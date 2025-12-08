Vești bune pentru sportivii și antrenorii din Republica Moldova: Guvernul a aprobat noi norme financiare pentru activitatea sportivă
Est Curier, 8 decembrie 2025 14:44
Sportivii, antrenorii și structurile sportive din Republica Moldova vor beneficia de un cadru financiar actualizat, după ce Guvernul a aprobat un set de Norme financiare pentru activitatea sportivă. Documentul are ca obiectiv oferirea unui sprijin mai adecvat pentru pregătirea și participarea la competiții, precum și pentru recompensarea performanțelor. O noutate importantă este structurarea competițiilor sportive … Articolul Vești bune pentru sportivii și antrenorii din Republica Moldova: Guvernul a aprobat noi norme financiare pentru activitatea sportivă apare prima dată în Est Curier.
• • •
Alte ştiri de Est Curier
Acum 30 minute
14:44
Vești bune pentru sportivii și antrenorii din Republica Moldova: Guvernul a aprobat noi norme financiare pentru activitatea sportivă # Est Curier
Sportivii, antrenorii și structurile sportive din Republica Moldova vor beneficia de un cadru financiar actualizat, după ce Guvernul a aprobat un set de Norme financiare pentru activitatea sportivă. Documentul are ca obiectiv oferirea unui sprijin mai adecvat pentru pregătirea și participarea la competiții, precum și pentru recompensarea performanțelor. O noutate importantă este structurarea competițiilor sportive … Articolul Vești bune pentru sportivii și antrenorii din Republica Moldova: Guvernul a aprobat noi norme financiare pentru activitatea sportivă apare prima dată în Est Curier.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.