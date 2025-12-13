Ucraina ar putea adera la UE pînă în 2027, în cadrul unui plan de pace mediat de SUA
Noi.md, 13 decembrie 2025 12:00
Ucraina ar putea deveni stat membru al Uniunii Europene pînă la 1 ianuarie 2027, potrivit unei propuneri incluse în proiectul de acord de pace negociat între SUA și Ucraina, cu sprijinul Bruxelles-ului, scrie Financial Times.Măsura, aflată în discuție în cadrul negocierilor pentru stoparea războiului declanșat de Rusia, ar accelera semnificativ procedurile de aderare ale UE și ar modifica prin
Acum 5 minute
12:30
Parlamentul a votat în prima lectură unele modificări de legislație care să faciliteze activitatea economică și să asigure o aplicare mai echitabilă a legislației fiscale. Inițiativa legislativă a fost susținută de 60 de deputați.Documentul prevede elimininarea unor discrepanțe legislative, clarifică prevederi și stimulează unele sectoare ale economiei prin ajustări fiscale, informează Noi.md
12:30
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii din cadrul proiectului „Trecut-prezent”, care demonstrează în mod evident cum s-a schimbat orașul Chișinău de-a lungul timpului.În ciuda dezvoltării arhitecturii urbane, elementele nostalgice păstrate în clădirile vechi ne amintesc de istoria capitalei.Astăzi ne îndreptăm atenția spre bulevardul Decebal (fosta stradă Timoșenko) pentru
12:30
Sporuri de 40% pentru lupta cu dezinformarea: noul proiect care a stîrnit controverse în Parlament # Noi.md
Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede acordarea unui spor salarial de pînă la 40% pentru angajații instituțiilor statului implicați în monitorizarea informațională, comunicarea strategică, contracararea dezinformării și managementul crizelor.Inițiativa, elaborată de ministerul Finanțelor, vizează personalul cu atribuții directe din cadrul Centrului Național de
Acum o oră
12:00
Acum 2 ore
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Orășelul de Crăciun - 14 Decembrie 2025, 15:50, Scuarul Teatrului de Opera si Balet Troleibuzul turistic - 6 Decembrie 2025 - 4 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale Orășelul de Crăc
11:00
Legislativul a votat bugetul asigurărilor sociale pentru 2026: Cu cît vor fi indexate pensiile și care va fi alocația la naștere # Noi.md
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS).Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de pensii, informează Noi.md cu referire la Unimedia.{{852150}}Al
11:00
Bugetul asigurărilor medicale pentru 2026, votat în Parlament. Cît va costa polița obligatorie # Noi.md
Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2026, a fost votat de Parlament, în prima lectură, la miez de noapte.Astfel, documentul a fost susținut cu votul a 87 de deputați, informează Noi.md cu referire la Unimedia.{{853166}}„Documentul prevede că în comparație cu anul 2025, anul viitor vor fi alocați mai mulți bani pentru asistența medicală și pentru
Acum 4 ore
10:30
Unul dintre cei mai renumiți și influenți economiști din lume, arhitectul miracolului economic polonez și omul recunoscut în Statele Unite drept arhitectul celor mai inovatoare reforme, Jeffrey Sachs, profesor și director al Centrului pentru Dezvoltare Durabilă de la Universitatea Columbia, și-a exprimat opinia despre războiul dintre Rusia și Ucraina într-un interviu pe canalul de YouTube Panchenk
10:00
Noapte cu sirene în centrul Chișinăului: un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 12 decembrie pe bulevardul Gavriil Bănulescu-Bodoni.Martorii au publicat imagini video pe rețelele sociale, în care se vede coloana de fum, iar pe fundal se aud sirenele echipajelor de pompieri.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, focul a izbucnit într-un fost magazin părăsit, sit
10:00
Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost votat în prima lectură de Parlament, după aproape cinci ore de dezbateri intense în plen, aproape de ora 22:00. Documentul a fost susținut de 54 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate.Bugetul pentru 2026, numit generic „Bugetul investițiilor responsabile”, este construit pe o prognoză de creștere economică de 2,4%, cu un PIB nominal estimat la
09:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 13 decembrie sînt:13 decembrie — a 348-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 18 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:30 13 Sf. Ap. Andrei cel întîi chematCe se sărbătorește în lum
09:00
Directorul IMAS, Doru Petruți, explică aparenta „contradicție” dintre percepția larg răspândită că nivelul de trai s-a deteriorat și faptul că partidul de guvernare rămâne pe primul loc în intențiile de vot prin modul în care alegătorii și-au fundamentat decizia electorală.Potrivit acestuia, votul nu a fost determinat în primul rând de problemele interne, sociale sau economice, ci de așa-numit
Acum 6 ore
08:30
Sîmbătă, 13 decembrie, vremea va fi variabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cerul va fi parțial noros, fără precipitații semnificative.Temperatura maximă va ajunge pînă la +7°C, iar minima va coborî la +4°C. Vîntul va sufla din nord-vest, cu o viteză de pînă la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 75%.
