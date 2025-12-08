Vești bune pentru sportivii și antrenorii din Republica Moldova: Guvernul a aprobat noi norme financiare pentru activitatea sportivă

Sportivii, antrenorii și structurile sportive din Republica Moldova vor beneficia de un cadru financiar actualizat, după ce Guvernul a aprobat un set de Norme financiare pentru activitatea sportivă. Documentul are ca obiectiv oferirea unui sprijin mai adecvat pentru pregătirea și participarea la competiții, precum și pentru recompensarea performanțelor. O noutate importantă este structurarea competițiilor sportive

