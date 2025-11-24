Nelu Malic a câștigat Cupa Europei printre cadeți
Sport1, 24 noiembrie 2025 12:10
Judocanul Nelu Malic (55 kg) a câștigat Cupa Europei printre cadeți, care s-a desfășurat la Thessaloniki. În finală, el a dispus de sârbul Petar Markovic. Maria Rusu a cucerit medalia de argint în categoria 63 kg. Alți cinci judocani moldoveni s-au ales cu medalia de bronz: Xenia Vainer (48 kg), Alexandra Chiron (52 kg), Ovidiu […] The post Nelu Malic a câștigat Cupa Europei printre cadeți first appeared on Sport1.
• • •
Alte ştiri de Sport1
Acum 30 minute
12:10
Judocanul Nelu Malic (55 kg) a câștigat Cupa Europei printre cadeți, care s-a desfășurat la Thessaloniki. În finală, el a dispus de sârbul Petar Markovic. Maria Rusu a cucerit medalia de argint în categoria 63 kg. Alți cinci judocani moldoveni s-au ales cu medalia de bronz: Xenia Vainer (48 kg), Alexandra Chiron (52 kg), Ovidiu […] The post Nelu Malic a câștigat Cupa Europei printre cadeți first appeared on Sport1.
12:00
Zimbru câștigă pentru a 3-a oară în acest sezon în fața Sheriffului și luptă în continuare pentru primul titlu după o pauză de 26 de ani. La meciul 1000 din istorie în Liga 7777, ”galben verzii” s-au impus la Tiraspol cu 1-0 prin golul marcat în minutul 54 de mijlocașul brazilian împrumutat de la Kryvbas, […] The post Zimbru câștigă pentru a 3-a oară în acest sezon în fața Sheriffului first appeared on Sport1.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Luptătorul de taekwondo Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European U18, care s-a desfășurat în Elveția. Elevul lui Vladislav Mazur a obținut trei victorii, fiind învins în finală de spaniolul Jairo Agenjo. The post Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European U18 first appeared on Sport1.
19 noiembrie 2025
12:10
Naționala de tineret a Moldovei a remizat în partida din deplasare cu Kazahstan, scor 1-1, din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2027. Jucătorul echipei Kairat, Ramazan Bagdat, a deschis scorul în minutul 6, iar atacantul de la Petrocub, Nicolae Rotaru a egalat în minutul 90, după ce a transformat un penalty. (video: We Sport, foto: […] The post Naționala de tineret a Moldovei a remizat la Astana first appeared on Sport1.
11:40
Last dance for Moldova! Artur Ioniță (35 de ani) a anunțat retragerea de la echipa națională după meciul cu Israel, ajungând la 81 de partide și 5 goluri. ”Sunt mândru că am îmbrăcat tricoul selecționatei Moldovei. De fiecare dată a fost o onoare pentru mine. Recunosc, a fost o carieră complicată la echipa națională, dar […] The post Artur Ioniță a anunțat retragerea de la naționala Moldovei first appeared on Sport1.
11:40
Debut fulminant pentru luptătorul MMA, Pavel Andrușca (23 de ani), în gala Warriors din EAU. El l-a spulberat pe chinezul Daermisi Zhawupasi, reușind un knockout superb. Victorii pentru alți doi luptători din Moldova, Valeriu Mircea (32 de ani) și Valerii Strungari (24 de ani). Valeriu Mircea a înregistrat un nou succes în cadrul unei noi […] The post Debut fulminant pentru Pavel Andrușca în gala Warriors first appeared on Sport1.
16 noiembrie 2025
13:30
O nouă ediție a turneului internațional de judo în memoria fostului antrenor Victor Slesari s-a desfășurat tradițional la Ocnița. Cele mai multe medalii au fost cucerite de gazdele de la Ocnița și Clocușna, de unde sunt originari organizatorii competiției, frații Sergiu și Eduard Tintiuc, vicepreședintele Federației Moldovenești de Judo, respectiv directorul Școlii Sportive din Ocnița. […] The post Circa 300 de copii au concurat la turneului internațional în memoria lui Victor Slesari first appeared on Sport1.
14 noiembrie 2025
11:20
Naționala Moldovei a cedat în fața Italiei, scor 0-2, în penultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Golurile au fost marcate de Gianluca Mancini (88) și Francesco Esposito (90+3). Cea mai mare ocazie a Moldovei a ratat-o Virgiliu Postolachi în prima repriză. Pentru Artur Ioniță a fost meciul cu numărul 80 în tricoul echipei […] The post Naționala Moldovei a încasat două goluri pe finalul duelului cu Italia first appeared on Sport1.
13 noiembrie 2025
18:30
Partida cu Italia va fi meciul cu numărul 300 din istoria naționalei de fotbal a Moldovei! Duelul e joi la Chișinău, de la ora 21:45! (foto: fmf.md) The post Moldova – Italia, meciul cu numărul 300 din istoria ”tricolorilor” first appeared on Sport1.
