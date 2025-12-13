Soțul ministrei Agriculturii, avansat de Maia Sandu la rang de chestor
13 decembrie 2025
Șeful INI, Arcadie Catlabuga — soțul ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga — a fost decorat de președinta Maia Sandu cu gradul special de chestor. Decretul a fost semnat de șefa statului pe 11 decembrie și a intrat în vigoare în aceeași zi, transmite unimedia.info. Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, care a preluat portofoliul de la Vladimir […] Articolul Soțul ministrei Agriculturii, avansat de Maia Sandu la rang de chestor apare prima dată în ea.md.
Nicanor Ciochină, fostul primar din Boldurești, acuzat că ar fi lovit mortal cu mașina un băiat de 14 ani, a depus pentru prima dată mărturie la aproape doi ani de la tragedie. El a susținut că nu este vinovat și a povestit în detaliu ce a făcut înainte, în timpul și după incident. Menționăm […] Articolul Dosarul Ciochină: Ex-primarul din Boldurești spune că e nevinovat apare prima dată în ea.md.
Dodon atacă decizia Maiei Sandu: Numirea „emisarilor speciali” ar fi anticonstituțională! Impeachment-ul, o posibilă următoare mișcare? # EA.md
Fostul președinte și deputat Igor Dodon o acuză pe șefa statului, Maia Sandu, de acțiuni anticonstituționale după ce a numit „emisari speciali”, o funcție care nu există în Constituție. „Pentru astfel de acțiuni poate fi inițiată procedura de impeachment”, a declarat liderul PSRM. „Numirea de către Maia Sandu a așa-numiților „emisari speciali” este un […] Articolul Dodon atacă decizia Maiei Sandu: Numirea „emisarilor speciali” ar fi anticonstituțională! Impeachment-ul, o posibilă următoare mișcare? apare prima dată în ea.md.
Republica Moldova a denunțat trei acorduri semnate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Proiectele de lege pentru denunțarea acestora, pregătite de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost aprobate de Parlament în a doua lectură. „Astfel, a fost denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek în […] Articolul R. Moldova denunță alte 3 acorduri cu CSI! Vezi ce domenii sunt vizate și ce urmează apare prima dată în ea.md.
În tradiția populară, această zi marchează începutul iernii, fiind cunoscută în calendarul popular sub denumirea de Sântandrei Cap-de-Iarnă, informează MOLDPRES. Potrivit tradițiilor creștine, Sfântul Andrei este unul dintre cei doisprezece Apostoli, care a fost ales de însuși Mântuitorul ca să predice Evanghelia. Fiul unui pescar din Betsaida, localitate situată pe malul Lacului Genezaret, Andrei, împreună […] Articolul Creștinii ortodocși de rit vechi îl prăznuiesc pe Sfântul Andrei apare prima dată în ea.md.
Deputatul PAS a clarificat la emisiunea Rezoomat că ajutoarele la electricitate vor expira la 31 decembrie 2025 și nu au fost angajamente pentru anul viitor. În schimb, veniturile cetățenilor au crescut cu aproximativ 10% la salariul mediu, minim și pensii, iar autoritățile trebuie să gestioneze cheltuielile pentru a evita un deficit mai mare. „Să […] Articolul Marian contrazice PAS: „Când am promis compensații la electricitate? Veniturile au crescut” apare prima dată în ea.md.
180.000 de familii, excluse de la compensațiile de iarnă: Plugaru explică motivele respingerii cererilor Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a anunțat că, din peste 783.000 de cereri, 605.538 au fost aprobate, iar restul au fost respinse din cauza neîndeplinirii criteriilor sau a erorilor în completare. „Plățile vor ajunge de vineri la cetățeni. Cei care dețin și […] Articolul Ajutor la contor refuzat pentru 180.000 de familii: Câți vor fi eligibili apare prima dată în ea.md.
Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei (nume care derivă din cuvântul grecesc Andreas, care înseamnă “viteaz” sau “bărbătesc”) apare pe 30 noiembrie în calendarele ortodox, romano-catolic, luteran și anglican. În Scoția, însă, el figurează în ziua de 9 mai, ca amintire a datei primirii unor relicve ale Sfântului Andrei. Numit și „Cel dintâi chemat”, Sfântul Andrei a […] Articolul Sfântul Andrei: Tradiții, obiceiuri supersiții în Noaptea Sfântului Andrei apare prima dată în ea.md.
(Video) Cadouri delicioase în Parlament! Costiuc îi aduce lui Grosu brânză și lapte de ziua lui: „Să susținem producătorii autohtoni” # EA.md
Vasile Costiuc, deputat și lider al Partidului „Democrația Acasă”, i-a oferit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cadouri sănătoase – brânză și lapte – cu ocazia zilei sale de naștere. Costiuc a subliniat importanța sprijinirii producătorilor autohtoni, menționând: „Sunt BIO.” „În legătură cu ziua de naștere v-am adus câteva cadouri – lactate, produse BIO, naturale pentru […] Articolul (Video) Cadouri delicioase în Parlament! Costiuc îi aduce lui Grosu brânză și lapte de ziua lui: „Să susținem producătorii autohtoni” apare prima dată în ea.md.
Cristina și fiul ei, Damian, sunt beneficiari ai Centrului Maternal „În Brațele Mamei” de mai bine de zece luni # EA.md
Viața Cristinei nu a fost niciodată ușoară. Rămasă orfană de mamă la doar trei ani, cu un tată aflat în detenție, a crescut prin orfelinate, o copilărie pe care și-o amintește cu fiori și tăcere. A învățat devreme ce înseamnă dorul și singurătatea. „De multe ori, adormeam cu gândul că, dacă aș fi avut o […] Articolul Cristina și fiul ei, Damian, sunt beneficiari ai Centrului Maternal „În Brațele Mamei” de mai bine de zece luni apare prima dată în ea.md.
Moș Crăciun a venit direct la PMAN: Copiii sunt invitați să descopere magia sărbătorilor în căsuța lui fermecată # EA.md
Căsuța lui Moș Crăciun și-a deschis porțile pentru cei mici: poze, cadouri și ateliere de felicitări de sărbători. „Primăria Chișinău invită zilnic copiii și părinții acestora, între orele 11:00 – 17:00, în Piața Marii Adunări Naționale, să pășiți împreună cu cei mici într-un tărâm fermecat în Căsuța lui Moș Crăciun. Aici sunt organizate ateliere de […] Articolul Moș Crăciun a venit direct la PMAN: Copiii sunt invitați să descopere magia sărbătorilor în căsuța lui fermecată apare prima dată în ea.md.
„Eram mama salvatoare”: Irina Rimes dezvăluie cum lipsa tatălui i-a marcat relațiile amoroase # EA.md
Făcând o analiză a trecutului său sentimental, Irina Rimes crede că absența tatălui în viața ei i-a influențat relațiile. De fiecare dată, artista intra în rolul mamei salvatoare, ceea ce nu era benefic nici pentru ea, nici pentru partener. Astăzi, când trăiește o relație sănătoasă, spune că s-a schimbat complet, scrie viva.ro. Irina Rimes a […] Articolul „Eram mama salvatoare”: Irina Rimes dezvăluie cum lipsa tatălui i-a marcat relațiile amoroase apare prima dată în ea.md.
Ați vrut să rămâneți în Guvern? Nemerenco: „Nimeni nu trebuie să stea într-o funcție până mucezește, și nici nu mi s-a propus” # EA.md
Ala Nemerenco, despre plecarea din Guvern: „Nimeni nu trebuie să stea într-o funcție până mucezește, și nici nu mi s-a propus” Fosta ministră a Sănătății, care a ocupat funcția aproape cinci ani în trei guverne, a declarat pentru Europa Liberă că nu este supărată de ieșirea din Guvern. „- Ați vrut să rămâneți în Guvern? […] Articolul Ați vrut să rămâneți în Guvern? Nemerenco: „Nimeni nu trebuie să stea într-o funcție până mucezește, și nici nu mi s-a propus” apare prima dată în ea.md.
