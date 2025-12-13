Unul din patru adolescenți se confruntă cu anxietate: specialiștii din educație, pregătiți să intervină la timp

09:10

De pe primele pagini ale publicațiilor naționale aflăm despre vizita efectuată de președinta Maia Sandu în Republica Cipru, țară care va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene de la începutul anului 2026. Din presă mai aflăm că aproape jumătate din locuitorii Republicii Moldova, se califică iarna aceasta pentru a primi compensații la căldură prin programul guvernamental „Ajutor la contor”. Publicațiile naționale mai scriu că R. Moldova va avea acces la finanțare europeană pentru cultură, după ce a devenit parte a Programului „Europa Creativă”.