11:10
Două medalii de argint și 12 de bronz au cucerit boxerii moldoveni la Campionatul European U19 și U23, care s-a desfășurat la Erevan. Vicecampioni europeni au devenit Nichita Negruța (U19) și Nicolae Burduja (U23). Ambii au fost învinși în finală de boxerii ruși Platon Kozlov (60 kg), respectiv Alvani Yusupov (+92 kg). Cu medalii de […] The post Boxerii moldoveni au cucerit 14 medalii la Campionatul European U19 și U23 first appeared on Sport1.
11 noiembrie 2025
11:00
Nicoleta Meșina a înscris două eseuri pentru Chicago North Shore în semifinala cu Squirrels din Midwest. Echipa sa s-a impus cu 39-0 și a acces în finala din 15 noiembrie împotriva formației Pittsburg. The post Nicoleta Meșina a înscris două eseuri pentru Chicago North Shore first appeared on Sport1.
10 noiembrie 2025
14:40
Petrocub a învins Sheriff cu 4-2 după ce a fost condusă cu 0-2! Căpitanul Vladimir Ambros a reușit o dublă pentru gazde, al doilea gol fiind marcat direct din corner. Sheriff pierde pentru prima dată trei meciuri consecutive în campionat. Clasament: 1. Petrocub – 42 2. Zimbru – 38 3. Sheriff – 38 4. Milsami […] The post Revenire de senzație în meciul Petrocub – Sheriff first appeared on Sport1.
14:10
Fundașul Mihail Gherasimencov (20 de ani) a fost la un pas de câștiga titlul în campionatul Canadei. Echipa sa, Cavalry a pierdut în prelunguri în finala play-off-ului împotriva formației Atl.Ottawa, scor 1-2. Gherasimencov a jucat până în minutul 64, fiind avertizat în minutul 50. Mihail Gherasimencov este convocat la naționala Moldovei pentru meciurile cu Italia […] The post Mihail Gherasimencov a fost la un pas de câștiga titlul în campionatul Canadei first appeared on Sport1.
7 noiembrie 2025
10:50
Judocanul Mihai Malear (82 de ani) a devenit pentru a 10-a oară campion mondial Masters! La Paris, el a repurtat patru victorii la M9, categoria +100 kg, cu americanul Serge Kuleshov, germanul Lothar Sterlinsky, cehul Karel Vojkuvka și spaniolul Pedro de la Pena. La M8, 60 kg, Constantin Brînză s-a clasat pe locul 2. În […] The post Mihai Malear a devenit pentru a 10-a oară campion mondial Masters first appeared on Sport1.
6 noiembrie 2025
10:30
Moldova a ocupat locul 5 la competiția pe echipe din cadrul Campionatului European de judo U23, care s-a desfășurat la Chișinău Arena. Lotul Moldovei, care a fost format din 18 sportivi, a învins Ungaria în runda preliminară cu scorul 4-1, dar a cedat în finala mică în fața Turciei, scor 3-4. Singura medalie pentru Moldova […] The post Moldova, pe locul 5 la Europenele de judo U23 first appeared on Sport1.
4 noiembrie 2025
16:40
Premieră pentru sporturile cu role din Republica Moldova. Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie, în proba de sărituri în înălțime, după ce a cucerit medalia de aur la competiția continentală, care a avut loc în orașul italian Anagni, informează Ministerul Educației și Cercetării. În ultimul act, Maxim Caraion, l-a învins […] The post Maxim Caraion a devenit campion european la sporturile cu role first appeared on Sport1.
16:40
Petrocub a urcat pe primul loc în Liga 7777, după victoria 2-1 pe terenul echipei Milsami. Victor Bogaciuc și Mihai Lupan au marcat din pasele lui Ion Jardan, care a bifat meciul cu numărul 400 în primul eșalon. Clasament: 1. Petrocub – 39 2. Sheriff – 38 3. Zimbru – 35 4. Milsami – 33 […] The post Petrocub a urcat pe primul loc în Liga 7777 first appeared on Sport1.
16:30
Selecționerul Lilian Popescu a anunțat lista jucătorilor pentru meciurile cu Italia (13 noiembrie, Chișinău, ora 21:45) și Israel (16 noiembrie, Chișinău, ora 21:45), din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026. Portari: Cristian Avram (Araz-Naxcıvan, Azerbaidjan), Andrei Cojuhar (NK Veres Rivne, Ucraina), Victor Straistari (Sheriff) Fundași: Oleg Reabciuk (Spartak Moscova, Rusia), Sergiu Plătica (FC Petrocub), Artur […] The post Lilian Popescu a anunțat lista jucătorilor pentru meciurile cu Italia și Israel first appeared on Sport1.
16:20
Sirius a devenit campioană a Moldovei la rugby 7. Echipa antrenată de Ion Cebotari s-a impus și în etapa a 4-a după ce a reușit să învingă Sporting cu 28-15 și UTM cu 14-7. Sirius a acumulat 31 de puncte, fiind urmată de Sporting – 24, UTM – 18 și Concept – 8. The post Sirius a devenit campioană a Moldovei la rugby 7 first appeared on Sport1.