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, admite că transferul unui elev la o școală mai mare, cu mai mulți profesori și facilități mai bune, reprezintă un proces complex pentru familie. Totuși, oficialul subliniază că aceste schimbări sunt necesare pentru „bunăstarea psihologică a copiilor și pentru îmbunătățirea pregătirii lor pentru viață”. „Există școli în țara […] Articolul Perciun: Reorganizarea școlilor este necesară pentru binele copiilor apare prima dată în ea.md.
Aproape o treime dintre cetățenii Republicii Moldova consideră că cea mai grea perioadă de trai a fost sub actuala guvernare PAS. Potrivit unui sondaj IMAS, 32,9% dintre respondenți au indicat guvernele Gavrilița, Recean și Munteanu drept cea mai dificilă perioadă pentru condițiile de viață. Pe locul doi se află guvernarea Maia Sandu (PAS + […] Articolul Sondaj șocant: 1 din 3 moldoveni spune că trăiește în sărăcie apare prima dată în ea.md.
Renato Usatîi, președintele „Partidului Nostru”, a anunțat miercuri că intenționează să propună modificări legislative care să permită mașinilor înmatriculate în străinătate să rămână în Republica Moldova până la un an, după modelul practicat în Uniunea Europeană. Potrivit infotag.md, acesta a reamintit că, în prezent, o mașină înmatriculată într-o țară a UE sau în orice […] Articolul Mașinile înmatriculate în străinătate ar putea sta un an în Moldova fără probleme apare prima dată în ea.md.
Activitatea președintelui Maia Sandu este apreciată pozitiv de aproximativ 40% dintre cetățeni, arată un sondaj realizat de compania sociologică IMAS. Conform informației prezentate, șefa statului este susținut de 39,1%, fiind urmată de liderul PCRM, Vladimir Voronin, activitatea căruia a fost evaluată pozitiv de 33,2%, transmite deschide.md. Sondajul a fost realizat în perioada 18 noiembrie […] Articolul Sondaj: Aproape 40% dintre moldoveni apreciază pozitiv mandatul Maiei Sandu apare prima dată în ea.md.
Premieră pe piața energiei din Moldova: Energocom cumpără „simbolic” 1 MWh pentru a testa noua platformă Energocom a realizat pe 10 decembrie 2025 prima tranzacție pe platforma Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), achiziționând simbolic 1 MWh. Testul urmărește să verifice operabilitatea și funcționalitatea noii piețe și […] Articolul Premieră în energia electrică: Energocom achiziționează „simbolic” 1 MWh apare prima dată în ea.md.
Vești bune pentru moldovenii care se întorc acasă: Scutirea de taxe pentru bunuri personale și mașină, extinsă # EA.md
Cetățenii Republicii Moldova care se întorc cu traiul permanent în țară vor beneficia și în continuare de scutire de taxe la importul bunurilor personale și al unui autovehicul, pentru încă un an. Guvernul a aprobat pozitiv inițiativa legislativă care extinde acest mecanism până în 2026, în cadrul ședinței din 10 decembrie. „În baza cererilor […] Articolul Vești bune pentru moldovenii care se întorc acasă: Scutirea de taxe pentru bunuri personale și mașină, extinsă apare prima dată în ea.md.
Procuratura Anticorupție a cerut audierea lui Vladimir Plahotniuc și a consilierului său, Serghei Iaralov, ca martori ai acuzării în dosarul „Sacoșa”, în care fostul președinte Igor Dodon este judecat pentru luare de mită. În plus față de extinderea listei de martori, procurorii au solicitat și anexarea unor noi probe la dosar. Magistraţii Curţii Supreme […] Articolul Dosarul „Kuliok” explodează: Plahotniuc și Iaralov povestesc în detaliu întâlnirea cu Dodon apare prima dată în ea.md.
