie 2025 19:00

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Budapesta: Proteste masive și apeluri la demisia premierului Viktor Orbán după scandalul dintr-un centru de detenție pentru minori - VIDEO

Acum 30 minute
19:30
Legea interzice, realitatea permite: Petarde comercializate ilegal lângă Piața Centrală, fără autorizații și fără teamă de sancțiuni - VIDEO ProTV.md
Legea interzice, realitatea permite: Petarde comercializate ilegal lângă Piața Centrală, fără autorizații și fără teamă de sancțiuni - VIDEO
Acum o oră
19:10
Cobza, comoara care „atinge corzile sufletului”, recunoscută de UNESCO: Meșteșugul vechi de secole, păstrat în unicul atelier din Cimișlia - VIDEO ProTV.md
Cobza, comoara care „atinge corzile sufletului”, recunoscută de UNESCO: Meșteșugul vechi de secole, păstrat în unicul atelier din Cimișlia - VIDEO
19:00
Acum 2 ore
18:40
Mai puternici prin solidaritate: Povestea familiei Hristescu și a micuțului Constantin, copilul care a învățat să audă datorită generozității oamenilor - VIDEO ProTV.md
Mai puternici prin solidaritate: Povestea familiei Hristescu și a micuțului Constantin, copilul care a învățat să audă datorită generozității oamenilor - VIDEO
17:50
Atacuri masive cu drone și rachete asupra Ucrainei: Infrastructura critică și cartiere rezidențiale lovite, zeci de mii de oameni au rămas fără electricitate și apă - VIDEO ProTV.md
Atacuri masive cu drone și rachete asupra Ucrainei: Infrastructura critică și cartiere rezidențiale lovite, zeci de mii de oameni au rămas fără electricitate și apă - VIDEO
Acum 4 ore
17:20
Kremlinul respinge declarațiile „iresponsabile” ale șefului NATO despre posibilitatea unui război cu Rusia: „Pur și simplu nu înțelege despre ce vorbește” ProTV.md
Kremlinul respinge declarațiile „iresponsabile” ale șefului NATO despre posibilitatea unui război cu Rusia: „Pur și simplu nu înțelege despre ce vorbește”
16:10
Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală. Zelenski, declarații înaintea summitului de la Berlin ProTV.md
Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală. Zelenski, declarații înaintea summitului de la Berlin
15:50
Maia Sandu felicită comunitatea evreiască din Republica Moldova cu ocazia Hanukkah și transmite un mesaj de unitate și speranță ProTV.md
Maia Sandu felicită comunitatea evreiască din Republica Moldova cu ocazia Hanukkah și transmite un mesaj de unitate și speranță
Acum 6 ore
15:30
Accident grav în capitală: Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină - FOTO/VIDEO ProTV.md
Accident grav în capitală: Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină - FOTO/VIDEO
15:30
Două supraviețuitoare ale tragediei de la Universitatea Brown au scăpat și din alte atacuri armate în școli din SUA. „Cum îndrăznește această țară să permită asta” ProTV.md
Două supraviețuitoare ale tragediei de la Universitatea Brown au scăpat și din alte atacuri armate în școli din SUA. „Cum îndrăznește această țară să permită asta”
15:20
Președintele Maia Sandu va efectua mâine o vizită de lucru în Republica Elenă. Ce subiecte se regăsesc pe agenda șefei statului ProTV.md
Președintele Maia Sandu va efectua mâine o vizită de lucru în Republica Elenă. Ce subiecte se regăsesc pe agenda șefei statului
14:00
După documentarul Recorder și protestele din ultimele zile, un fost premier al României vorbește de „lovitură de stat” ProTV.md
După documentarul Recorder și protestele din ultimele zile, un fost premier al României vorbește de „lovitură de stat”
13:50
Patru polițiști căzuți în luptele de la Dubăsari, omagiați pentru sacrificiul suprem în lupta pentru statalitatea Republicii Moldova - FOTO ProTV.md
Patru polițiști căzuți în luptele de la Dubăsari, omagiați pentru sacrificiul suprem în lupta pentru statalitatea Republicii Moldova - FOTO
13:50
Imagini dramatice de la atacul mortal din Sydney. Momentul în care un bărbat îl confruntă pe unul dintre atacatori și îl dezarmează - VIDEO ProTV.md
Imagini dramatice de la atacul mortal din Sydney. Momentul în care un bărbat îl confruntă pe unul dintre atacatori și îl dezarmează - VIDEO
Acum 8 ore
13:40
Așa-zisul ministru de externe al regiunii transnistrene spune că planul de reintegrare al Chișinăului este o iluzie politică: „Nimic nu va funcționa fără negocieri directe” ProTV.md
Așa-zisul ministru de externe al regiunii transnistrene spune că planul de reintegrare al Chișinăului este o iluzie politică: „Nimic nu va funcționa fără negocieri directe”
13:10
