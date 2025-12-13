Nu contează ce mănînci, ci cum o faci
Noi.md, 13 decembrie 2025 20:00
În urma unui experiment, cercetătorii britanici au ajuns la concluzia că pentru oamenii, care au grijă de silueta lor, nu este important ce mănîncă, ci cum o fac, relatează The Daily Mail. Mestecarea fiecărei bucăţi cel puţin 30 de secunde reduce considerabil apetitul.Potrivit psihologilor, motivul reducerii poftei de mîncare după o mestecare îndelungată ar putea consta în faptul că informaţia
Fiecare al cincilea salariat din Moldova are o leafă mai mică de 7 mii de lei pentru o normă întreagă de muncă. sînt datele Biroului Național de Statistică pentru luna septembrie, în unitățile cu patru și mai mulți angajați și în toate instituțiile bugetare.Potrivit BNS, cîștigul salarial mediu lunar brut în luna septembrie a constituit 14 692 de lei, iar 5% dintre angajați au avut salarii min
Alexandru Muravschi: „Nu există premise pentru creșterea prețurilor la energia electrică, iar tarifele la gaz și căldură ar trebui să scadă” # Noi.md
În Republica Moldova nu există, deocamdată, premise pentru majorarea prețurilor la energia electrică pentru consumatorii finali, iar tarifele la gazele naturale și energia termică ar trebui să scadă, lucru care s-ar putea întîmpla în februarie 2026.Opinia aparține fostului viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei al Republicii Moldova, actualmente expert independent, Alexandru Muravschi, și
Mod de preparare:Puiul întreg pregătit se taie pe stern, se îndepărtează coastele şi coloana vertebrală, păstrîndu-se aripile şi picioarele. Sărăm şi piperăm puiul pe ambele părţi, lăsăm pe 2-3 ore la rece. Sarmalele se pregătesc fără carne şi se lasă să se răcească semigata. Se distribuie sarmalele uniform pe carnea de pui marinată, plasată cu pielea în jos, marginile se unesc, şi se fixează
Circa 100 de companii vor participa la Expoziția „GIFT EXPO-2025”, care va fi organizată în perioada 18-21 decembrie la Centrul Moldexpo din capitală.Tîrgul va fi precedat de o acțiune desfășurată în premieră, numită „Bradul – Mîndria Moldovei”, care va deveni unicul pom de Crăciun din Moldova, împodobit de producători autohtoni, informează Noi.md cu referire la Moldpres.{{835512}}Tîrgul s
Alerta de minare a trenului de pe ruta București–Kiev, semnalată astăzi la ieșirea din Republica Moldova prin Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, s-a dovedit a fi falsă.Informația despre presupusa amenințare a fost recepționată de poliție în jurul orei 12:57, moment în care autoritățile au activat imediat procedurile de securitate prevăzute pentru astfel de situații. La fața locului s-au
Femeile cu dizabilități din Republica Moldova pot solicita, de acum, ajutor juridic și informațional printr-o linie gratuită de WhatsApp.Lansată de Asociația „Abilități Europene Fără Limite” (AEFL Moldova), linia +373 67 777 380 oferă răspunsuri rapide, confidențiale și concrete pentru victimele violenței fizice, psihologice, economice sau instituționale, facilitînd accesul la protecție și ser
De sărbători, dorințele copiilor nu se rezumă doar la gadgeturi sau jocuri video, ci includ și lucruri simple, precum sănătatea, pacea și prezența celor dragi.În ajunul Crăciunului, un grup de elevi de la un liceu din Chișinău a adus la sediul Poșta Moldovei zeci de scrisori adresate lui Moș Crăciun, marcînd astfel startul campaniei tradiționale „Poșta lui Moș Crăciun”.Copiii spun că lista
Pe 11 decembrie, odată cu publicarea listei concurenților admiși la audițiile live ale Selecției Naționale Eurovision, Televiziunea Națională a făcut publice și piesele celor 37 de participanți. Printre acestea, o situație rar întîlnită a stîrnit rapid reacții și controverse în rîndul publicului și al fanilor concursului.Două artiste – Dana Markitan și Katy Rain – s-au înscris în competiție cu
Sectorul industrial al Moldovei a înregistrat o evoluție pozitivă în primele nouă luni ale anului # Noi.md
Producția industrială din Republica Moldova a înregistrat o creștere cu 3% în primele nouă luni ale anului curent, față de aceeași perioadă a anului precedent.Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării menționează că această evoluție reflectă impactul pozitiv al investițiilor realizate de companiile autohtone în modernizare și extindere, transmite Noi.md cu referire la Radio Chisinau.