Presa internațională a dezvăluit cea mai recentă versiune a planului de pace propus de președintele Donald Trump și transmis autorităților de la Kiev. Documentul include patru elemente-cheie: un acord în 20 de puncte între Ucraina, Rusia, SUA și Europa; garanții de securitate pentru Ucraina; angajamente ale SUA privind NATO; și un acord bilateral între Washington […] Articolul Ce ascunde noul plan de pace al lui Trump pentru Ucraina: detalii din ultima versiune apare prima dată în ea.md.
„Emisar – smotriașcii”. Durleșteanu, despre noua misiune a lui Recean: „L-au trimis să supravegheze Guvernul din umbră # EA.md
Fosta ministră a Finanțelor, Mariana Durleșteanu, a criticat dur numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, susținând că rolul acestuia ar exercita un „control din umbră” asupra Guvernului. „Din partea doamnei, această abordare nu mai este doar ipocrizie, ci o manipulare fățișă și perversă”, a scris Durleșteanu. „Un […] Articolul „Emisar – smotriașcii”. Durleșteanu, despre noua misiune a lui Recean: „L-au trimis să supravegheze Guvernul din umbră apare prima dată în ea.md.
„Tata n-a apucat să mă vadă pe marile scene.” Valentina Nafornița, despre durerea care i-a schimbat destinul # EA.md
„Tata a vrut să fiu doctor, eu am devenit doctor de suflete.” Valentina Nafornița, despre durerea pierderii tatălui și începutul spectaculos al carierei Renumita soprană, care a dus faima Moldovei pe cele mai mari scene ale lumii, și-a deschis inima în podcastul Fain & Simplu cu Mihai Morar. „El nu a apucat să mă vadă […] Articolul „Tata n-a apucat să mă vadă pe marile scene.” Valentina Nafornița, despre durerea care i-a schimbat destinul apare prima dată în ea.md.
Ion Ceban acuză: „Jumătate din apropiații cu epoleți ai PAS sunt prinși în piramida TUX. Oamenii au pierdut 60 de milioane de lei, dar nimeni nu răspunde” # EA.md
Ion Ceban: „Oamenii au pierdut 60 milioane de euro în TUX, dar autoritățile nu reacționează – pentru că în schemă apar apropiați cu epoleți ai PAS”. „Avem piramida TUX. Din câte înțeleg, o jumătate din toți cei care sunt apropiați PAS și sunt în epoleți, au fost implicați. Oamenii au rămas fără 60 de […] Articolul Ion Ceban acuză: „Jumătate din apropiații cu epoleți ai PAS sunt prinși în piramida TUX. Oamenii au pierdut 60 de milioane de lei, dar nimeni nu răspunde” apare prima dată în ea.md.
Șofer beat și fără permis ucide un pieton la Ratuș: Victima, în vârstă de 66 de ani, a murit pe loc # EA.md
Un bărbat de 66 de ani a murit în noaptea de 11 decembrie, după ce a fost lovit de un automobil condus de un șofer beat, în apropierea satului Ratuș. „Preliminar s-a stabilit că, un automobil de marca Audi a tamponat un bărbat cu vârsta de 66 de ani, ulterior vehiculul derapând de pe […] Articolul Șofer beat și fără permis ucide un pieton la Ratuș: Victima, în vârstă de 66 de ani, a murit pe loc apare prima dată în ea.md.
„Mama mea ar fi fost ucisă și ascunsă”. Povestea cutremurătoare a unei tinere din Hîncești, în căutarea mamei dispărute # EA.md
Diana Plămădeală, o tânără mamă din Hîncești, povestește drama prin care trece de cinci ani, de când mama ei a dispărut fără urmă. Aceasta locuise o perioadă cu un bărbat anterior condamnat pentru omor și viol, cu care începuse o relație în timp ce se afla în penitenciar, scrie UNIMEDIA. Aceasta spune că ultimii […] Articolul „Mama mea ar fi fost ucisă și ascunsă”. Povestea cutremurătoare a unei tinere din Hîncești, în căutarea mamei dispărute apare prima dată în ea.md.