Tiraspolul vrea să reia livrările de energie către Chișinău. Ignatiev: „Centrala de la Cuciurgan are capacitatea, dar nu am primit propuneri oficiale” ProTV.md
Tiraspolul vrea să reia livrările de energie către Chișinău. Ignatiev: „Centrala de la Cuciurgan are capacitatea, dar nu am primit propuneri oficiale”
12:50
Incredibil! Liderul Arsenal a fost salvat de două autogoluri în duelul cu ultima clasată ProTV.md
Incredibil! Liderul Arsenal a fost salvat de două autogoluri în duelul cu ultima clasată
12:50
Împăcare sau ultima apariție în tricoul lui Liverpool? Salah doboară un record al lui Rooney ProTV.md
Împăcare sau ultima apariție în tricoul lui Liverpool? Salah doboară un record al lui Rooney
12:40
„Sânge peste tot”. 10 oameni împușcați mortal pe o plajă populară din Sydney - VIDEO ProTV.md
„Sânge peste tot”. 10 oameni împușcați mortal pe o plajă populară din Sydney - VIDEO
12:40
Record absolut! Un jucător de 71 de ani a câștigat un meci la Campionatul Mondial de darts ProTV.md
Record absolut! Un jucător de 71 de ani a câștigat un meci la Campionatul Mondial de darts
12:30
John Cena, final emoționant de carieră în WWE: a fost învins de Gunther într-un meci dramatic ProTV.md
John Cena, final emoționant de carieră în WWE: a fost învins de Gunther într-un meci dramatic
12:30
Barcelona continuă parcursul perfect pe noul Camp Nou! Raphinha, dublă împotriva Osasunei, iar catalanii pun presiune pe Real Madrid ProTV.md
Barcelona continuă parcursul perfect pe noul Camp Nou! Raphinha, dublă împotriva Osasunei, iar catalanii pun presiune pe Real Madrid
12:10
Lovitură pentru Kremlin: veniturile din petrol și gaze pentru decembrie sunt estimate la cel mai scăzut nivel din 2020 ProTV.md
Lovitură pentru Kremlin: veniturile din petrol și gaze pentru decembrie sunt estimate la cel mai scăzut nivel din 2020
12:10
Un imens zid subacvatic, datând de acum 7.000 de ani, a fost descoperit în Franța. Ce se știe despre societatea care l-a construit ProTV.md
Un imens zid subacvatic, datând de acum 7.000 de ani, a fost descoperit în Franța. Ce se știe despre societatea care l-a construit
12:00
Incendiu pe aeroportul din Washington, după ce motorul unui avion care decola a cedat - VIDEO ProTV.md
Incendiu pe aeroportul din Washington, după ce motorul unui avion care decola a cedat - VIDEO
12:00
Incident armat pe o plajă celebră din Sydney: 12 focuri de armă trase, șase persoane transportate la spital - VIDEO ProTV.md
Incident armat pe o plajă celebră din Sydney: 12 focuri de armă trase, șase persoane transportate la spital - VIDEO
Acum 12 ore
11:40
Un incident de motor la un Boeing 777 a provocat un incendiu la sol pe aeroportul Dulles din Washington ProTV.md
Un incident de motor la un Boeing 777 a provocat un incendiu la sol pe aeroportul Dulles din Washington
11:30
Noapte intensă pentru Rusia. Sute de drone ucrainene au forțat închiderea a zece aeroporturi ProTV.md
Noapte intensă pentru Rusia. Sute de drone ucrainene au forțat închiderea a zece aeroporturi
10:30
Cine stă în spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. Autorul noii strategii radicale de securitate naţională a SUA ProTV.md
Cine stă în spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. Autorul noii strategii radicale de securitate naţională a SUA
10:20
Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil” ProTV.md
Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”
09:20
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler: „Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri”. Epoca „Pax Americana”, aproape de final ProTV.md
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler: „Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri”. Epoca „Pax Americana”, aproape de final
09:10
O mamă și-a lasăt copilul de un an să conducă pe o autostradă din Germania, în timp ce ea scria mesaje pe telefon ProTV.md
O mamă și-a lasăt copilul de un an să conducă pe o autostradă din Germania, în timp ce ea scria mesaje pe telefon
09:00
Studenți împușcați în timp ce dădeau examen. Două victime după ce un bărbat cu mască a tras în sălile Universității Brown din SUA ProTV.md
Studenți împușcați în timp ce dădeau examen. Două victime după ce un bărbat cu mască a tras în sălile Universității Brown din SUA
08:30
Rusia va desfășura rachete Oreșnik în Belarus pentru a exercita presiune asupra Europei. „Sistemul va fi pus în funcțiune anul acesta” ProTV.md
Rusia va desfășura rachete Oreșnik în Belarus pentru a exercita presiune asupra Europei. „Sistemul va fi pus în funcțiune anul acesta”
08:10