09:20
Halterofilul Stanislav Uja (+110 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul European Under 20, cu rezultatul 368 kg la total. El a încheiat proba smuls cu 165 kg, iar stilul aruncat cu 203 kg, clasându-se în ambele discipline pe locul 4. Europenele U20 se desfășoară în Albania. The post Halterofilul Stanislav Uja a cucerit medalia de bronz la Campionatul European U20 first appeared on Sport1.
3 noiembrie 2025
10:10
Halterofila Alexandrina Ciubotaru (77 kg) a cucerit două medalii de bronz la Campionatul European Under 20, care se desfășoară în Albania. Ea a ridicat 101 kg la proba smuls și 126 kg la stilul aruncat. La total, sportiva din Moldova s-a clasat pe locul 4, cu rezultatul 227 kg. The post Alexandrina Ciubotaru a cucerit două medalii de bronz la Europenele U20 first appeared on Sport1.
2 noiembrie 2025
10:00
Judocanul Mihail Latîşev (90 kg) a devenit vicecampion european U23. În finala de la Chişinǎu, el a fost învins în timpul suplimentar de georgianul Georgi Jabniashvili. Sportivul originar din Bălți a repurtat victorii cu sârbul Miljan Radulj, croatul Lovre Mrkovic, azerul Vugar Talibov și germanul Lasse Schriever. Mihail Latîșev, în vârstă de 21 de ani, […] The post Judocanul Mihail Latîşev a devenit vicecampion european U23 first appeared on Sport1.
09:20
Halterofila Adriana Conac (69 kg) a cucerit medalia de bronz în proba smuls la Campionatul European Under 20, care se desfășoară în Albania. Ea a înregistrat rezultatul 92 kg. La total, Adriana Conac s-a clasat pe locul 7, cu 201 kg. La masculin, Alexandr Baldji a ocupat locul 5 la general în categoria de greutate […] The post Adriana Conac a cucerit bronzul în proba smuls la Europenele U20 first appeared on Sport1.
29 octombrie 2025
22:10
În perioada 23 – 27 octombrie 2025 în oraşul Algyo (Ungaria) a avut loc faza finală a Campionatului European de fotbal-tenis, la categoriile de vârstă seniori, juniori și U21. Lotul Moldovei a participat la toate categoriile de vârstă și a jucat la toate probele de concurs simplu, dublu, triplu şi la probele dublu mixt şi […] The post Sportivii moldoveni au urcat de 10 ori pe podium la Europenele de fotbal-tenis first appeared on Sport1.
20:40
Halterofili Ion Badanev și Dan Betca au urcat pe podium la Campionatul European Under 20, care se desfășoară în Albania. În clasamentul categoriei de greutate 65 kg, ei au fost întrecuți de turcul Elis Mustafa. Ion Badanev s-a ales și cu medalia de bronz la stilul smuls cu rezultatul 125 kg, în timp ce Dan […] The post Halterofili Ion Badanev și Dan Betca au urcat pe podium la Europenele U20 first appeared on Sport1.
09:50
Luptătorul Eugeniu Mihalcean a devenit vicecampion mondial U23 în categoria de greutate 86 kg. În finala din Serbia, el a fost învins de Arsen Balaian. La ediția trecută a Mondialului U23, Eugeniu Mihalcean s-a clasat pe locul 3. The post Luptătorul Eugeniu Mihalcean a devenit vicecampion mondial U23 first appeared on Sport1.
27 octombrie 2025
12:00
Milsami a învins-o pe Sheriff cu 1-0, în derby-ul etapei a 17-a a Ligii 7777. Singurul gol a fost marcat din penalty de fostul atacant al tiraspolenilor, Andrei Cobeț, în minutul 21. video: https://www.facebook.com/share/v/1AzE5Sb9my/ Clasament: 1. Sheriff – 38 2. Petrocub – 36 3. Zimbru – 35 4. Milsami – 33 5. Bălți – 23 […] The post Milsami învinge Sherifful prin golul lui Cobeț first appeared on Sport1.
11:50
Luptătorul Alexandr Gaidarli (70 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial U23 din Serbia! În finala micǎ, el a dispus de kazahul Maiis Aliyev. Alexandr Gaidarli i-a mai învins pe cubanezul Orislandy Brooks și kîrghizul Adis Uulu, dar în semifinale a cedat în fața iranianului Sina Khalili. The post Alexandr Gaidarli a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial U23 first appeared on Sport1.
11:50
Alte două medalii pentru Vitalii Spînu (80 kg) la Campionatele Mondiale de karate shotokan! În Polonia, el s-a ales cu medalia de aur în categoria seniori 21-39 ani, iar la Open a cedat în finală în fața unui sportiv japonez, chiar dacă a reușit una dintre cele mai spectaculoase faze ale competiției. Tot la seniori, […] The post Alte două medalii pentru Vitalii Spînu la Campionatele Mondiale de karate shotokan first appeared on Sport1.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.