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, despre protestul fermierilor: „Au dreptul să se exprime, îi aștept și la Minister”. Catlabuga a subliniat că a colaborat strâns cu o parte dintre fermieri timp de două săptămâni la proiectul de lege propus pentru a simplifica procesul decizional. „Fiecare are dreptul să se expună, de a protesta, avem o țară […] Articolul „Nu le putem stinge datoriile” – Catlabuga răspunde protestului fermierilor apare prima dată în ea.md.
Compensația la căldură pentru sezonul 2025–2026 va fi dezvăluită vineri, 12 decembrie, la ora 09:00. Vineri, la Guvernului, ministrul va prezenta date despre numărul cererilor depuse pe compensatii.gov.md, gospodăriile eligibile și modul în care funcționează sistemul de calcul al compensațiilor pentru acest sezon. ⚠️ Important: Din 2026, compensațiile la energia electrică NU vor mai fi […] Articolul Momentul adevărului: când vor afla moldovenii cât vor primi pentru căldură? apare prima dată în ea.md.
„Dragă ministru… așează-te și conspectează”: PSRM cere moratoriu la închiderea școlilor și grădinițelor # EA.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a organizat marți un protest în fața Ministerului Educației, cerând un moratoriu asupra închiderii instituțiilor de învățământ. Deputata PSRM, Ala Antoci, a subliniat: „Copiii au nevoie de școli, nu de penitenciare”. Conform PSRM, 276 de școli au fost deja închise, iar alte 73 urmează să fie reorganizate. Protestatarii au […] Articolul „Dragă ministru… așează-te și conspectează”: PSRM cere moratoriu la închiderea școlilor și grădinițelor apare prima dată în ea.md.
Dumitru Baltă, funcționar public cu o carieră care include CNA, INI, Procuratura Anticorupție și Serviciul Vamal, și soția sa, Ecaterina Baltă, asistent judiciar la Curtea de Apel Chișinău, sunt în centrul unei investigații jurnalistice care ridică întrebări privind discrepanța dintre averea lor și veniturile oficiale. Cei doi angajați publici dețin locuințe și automobile evaluate […] Articolul Lux la INI: Vila, apartamente și BMW-uri în familia unui funcționar public apare prima dată în ea.md.
Guvernul intenționează să modifice regulile de import pentru zahăr, astfel încât doar procesatorii din industria alimentară să beneficieze de tarife reduse, excluzând intermediarii. Autoritățile spun că intermediarii pot crea abuzuri, pot ridica artificial prețurile și pot afecta procesatorii mici. Menținerea regulilor actuale ar putea duce la scumpirea produselor alimentare, transmite realitatea.md. „Au fost evidențiate […] Articolul Zahăr ieftin doar pentru producători: Guvernul vrea să elimine intermediarii apare prima dată în ea.md.
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu pentru un canal de televiziune francez că România nu ia în calcul trimiterea de trupe în Ucraina. Totodată, el și-a exprimat profunda îngrijorare față de consecințele pentru Europa și pentru România în cazul unei eventuale înfrângeri a statului vecin, transmite adevarul.ro. Nicușor Dan a subliniat că […] Articolul Nicușor Dan avertizează: „Dacă Ucraina cade, vom fi vecini cu Rusia și totul se va schimba” apare prima dată în ea.md.
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a afirmat că consumul de droguri în rândul tinerilor a devenit o problemă alarmantă, care cere intervenții sistemice urgente. El a precizat că Primăria a atras atenția autorităților centrale încă de acum o lună asupra creșterii răspândirii drogurilor și a propus unirea eforturilor pentru a răspunde unei amenințări „extrem de […] Articolul Ceban: Propunem introducerea testelor antidrog în școli apare prima dată în ea.md.