07:30
Despre Sfîntul Apostol Andrei (30 noiembrie/13 decembrie) se spune că era primul dintre ucenicii lui Hristos, frate cu Sf. Apostol Petru, ucenic al Sfîntului Ioan Botezătorul.S-a nascut in Betsaida Galileia, localitate situata pe țărmul Lacului Ghenizaret, în nordul Țării Sfinte. Din Sfînta Evanghelie aflăm că era frate al lui Simon Petru. Ambii au fost pescari, alături de tatăl lor.Avînd
07:00
În luna cadourilor și a sărbătorilor de iarnă, echipa Noi.md împreună cu radio Radio Relax te invită să te cufunzi în lumea amintirilor din copilărie.Anul Nou este o sărbătoare magică pentru fiecare dintre noi. De sărbătorile de iarnă sînt legate cele mai frumoase și colorate amintiri din copilări, iar noi îți propunem să le scoți de la naftalină și să le împărtășești cu noi.Noi.md împreun
07:00
Așa-zisa „reformă” universitară, redusă la comasări și „optimizări”, nu este o reformă autentică. Ceea ce vedem este o încercare de concentrare a puterii, preluare de proprietăți și instaurare a unui monopol asupra sistemului universitar și asupra cercetării în mîinile unui grup restrîns.Opinia aparține fostului ministru al Educației, Corneliu Popovici, și a fost exprimată într-un mesaj public
Acum 8 ore
06:30
Vladimir Golovatiuc: „Anul viitor nu trebuie să ne așteptăm la îmbunătățiri semnificative în economie” # Noi.md
Structura și parametrii bugetului de stat al Moldovei pentru 2026 indică faptul că anul viitor nu trebuie să ne așteptăm la îmbunătățiri semnificative în economie.Această opinie a fost exprimată de economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, care a menționat că „colacul de salvare” pentru guvern vor continua să fie împrumuturile interne și externe.Fondurile pe care le
05:30
Panică într-un avion Cathay Pacific: Un pasager a încercat să deschidă ușa în timpul zborului Boston – Hong Kong # Noi.md
Zborul CX811, operat de Cathay Pacific și efectuat pe ruta Boston – Hong Kong în data de 10 decembrie, a fost marcat de un moment tensionat.Potrivit companiei, un pasager ar fi manifestat un comportament suspect, încercînd să manipuleze o ușă a aeronavei în timpul zborului. Membrii echipajului au intervenit prompt, au securizat zona și au verificat starea ușii, transmite mediafax.roCathay
05:30
Liudmila Lașcenova, despre închiderea „Casei Ruse”: „Situația creată i-a unit și mai mult pe toți” # Noi.md
Închiderea Casei Ruse din Chișinău este pur și simplu un sacrilegiu, pe parcursul a sute de ani, Rusia și Moldova au avut întotdeauna relații foarte strînse, care au pătruns profund și durabil nu numai în viața organizațiilor publice, ci și în fiecare familie moldovenească, deoarece în țara noastră există foarte multe căsătorii mixte. Această opinie a fost exprimată de deputata din primul Parl
Acum 12 ore
04:30
Administrația Trump revine la fontul „tradițional” Times New Roman în documentele oficiale, după ce Biden trecuse pe fontul „woke”, „Calibri” # Noi.md
Secretarul american de stat Marco Rubio a ordonat ca, începînd de miercuri, corespondența diplomatică să nu mai folosească fontul Calibri și să revină la fontul tradițional Times New Roman.Aceasta este o anulare a deciziei luate în timpul administrației Biden, care decisese trecerea la Calibri pentru a ușura citirea textelor pentru persoanele cu dislexie, transmite mediafax.ro„Revenirea la
03:30
Antreprenori începători din patru raioane, instruiți în cadrul Programului pentru START UP-eri # Noi.md
Peste 100 de antreprenori începători din patru raioane ale țării au participat la o sesiune de instruire organizată în cadrul Programului pentru START UP-eri, desfășurată la Ialoveni.Evenimentul a fost dedicat persoanelor aflate la început de drum în dezvoltarea unei afaceri.Pe parcursul instruirilor, participanții au beneficiat de prezentări tematice, sesiuni de întrebări-răspunsuri și ac
02:30
Republica Moldova și Macedonia de Nord își consolidează cooperarea europeană, cu accent pe sectorul vitivinicol # Noi.md