Lukașenko i-a promis emisarului lui Trump că va opri baloanele lansate din Belarus spre Lituania ProTV.md
Lukașenko i-a promis emisarului lui Trump că va opri baloanele lansate din Belarus spre Lituania
08:10
Protest cu zeci de mii de oameni la Budapesta. Acuzații la adresa guvernului Viktor Orban: „Pentru ei, problema nu este că au avut loc abuzurile, ci că au fost dezvăluite” - VIDEO ProTV.md
Protest cu zeci de mii de oameni la Budapesta. Acuzații la adresa guvernului Viktor Orban: „Pentru ei, problema nu este că au avut loc abuzurile, ci că au fost dezvăluite” - VIDEO
08:00
Cehia se opune planului UE de ajutor pentru Ucraina finanțat din activele rusești înghețate. Viitorul premier: „Nu vom da bani” ProTV.md
Cehia se opune planului UE de ajutor pentru Ucraina finanțat din activele rusești înghețate. Viitorul premier: „Nu vom da bani”
08:00
Lapoviță și ploi slabe în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Lapoviță și ploi slabe în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:10
Karolina Muchova reînvie magia tenisului: Lovitura anului 2025 desemnată de Asociația Internațională de Tenis Feminin - VIDEO ProTV.md
Karolina Muchova reînvie magia tenisului: Lovitura anului 2025 desemnată de Asociația Internațională de Tenis Feminin - VIDEO
23:10
Haos total la turneul lui Lionel Messi în India: Fanii înfuriați distrug stadionul și invadează terenul după o apariție scurtă a starului argentinian - VIDEO ProTV.md
Haos total la turneul lui Lionel Messi în India: Fanii înfuriați distrug stadionul și invadează terenul după o apariție scurtă a starului argentinian - VIDEO
23:10
Răzvan Marin este autorul celui mai frumos gol din etapa a cincea din Conference League - VIDEO ProTV.md
Răzvan Marin este autorul celui mai frumos gol din etapa a cincea din Conference League - VIDEO
23:10
Baschetbalistul Stephen Curry a ales un mod spectaculos de a-și anunța revenirea în echipa Golden State Warriors - VIDEO ProTV.md
Baschetbalistul Stephen Curry a ales un mod spectaculos de a-și anunța revenirea în echipa Golden State Warriors - VIDEO
23:00
Bayern Munchen scapă de concurență în Bundesliga, încă din startul sezonului - VIDEO ProTV.md
Bayern Munchen scapă de concurență în Bundesliga, încă din startul sezonului - VIDEO
23:00
Andrei Cordea a reușit aseară un hattrick pentru feroviari, iar CFR o învinge pe Csikszereda și păstrează în viață speranțele de play-off - VIDEO ProTV.md
Andrei Cordea a reușit aseară un hattrick pentru feroviari, iar CFR o învinge pe Csikszereda și păstrează în viață speranțele de play-off - VIDEO
23:00
Finala Mondialului de handbal feminin se conturează: Franța, campioana en-titre, înfrântă într-un meci dramatic, iar Germania și Norvegia se vor duela pentru trofeu - VIDEO ProTV.md
Finala Mondialului de handbal feminin se conturează: Franța, campioana en-titre, înfrântă într-un meci dramatic, iar Germania și Norvegia se vor duela pentru trofeu - VIDEO
22:50
Reorganizarea școlilor din Moldova stârnește controverse: Părinți și profesori nemulțumiți de distanțele mari pe care elevii le vor parcurge. Ce spune ministrul Educației - VIDEO ProTV.md
Reorganizarea școlilor din Moldova stârnește controverse: Părinți și profesori nemulțumiți de distanțele mari pe care elevii le vor parcurge. Ce spune ministrul Educației - VIDEO
22:40
Ucraina recucerește părți din Kupiansk și încercuiește trupele ruse: Zelenski anunță victoria strategică și întărirea poziției diplomatice a țării - VIDEO ProTV.md
Ucraina recucerește părți din Kupiansk și încercuiește trupele ruse: Zelenski anunță victoria strategică și întărirea poziției diplomatice a țării - VIDEO
22:20
„Școlile mici nu mai pot asigura educație de calitate”: Expertul Vladimir Guțu explică de ce reorganizarea este un pas inevitabil - VIDEO ProTV.md
„Școlile mici nu mai pot asigura educație de calitate”: Expertul Vladimir Guțu explică de ce reorganizarea este un pas inevitabil - VIDEO
22:20
România în stradă pentru Justiție: Peste o mie de protestatari cer demisii și schimbarea legislației după scandalul „Justiție capturată” al Recorder - VIDEO ProTV.md
România în stradă pentru Justiție: Peste o mie de protestatari cer demisii și schimbarea legislației după scandalul „Justiție capturată” al Recorder - VIDEO
22:10
Coliziune puternică în raionul Sângerei: Un camion s-a răsturnat și o mașină a fost avariată în urma unui accident rutier - VIDEO ProTV.md
Coliziune puternică în raionul Sângerei: Un camion s-a răsturnat și o mașină a fost avariată în urma unui accident rutier - VIDEO