Liderul PSRM, Igor Dodon, a afirmat că Vladimir Plahotniuc nu poate fi audiat ca martor al apărării în dosarul său Kuliok, reluat recent de la zero. Potrivit lui Dodon, Plahotniuc nu a fost invitat nici din partea acuzării, fie pentru că procurorii nu au dorit, fie pentru că Plahotniuc însuși nu a acceptat, scrie tvrmoldova.md. […] Articolul Dodon, despre Plahotniuc în dosarul Kuliok: „Ce întrebări să-i punem?” apare prima dată în ea.md.
Răsturnare de situație în tragedia de la Boldurești: Complicele lui Ciochină își reneagă declarațiile și refuză audierea, lăsând ancheta în suspans # EA.md
Fostul primar al satului Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, nu s-a prezentat nici marți în instanţă. În schimb, magistraţii de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, l-au audiat pe complicele acestuia, un medic stomatolog, care l-ar fi ajutat […] Articolul Răsturnare de situație în tragedia de la Boldurești: Complicele lui Ciochină își reneagă declarațiile și refuză audierea, lăsând ancheta în suspans apare prima dată în ea.md.
„M-au declarat mort, deși trăiam”: Mărturia șocantă a unui bărbat din Chișinău despre coșmarul prin care a trecut într-un spital din capitală # EA.md
Un caz uluitor zguduie capitala. Într-un interviu realizat de Adrian Prodan, Simion Scurtu, un bărbat de 67 de ani stabilit de aproape un deceniu în Marea Britanie, povestește coșmarul prin care ar fi trecut după ce a ajuns la Spitalul Municipal „Sfânta Treime”. Acesta susține că a suferit o intoxicație medicamentoasă chiar în timpul tratamentului, […] Articolul „M-au declarat mort, deși trăiam”: Mărturia șocantă a unui bărbat din Chișinău despre coșmarul prin care a trecut într-un spital din capitală apare prima dată în ea.md.
(Video) „Așa ceva n-am mai văzut”: A defrișat pădurea și a îngropat buturugile chiar pe propriul teren # EA.md
Un bărbat ar fi tăiat ilegal mai mulți copaci dintr-o pădure, iar apoi ar fi încercat să-și șteargă urmele îngropând buturugile pe propriul teren. Cazul a fost dezvăluit de liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, care a mers la fața locului, în raionul Nisporeni. „Încă așa ceva nu am văzut”, a scris acesta pe rețele. […] Articolul (Video) „Așa ceva n-am mai văzut”: A defrișat pădurea și a îngropat buturugile chiar pe propriul teren apare prima dată în ea.md.
(Foto) Impact violent la Cahul: Ambulanță făcută zob într-un frontal cu un Dodge Ram, echipaj medical rănit, iar șoferul vinovat a fugit de la fața locului # EA.md
Un accident grav s-a produs pe 8 decembrie, în jurul orei 04:00, la intrarea în localitatea Moscovei. Potrivit poliției, un Dodge Ram a intrat în coliziune frontală cu o autospecială a serviciului de ambulanță. „La data de 8 decembrie, în jurul orei 04:00, la intrarea în localitatea Moscovei a avut loc un accident rutier. […] Articolul (Foto) Impact violent la Cahul: Ambulanță făcută zob într-un frontal cu un Dodge Ram, echipaj medical rănit, iar șoferul vinovat a fugit de la fața locului apare prima dată în ea.md.
Polițiștii de frontieră români de la Punctul de Trecere a Frontierei Albița au reținut un bărbat din Republica Moldova, căutat pentru infracțiunea de „act sexual cu un minor”. Incidentul a avut loc pe 8 decembrie, în jurul orei 03:10, când bărbatul de 31 de ani se afla ca pasager într-un autocar care efectua formalitățile de […] Articolul Tânăr din Moldova, prins la Albița: Era căutat pentru „act sexual cu un minor” apare prima dată în ea.md.