Patrimoniul cultural, sub protecția Vămii: instruiri speciale pentru combaterea traficului ilicit # Noi.md
Patru funcționari ai Serviciului Vamal au participat, pe parcursul a trei săptămîni, la Programul de Microcalificare în Managementul Patrimoniului Cultural Mobil – Ediția II, o inițiativă de formare profesională menită să consolideze capacitățile instituționale în prevenirea și combaterea traficului ilicit de bunuri culturale.În cadrul sesiunilor de instruire au fost abordate subiecte esențial
Mesajul privind presupusa minare a trenului București – Kiev, recepționat de Poliția de Frontieră la stația Vălcineț, a declanșat un val de informații alarmante despre posibile amenințări la adresa altor rute feroviare care tranzitează Ucraina.Pe acest fundal, pe rețelele de socializare și în unele surse au apărut informații privind presupusa minare a trenurilor de pe alte direcții, în special
Tarifele la gaz, amînate intenționat? Slusari vorbește despre devieri ascunse și jocuri politice # Noi.md
Fostul deputat Alexandr Slusari acuză Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de manipulare și tergiversare intenționată a ajustării tarifelor la gaze, pe fondul devierilor tarifare negative acumulate de Moldovagaz.Slusari susține că ANRE evită să spună deschis că procesul de ajustare a tarifelor este întins artificial din cauza devierilor tarifare negative ale Moldovagaz, c
Val de nemulțumiri pe rețelele de socializare după ce sute de cetățeni au fost declarați neeligibili pentru compensațiile la energie oferite prin programul „Ajutor la contor”.Mai mulți beneficiari potențiali afirmă că, deși au copii mici, cheltuieli mari sau venituri modeste, au fost excluși din lista celor care primesc sprijinul statului pentru sezonul rece, transmite Noi.md cu referire la Un
Coletele cu o valoare sub 150 de euro care vor intra pe teritoriul Uniunii Europene începînd cu 1 iulie 2026 vor fi taxate cu cîte trei euro.Decizia a fost adoptată vineri de miniștrii de finanțe ai statelor membre ale blocului comunitar. Măsura ar putea afecta retailerii online din China, precum Shein, Temu și AliExpress, transmite Noi.md cu referire la Radio Chisinau.{{853101}}Comisia Eu
Anatolie Dubrovschi: „Moldova trebuie să-și găsească nișa în actuala diviziune geopolitică a lumii, pentru a nu avea de suferit” # Noi.md
Moldova ar trebui să se orienteze nu numai către Occident, dar și către Orient, care nu este format doar din Federația Rusă, ci și din China, India, Arabia Saudită și alte țări arabe, care în prezent pur și simplu nu au unde să-și investească fondurile.Moldova trebuie să-și găsească nișa în actuala diviziune geopolitică a lumii, pentru a nu avea de suferit, iar cea mai bună opțiune pentru acea
Moldova are o capacitate instalată de energie regenerabilă de aproximativ 1.000 MW și toți acești producători sînt potențiali vînzători de energie electrică pe bursa de energie.Acest lucru a fost declarat de directorul Agenției Naționale pentru Reglementarea Energiei, Constantin Borosan. Acesta a menționat că bursa de energie electrică este un loc în care toți vînzătorii, producătorii și furni
Republica Moldova continuă să dezbată intens parcursul european și perspectivele soluționării conflictului transnistrean. În spațiul public apar tot mai des mesaje optimiste, potrivit cărora integrarea în Uniunea Europeană ar reprezenta cheia tuturor problemelor strategice ale statului.Portalul Noi.md vă propune să priviți aceste realități și promisiuni prin prisma umorului și a satirei politi
Alertă de securitate la frontiera de nord a Republicii Moldova. Poliția de Frontieră a activat astăzi, 13 decembrie, la ora 12:57, semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, după recepționarea unei informații privind o posibilă minare a unui tren internațional.Potrivit Poliției de Frontieră, alerta a fost declanșată în urma unei informații transmise prin Centrul Regiona
Ministerul Apărării pregătește un proiect de lege privind instruirea militară voluntară pentru cetățeni # Noi.md
Republica Moldova ar putea introduce, în premieră, programe de instruire militară voluntară pentru civili – atît femei, cît și bărbați.Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a anunțat, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, că instituția pregătește modificări la legislația privind rezerva și mobilizarea, astfel încît persoanele care doresc să contribuie la apărarea țării să
