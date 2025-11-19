Naționala de tineret a Moldovei a remizat la Astana

20:40

Halterofili Ion Badanev și Dan Betca au urcat pe podium la Campionatul European Under 20, care se desfășoară în Albania. În clasamentul categoriei de greutate 65 kg, ei au fost întrecuți de turcul Elis Mustafa. Ion Badanev s-a ales și cu medalia de bronz la stilul smuls cu rezultatul 125 kg, în timp ce Dan […] The post Halterofili Ion Badanev și Dan Betca au urcat pe podium la Europenele U20 first appeared on Sport1.