Operație contra cronometru: Medicii IMC salvează un copilaș de sub 2 ani, îndepărtând un chist rar de pe gât # EA.md
Medicii chirurgi pediatri de la Institutul Mamei și Copilului au realizat cu succes o operație extrem de complexă la un copil de doar 1,9 luni, diagnosticat cu un chist branhial cervical pe partea dreaptă, într-o zonă foarte sensibilă. Intervenția a presupus riscuri majore, atât din cauza vârstei fragede a micuțului, cât și a localizării chistului, […] Articolul Operație contra cronometru: Medicii IMC salvează un copilaș de sub 2 ani, îndepărtând un chist rar de pe gât apare prima dată în ea.md.
În ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, 13 decembrie 2025, conform calendarului iulian neîndreptat, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, Arhiepiscopia Chișinăului din cadrul Mitropoliei Basarabiei anunță organizarea unui eveniment liturgic și festiv de o deosebită însemnătate, cu […] Articolul Moaștele Sfântului Apostol Andrei, vor fi aduse pentru prima dată în Republica Moldova apare prima dată în ea.md.
Alertă pentru facturile la energie: Junghietu avertizează că Moldova cumpără energie de urgență la prețuri mult mai mari decât cele contractate # EA.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, avertizează că luni după-amiază și seara, Moldelectrica a fost nevoită să procure din nou energie de urgență. Costul acesteia este mult mai mare decât prețurile contractuale sau cele de pe bursele de energie, însă va fi stabilit abia la începutul lunii viitoare, în procesul de decontare, a precizat oficialul. „În […] Articolul Alertă pentru facturile la energie: Junghietu avertizează că Moldova cumpără energie de urgență la prețuri mult mai mari decât cele contractate apare prima dată în ea.md.
Benzinăriile Lukoil din Republica Moldova vor funcționa până pe 29 aprilie 2026, după ce extinderea termenului de operare, aprobată la nivel internațional, a fost confirmată și pentru țara noastră, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la televiziunea publică. „Trezoreria de stat a SUA, prin intermediul biroului OFAC, a extins licența existentă pe partea de […] Articolul Lukoil rămâne în Moldova până în aprilie 2026: Ce spune ministrul Dorin Junghietu apare prima dată în ea.md.
Eugenia Ceban atacă la CMC: „Perciun s-a lăudat electoral cu internatul nr. 3, deși el doar roade teracotă prin subterane” # EA.md
Scandal la ședința CMC: Aleasa MAN Eugenia Ceban l-a acuzat pe ministrul Educației, Dan Perciun, că a folosit electoral o școală internat din capitală fără să contribuie „cu un pix sau creion”. „Nerușinatul a intrat în instituție să arate sursele europene, împreună cu acel consilier care doar roade teracotă prin subterane”, a declarat Ceban. Ministrul […] Articolul Eugenia Ceban atacă la CMC: „Perciun s-a lăudat electoral cu internatul nr. 3, deși el doar roade teracotă prin subterane” apare prima dată în ea.md.
Turismul în Moldova este în continuă creștere, iar tot mai mulți vizitatori aleg să exploreze țara cu o mașină închiriată. Serviciile de chirie auto Chișinău oferă libertate, flexibilitate și acces rapid către toate destinațiile turistice, fără grija transportului public sau a taxiurilor scumpe. Mai jos sunt cele mai importante motive pentru care chiria auto a […] Articolul De ce turiștii preferă chiria auto în Moldova – avantaje importante și recomandări apare prima dată în ea.md.
O descoperire remarcabilă din perioada creștinismuluitimpuriu a fost făcută recent în districtul İznik (fostulNiceea), din provincia Bursa, în regiunea sudică a Mării Marmara, Turcia. În necropola Hisardere a fostgăsită o cameră funerară unică, decorată cu o frescăreprezentându-l pe „Iisus Bunul Păstor”. Descoperireaa fost lansată oficial la nivel internațional în timpulvizitei Papei Leon al XIV-lea în […] Articolul Descoperire istorică de importanță majoră pentru lumea creștină, în İznik, Turcia apare prima dată în ea.md.