Condițiile, în care o persoană terță poate ridica actul de identitate al unei alte persoane # Noi.md
Există anumite condiții, cînd o persoană terță poate ridica actul de identitate al unei alte persoane.Cartea de identitate se înmînează, contra semnătură, fie personal titularului, fie reprezentantului lui legal ori reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție sau prin împuternicire de reprezentare în baza semnă
Artistul și rapperul moldovean Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, a lansat oficial piesa cu care participă la selecția națională pentru Eurovision Song Contest 2026.Melodia, intitulată „Viva, Moldova”, a fost publicată pe YouTube și a atras deja atenția internauților prin energia și mesajul puternic.Cîntecul cu care Satoshi s-a înscris în competiția Eurovision Song Contest
Valul de viroze din această perioadă pune o presiune tot mai mare pe sistemul medical pediatric din capitală. Spitalul Clinic de Copii nr. 1 din Chișinău funcționează la capacitate maximă, pe fondul unei creșteri semnificative a internărilor cu pneumonii și bronșiolite, în special în rîndul copiilor cu vîrste de pînă la trei ani.Potrivit conducerii instituției, situația este mai gravă comparat
Parlamentul a votat în prima lectură unele modificări de legislație care să faciliteze activitatea economică și să asigure o aplicare mai echitabilă a legislației fiscale. Inițiativa legislativă a fost susținută de 60 de deputați.Documentul prevede elimininarea unor discrepanțe legislative, clarifică prevederi și stimulează unele sectoare ale economiei prin ajustări fiscale, informează Noi.md
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii din cadrul proiectului „Trecut-prezent”, care demonstrează în mod evident cum s-a schimbat orașul Chișinău de-a lungul timpului.În ciuda dezvoltării arhitecturii urbane, elementele nostalgice păstrate în clădirile vechi ne amintesc de istoria capitalei.Astăzi ne îndreptăm atenția spre bulevardul Decebal (fosta stradă Timoșenko) pentru
Sporuri de 40% pentru lupta cu dezinformarea: noul proiect care a stîrnit controverse în Parlament # Noi.md
Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede acordarea unui spor salarial de pînă la 40% pentru angajații instituțiilor statului implicați în monitorizarea informațională, comunicarea strategică, contracararea dezinformării și managementul crizelor.Inițiativa, elaborată de ministerul Finanțelor, vizează personalul cu atribuții directe din cadrul Centrului Național de
Ucraina ar putea deveni stat membru al Uniunii Europene pînă la 1 ianuarie 2027, potrivit unei propuneri incluse în proiectul de acord de pace negociat între SUA și Ucraina, cu sprijinul Bruxelles-ului, scrie Financial Times.Măsura, aflată în discuție în cadrul negocierilor pentru stoparea războiului declanșat de Rusia, ar accelera semnificativ procedurile de aderare ale UE și ar modifica prin
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Orășelul de Crăciun - 14 Decembrie 2025, 15:50, Scuarul Teatrului de Opera si Balet Troleibuzul turistic - 6 Decembrie 2025 - 4 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale Orășelul de Crăc
Legislativul a votat bugetul asigurărilor sociale pentru 2026: Cu cît vor fi indexate pensiile și care va fi alocația la naștere # Noi.md
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS).Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de pensii, informează Noi.md cu referire la Unimedia.{{852150}}Al
Bugetul asigurărilor medicale pentru 2026, votat în Parlament. Cît va costa polița obligatorie # Noi.md
Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2026, a fost votat de Parlament, în prima lectură, la miez de noapte.Astfel, documentul a fost susținut cu votul a 87 de deputați, informează Noi.md cu referire la Unimedia.{{853166}}„Documentul prevede că în comparație cu anul 2025, anul viitor vor fi alocați mai mulți bani pentru asistența medicală și pentru
