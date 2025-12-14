Alexandru Paraschiv, primul boxer moldovean premiant la un Campionat Mondial
Sport1, 14 decembrie 2025 14:50
Boxerul Alexandru Paraschiv (67 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Dubai! El a obținut trei victorii în categoria de greutate 67 kg, fiind învins de campionul olimpic de la Paris, uzbekul Asadkhuja Muydinkhujaev. Alexandru Paraschiv devine astfel primul boxer moldovean premiant la un Campionat Mondial. Alți doi pugilişti moldoveni, Vasile […] The post Alexandru Paraschiv, primul boxer moldovean premiant la un Campionat Mondial first appeared on Sport1.