Republica Moldova și Republica Macedonia de Nord își intensifică dialogul și cooperarea în parcursul de integrare europeană, cu accent pe dezvoltarea sectorului agricol și vitivinicol.Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, și ministrul Agriculturii, Silviculturii și Economiei Apelor din Republica Macedonia
01:30
Campania „16 Zile de Activism împotriva Violenței față de Femei și Fete” s-a încheiat: autoritățile anunță continuarea acțiunilor de prevenire # Noi.md
Campania internațională „16 Zile de Activism împotriva Violenței față de Femei și Fete” s-a încheiat, marcînd o perioadă intensă de informare, conștientizare și mobilizare a comunității în vederea combaterii tuturor formelor de violență.Acțiunile desfășurate pe parcursul campaniei au evidențiat importanța implicării colective, a responsabilității și a solidarității în prevenirea violenței.
01:00
În sistemul de operare (OS) Android va apărea funcția pentru aplicații personale Private Space.Mențiunea despre noua opțiune a fost detectată în codul versiunii timpurii Android Canary, disponibilă dezvoltatorilor. Acest lucru va permite configurarea în sistemul de operare al smartphone-ului a unui spațiu dedicat, în care vor putea fi plasate anumite aplicații, care nu sunt legate de restul si
00:30
Costul sistemului de apărare antirachetă (SAA) „Cupola de Aur”, pe care președintele SUA Donald Trump l-a estimat la 175 miliarde de dolari, va fi de aproximativ 1,1 trilioane de dolari.Despre aceasta anunță Bloomberg, citînd propriile evaluări ale experților.{{849324}}Calculele agenției se bazează pe costul armamentului și al sistemelor de apărare, dar nu includ cheltuielile operaționale,
00:00
Cercetători francezi au descoperit că pasagerii respiră concentrații de particule ultrafine de peste două ori mai mari decît pragul considerat ridicat de Organizația Mondială a Sănătății în fazele de îmbarcare și de taxi ale zborurilor.Un studiu realizat de o echipă de cercetători francezi, inclusiv de la Universitatea Paris Cite, arată că pasagerii aerieni sînt expuși la niveluri alarmante de
00:00
Militariștii japonezi reprezintă un pericol comun pentru toate popoarele lumii. China va proteja victoria în cel de-Al Doilea Război Mondial și ordinea internațională postbelică, împreună cu toate țările și personalitățile care promovează pacea, scrie romanian.cri.cn.În același timp, Beijingul îndeamnă Japonia să reflecteze profund asupra istoriei sale de agresiune, să tragă învățăminte din tr
Acum 24 ore
23:30
Economia s-a contractat cu 0,1% în octombrie, arată cifrele oficiale, potrivit Sky News. Scăderea produsului intern brut (PIB) vine după o scădere identică și la fel de surprinzătoare în septembrie. În august, economia britanică a stagnat.Economiștii au prezis că PIB-ul din octombrie va crește cu 0,1%. Totuși, au fost și unii experți care au avertizat că economia ar putea fi influențată de dis
23:00
Sute de cutremure au detectate la ghețarul „Doomsday” din Antarctica.Cutremurele glaciare sînt seisme care se produc în regiunile înghețate. Descoperite pentru prima dată în emisfera nordică în urmă cu peste 20 de ani, aceste cutremure se produc atunci cînd bucăți uriașe de gheață se rup și cad în mare.Într-un nou studiu care va fi publicat în Geophysical Research Letters, cercetătorul pre
23:00
O reuniune la nivel înalt pentru pregătirea reuniunii informale a liderilor APEC 2026 a avut loc vineri, la Shenzhen, în provincia Guangdong, reunind aproape 200 de reprezentanți ai economiilor membre și marcînd deschiderea oficială a „Anului Chinei” pentru organizația, scrie romanian.cri.cn. China a propus deschiderea, inovația și cooperarea drept cele trei priorități majore pentru anul pe ca
22:30
O reuniune la nivel înalt pentru pregătirea reuniunii informale a liderilor Organizației de Cooperare Economică din Asia-Pacific (APEC) 2026 s-a desfășurat în 11 și 12 decembrie la Shenzhen, în provincia Guangdong, scrie romanian.cri.cn.Fiind prima acțiune organizată de China după preluarea președinției organizației, evenimentul a ridicat cortina „Anului Chinei” pentru APEC, a declarat Guo Jia