Unul dintre cei mai renumiți și influenți economiști din lume, arhitectul miracolului economic polonez și omul recunoscut în Statele Unite drept arhitectul celor mai inovatoare reforme, Jeffrey Sachs, profesor și director al Centrului pentru Dezvoltare Durabilă de la Universitatea Columbia, și-a exprimat opinia despre războiul dintre Rusia și Ucraina într-un interviu pe canalul de YouTube Panchenk
Noapte cu sirene în centrul Chișinăului: un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 12 decembrie pe bulevardul Gavriil Bănulescu-Bodoni.Martorii au publicat imagini video pe rețelele sociale, în care se vede coloana de fum, iar pe fundal se aud sirenele echipajelor de pompieri.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, focul a izbucnit într-un fost magazin părăsit, sit
Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost votat în prima lectură de Parlament, după aproape cinci ore de dezbateri intense în plen, aproape de ora 22:00. Documentul a fost susținut de 54 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate.Bugetul pentru 2026, numit generic „Bugetul investițiilor responsabile”, este construit pe o prognoză de creștere economică de 2,4%, cu un PIB nominal estimat la
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 13 decembrie sînt:13 decembrie — a 348-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 18 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:30 13 Sf. Ap. Andrei cel întîi chematCe se sărbătorește în lum
Directorul IMAS, Doru Petruți, explică aparenta „contradicție” dintre percepția larg răspândită că nivelul de trai s-a deteriorat și faptul că partidul de guvernare rămâne pe primul loc în intențiile de vot prin modul în care alegătorii și-au fundamentat decizia electorală.Potrivit acestuia, votul nu a fost determinat în primul rând de problemele interne, sociale sau economice, ci de așa-numit
Sîmbătă, 13 decembrie, vremea va fi variabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cerul va fi parțial noros, fără precipitații semnificative.Temperatura maximă va ajunge pînă la +7°C, iar minima va coborî la +4°C. Vîntul va sufla din nord-vest, cu o viteză de pînă la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 75%.
Despre Sfîntul Apostol Andrei (30 noiembrie/13 decembrie) se spune că era primul dintre ucenicii lui Hristos, frate cu Sf. Apostol Petru, ucenic al Sfîntului Ioan Botezătorul.S-a nascut in Betsaida Galileia, localitate situata pe țărmul Lacului Ghenizaret, în nordul Țării Sfinte. Din Sfînta Evanghelie aflăm că era frate al lui Simon Petru. Ambii au fost pescari, alături de tatăl lor.Avînd
În luna cadourilor și a sărbătorilor de iarnă, echipa Noi.md împreună cu radio Radio Relax te invită să te cufunzi în lumea amintirilor din copilărie.Anul Nou este o sărbătoare magică pentru fiecare dintre noi. De sărbătorile de iarnă sînt legate cele mai frumoase și colorate amintiri din copilări, iar noi îți propunem să le scoți de la naftalină și să le împărtășești cu noi.Noi.md împreun
Așa-zisa „reformă” universitară, redusă la comasări și „optimizări”, nu este o reformă autentică. Ceea ce vedem este o încercare de concentrare a puterii, preluare de proprietăți și instaurare a unui monopol asupra sistemului universitar și asupra cercetării în mîinile unui grup restrîns.Opinia aparține fostului ministru al Educației, Corneliu Popovici, și a fost exprimată într-un mesaj public
Vladimir Golovatiuc: „Anul viitor nu trebuie să ne așteptăm la îmbunătățiri semnificative în economie” # Noi.md
Structura și parametrii bugetului de stat al Moldovei pentru 2026 indică faptul că anul viitor nu trebuie să ne așteptăm la îmbunătățiri semnificative în economie.Această opinie a fost exprimată de economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, care a menționat că „colacul de salvare” pentru guvern vor continua să fie împrumuturile interne și externe.Fondurile pe care le
Panică într-un avion Cathay Pacific: Un pasager a încercat să deschidă ușa în timpul zborului Boston – Hong Kong # Noi.md
Zborul CX811, operat de Cathay Pacific și efectuat pe ruta Boston – Hong Kong în data de 10 decembrie, a fost marcat de un moment tensionat.Potrivit companiei, un pasager ar fi manifestat un comportament suspect, încercînd să manipuleze o ușă a aeronavei în timpul zborului. Membrii echipajului au intervenit prompt, au securizat zona și au verificat starea ușii, transmite mediafax.roCathay