22:30
Declarația a fost făcută de liderul administrației, John Lee, la mai bine de două săptămîni după ce flăcările au cuprins șapte blocuri rezidențiale înalte din districtul Tai Po, situat în apropierea graniței cu China continentală.Guvernul a înființat o comisie independentă, condusă de judecătorul David Lok, președintele Comisiei pentru Afaceri Electorale, cu mandatul de a analiza cauzele incen
22:00
Serviciul Vamal informează agenții economici și persoanele interesate că, în anul 2025, ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare va fi luni, 30 decembrie.Potrivit instituției, în data de 31 decembrie 2025, care reprezintă ultima zi lucrătoare a anului, nu vor fi efectuate încasări și plăți bugetare, fiind realizate doar operațiuni interne și proceduri de încheiere a anului buge
21:30
Ministrul Finanțelor a prezentat azi în Parlament proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 # Noi.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a prezentat astăzi în Parlament proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, un buget orientat spre investiții, creștere economică și îmbunătățirea nivelului de trai pentru cetățeni.Bugetul se fundamentează pe: creștere economică de 2,4%, PIB nominal de 377miliarde lei, inflație medie anuală - 4,3%, și salariu mediu lunar de 17 400 lei, cu peste
21:30
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în executarea hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), reușind să închidă 152 de cauze din totalul de 197, ceea ce reprezintă un grad de finalizare de 77%.Datele au fost prezentate în cadrul unei conferințe internaționale dedicate executării hotărîrilor CEDO, organizată în contextul în care Moldova a preluat, în luna noiemb
21:00
Pe 13 decembrie, va fi stopat traficul rutier în centrul capitalei, notează Noi.md.Sîmbătă, traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt pe 13 decembrie, va fi stopat în legătură cu desfășurarea unei acțiuni social-sportive.Astfel, în intervalul orelor 06:00-15:00, va fi optiră circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu
21:00
Xi Jinping a felicitat participanții la Forumul dedicat Anului Internațional al Păcii și Încrederii # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis vineri un mesaj de felicitare participanților la Forumul privind Anul Internațional al Păcii și Încrederii, desfășurat la Așgabat, în Turkmenistan, scrie romanian.cri.cn.În mesajul său, Xi a reamintit că anul 2025 marchează Anul Internațional al Păcii și Încrederii, inițiativă propusă de Turkmenistan și consfințită printr-o rezoluție adoptată de Adun
21:00
Președintele SUA, Donald Trump, a purtat convorbiri telefonice cu liderii Thailandei și Cambodgiei, în contextul escaladării conflictului dintre cele două țări.„Este o onoare să lucrez cu Anutin și Khun pentru a rezolva ceea ce ar fi putut deveni un război major între două țări minunate și prospere”, a scris Trump pe platforma de socializare Truth Social.{{852692}}Președintele SUA i-a mulț
21:00
Peste 2.600 de doline din Cîmpia Konya din Turcia amenință agricultura și zonele rezidențiale. Fenomenul e determinat de secetă și utilizarea excesivă a apei, relatează Euronews.Fertila Cîmpie Konya a Turciei, numită "hambarul țării", se confruntă cu o creștere a dolinelor, informează Noi.md cu referire la Stiri pe surse.Aceste doline, care variază ca dimensiune, amenință activitățile agri
21:00
„Ședință-maraton” în Parlament, unde dezbaterile pe proiecte au depășit zece ore.Vizibil indignat, fostul premier, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Chicu a criticat dur faptul că legile bugetare sînt discutate la ore tîrzii, într-un ritm pe care l-a calificat drept lipsit de respect pentru cetățeni și parlamentari.{{852271}}„Nu ne place cînd zicem: „noaptea hoții”, dar asta
20:30
Plățile compensatorii pentru angajații din sectorul bugetar cu salarii mai mici de 6 300 de lei vor fi ajustate # Noi.md
Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.Ajustările sînt determinate de majorarea salariului minim pe țară, care va constitui 6 300 de lei începînd cu anul 2026.Astfel, salariații din unitățile bugetare al căror salariu lunar, calculat pentru o funcție cu durata normală a timpului de muncă, este mai mic decît 6 300 d
20:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 13 - 14 decembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și t îrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În Piața Marii Adunări Naționale, în perioada 05.12.2025 – 07.01.2026 – T îrgul de Crăciun al municipiului Chi
20:00
Un punct de vînzare de articole pirotehnice a fost descoperit recent de polițiștii Capitalei funcționînd fără autorizație, în cadrul controalelor continue pentru prevenirea comerțului ilegal.Produsele descoperite, în valoare de aproximativ 8 000 de lei, au fost ridicate și confiscate de autorități, iar vînzătorul s-a ales cu un proces-verbal de contravenție, riscînd o amendă de pînă la 3 000 d
20:00
Cele mai vechi reprezentări sistematice ale motivelor vegetale din istoria omenirii au fost descoperite în urma unei analize aprofundate a ceramicii antice de către specialiștii Universității Ebraice din Ierusalim, Yosef Garfinkel și Sarah Krulwich.Ornamentele florale sînt datate de ei în perioada culturii arheologice halafiene din Mesopotamia de Nord (aproximativ 6200-5500 î.Hr.). Și nu este
19:30
Inspectorii de mediu din Soroca, în colaborare cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Soroca și cu Poliția de Frontieră, au desfășurat recent o serie de acțiuni comune orientate spre prevenirea și combaterea braconajului, precum și a tăierilor ilegale de masă lemnoasă.Scopul principal al acestor activități a fost protejarea fondului silvic, menținerea echilibrului ecologic și descurajarea fa
19:30
Călărași primește un cadou valoros din Polonia: o autospecială de pompieri complet echipată # Noi.md
O autospecială de pompieri complet echipată a fost donată orașului Călărași, un gest care întărește capacitatea de intervenție a serviciilor locale și siguranța cetățenilor.Donația a fost realizată de o delegație poloneză, formată din Piotr Uruski, deputat în Seimul Republicii Polone, Jacek Adamski, președintele raionului Brzozów, și Stanisław Żelaznowski, primarul Gminei Nozdrzec, însoțiți de
19:00
A fost amenajat pontonul din Parcul „La Izvor”, sectorul Buiucani al capitalei, în adiacența Centrului de Tineret din zonă.Proiectul a fost realizat prin intermediul Programului Buget Civil Chișinău, ediția 2025.{{846097}}Anterior, în acest loc exista un ponton vechi, nesigur pentru vizitatori. Lucrările recente au inclus construirea unei punți pietonale moderne pe malul lacului „La Izvor”
19:00
Protestatarii portughezi s-au confruntat cu forțele de ordine, aruncînd sticle și incendiind gunoaie pe treptele clădirii Adunării Naționale din Lisabona, în timp ce o grevă generală a paralizat numeroase servicii publice în Portugalia.Serviciile feroviare au fost suspendate, sute de zboruri au fost anulate, iar școlile au fost închise, în condițiile în care sindicatele au declanșat prima grev
18:30
Două tentative de corupere la frontieră: Unii șoferi au "uitat" bancnote prin acte # Noi.md
În această săptămînă, polițiștii de frontieră au prevenit două tentative de corupere, notează Noi.md.Primul caz a avut loc PTF „Leușeni” pe sensul de intrare în Republica Moldova, cînd un șofer de autocamion, cetățean român, a oferit mită unui polițist de frontieră pentru a evita verificarea documentelor. În timpul controlului, au fost descoperite trei bancnote în cabina vehiculului.Al doi
18:30
Peste 1 900 de elevi au demonstrat competențe digitale avansate în cadrul primei testări naționale a competențelor digitale, organizată în premieră pentru Republica Moldova pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a.La test au participat 3021 de elevi, dintre care trei elevi au atins scorul maxim de 100 de puncte, 1 928 de elevi au demonstrat competențe digitale avansate, 810 au obținut nivel