Liudmila Lașcenova, despre închiderea „Casei Ruse”: „Situația creată i-a unit și mai mult pe toți” # Noi.md
Închiderea Casei Ruse din Chișinău este pur și simplu un sacrilegiu, pe parcursul a sute de ani, Rusia și Moldova au avut întotdeauna relații foarte strînse, care au pătruns profund și durabil nu numai în viața organizațiilor publice, ci și în fiecare familie moldovenească, deoarece în țara noastră există foarte multe căsătorii mixte. Această opinie a fost exprimată de deputata din primul Parl
Administrația Trump revine la fontul „tradițional” Times New Roman în documentele oficiale, după ce Biden trecuse pe fontul „woke”, „Calibri” # Noi.md
Secretarul american de stat Marco Rubio a ordonat ca, începînd de miercuri, corespondența diplomatică să nu mai folosească fontul Calibri și să revină la fontul tradițional Times New Roman.Aceasta este o anulare a deciziei luate în timpul administrației Biden, care decisese trecerea la Calibri pentru a ușura citirea textelor pentru persoanele cu dislexie, transmite mediafax.ro„Revenirea la
Antreprenori începători din patru raioane, instruiți în cadrul Programului pentru START UP-eri # Noi.md
Peste 100 de antreprenori începători din patru raioane ale țării au participat la o sesiune de instruire organizată în cadrul Programului pentru START UP-eri, desfășurată la Ialoveni.Evenimentul a fost dedicat persoanelor aflate la început de drum în dezvoltarea unei afaceri.Pe parcursul instruirilor, participanții au beneficiat de prezentări tematice, sesiuni de întrebări-răspunsuri și ac
Republica Moldova și Macedonia de Nord își consolidează cooperarea europeană, cu accent pe sectorul vitivinicol # Noi.md
Republica Moldova și Republica Macedonia de Nord își intensifică dialogul și cooperarea în parcursul de integrare europeană, cu accent pe dezvoltarea sectorului agricol și vitivinicol.Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, și ministrul Agriculturii, Silviculturii și Economiei Apelor din Republica Macedonia
Campania „16 Zile de Activism împotriva Violenței față de Femei și Fete” s-a încheiat: autoritățile anunță continuarea acțiunilor de prevenire # Noi.md
Campania internațională „16 Zile de Activism împotriva Violenței față de Femei și Fete” s-a încheiat, marcînd o perioadă intensă de informare, conștientizare și mobilizare a comunității în vederea combaterii tuturor formelor de violență.Acțiunile desfășurate pe parcursul campaniei au evidențiat importanța implicării colective, a responsabilității și a solidarității în prevenirea violenței.
În sistemul de operare (OS) Android va apărea funcția pentru aplicații personale Private Space.Mențiunea despre noua opțiune a fost detectată în codul versiunii timpurii Android Canary, disponibilă dezvoltatorilor. Acest lucru va permite configurarea în sistemul de operare al smartphone-ului a unui spațiu dedicat, în care vor putea fi plasate anumite aplicații, care nu sunt legate de restul si
Costul sistemului de apărare antirachetă (SAA) „Cupola de Aur”, pe care președintele SUA Donald Trump l-a estimat la 175 miliarde de dolari, va fi de aproximativ 1,1 trilioane de dolari.Despre aceasta anunță Bloomberg, citînd propriile evaluări ale experților.{{849324}}Calculele agenției se bazează pe costul armamentului și al sistemelor de apărare, dar nu includ cheltuielile operaționale,
Cercetători francezi au descoperit că pasagerii respiră concentrații de particule ultrafine de peste două ori mai mari decît pragul considerat ridicat de Organizația Mondială a Sănătății în fazele de îmbarcare și de taxi ale zborurilor.Un studiu realizat de o echipă de cercetători francezi, inclusiv de la Universitatea Paris Cite, arată că pasagerii aerieni sînt expuși la niveluri alarmante de
Militariștii japonezi reprezintă un pericol comun pentru toate popoarele lumii. China va proteja victoria în cel de-Al Doilea Război Mondial și ordinea internațională postbelică, împreună cu toate țările și personalitățile care promovează pacea, scrie romanian.cri.cn.În același timp, Beijingul îndeamnă Japonia să reflecteze profund asupra istoriei sale de agresiune, să tragă învățăminte din tr
